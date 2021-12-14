Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко
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Ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів про кілька своїх суперечок з президентом щодо видачі Володимира Цемаха, який був причетний до встановлення "Бук", яким підірвали літак малайзійських авіаліній MH-17.
Про це Луценко розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
"Я доповідаю президенту. Він мені каже: "мені в цьому списку треба Цемах". Кажу: "Володимир Олександрович, це неможливо. Цемах ще не дав покази і, головне – от вам листи від моїх колег з Голландії , для яких він ключовий свідок. Він – квиток Путіна в Гаагу, бо він розміщував ракету БУК збройних сил РФ. Не ополченців, не з воєнторга, а конкретного підрозділу росіян", - розповів Луценко.
"Ми ж їх вичислили по одній простій причині: ці придурки лаптєногі вистрілили, втекли, а двох солдат забули. І ці солдати дзвонять Цемаху: "Нас забыли". Той дзвонить уже туди і каже: "ви забули солдат". І він їх віз до кордону з Росією. Тобто Цемах ключовий свідок – він бачив, як заїжджав російський екіпаж Буку і як виїжджав. У нас він не дава покази, але мені прокурори казали, що він дуже боїться, що не попаде під обмін, то він зламається", - наголосив колишній генпрокурора.
На той момент Цемах не дав показів, але міг би піти на співпрацю зі слідством, якби його не видали по обміну.
Втім президент вимагав видати Цемаха і викликав через це Луценка на Банкову.
"Кажу йому: "є ще один нюанс. Ви пам’ятаєте, що в Нідерландах нічим не завершився референдум по асоціації Україна-ЄС. Так от, якщо Нідерданди, ображені на те, що ми їм не довезли ключового свідка, під впливом російських ЗМІ ( а я нагадаю, що один з найбільших газових хабів Газпрому знаходиться теж там) розкрутить цю істерію, то в нас може полетіти ще й Асоціація з ЄС". І тут, як зараз, чую голос Єрмака: "Юрій Віталійович, та навіщо нам ця Європа, нам треба з росіянами домовлятись". Я ще памятаю, що був у нормальному настрої і кажу: "Ууууу, знайомі пісні, я таку штуку чув багато років при Януковичі". Так ми швиденько і розійшлися", - згадав Луценко.
Докладніше читайте в інтерв'ю Юрія Луценка Цензор.НЕТ тут.
Будь ласка, зачекайте...
ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..
миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
они и приперлись сюда поистерить про лученко, защищая зеЛоха офшорного
Сидеть будешь как зайчик))
Потрібно створити сайт "Любители русского мира"
от жінка його, та, да, лєпніну на стінах молотком позшибала, позолоту на ній, стіни в сіре вималювала...і все сама
а ще меню клопочеться
ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..
миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
В этом вся проблема: будучи ужасным ЛОХОМ во всем, это ничтожество поперлось в Президенты!
ФСБ уже задумалось, а не переборщили они с агентурой в окружении Зеленского...
https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/a-50346420
а мимо летят бакланы и свистят СВИФТ,СВИФТ,СВИФТ. 8 лет украирнской карго эпопеи
А то что зеля пристроил всех чиновников и бандитов яныка то могут не замечать только упоротые зебилоиды