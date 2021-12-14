Єрмак ніколи не говорить Зеленському "ні". Будь-яка маячня – "Давай, клас!", - Богдан
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Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан відповів на запитання, хто керує країною – президент Володимир Зеленський чи нинішній глава ОП Андрій Єрмак.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону.
Журналіст попросив Богдана прокоментувати свою думку, що Україною керує не Зеленський, а Єрмак.
"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія – "Давай, клас!" Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не працюватиме", – сказав ексглава ОП.
На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.
"У них стара історія, вони одне одного знають років 8–10. Що вони там робили – це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", – наголосив Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
срамота !
На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.
"У них стара історія, вони одне одного знають років 8-10. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", - наголосив Богдан.
Вовочка не дотримався жодної обіцянки. Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
нагадаю - "Бетмен"
Джокер хоче розсмішити місто до смерті
Ця гей гей парочка давно працює на хутіна.
«Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?» - спросил журналист.
«Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, - ответил Богдан. - Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли»...
...«Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил… Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди», - сказал Богдан.
Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.
«Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения… Я не знаю, что произошло», - сказал Богдан.
«Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил», - отметил Гордон.
конечно,наркота ещё и не к таким изменениям приведёт
Лошарам просто соромно зізнатися що вони лошари яких відсторонили від корита. Притомним людям давно виднося що воно є - тупий совковий закомплексований мудак.
Но пусть идет
- завтра произойдет переворот!
Ермак
- ура!!! Классная идея, ребята идите сюда, переворот готовить будем.
Ясное дело что Богдан знает что делает ФСБ с бесполезными болтунами.
Я не знаю, чи хтось йому це пояснить і чи є смисл у такому поясненні. Колись у одному радянському фільмі була фраза, що і «зайця можна навчити палити». Питання тільки - навіщо? Ці речі далеко не дурні люди вчили роками і доповнювали десятиліттями профільної роботи. У Вовиному випадку для опанування базового курсу знадобиться років триста, не менше.
Перепрошую, але ні ішак, ні падишах так довго не протягнуть. https://t.me/nuts_roses/435
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
Вы думаете, это я состряпал? Нет это Омаяр Хаям, а точнее.....Гийяс-ад-Ди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн-Эбрахи́м Хайя́м Нишапури́ - персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
Стало: кортежі, пакєти, ******.
Цитувати і вірити йому в будь-якій справі - це себе не поважати.
так дєрьмак бубочку ще й пiд хвiст колись мав...)))
очевидно, що Богдан натякає саме на це...
Брежнев шоу - это сеанс одновременного вылизывания большой группой лиц.
Умные там не котируются - критикуют, обижают, а значит враги
Коломойский больше не расчитывает на одну партию, которая будет иметь монобольшинство.
Сейчас производятся клоны зеленых, чтобы они подбирали голоса, которые будет терять зелёный. Они будут иметь разную риторику и будут критиковать Зеленского. Разная приманка, на разную рыбку (избирателя). Технологии управления избирателями.
Я не думаю, что этими двумя клонами беня ограничится. Будет еще подбрасывать и другие приманки и смотреть как рыбка на кого "клюет". Думаю, что еще есть расчет и на Дубинского, Филатова, Корбана.
Правда до этого привел эту мразь, и еще кучу мразей с собой. А вот это уже очень плохо.