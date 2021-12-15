Познайомився із Зеленським у приймальні великого бізнесмена, адвокатом якого я був, - Богдан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що познайомився з майбутнім президентом Володимиром Зеленським у приймальні одного великого бізнесмена, у якого працював юристом.
Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.
"У приймальні одного великого бізнесмена", - відповів Богдан на запитання, де познайомився до Зеленських.
На уточнююче питання, чи це була прийомна олігарха Ігоря Коломойського, Богдан ухильно відповів, що "і так зрозуміло хто цей бізнесмен".
"Я не хочу... Ну як би взагалі зрозуміло, хто цей бізнесмен. Але це буде неправильно: називати імена. Тим більше, на той час я був його адвокатом, душоприказником", - заявив Богдан.
Зазначимо, що Андрій Богдан відомий як адвокат Ігоря Коломойського. Це публічно підтверджував як сам Богдан, так і олігарх Коломойський.
Будь ласка, зачекайте...
Причому, без телефона!
І без Байдена.
Я - феєричний!
През. ВАЗеленський
Тіпа такого - бачиш мальчішку наркомана - зроби з нього президента. Паржьом.
Я всего лишь адвакат...самокат..Чуваки,бабло косю сам по себе...
чего это у него так язык развязался???
И крепко же, братцы, в селенье одном Любил я в ту пору девчонку.
Сначала не чуял я в девке беду, Потом задурил не на шутку:
Куда ни поеду, куда ни пойду, Всё к милой сверну на минутку.
И любо оно, да покоя-то нет, А сердце болит всё сильнее.
Однажды даёт мне начальник пакет: «Свези, мол, на почту живее!»
Я принял пакет - и скорей на коня, И по полю вихрем помчался,
А сердце щемит, да щемит у меня, Как будто с ней век не видался.
И что за причина, понять не могу, И ветер так воет тоскливо...
И вдруг - словно замер мой конь на бегу, И в сторону смотрит пугливо.
Забилося сердце сильней у меня, И глянул вперед я в тревоге,
Потом соскочил с удалого коня, - И вижу я труп на дороге.
А снег уж совсем ту находку занёс, Метель так и пляшет над трупом.
Разрыл я сугроб-то и к месту прирос, - Мороз заходил под тулупом.
Под снегом-то, братцы, лежала она... Закрылися карие очи.
Налейте, налейте скорее вина, Рассказывать больше нет мочи!"
Відповідне листування у партійному чаті зафіксував кореспондент видання Новини.LIVE.
Відомо, що ресторан Harvest знаходиться на Обухівському шосе у Козині. У ньому є івент-тераса, зона приватних басейнів, співочий фонтан, дитяча ігрова зона, а також приміщення самого ресторану.
Слід зауважити, що окремої уваги заслуговують ціни у закладі. Зокрема, пляшка найдешевшого шампанського там коштує 2650 гривень, а гарячі закуски - від 220 до 990 грн.
Серед їжі можна вибрати карпачо з лососем, листям руколи та апельсиновим соусом за 380 грн, а салат з вугром та кіноа обійдеться у 590 грн. За крем-суп із цвітної капусти та шпинату доведеться віддати 210 грн, домашній борщ - 285 грн, а за ризото з морепродуктами - 480 грн.
У меню також є піца ("Карбонара" коштує 480 грн), бургер з мармурової яловичини за 790 грн, а також стейк "Рібай Австралія", який коштує 1690 грн за 100 г. Крім того, до столу подають котлети з індички за 210 грн, камчатського краба (від 850 грн за 100 г) та смажену картоплю за 160 грн.