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Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я пояснював Зеленському, що Цемах -

Ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів про кілька своїх суперечок з президентом щодо видачі Володимира Цемаха, який був причетний до встановлення "Бук", яким підірвали літак малайзійських авіаліній MH-17.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Я доповідаю президенту. Він мені каже: "мені в цьому списку треба Цемах". Кажу: "Володимир Олександрович, це неможливо. Цемах ще не дав покази і, головне – от вам листи від моїх колег з Голландії , для яких він ключовий свідок. Він – квиток Путіна в Гаагу, бо він розміщував ракету БУК збройних сил РФ. Не ополченців, не з воєнторга, а конкретного підрозділу росіян", - розповів Луценко.

"Ми ж їх вичислили по одній простій причині: ці придурки лаптєногі вистрілили, втекли, а двох солдат забули. І ці солдати дзвонять Цемаху: "Нас забыли". Той дзвонить уже туди і каже: "ви забули солдат". І він їх віз до кордону з Росією. Тобто Цемах ключовий свідок – він бачив, як заїжджав російський екіпаж Буку і як виїжджав. У нас він не дава покази, але мені прокурори казали, що він дуже боїться, що не попаде під обмін, то він зламається", - наголосив колишній генпрокурора.

Читайте також: "Зеленському треба було боятися не путчу 1 грудня імені Ахметова, а державного путчу 20 лютого - через енергетику", - Луценко

На той момент Цемах не дав показів, але міг би піти на співпрацю зі слідством, якби його не видали по обміну.

Втім президент вимагав видати Цемаха і викликав через це Луценка на Банкову.

"Кажу йому: "є ще один нюанс. Ви пам’ятаєте, що в Нідерландах нічим не завершився референдум по асоціації Україна-ЄС. Так от, якщо Нідерданди, ображені на те, що ми їм не довезли ключового свідка, під впливом російських ЗМІ ( а я нагадаю, що один з найбільших газових хабів Газпрому знаходиться теж там) розкрутить цю істерію, то в нас може полетіти ще й Асоціація з ЄС". І тут, як зараз, чую голос Єрмака: "Юрій Віталійович, та навіщо нам ця Європа, нам треба з росіянами домовлятись". Я ще памятаю, що був у нормальному настрої і кажу: "Ууууу, знайомі пісні, я таку штуку чув багато років при Януковичі". Так ми швиденько і розійшлися", - згадав Луценко.

Докладніше читайте в інтерв'ю Юрія Луценка Цензор.НЕТ тут.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
У кого-то еще остались сомнения, что зеленский - троянский осел русского мира в Украине?
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14.12.2021 18:39
+34
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14.12.2021 18:37
+21
ЗЕбила ни кто не обменяет. Сидеть будет в Украине
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14.12.2021 18:36
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зебил, после того как твой зеЛох офорный выаполнил указание кремлевского фуйла и отдал цемаха в рашку - ВСЕ обмены ПРЕКРАТИЛИСЬ..

ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..

миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
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14.12.2021 19:42 Відповісти
ЗЕбила ни кто не обменяет. Сидеть будет в Украине
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14.12.2021 18:36 Відповісти
Скорее, висеть
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14.12.2021 19:49 Відповісти
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14.12.2021 18:37 Відповісти
У кого-то еще остались сомнения, что зеленский - троянский осел русского мира в Украине?
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14.12.2021 18:39 Відповісти
а вон, два зебила в верху, в спаме..
они и приперлись сюда поистерить про лученко, защищая зеЛоха офшорного
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14.12.2021 19:43 Відповісти
"Троянский осёл" - совершенно точное определение (с). Зачёт.
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15.12.2021 01:42 Відповісти
Эх, Вова, тебя никто не обменяет))
Сидеть будешь как зайчик))
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14.12.2021 18:39 Відповісти
а чому єрмачок-тимофєєв не в списку Миротворця чи "Списку любітелей русского міра"?

Потрібно створити сайт "Любители русского мира"
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14.12.2021 18:40 Відповісти
Гаденыш купил себе билет на скамью.
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14.12.2021 18:40 Відповісти
Тут разве нужно что-то объяснять...очевидные вещи, сбил мирный самолёт, 400 человек погибли, ни о чем, такого не то что менять, а хранить как зеницу ока нужно....если конечно, это хотели довести до конца, а не замять....и я не о Зеленском. Наша страна тут пешка.
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14.12.2021 18:40 Відповісти
Ще три роки тому я казав - Зеленський та тощо із ним прийде це Антимайдан, це риговсько-рашиський реванш.
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14.12.2021 18:43 Відповісти
нє, 2.5 років тому про нього можна було казати, що він навіть цвяха не забив, йому ще рано в президенти...і зараз те ж саме...
от жінка його, та, да, лєпніну на стінах молотком позшибала, позолоту на ній, стіни в сіре вималювала...і все сама
а ще меню клопочеться
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14.12.2021 20:56 Відповісти
да не видать вам Европу с такими ермаками, боже мой
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14.12.2021 18:43 Відповісти
А Луценко в своих фантазиях не забыл кто следствие по этому делу ведет, что рисует в них какую то альтернативную реальность?
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14.12.2021 18:47 Відповісти
Вот сейчас у руля Украины народ держит агента кремля, предателя, и што народ должен его терпеть и покорно ждать конца каденции, вместо того, чтобы его повесить за мошонку?
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14.12.2021 18:48 Відповісти
С россией можно договариваться лишь о том, где будут закопаны их "зеленые человечки". Это я не про зеленского с ермаком. Пока что.
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14.12.2021 18:48 Відповісти
Ситуация для Зеленского коннечно не завидная с этим цемахом. Особенно учитывая как он достался и какие риски пережили те,кто его доставлял. Возможно были какие то намеки от кацапов,по поводу сговорчивости в каких то вопросах если Зеля им пойдет на уступки. Но как мы видим - его попросту кинули как лоха. Иначе зачем было ему(Зеленскому) так подставлять себя с такой заметной фигурой.
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14.12.2021 18:51 Відповісти
Так руководство отдела, которое в том числе занималось операцией по Цемаху, было уволено. Тоже кто-то подставил? А может людям пора глаза открывать? Цемаха вывезли не благодаря усилиям ОП, а вопреки. Если бы Клоун узнал об операции раньше, получилось бы как с вагнеровцами.
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14.12.2021 19:18 Відповісти
Iгарь Бех постить з Данєцка, якщо що…
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14.12.2021 19:33 Відповісти
зебил, после того как твой зеЛох офорный выполнил указание кремлевского фуйла и отдал цемаха в рашку - ВСЕ обмены ПРЕКРАТИЛИСЬ..

ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..

миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
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14.12.2021 19:44 Відповісти
Его кинули не КАК лоха, он и есть ЛОХ!"
В этом вся проблема: будучи ужасным ЛОХОМ во всем, это ничтожество поперлось в Президенты!
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14.12.2021 22:00 Відповісти
нук Кривой Рог же думал договорится, ну ..как в кино, в сценарии же написано - до го во рит ся. Ну срежисовано!
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14.12.2021 18:52 Відповісти

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14.12.2021 18:54 Відповісти
Гогилашвили был и в «Оплоте», которым руководил убитый глава ДНР Захарченко
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14.12.2021 18:55 Відповісти
Оплотом керував інший харьківський сєпар-також жмур.
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14.12.2021 19:34 Відповісти
Ferrum@K5hLI9RexInilb0





ФСБ уже задумалось, а не переборщили они с агентурой в окружении Зеленского...
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14.12.2021 19:01 Відповісти
Рухаємося далі. Углиб. До зеленого дна.
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14.12.2021 18:56 Відповісти
Зеленський промакашка пуцина.
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14.12.2021 18:58 Відповісти
Типо, олвэйсна?
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14.12.2021 20:01 Відповісти
Да. Дід то вже старий. Сам не може.
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14.12.2021 20:03 Відповісти
У зекрысы сегодня очередной "удачный день")...там сейчас Богдан у гондона соловьём поет
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14.12.2021 19:04 Відповісти
Христо Грозев обосрал Голобородьку...
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14.12.2021 19:04 Відповісти
А два года назад гениальный прокурор совсем другое говорил
https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/a-50346420
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14.12.2021 19:04 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС отменяется на 50 лет...пристегните ремни 73 % совковых Шариковых...
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14.12.2021 19:07 Відповісти
Мы думали клоун уже на дне, нет, он продолжают копать дальше...
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14.12.2021 19:08 Відповісти
Финляндия закупит у США крупную партию истребителей F-35 а по факту єто означает Финляндия вступила в НАТО...
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14.12.2021 19:11 Відповісти
Целительная для души инфа.
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14.12.2021 21:25 Відповісти
Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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14.12.2021 19:13 Відповісти
Оу, как подоляцкие и серлешевские боевые гомосеки перевозбудились и засрали комменты
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14.12.2021 19:17 Відповісти
Какой глупий кацап
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14.12.2021 19:36 Відповісти
Так його відпустили без допиту?! Оце пі ......!!! В США за Вагнергейт і здачу Цемаха уже б імпічмент був і суд. а у нас зебіли-смєтуни проти вакцинації воюють.
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14.12.2021 19:41 Відповісти
https://youtu.be/hwPETjZAI7M
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14.12.2021 19:47 Відповісти
Ну все, ждем фотки Зелика с подписью "Астанавитесь!"
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14.12.2021 19:50 Відповісти
Тому і вимагав.
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14.12.2021 20:09 Відповісти
Если клоун не понимает таких элементарных вещей, то он явно невменяем.
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14.12.2021 20:18 Відповісти
Він- ворог !
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14.12.2021 21:50 Відповісти
Еще остались слепые, которые не хотят видеть, что этих ребят росийские деньги и привели во власть, что бы развалить Украину изнутри?
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14.12.2021 21:11 Відповісти
Луценко верить -себя не уважать. Он оправдывал президента, что тот обменял Цемаха.
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14.12.2021 21:49 Відповісти
Юга, чего всплыл сейчас, где раньше был?
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14.12.2021 23:06 Відповісти
Скоро Зеленского начнут знавать все оттого он зависит и у кого на ,,крючке,,- Раша, Коломойский, Ермак. Богдан да и Ахметов придавит.Его обязательно подставят, потом все разбегутся и его начнут прессовать- рейтинг0 , импичмент и т д Наверное что бы молчал СБУ охраняет няню- урку- нарко Гоишвили ( или как его там). Ему уже пора собирать чемоданы - может только за свою задницу сдать Украину Путину - длящегося он и сейчас - брат, которому хочется посмотреть в глаза и вылизать зад.
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15.12.2021 07:19 Відповісти
Сдавать ....для него.....сори
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15.12.2021 07:21 Відповісти
Сидять чайки на утесе - ГААААГА, ГААААГА, ГААГА.
а мимо летят бакланы и свистят СВИФТ,СВИФТ,СВИФТ. 8 лет украирнской карго эпопеи
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15.12.2021 09:06 Відповісти
Цемах- и была цель кацапов со всеми этими обменами. После этого они уже не меняют людей. Адекватным людям это понятно.

А то что зеля пристроил всех чиновников и бандитов яныка то могут не замечать только упоротые зебилоиды
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15.12.2021 12:00 Відповісти
 
 