Російські війська обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки, Новолуганська та Новотошковського, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли підрозділів ЗСУ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Новотошковського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.