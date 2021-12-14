Луценко про викрадення Чауса: Тільки тому, що Молдова критично потребує союзника на цьому фланзі, не відбулося найгіршого

Команда президента Зеленського плутає джойстик і автомат.

Про це політик сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Луценко вважає, що запис святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі робила одна з українських спецслужб, що може вилитись у проблеми для президента Зеленського перед наступними виборами.

"Це дуже небезпечно, бо … взагалі проводити це за кордоном не має права жодна українська спецслужба. Але… ще і в Україні МВС це заборонено. А для зовнішньої розвідки це не заборонено. Тому це десь так, між СБУ і службою зовнішньої розвідки є теоретична можливість встановити і зняти, а потім ще забрати таке чудове відео. Якісне", - зазначив Луценко у відповідь на питання, хто міг зняти таке якісне відео.

При цьому він зауважив, що "є скелети в шкафу і вони вскриваються прямо перед виборами - так було у Порошенка, так буде і тут".

"Ми говорили про Вагнера. Ви уявляєте собі відео у прямому ефірі, де Лукашенко скаже, хто йому подзвонив, попередив про вагнерівців. Ви ж розумієте, що він це може зробити.Ви розумієте, що цьому картопляному дуче повірить весь світ. Тому що сьогодні вже очевидно, що йому дзвонили. Навіть президент Зеленський уже двічі сам зізнався, що він дзвонив до затримання", - зауважив Луценко.

"Або, наприклад, якщо на черговому шоу, наприклад, Шустера з’являться розвідники і скажуть: я у Вільнюсі установлював апаратуру. Ви уявляєте собі цю історію? З моєї точки зору команда Зеленського плутає джойстік і автомат. Для них це одне і те саме. А це зовсім не смішно. Тому що після того, що відбулося в Молдові (викрадення судді Чауса), тільки тому, що Молдова критично потребує союзника на цьому флангу, не відбулося найгіршого. Хоча ставлення до нас президента Молдови Санду абсолютно зрозуміле. Ставлення всіх інших тим більше", - наголосив політик.

Читайте інтерв'ю з Юрієм Луценком тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки". Це залякана людина, - Луценко