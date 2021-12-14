Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

З в.о. директора Державного бюро рзслідувань Олексія Сухачова сміються через любов до одягу французького бренду Zilli.

Про це колишній голова ОП Андрій Богдан розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На якийсь мій сатиричний пост, де я якось тролю владу (маю право!), була якась бурхлива реакція... Викликали товариша [в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія] Сухачова. Знаєш, як його звати? Погоняло – Льоша Зіллі. Дуже любить [французький бренд одягу] Zilli, ходить у Zilli. Уся ця конструкція правоохоронної системи регоче. Погоняло - Зіллі", - розказав Богдан.

Він додав, що Сухачов перебуває у статусі виконуючого обов’язки. А відтак намагається вислужитися перед президентом, який "особисто дає команду [кого] посадити".

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Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначеним на постійно, надовго, щоб стабільно було. І той усе бере під контроль, наради збирають, доручає НСРД - "негласні слідчо-розшукові дії". Це називають у нас "вухо, горло, ніс", - сказав Богдан.