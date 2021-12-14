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Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю захворюваності на COVID-19 на 15-20 лютого 2022 року у разі низького рівня вакцинації в Україні.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наполягаємо на тому, що нам потрібно впроваджувати бустерну дозу, і починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися. Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15-20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", - заявив Данілов.

За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тис. за добу.

"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність", - сказав він.

Він також додав, що до середини січня наступного року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19, очікувати не варто.

"Ми від нього ("Омікрону". - Ред.) нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15-20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися", - наголосив Данілов.

Читайте також: "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
А он что доктор? Пусть лучше ширнет зеленому сброду прививку от бешенства.
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14.12.2021 17:42
+16
"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність"

Не так давно казали про колективний імунітет при 70%

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14.12.2021 17:47
+12
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14.12.2021 18:17
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А он что доктор? Пусть лучше ширнет зеленому сброду прививку от бешенства.
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14.12.2021 17:42 Відповісти
Что бы спрогнозировать что в Январе особо ответственная категория ломанется на лыжах кататься а потом в феврале начнет кричать что никто и ничего не делает и такую страну просрали, доктором быть не надо.
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14.12.2021 17:53 Відповісти
и ЭТОМУ ЗАНЕСЛИ КОРПОРАЦИИ ЧТОБЫ И ОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ ОХ..ТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ ПРО ШМУНДЯК.... шоб вам вечно самими колоться колоться серной кислотой и ничем более... придурковатые вы все во власти с Омироконом все интересней и интересней ВОЗ уже мямлит про конец пандемии котрой не было потмоу что все биср..лыся лаборатории по выпуску Омирокона перебор вакцины со вторйо линии шмундяков оказались плацебо пустышкой водой из под крана....
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14.12.2021 18:01 Відповісти
Вони з'їжджають з теми. Інакше світить пожиттєве і вища міра у різних країнах усім цим проплаченим маріонеткам фарми.
Як людство порахує втрати від цього простого глиста, який за три дні лікується Івермектином, то вжахнеться. Нюрнберг-2 і велика Гаага не за горами. Нас чекає дійсно цікавий час.

Погана новина, що вони хочуть з'їхати з теми через нову світову війну, розпалену цими маріонетками. Отут все залежить від військових. Потрібно наносити удари по їх лігвах у своїх країнах. Москалям-патріотам по Кремлю, німцям по своїх меркелихах, американцям по леоніду іллічу бідону, а ми знаємо добре своїх ворогів. Ані одна гнида не повинна втекти, як все почнеться...
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14.12.2021 21:42 Відповісти
Воно ветеринар з лугандона.
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14.12.2021 18:04 Відповісти
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14.12.2021 19:23 Відповісти
вона буде у будь якому випадку.хоть 10 вколіть це нічого не змінить
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14.12.2021 17:46 Відповісти
"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність"

Не так давно казали про колективний імунітет при 70%

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14.12.2021 17:47 Відповісти
Не так давно казали про колективний імунітет при 70%

І навіть 60 .

АЛЕ ЦЕ ГОВОРИЛа СТАТИСТИКА ЩОДО ШТАМУ АЛЬФА.
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15.12.2021 15:05 Відповісти
вєтєрінар знат, чьто гаваріт.
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14.12.2021 17:48 Відповісти
а этот орган каким боком к вакцинации?
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14.12.2021 17:53 Відповісти
Очередная битва за ковидные деньги и кредиты...
Танцуют ВСЕ!
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14.12.2021 18:04 Відповісти
- Так вот, товарищи, как устроена наша жизнь? Давайте смотреть правде в глаза. Нищета, непосильный труд, безвременная смерть - вот наш удел. Мы появляемся на свет, мы получаем ровно столько корма, чтобы не умереть с голода, а рабочий скот еще и изнуряют работой, пока не выжмут из него все соки, когда же мы больше ни на что не годны, нас убивают с чудовищной жестокостью. (С) Д. Оруєлл
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14.12.2021 17:54 Відповісти
Велике вакцівництво .
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14.12.2021 17:55 Відповісти
Так она и так будет , хвиля. Что с бустерной, что без бустерной) Буковель внесёт свои коррективы
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14.12.2021 17:58 Відповісти
О, знову пісня про Буковель почалася. Вам Буковель вночі спати не дає?
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14.12.2021 19:01 Відповісти
Для уколотых первыми двумя дозами бесплатно, в качестве поощрительного приза не мешало бы выдавать лыжи для асфальта.
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14.12.2021 18:00 Відповісти
Та приведіть Данілову свиню. Хай він їй коле шо хоче куди хоче. Ветеринар херов.
Як він попав в СНБО? Хто його туди призначив?
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14.12.2021 18:00 Відповісти
ну одни медики кругом ..
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14.12.2021 18:02 Відповісти
Фильм Эквилибриум смотрели, вот это по хожу нас ждёт.
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14.12.2021 18:03 Відповісти
для тебе і кіна не треба - зайди в будь-яку ковідну лукарню і побачиш своє майбутнє
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14.12.2021 20:25 Відповісти
А до этого в палатах никто не лежал, одуванчики выращивали. Вот начался ковид и тут стали палаты заполнять, а до ковида люди вообще не болели. Не было вирусной и инфекционной пневмонии, не было гриппа, не было ничего. В любой больница всегда всё было забито, никогда палаты в больницах не пустовали.
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15.12.2021 00:50 Відповісти
Троль АЛЄХ ..

НА кого розрахований твій пі..дьож ?

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИЛИ.

У всіх лікарнях.
Прем'єр-міністр доручив регіонам додатково збільшити на 25 тисяч кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19
опубліковано 04 листопада 2020 року
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15.12.2021 15:07 Відповісти
Каким хреном поставили койки в коридорах ? или надули как шарик, как ? Может построили новые больницы за пару месяцев ? Я ходил в наши больницы там всё штатно, нет никакого расширения. Больше слушай шмыгаля
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15.12.2021 17:49 Відповісти
Цікаво,а ті хто нас так змушує вакцинуватись хоч вакциновані?Чому вони все держать в секреті посилаючись на таємницю а народ зобовязаний показувати сертифікат про щеплення кожному стрічному-перестрічному.
Прикладом для українців мають бути якраз законотворці та керівники держави і потрібно щоб їх вакцинація була у відкритому списку для всіх бажаючих.
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14.12.2021 18:04 Відповісти
Повірити в їхнє щеплення можна тіки, якшо власноруч штрикнеш їх тим, чим мають штрикнути тебе.
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14.12.2021 19:03 Відповісти
Адже існує хвалена ,,Дія,, яка генерує КюарКод,чи як його там по якому і виявляється дійсність сертифікату.
Але нам,народу,цого недочекатись поки самі не візьмемось за ,,шрици,,та не штрихнемо повітря в вену цим придуркам які із нас зробили ддебіо-овце-рабів.А ми цому радуємось на хвилі патриотизма.
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15.12.2021 18:03 Відповісти
народ зобовязаний показувати сертифікат про щеплення кожному стрічному-перестрічному.

ще ніхто не запитував..

і сертифіката не брав ,хоч давно вакцинований )
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15.12.2021 15:09 Відповісти
Та і Слава Богу що поки що не питають.Але держава доводить нас до того що без цього ,,срефікату,,і в туалет не пустять,прийдеться срати на вулиці за що нас будуть штрафувати на більшу суму чим за те що нема срефікату.
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15.12.2021 17:44 Відповісти
Эх раз,да еще раз,да еще много-много раз.
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14.12.2021 18:05 Відповісти
Кстати да, вакцинацию закончил 4,07,21. А неделю назад заболел, благо легкая форма, но по полной программе, с отключением обоняния и температурой 39,5, получается пять месяцев и неделя. Во всем мире применяют третью вакцину через пол года, у нас как всегда, тишина и умные рожи по телевизору...
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14.12.2021 18:08 Відповісти
И что еще сказать из теперешнего опыта, переболеют все, потому и новые мутации возникают, а вакцина конечно дело хорошее, но не очень надежное...
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14.12.2021 18:13 Відповісти
Скорее всего вы бы и без вакцины так переболели
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15.12.2021 07:16 Відповісти
Так я вакцинировался, что бы была возможность , куда то поехать. Правда и тут лоханулся с ковиваком, но в Египет слетали в октябре.
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15.12.2021 15:31 Відповісти
С приходом клоунов, теперь все нормальные люди стали виновными и не нормальными. Сами в дерьме, и в дерьмо других утащат.
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14.12.2021 18:12 Відповісти
Он что, в сговоре с югиком уценко? Тот предвещает "государственный путч" 20-го февраля, этот "следующую волну заболеваемости" 15-го - 20-го этого же месяца. ))
Осталось ещё только точное время указать.
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14.12.2021 18:15 Відповісти
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14.12.2021 18:17 Відповісти
вам 10 лет? Вы так и проблему потепления будете решать? И проблемы на работе?
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14.12.2021 18:27 Відповісти
А есть проблема потепления?
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/10/05/n_16642111.shtml?updated
Никогда не работал на "дядю", так сложилось.
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14.12.2021 18:49 Відповісти
по данным исследований вариант омикрон заражает в основном вакцинированных .

https://nationalfile.com/vaccinated-variant-20-omicron-cases-found-unvaccinated-people-cdc-says/
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14.12.2021 18:39 Відповісти
доктор данилов защитил кандидатскую? или диссертацию?
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14.12.2021 18:41 Відповісти
пУсть себе клизму поставит, может мозги прочистит на старость лет.
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14.12.2021 18:43 Відповісти
это совпадение, что и Луценко и секретаришка говорят о 15-20 февраля - один об энергетике, другой - о необходимости всех заколоть?
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14.12.2021 18:48 Відповісти
Пока- да. В данном случае- совпадений только два. А вот если более двух- то это уже не совпадения. Правило такое. Не моё. Это- Золотое правило разведки.
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14.12.2021 19:04 Відповісти
Ненавижу. Я об этом черте- Данилове. Ненавижу, как и Ляшко, как и Шмыгаля... как всех вакцанутых тварей.
Жаль, что ненависть неощутима...
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14.12.2021 19:02 Відповісти
Но только попробуйте записаться на первую дозу того же Короновака. Мои коллеги записались через Хелси, пришли в Эпицентр метро Лесная, им говорят: Короновак есть, но только на вторую дозу. Звонили на линию контакт центра МОЗ, тоже нет результата. И так уже вторую неделю.
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14.12.2021 19:04 Відповісти
Есть интересное предложение .
Выложить на общее обозрение КОВИД сертификаты всех ( прости Господи ) первых лиц государства и только после этого продолжать рассказывать про "добровольную" (обязательную) вакцинацию. И главное , что-бы эти Мокументы подтверждались общей базой МОЗ. ( сколько - же их окажется реально "уколотых" ? )
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14.12.2021 19:05 Відповісти
Не выйдет. Все их доки-железобетонные, круче чем у многократно привитых Байденов... Это- Один Миллион Процентов.
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14.12.2021 19:07 Відповісти
Официальный представитель здравоохранения Израиля призывает общественность готовиться к бесконечным бустерам
https://www.informationliberation.com/?id=62732
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14.12.2021 19:13 Відповісти
Я готов. КУДА идти, ляди Команды Зелёного Османского осла ?!!!
Пока порешаете - весь мир привьется.
А вы назначите только ЗамПосуматохе...
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14.12.2021 19:13 Відповісти
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14.12.2021 19:57 Відповісти
Просто в руках всё горит, я ещё даже первый раз не кольнулся, а он уже уже третий хочет
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14.12.2021 20:03 Відповісти
////
А вот«Слуги Народа» усиленно карантинят - создали чат «Новый год», где обсуждают свой предстоящий корпоратив.
Николай Тищенко предлагает провести вечеринку в пятницу в 17:00 в загородном ресторане «Харвест» на Обуховской трассе.
Там подают золотой стейк Томагавк от шефа за 780 грн, чёрную икру по 1800 грн за 30 грамм, и аргентинские креветки за 990 грн.
Бутылочка самого недорогого шампанского Harvest стоит 2650 грн, гарячие закуски от 220 до 990 грн. бургер с мраморной говядины с тюфелем всего за 790 грн и камчатский краб (450гр) ваще даром - 100 грн.

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14.12.2021 20:21 Відповісти
слуги будуть достойно гулять (нам про це в деталях потім розскаже журналіст М.Ткач )

а пересічні будуть давитись водкой/самогоном з олівьє, яке здорожчало на 30% за рік
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14.12.2021 20:31 Відповісти
Вот тут он прав насчёт бустерной дозы. Ляшко немножко туповат.
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14.12.2021 21:41 Відповісти
Було б непогано, якби показали виділений хоч би пеший вірус КОВІД-19, бо щось ні в США, ні в ЄС його й досі не можуть виділити. Але примушування до вштрикування в людей дослідних геннно-моифікуючих препартів та ще й з гібридними наночіпами - це чистої води фашизм!
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14.12.2021 21:42 Відповісти
зараз налетять на вас свідки вірусу
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14.12.2021 21:53 Відповісти
вже надсилали мені посилання на перші корейські та китайські статті першої половини 2020 р., але америкаці і європейці знаходять лише грип А і подекуди грип Б...
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14.12.2021 21:58 Відповісти
После переговоров Бидона с пуйлом прослеживается новая риторика власти об уступках (референдум и прочее) по Донбассу. А про Крым вообще забыли. Говорящая голова Данилов прямым текстом заявил о сдаче укр.интересов и запускает тему бустера для неЛохов ..
Кста - Германия: инъекции "Booster" теперь предлагаются уже через 4 недели после последней вакцинации .. Скоро уже будет трех разовое ширялово - утром, в обед и на ночь....
Если даже отбросить все тромбы и онкологию то получится что раз в месяц организму нужно по-серьезному бороться с заражением !!!Это не раз в пол-года - год, а раз в месяц !!!!!
хм.. это реально надо подумать уже СЕЙЧАС вакцинофилам о продолжительности их жизни.
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14.12.2021 23:51 Відповісти
А хто воно таке, цей Данілов, щоб наполягати??? Нехай наполягає, щоб його дружина краще борщ варила та милася частіше...
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15.12.2021 00:47 Відповісти
этот ассенизатор широкого профиля с чисто украинской хвамилией данииииилов своим интеллектом просто достал...
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15.12.2021 07:02 Відповісти
У него же вид тупого быдлогана и бандитское прошлое. Что он занет о медицине? Этож виживший Фил из сериала Бригада
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15.12.2021 09:05 Відповісти
Бустерная доза не поможет!
Недавно встретил исследование, согласно которому смертность геев от коронавируса в 18 раз ниже, чем у гетеро.
Отсюда вывод - пока весь народ не перетрахают в извращенной форме - коронавирус не отступит!
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15.12.2021 09:25 Відповісти
 
 