Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим. ВIДЕО

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

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"Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков та вся його група", – заявив Богдан.

Екскерівник ОП стверджує, що команду в.о. керівника ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.

"Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії", – відповів Богдан на запитання, чи дає команди особисто президент Зеленський.

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Санкцію суду на проведення слідчих дій, за інформацією Богдана, видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабара.

"У них є там, якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи", – заявив Богдан