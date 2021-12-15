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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Бутусов Юрій (3126) ДБР (2560) Разумков Дмитро (1449) Богдан Андрій (380) Сухачов (53)

Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков та вся його група", – заявив Богдан.

Екскерівник ОП стверджує, що команду в.о. керівника ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.

"Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії", – відповів Богдан на запитання, чи дає команди особисто президент Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу

Санкцію суду на проведення слідчих дій, за інформацією Богдана, видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабара.

"У них є там, якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи", – заявив Богдан

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Нічого він не посадить - ні льярд дерев ні журналістів. Посадить тільки лівер, бруньки і носоковтку.))
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14.12.2021 19:20
+29
Гордона можна посадити на Пальчевського.
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14.12.2021 19:40
+29
Уникальная способность глупого человека-посраться со всеми. Буквально со всеми. Надеюсь топить его будут бывшие соратники активно помогая веслами с размаху
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14.12.2021 19:57
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Не знаю як відносно тієї "плеяди", але на Бутусова "кроти" вже конкретно "риють!
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15.12.2021 06:40 Відповісти
Я за те щоб посадили Богдана, Гандона і Разумкова.
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15.12.2021 06:47 Відповісти
Богдан-неуловимый Джо !
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15.12.2021 07:18 Відповісти
Так давно пора.
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15.12.2021 08:01 Відповісти
Примазался)) Без критики власти, политического будущего у него нету.
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15.12.2021 08:18 Відповісти
богдан перечислил весь гарем ахметовский
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15.12.2021 12:34 Відповісти
А как Бутусов связан с Ахметом?)
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15.12.2021 12:58 Відповісти
панове зелений бардак увійшов в стадію коли мочать всі один одного потрібно почекати
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15.12.2021 08:44 Відповісти
Вони ж усі топили Порошенка за Зеленського. Думали він зараз манну небесну ім дасть.
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15.12.2021 08:48 Відповісти
Гарний вчитель і старанний учень.
(Ху-і-Ло посадив і знищив всіх хто привів його до влади)

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15.12.2021 08:58 Відповісти
Не пішов би зеля в президенти не зали би, що він боягуз, дуже жадібний, наркоман, не освідчений, не вміє говорити, мстивий. і взагалі нікчема.
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15.12.2021 09:02 Відповісти
Слишком большая цена для государства знать ,что какой-то ,порношут -наркоман -ворюга , имеет такой букет
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15.12.2021 11:03 Відповісти
Валерий Иванов 4db242cc, ПНХ, Іді ОТ!
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15.12.2021 18:13 Відповісти
Олигархи как хотят дурят народ и издеваются над ним.

Только мерзавцы не хотят воспринимать, что необходимо демонтировать кланово-олигархическую стстему и вводить демократию.
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15.12.2021 09:02 Відповісти
олігархи існують із часів древньої Греції. Тільки у нас додумалися заводити на них списки. Це не демократія, коли один малограмотний артист балаганного жанру намагається імітувати боротьбу із олігархами без суду і слідства. Це закінчується виникненням нових, але своїх олігархів. Як боротися з олігархами? досить вивчити досвід демократичних країн, а наш препіздєнт вивчає досвід ВВХу і Лукі-3%.
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15.12.2021 11:25 Відповісти
Для початку необхідно демократизувати виборчу систему. Це дуже просто. Це вув бы дуже сильний удар по олігархії. Такої цинічної олігархічної виборчої системи як в нас ніде в світі нема. А нам підло брешуть, що весь світ захоплюється демократичністю нашої системи.
Без деолігархізації й демократизації виборчої системи всяка боротьба з олігархією це фікція.
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15.12.2021 11:55 Відповісти
Це лозунги і не більше того. Хто все це буде робити із нинішньої влади і як ти їх зупиниш, якщо не сподобаються? розпитай у білорусів, із якими лозунгами прийшов до влади Батька і як вони його скинули і написали правильні закони.
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15.12.2021 12:11 Відповісти
Які ще лозунги. Тут повна конкретика. На рахунок цього ще написано в моєму наступному коментарі.
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15.12.2021 12:24 Відповісти
Якщо ми будемо тільки пропонувати щоб влада вивчала досвід демократичних країн, то вони точно нічого робити не будуть, як вони й роблять. Нам (народу, в першу чергу коментаторам, журналістам, активістам) треба самим розібратися в цьому і заставити владу зробити конкретні зміни. А якщо і при цьому не будуть робити, то відправити у відставку.
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15.12.2021 12:07 Відповісти
І ще. Якраз тим щоб заставляти владу робити демократизацію, цим кого я перечислив треба займатись, а не вовтузитись в другорядних питаннях.
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15.12.2021 12:30 Відповісти
якщо саджати всіх, до кого нарешті дійшло, що Зеленсьеий - це катастрофа, то мільйонів 10 вже точно треба посадити.
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15.12.2021 09:30 Відповісти
Если это так, то Зеля красавчик! Сажай их всех! И каналы новостные позакрывай, надоели разгонять русские нарративы. Канал Ахметова надо национализировать! Там все сепары собираются и агенты кремля и двойные агенты кремля, что выдают себя за агентов Украины. Путин пришел к власти и он сразу СМИ забрал, потому что понимал, что такое инакомыслие. Нужно сделать одну линию на всех каналах - Украинскую! И выстраивать сильное государство. А не так, что один канал ультра сепаров, другой ультра патриотов и воспитывают два электората - майдан и антимайдан и сталкивают их лбами. Это тактика кремля по разделению Украины - разделяй и властвуй. И Украина должна подать от государства решение о закрытии вещания в ютубе для IP Украины - передач федеральных каналов РФ. Их тоже не должны смотреть Украинцы! Сразу в стране спокойнее станет! Раньше новости шли по вечерам 30 мин и не было каналов вещающих весь день и создающих хаос. Они появились по заданию Кремля, когда закрыли русские каналы в Украине в кабельных сетях. РФ теперь, через своих агентов ведет PsyOp. Закрывать лавочки эти и владельцев на нары.
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15.12.2021 09:51 Відповісти
навіть не знаю що сказати. Ти пабєділ
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15.12.2021 11:28 Відповісти
Телек в Ютубе мало смотрят. Самая внушаемая масса народ постарше, они ютуб не понимают. Ньюз ван закрыли, так ведущий с шоу "Рыбный день" российским каналам жалуется и свое говно выкладывает. А молодежь политику по телеку и фильмы не смотрит, все свободное время в соцсетях проводят. Там один другому рассказывают новости, жутко извращая их смысл. Но этой инфе верят.
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15.12.2021 13:36 Відповісти
обиженные...возбудились..))
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15.12.2021 10:19 Відповісти
Членограй 🐸👃🏻🎹🤡обиделся на бывших
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15.12.2021 11:07 Відповісти
Свого розуму у клоуняри немає і не було - усе по сценарію.Ось біля нього й шептуни-суфлери за доступ до вуха гризуться...
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15.12.2021 10:53 Відповісти
дуже нагадує , як Коба розчищав шлях до ПОВНОІ влади у 1922- 1937 ...або ж Німеччину : спочатку прийшли за комуністами ( майже всі радіди ) потім за євреями ( всім було байдуже ) ,потім почали саджати ВСІХ ,хто сумнівався у найвидатніших здібностях Гітлера ... Нічого нового зе лупаглазоя не генерує ... кінець , як завжди : матузка , отрута або куля у лоб ....
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15.12.2021 11:42 Відповісти
Не знаю... Но мне кажется, что информация о планах ареста Богдана и Ко стоит столько же, сколько и заявление Зе о подготовке переворота.
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15.12.2021 11:47 Відповісти
Ну, Кучма тоже боролся с Гонгадзе...
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15.12.2021 11:49 Відповісти
Можливо декого з цієї компанії і треба було б посадити, але тільки після Бубочки, якого вони і привели до влади.
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15.12.2021 12:00 Відповісти
А где в этом списке Оленька Ляшко? Она тоже орала, что её посадить хотят.
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15.12.2021 12:17 Відповісти
Блин.... дорогие бывшие соотечественники! Вы про 37-й год читали ?! Вы что не понимаете , что идёт к тому, что прийти смогут за каждым из вас ?! НАпоминаю, на всякий случай, что такое лубянский совок, куда внаглую тащит страну зеля. https://www.youtube.com/watch?v=wJUmxtuJZgo
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15.12.2021 13:21 Відповісти
Шалом. Та шо вы такое говорите? В Израиле айяйяй? Какие мы вам соотечественники?
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15.12.2021 13:45 Відповісти
Оприлюдніть усі висери відсунутого від корита Богдана в одній статті . Навіщо кидати гімно на вентилятор ?
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15.12.2021 13:25 Відповісти
Ох ***** сєбє квартальщики развлєкаюцця))))))))) Цирк на дроті продовжується))))))
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15.12.2021 14:35 Відповісти
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15.12.2021 14:42 Відповісти
Непадецки пауки навозники зашевелились.Давай мразота зеленая,прозревай и в бой жрать друг друга.Побольше говна друг на друга,может захлебнетесь в нем ,зебилы.И даже десять новых каналов говнометов вас не спасут.Фонарные столбы и каддафовские черенки-ваше будущее.Празник приближается.
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15.12.2021 23:49 Відповісти
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