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Герой України (251) Зеленський (17428) ЧАЕС (326) чорнобильці (61)

Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно онкологу Кіндзельському, який лікував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно онкологу Кіндзельському, який лікував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці", – зазначив Зеленський.

Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках та брав активну участь у лікуванні потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

З групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті в групі Леоніда Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє. Загалом зі 115 осіб, яким було поставлено діагноз "гостра променева хвороба" і які пройшли через руки українського професора, померла лише одна людина.

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Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Только хотел сказать. Герой - кто совершил подвиг. А тут можно выдавать "За заслуги перед Украиной" разных степеней.
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14.12.2021 19:59
+6
Ні в якому разі не хочу применшити заслуги цього лікаря але це звання роздають направо і на ліво.
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14.12.2021 19:48
+5
Ну если он был достоин этого звания,почему
при жизни не присвоили?
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14.12.2021 20:29
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Ні в якому разі не хочу применшити заслуги цього лікаря але це звання роздають направо і на ліво.
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14.12.2021 19:48 Відповісти
Только хотел сказать. Герой - кто совершил подвиг. А тут можно выдавать "За заслуги перед Украиной" разных степеней.
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14.12.2021 19:59 Відповісти
Может журналисты напутали и ему дали трудового героя а не военного.
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14.12.2021 20:02 Відповісти
Какого "трудового"? Это в совке были раздельно ГСС и ГСТ (Герой соцтруда). В Украине нет разделения ибо "Звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових
досягнень".
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15.12.2021 09:04 Відповісти
Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за надзвичайні трудові досягнення.
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15.12.2021 12:30 Відповісти
Неужели трудно прочесть устав награды перед награждением?

Хотя может ему дали трудового героя, а журналисты не уточнили.
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14.12.2021 20:01 Відповісти
Ты , уверен , и сам его не читал. Это при Совке были Герои и Герои Труда. В Украине только звание Героя и присуждают за боевые подвиги и трудовые заслуги. Недавно , например ,директору КБ Луч. Коростелеву дали Героя за Нептун ,а не за прикрытый дзот. А. , Орден За Заслуги Осел спаплюжив , наградив мужа своей секретутки
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14.12.2021 21:36 Відповісти
Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за надзвичайні трудові досягнення.
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15.12.2021 12:30 Відповісти
В израиле ликвидаторам чаэс каждый год платят по 2000 долларов
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14.12.2021 20:03 Відповісти
якби бубочка хоч ще щось корисне робив - ціни б йому не було
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14.12.2021 20:18 Відповісти
и опять к дате....а не по заслуге !!! (понимаете что хочу сказать?)
и почему опять Героя??? и тогда почему ему одному? ???
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14.12.2021 20:25 Відповісти
Ну если он был достоин этого звания,почему
при жизни не присвоили?
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14.12.2021 20:29 Відповісти
При жизни присваивать было не за что. Дело в том, что в 6-й московской больнице пострадавшим подсаживали костный мозг. Все оборудование, которого в совке вообще не было привез с собой и делал пересадки американец Роберт Гейл. Дело было новое и малоизученное. И в результате он у всех, кроме одного, отторгся. А в Киеве также оборудования не было. И его не подсаживали.
Вот и весь хрен до копейки. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.
Но там зря написали, что типа "киевлянам запретили пересаживать костный мозг".
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15.12.2021 09:00 Відповісти
Действительно был Доктор, оч многих спас. Були такі люди. Най їх більше буде.
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14.12.2021 21:12 Відповісти
А когда звание героя Журавлю присвоит, которого бросил умирать медленной смертью в серой зоне????
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14.12.2021 21:13 Відповісти
Уже хорошо , что в кокосовом угаре фамилию не перепутал , и не наградил Недзельского ( Неделю)
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14.12.2021 21:29 Відповісти
ну тепер ясно чому зеля нічим іншим не займається. він прост не встигає - поки роздаси ті нагороди, вже й день пройшов
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14.12.2021 22:19 Відповісти
...пока мы у власти,мы своих не забываем...!?
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14.12.2021 22:49 Відповісти
 
 