Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю захворюваності на COVID-19 на 15-20 лютого 2022 року у разі низького рівня вакцинації в Україні.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми наполягаємо на тому, що нам потрібно впроваджувати бустерну дозу, і починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися. Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15-20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", - заявив Данілов.
За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тис. за добу.
"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність", - сказав він.
Він також додав, що до середини січня наступного року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19, очікувати не варто.
"Ми від нього ("Омікрону". - Ред.) нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15-20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися", - наголосив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Як людство порахує втрати від цього простого глиста, який за три дні лікується Івермектином, то вжахнеться. Нюрнберг-2 і велика Гаага не за горами. Нас чекає дійсно цікавий час.
Погана новина, що вони хочуть з'їхати з теми через нову світову війну, розпалену цими маріонетками. Отут все залежить від військових. Потрібно наносити удари по їх лігвах у своїх країнах. Москалям-патріотам по Кремлю, німцям по своїх меркелихах, американцям по леоніду іллічу бідону, а ми знаємо добре своїх ворогів. Ані одна гнида не повинна втекти, як все почнеться...
Не так давно казали про колективний імунітет при 70%
І навіть 60 .
АЛЕ ЦЕ ГОВОРИЛа СТАТИСТИКА ЩОДО ШТАМУ АЛЬФА.
Танцуют ВСЕ!
Як він попав в СНБО? Хто його туди призначив?
НА кого розрахований твій пі..дьож ?
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИЛИ.
У всіх лікарнях.
Прем'єр-міністр доручив регіонам додатково збільшити на 25 тисяч кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19
опубліковано 04 листопада 2020 року
Прикладом для українців мають бути якраз законотворці та керівники держави і потрібно щоб їх вакцинація була у відкритому списку для всіх бажаючих.
Але нам,народу,цого недочекатись поки самі не візьмемось за ,,шрици,,та не штрихнемо повітря в вену цим придуркам які із нас зробили ддебіо-овце-рабів.А ми цому радуємось на хвилі патриотизма.
ще ніхто не запитував..
і сертифіката не брав ,хоч давно вакцинований )
Осталось ещё только точное время указать.
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/10/05/n_16642111.shtml?updated
Никогда не работал на "дядю", так сложилось.
https://www.youtube.com/watch?v=hllAZJ0K_g0&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=fWta4_dQUtM&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://nationalfile.com/vaccinated-variant-20-omicron-cases-found-unvaccinated-people-cdc-says/
Жаль, что ненависть неощутима...
Выложить на общее обозрение КОВИД сертификаты всех ( прости Господи ) первых лиц государства и только после этого продолжать рассказывать про "добровольную" (обязательную) вакцинацию. И главное , что-бы эти Мокументы подтверждались общей базой МОЗ. ( сколько - же их окажется реально "уколотых" ? )
https://www.informationliberation.com/?id=62732
Пока порешаете - весь мир привьется.
А вы назначите только ЗамПосуматохе...
А вот«Слуги Народа» усиленно карантинят - создали чат «Новый год», где обсуждают свой предстоящий корпоратив.
Николай Тищенко предлагает провести вечеринку в пятницу в 17:00 в загородном ресторане «Харвест» на Обуховской трассе.
Там подают золотой стейк Томагавк от шефа за 780 грн, чёрную икру по 1800 грн за 30 грамм, и аргентинские креветки за 990 грн.
Бутылочка самого недорогого шампанского Harvest стоит 2650 грн, гарячие закуски от 220 до 990 грн. бургер с мраморной говядины с тюфелем всего за 790 грн и камчатский краб (450гр) ваще даром - 100 грн.
а пересічні будуть давитись водкой/самогоном з олівьє, яке здорожчало на 30% за рік
Кста - Германия: инъекции "Booster" теперь предлагаются уже через 4 недели после последней вакцинации .. Скоро уже будет трех разовое ширялово - утром, в обед и на ночь....
Если даже отбросить все тромбы и онкологию то получится что раз в месяц организму нужно по-серьезному бороться с заражением !!!Это не раз в пол-года - год, а раз в месяц !!!!!
хм.. это реально надо подумать уже СЕЙЧАС вакцинофилам о продолжительности их жизни.
Недавно встретил исследование, согласно которому смертность геев от коронавируса в 18 раз ниже, чем у гетеро.
Отсюда вывод - пока весь народ не перетрахают в извращенной форме - коронавирус не отступит!