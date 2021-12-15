Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим. ВIДЕО
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Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.
Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков та вся його група", – заявив Богдан.
Екскерівник ОП стверджує, що команду в.о. керівника ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.
"Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії", – відповів Богдан на запитання, чи дає команди особисто президент Зеленський.
Санкцію суду на проведення слідчих дій, за інформацією Богдана, видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабара.
"У них є там, якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи", – заявив Богдан
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(Ху-і-Ло посадив і знищив всіх хто привів його до влади)
Только мерзавцы не хотят воспринимать, что необходимо демонтировать кланово-олигархическую стстему и вводить демократию.
Без деолігархізації й демократизації виборчої системи всяка боротьба з олігархією це фікція.