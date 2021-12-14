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Новини Політика України
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Луценко (3157) Молдова (1293) Чаус (344) Майя Санду (204)

Луценко про викрадення Чауса: Тільки тому, що Молдова критично потребує союзника на цьому фланзі, не відбулося найгіршого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луценко про викрадення Чауса: Тільки тому, що Молдова критично потребує союзника на цьому фланзі, не відбулося найгіршого

Команда президента Зеленського плутає джойстик і автомат.

Про це політик сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Луценко вважає, що запис святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі робила одна з українських спецслужб, що може вилитись у проблеми для президента Зеленського перед наступними виборами.

"Це дуже небезпечно, бо … взагалі проводити це за кордоном не має права жодна українська спецслужба. Але… ще і в Україні МВС це заборонено. А для зовнішньої розвідки це не заборонено. Тому це десь так, між СБУ і службою зовнішньої розвідки є теоретична можливість встановити і зняти, а потім ще забрати таке чудове відео. Якісне", - зазначив Луценко у відповідь на питання, хто міг зняти таке якісне відео.

При цьому він зауважив, що "є скелети в шкафу і вони вскриваються прямо перед виборами - так було у Порошенка, так буде і тут".

"Ми говорили про Вагнера. Ви уявляєте собі відео у прямому ефірі, де Лукашенко скаже, хто йому подзвонив, попередив про вагнерівців. Ви ж розумієте, що він це може зробити.Ви розумієте, що цьому картопляному дуче повірить весь світ. Тому що сьогодні вже очевидно, що йому дзвонили. Навіть президент Зеленський уже двічі сам зізнався, що він дзвонив до затримання", - зауважив Луценко.

"Або, наприклад, якщо на черговому шоу, наприклад, Шустера з’являться розвідники і скажуть: я у Вільнюсі установлював апаратуру. Ви уявляєте собі цю історію? З моєї точки зору команда Зеленського плутає джойстік і автомат. Для них це одне і те саме. А це зовсім не смішно. Тому що після того, що відбулося в Молдові (викрадення судді Чауса), тільки тому, що Молдова критично потребує союзника на цьому флангу, не відбулося найгіршого. Хоча ставлення до нас президента Молдови Санду абсолютно зрозуміле. Ставлення всіх інших тим більше", - наголосив політик.

Читайте інтерв'ю з Юрієм Луценком тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки". Це залякана людина, - Луценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Недоумок розісрався і з Молдовою.
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14.12.2021 19:05
+5
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.12.2021 19:07
+4
І не лише з нею !! Він опускає Україну нижче плінтуса !!)))
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14.12.2021 19:09
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За піар чого, чи кого?
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14.12.2021 19:09 Відповісти
Віслючка Оманського !!! Кожна палиця має два кінці ,піар так само буває з відємним результатом !!!))))
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14.12.2021 19:11 Відповісти
Так воно без сторонньої допомоги справляється так що я записувати не встигаю
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14.12.2021 19:15 Відповісти
Недоумок розісрався і з Молдовою.
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14.12.2021 19:05 Відповісти
І не лише з нею !! Він опускає Україну нижче плінтуса !!)))
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14.12.2021 19:09 Відповісти
Интересно малыша тоже пуТчит?
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14.12.2021 19:06 Відповісти
Юга,расскажи лучше про "дела" в США,где ты пока свидетелем.ПОКА)
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14.12.2021 19:07 Відповісти
№4
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14.12.2021 19:16 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.12.2021 19:07 Відповісти
Цензор по ходу разбирает на цитаты интервью Югы.
Юге только необходимо определиться кто он - политик или телеведущий.
А может шоумэн???
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14.12.2021 19:11 Відповісти
какая разніца ?
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14.12.2021 19:12 Відповісти
После бутылочки вискаря он может всьо
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15.12.2021 07:45 Відповісти
понятно и без луцика, шо нынешние властители, - "чиста руцкий проэкт". он не может много нового добавить к тому что уже всем во всём мире стало понятно. ну может незначительные детали. просто интересно, с чего это вдруг после долгущего молчания? возможно, что то и вправду стало прояснятся в "круге втором" и он решил вслед за бойко и разумкову заявить и о себе? будем посмотреть, начнут ли появлятся и следующие "зашевелившиеся".
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14.12.2021 19:17 Відповісти
А як там,до речі,протікає справа з Чаусом? Щось тиша дуже вже підозріла...
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14.12.2021 19:18 Відповісти
Чаус каже. що став глухий. Не чує нічого .
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14.12.2021 19:31 Відповісти
Хтось запевнив Зєєєлю, що так можна посадити Порошенка. Типу, викрадемо, причинимо у підвалі, коли він завиє, запропонуємо вивчити певні покази і озвучити їх. Але суддя виявився хитрішим і розумнішим за гопника з підворотні, якого мєнти легко беруть на понт.
Взагалі то вся наша прокурватура так працює. Як розслідують скажімо убивства? Беруть когось, хто теоретично може мати причетність, садять у пресхату до бандюганів, які влаштовують сердешному таке життя, що він за пару днів ладен признатися у будь-чому. Потім дають сценарій, який той має вивчити та зіграти на "слідчому експерименті" і - вуаля! Спрвав розкрита! А те що 2/3 посаджених насправді не винуваті, то справа десята, голвоне щоб зірочки вчасно отримувалися.
Я знав одного дядька, якому так дали 14 років з яких він відтрубив 8. Так, він був шалапутом, бухав, часом бився, ночував у "обєзьянніку", але не вбивав. Йому простот повезло, що справжнього вбивцю злапали по іншій спрві і вийшли і ту, по якій покійного знайомця посадили.
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14.12.2021 19:36 Відповісти
Юга відомий гефогматог. Але, для декого, його посадка не стала наукою.
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14.12.2021 19:30 Відповісти
юГік - ти "великий Майстер" жаргону та словблудства - знаем ....розкажи краще про це - про покидька портнова ...- ато от ЕС тепер вимагае від всіх силовиків та правоохоронних дати оцінку зашквару черговому зЄлі із гОгі...., але архіви памятають і про тебе ...., як ти відповів Андрусіву на питання чому не притягуется до відповідальності покидьок портнов який повернувся із Австріїїї- на що ти відповів ,
" В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
....але Андрусів ще краще тобі на таке дав відповідь ...
так що не тринди юГіку - архіви поки що ви не позачищали - біда в іншому - дурний плебс живе за принципом 7-ми секунд памяті ...
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14.12.2021 19:32 Відповісти
юГік - ти говори - говори .... якщо ти ставиш питання по Чаусу - як він опинився в Україні ....- то одразу виникае і інше питання - а як Чаус ОПИНИВСЯ у Молдові ...- коли він був вже оголошений в Україні у РОЗШУК, як він нелегально покинув Україну , хто перевіз та допоміг ...- розкажи про це юГік ....- як кажуть єВреї- сказавши А - скажеш і Я....
ато ви часто вміете про одне - не памятаючи про перше ...- а відповідь одна і проста- ПОЛІТДОЦІЛЬНІСТЬ коли ти у владі...яка немае ніякого до ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
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14.12.2021 19:41 Відповісти
З чимось можна погодитись ,ну коли говорить цей пристосуванець і негідник Луценко ,цей екс прокуроор без освіти за три роки ти багато справ відкрив на корупціонерів ? майже нічого ,заодно зумів посваритися з послом США і дуже вислужувався Джуліані , що б дискридитувати теперішнього американського президента ,чи може думаєш що всі забули ?
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14.12.2021 20:31 Відповісти
Не бреши, з Джуліані Луценко навпаки, розсварився. Це ж Зеля через відмову Луценка влітку 2019-го обіцяв Трампу, що "от, коли в мене буде 100% свій Рябошапка, я тобі допоможу"
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14.12.2021 21:14 Відповісти
Чауса похитили, чтобы отвлечь внимание от выхода расследования "вагнергейта", которое вышло через 8 месяцев после похищения Чауса. Я ничего не перепутал?
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14.12.2021 21:00 Відповісти
...всё-таки Юрий достойный человек!
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15.12.2021 04:04 Відповісти
 
 