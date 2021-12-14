Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З в.о. директора Державного бюро рзслідувань Олексія Сухачова сміються через любов до одягу французького бренду Zilli.
Про це колишній голова ОП Андрій Богдан розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На якийсь мій сатиричний пост, де я якось тролю владу (маю право!), була якась бурхлива реакція... Викликали товариша [в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія] Сухачова. Знаєш, як його звати? Погоняло – Льоша Зіллі. Дуже любить [французький бренд одягу] Zilli, ходить у Zilli. Уся ця конструкція правоохоронної системи регоче. Погоняло - Зіллі", - розказав Богдан.
Він додав, що Сухачов перебуває у статусі виконуючого обов’язки. А відтак намагається вислужитися перед президентом, який "особисто дає команду [кого] посадити".
Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначеним на постійно, надовго, щоб стабільно було. І той усе бере під контроль, наради збирають, доручає НСРД - "негласні слідчо-розшукові дії". Це називають у нас "вухо, горло, ніс", - сказав Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
не-Лох, коли сяде на зону може
створити власний
бренд тюремних роб "ЗЕ-лля"
ЗЕ-ля сяде за будь яких розкладів, хто б не переміг:
Порох,
Разумков,
Бойко,
Тімошенко (тут є ньюанси із откатом)
и т.д.
не-Лох вже всім нагадив
а Ізраілю потрібен цей геморрой ?
хай працює !
.....що таможня - що ДБР ...- що всі інші...
«Я мзду не беру - мне за державу обидно»
https://www.youtube.com/watch?v=zUA9hWMr3y0&t=9s
богдан богдан богданович...
та пофиг
Решту самі додумаєте - хто і що у кого вкрав.
Ничего себе опетиты к власти.
2 ч. ·
8 декабря заместитель министра МВД Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, который находился при исполнении обязанностей. Это статья 345 криминального кодекса. Но до сих пор ДБР не открыло дело против Гогилашвили! Преступное бездействие ДБР - это результат того, что более двух лет президент Зеленский срывает конкурс на главу ДБР, и сохраняет там ручных руководителей, исполняющих обязанности, и действующий и.о. главы ДБР Алексей Сухачев - ставленник Татарова и Портнова, конечно, не собирается действовать по закону против президентского друга Гогилашвили. Нападение на Васенкова остается безнаказанным.
а денег- куры не клюют,
то Zilli - вешают на плечи,
и на их выбравших - плюют !
богдан назве сина богданом, і син сина богданом
тоді внук буде - богдан богдан богданович
они там почти все - долларовые миллионеры