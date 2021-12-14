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Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

З в.о. директора Державного бюро рзслідувань Олексія Сухачова сміються через любов до одягу французького бренду Zilli.

Про це колишній голова ОП Андрій Богдан розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На якийсь мій сатиричний пост, де я якось тролю владу (маю право!), була якась бурхлива реакція... Викликали товариша [в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія] Сухачова. Знаєш, як його звати? Погоняло – Льоша Зіллі. Дуже любить [французький бренд одягу] Zilli, ходить у Zilli. Уся ця конструкція правоохоронної системи регоче. Погоняло - Зіллі", - розказав Богдан.

Він додав, що Сухачов перебуває у статусі виконуючого обов’язки. А відтак намагається вислужитися перед президентом, який "особисто дає команду [кого] посадити".

Читайте: Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим

Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначеним на постійно, надовго, щоб стабільно було. І той усе бере під контроль, наради збирають, доручає НСРД - "негласні слідчо-розшукові дії". Це називають у нас "вухо, горло, ніс", - сказав Богдан.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Zilli-ЗЕбилли.
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14.12.2021 20:00
+23
смотрю и плачу))) богдан такой же клоун, но отодвинутый от корыта но мочит своих же по полной...
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14.12.2021 20:06
+17
І не дивно. Тупа воровита курва на чолі зеленкіного органу
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14.12.2021 20:01
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Zilli-ЗЕбилли.
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14.12.2021 20:00 Відповісти
Zilli це ж майже як ЗЕлля
не-Лох, коли сяде на зону може
створити власний

бренд тюремних роб "ЗЕ-лля"
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14.12.2021 20:04 Відповісти
скоро бурятоликий и директора коксохимпрома опрылюдныть...
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14.12.2021 20:01 Відповісти
надеюсь нам не предложат скидываться говоруну на каску с бронежилетом?
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14.12.2021 20:04 Відповісти
хай мочить, не жалко

ЗЕ-ля сяде за будь яких розкладів, хто б не переміг:
Порох,
Разумков,
Бойко,
Тімошенко (тут є ньюанси із откатом)
и т.д.

не-Лох вже всім нагадив
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14.12.2021 20:08 Відповісти
гиперлуп в хайфу не учитываешь...
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14.12.2021 20:10 Відповісти
і гаптоматичне погіршення Ізраілем відносин з Україною ?

а Ізраілю потрібен цей геморрой ?
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14.12.2021 20:15 Відповісти
пропонуєш їм позбавити його громадянства?
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14.12.2021 20:18 Відповісти
Щоб Ви навіть і не сумнівались! Україна це аграрний придаток Ізраїлю і абсолютно корумпований "торговий партнер". Це ж просто "свято і Ієрусалимі" - купувати продукти харчування дешевше світових цін, продавати медикаменти та електроніку в 6 разів дорожче світових цін і ще й отримувати пенсії з України репатріантам в розмірі 1200 баксів на кожного престарілого репатріанта (Кучма таке пропихнув). А Ви думаєте, з якого дива жиди на старість репатріюються в Ізраїль? Все дуже просто! Тут їх пенсія копійки... а там бакси... а платять за це "свято" лохи які не тільки репатріантів утримують а ще й ОРДЛО...
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31.12.2021 20:12 Відповісти
І не дивно. Тупа воровита курва на чолі зеленкіного органу
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14.12.2021 20:01 Відповісти
реально збіговисько ********** дешевих
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14.12.2021 20:03 Відповісти
Ошибаетесь, эти ********* очень не дёшево обходятся стране..
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14.12.2021 20:23 Відповісти
Ану поцікавтеся чи часом товариш Сухачов старший не міняв прізвище з ******** на Сухачова! Гени вони такі!
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14.12.2021 20:04 Відповісти
Треба їм на Миколая гарбуза зеленого подарувати на Банкову.
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14.12.2021 20:05 Відповісти
перемерзшого ...
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14.12.2021 20:16 Відповісти
смотрю и плачу))) богдан такой же клоун, но отодвинутый от корыта но мочит своих же по полной...
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14.12.2021 20:06 Відповісти
йому можно, він в свободном польотє, без корита

хай працює !
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14.12.2021 20:09 Відповісти
во-во ...- може дещо до плебса дійде ...
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14.12.2021 20:15 Відповісти
Про яке корито ви, курви подоляцькі постійно виєте? Чому Богдан не може дати інсайдівську інформацію?
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14.12.2021 20:49 Відповісти
хоча і кацапське (класика) - але завжди подобаеться
.....що таможня - що ДБР ...- що всі інші...

«Я мзду не беру - мне за державу обидно»

https://www.youtube.com/watch?v=zUA9hWMr3y0&t=9s
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14.12.2021 20:14 Відповісти
в дрібницях ховається істина
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14.12.2021 20:24 Відповісти
Богдан, це ім'я чи прізвище?
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14.12.2021 20:28 Відповісти
Это автобус...😀
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14.12.2021 20:34 Відповісти
магазин!
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14.12.2021 20:35 Відповісти
часом за розкосість іменується ісудзу
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14.12.2021 21:04 Відповісти
Андрей Богдан...но пофиг! какая разница ))))
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14.12.2021 20:35 Відповісти
богдан андрейский...
богдан богдан богданович...
та пофиг
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14.12.2021 21:24 Відповісти
Фуфлыжник тупой...ты задрал своим СкреПОНОСом Ольги **********...баран пля...вали в АУТ
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14.12.2021 20:41 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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14.12.2021 20:45 Відповісти
Гугл знает что Быдло мавзолейное... стадо баранов Хана Батыя...с 1237 года и до 1700 платило Дань Крымским Ханам... Удод одноклеточный...
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14.12.2021 20:47 Відповісти
А ви чув, коли московія почала називатись россією ? Лише за Петра першого.
Решту самі додумаєте - хто і що у кого вкрав.
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14.12.2021 20:42 Відповісти
понеслось говно по трубам
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14.12.2021 20:34 Відповісти
Кроты Голобородьки в Украине,прямой эфир через 20 минут...Тарас Березовец...Ютьюб..
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14.12.2021 20:40 Відповісти
вся "история" красно-коричневых людоедов концлагеря "ссср" дешевые поделки умственно отсталых питекантропов из сортиров лубянских подвалов!
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14.12.2021 20:42 Відповісти
Цены видели ?на этот Zulli,оху..те.
Ничего себе опетиты к власти.
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14.12.2021 20:43 Відповісти
Юрій Бутусов

2 ч. ·



8 декабря заместитель министра МВД Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, который находился при исполнении обязанностей. Это статья 345 криминального кодекса. Но до сих пор ДБР не открыло дело против Гогилашвили! Преступное бездействие ДБР - это результат того, что более двух лет президент Зеленский срывает конкурс на главу ДБР, и сохраняет там ручных руководителей, исполняющих обязанности, и действующий и.о. главы ДБР Алексей Сухачев - ставленник Татарова и Портнова, конечно, не собирается действовать по закону против президентского друга Гогилашвили. Нападение на Васенкова остается безнаказанным.
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14.12.2021 20:43 Відповісти
между тем можно подать гражданский иск,петицию на правительственный сайт,запрос в Интерпол ,в судебные органы "той стороны" и ведущие СМИ
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14.12.2021 20:52 Відповісти
Смесь Дарвина и Адама Смита. Природный отбор + свободная конкуренция . В целом , обществу на пользу.
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14.12.2021 20:53 Відповісти
передайте богдану а то он "не в курсе" - в Украине "сажает" не зеленский и не ДБР. сажают СУДЫ!!!!!!!!
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14.12.2021 21:03 Відповісти
Да в курсе мы , как зеленые суды по звонку из Банковой сажают
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14.12.2021 21:21 Відповісти
"...Ни имени,ни роду,они кликухи поганые..." (с)
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14.12.2021 21:04 Відповісти
когда им выделиться нечем,
а денег- куры не клюют,
то Zilli - вешают на плечи,
и на их выбравших - плюют !
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14.12.2021 21:12 Відповісти
карашо! продолжай.
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14.12.2021 21:48 Відповісти
модный петух!
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14.12.2021 21:17 Відповісти
прикинь
богдан назве сина богданом, і син сина богданом
тоді внук буде - богдан богдан богданович
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14.12.2021 21:32 Відповісти
Рекомендую загуглить почем шмотки zilli и сравнить с официальной зп этого зе-черта. И тогда вскроется неприятная правда для быдла73%, которых в очередной раз трахнул без вазелина их простой парень из народа - главный герой говносериала "слуга народа".
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14.12.2021 21:58 Відповісти
фули им те шмотки...
они там почти все - долларовые миллионеры
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14.12.2021 22:40 Відповісти
зевлада - ой, вибачте, зешобла.
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14.12.2021 22:19 Відповісти
Зилли говно кстати. Баленсиага рулит
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14.12.2021 23:12 Відповісти
Пришло быдло к власти
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14.12.2021 23:14 Відповісти
менталитет быдлюгана дорвавшись до корыта купить и закутать себя дорогую шмотку и дорогую тачку жизнь удалась
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15.12.2021 08:50 Відповісти
 
 