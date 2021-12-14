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Російські війська обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки, Новолуганська та Новотошковського, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки, Новолуганська та Новотошковського, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли підрозділів ЗСУ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Новотошковського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Рідненькі наші, бережи вас Господь
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14.12.2021 17:41 Відповісти
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14.12.2021 17:55 Відповісти
Заметьте - « мирно обстреляли»
Так и доложите канцлеру Шольцум
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14.12.2021 18:04 Відповісти
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14.12.2021 18:06 Відповісти
Тоже самое можно и про кацапов сказать
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14.12.2021 18:06 Відповісти
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14.12.2021 18:20 Відповісти
Ну и как там переговоры ***** с дедушкой Байденом прошли? Закончили войну мирным планом? Или еще попрыгаем по граблям?
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14.12.2021 21:21 Відповісти
 
 