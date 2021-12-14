УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4066 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
19 163 89
Зеленський (17428) Богдан Андрій (380) Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1749)

Єрмак ніколи не говорить Зеленському "ні". Будь-яка маячня – "Давай, клас!", - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак ніколи не говорить Зеленському

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан відповів на запитання, хто керує країною – президент Володимир Зеленський чи нинішній глава ОП Андрій Єрмак.

Про це  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону.

Журналіст попросив Богдана прокоментувати свою думку, що Україною керує не Зеленський, а Єрмак.

"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія – "Давай, клас!" Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не працюватиме", – сказав ексглава ОП.

На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.

"У них стара історія, вони одне одного знають років 8–10. Що вони там робили – це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", – наголосив Богдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
на фоні ЗЕ-льоного поноса і козині шарики виглядають елегантно
показати весь коментар
14.12.2021 20:12
+27
показати весь коментар
14.12.2021 20:27
+26
показати весь коментар
14.12.2021 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда про зелю, и Гордон и Богдан - нормальные ребята.
показати весь коментар
14.12.2021 20:09 Відповісти
на фоні ЗЕ-льоного поноса і козині шарики виглядають елегантно
показати весь коментар
14.12.2021 20:12 Відповісти
А давно Богдан сам був такий? А тепер в забутті став праведний. Цитуємий. В принципі -така вся політична нібито єліта України.
показати весь коментар
14.12.2021 20:37 Відповісти
Ви знайшли серед павуків у банці "нормальних хлопців"?!
показати весь коментар
14.12.2021 20:24 Відповісти
я павуків завжди вважав "нормальними пацанами", на відміну від навозних мух породи ЗЕ
показати весь коментар
14.12.2021 20:39 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:40 Відповісти
О-ля-ля !!!!!!!!!!!!!!

срамота !

На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.

"У них стара історія, вони одне одного знають років 8-10. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", - наголосив Богдан.
показати весь коментар
14.12.2021 20:57 Відповісти
Вова + Ермеля
показати весь коментар
14.12.2021 21:08 Відповісти
Не?
показати весь коментар
14.12.2021 22:11 Відповісти
За Зеленського кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі!
Вовочка не дотримався жодної обіцянки. Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
показати весь коментар
14.12.2021 20:39 Відповісти
ви здивовані ?
нагадаю - "Бетмен"

Джокер хоче розсмішити місто до смерті
показати весь коментар
14.12.2021 20:48 Відповісти
а потому что нет мозгов и нормального кадрового резерва. Назначать друзей, знакомых, на высочайшие посты, с доступом к секретной информации, без проверки органами безопасности. Боже, это пц
показати весь коментар
14.12.2021 22:27 Відповісти
агент фсб впливу
показати весь коментар
14.12.2021 20:13 Відповісти
"ні" то лєнкіно і мендельші
показати весь коментар
14.12.2021 20:13 Відповісти
Два,три,..........під...си,сходіть посрати в сраку...
показати весь коментар
14.12.2021 21:00 Відповісти
Це так Богдана прорвало після того як його власника Беню розчарувала відміна рішення ОАСК?
показати весь коментар
14.12.2021 20:15 Відповісти
Так зекрыса сейчас ещё миллиардов Бене отстегнет
показати весь коментар
14.12.2021 20:57 Відповісти
Я знав, що між ними є щось інтимне.)
показати весь коментар
14.12.2021 20:17 Відповісти
А откуда это Богдан знает? Если я не ошибаюсь его уже не было, когда Ермак мог подобное говорить..
показати весь коментар
14.12.2021 20:19 Відповісти
Бодя ж передал невесту из рук в руки Ермаку
показати весь коментар
14.12.2021 20:59 Відповісти
Здається саме Єрмак вербував Зеленського.
Ця гей гей парочка давно працює на хутіна.
показати весь коментар
14.12.2021 20:20 Відповісти
це їх "історія" - гогі тому підтвердження...

показати весь коментар
14.12.2021 20:22 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:27 Відповісти
Було б класно, якщо б Зе посадив Богдана і Гордона.
показати весь коментар
14.12.2021 20:30 Відповісти
Це точна. Може раніше б на Ростов поїхав звідси... наркот переляканий.
показати весь коментар
14.12.2021 20:36 Відповісти
Двух своих бывших)))
показати весь коментар
14.12.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 21:06 Відповісти
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

«Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?» - спросил журналист.

«Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, - ответил Богдан. - Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли»...
...«Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил… Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди», - сказал Богдан.
показати весь коментар
14.12.2021 21:28 Відповісти
«У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну 99% [решений]. Да, и тебя тоже взяли», - сказал бывший руководитель Офиса президента.

Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.

«Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения… Я не знаю, что произошло», - сказал Богдан.

«Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил», - отметил Гордон.
показати весь коментар
14.12.2021 21:29 Відповісти
физико-химические,психологические изменения

конечно,наркота ещё и не к таким изменениям приведёт
показати весь коментар
14.12.2021 21:48 Відповісти
грустно. Надеяться приходится только на нашу армию и операторов Байрактаров
показати весь коментар
14.12.2021 22:31 Відповісти
"Да я не знаю, что с ним за два года произошло"

Лошарам просто соромно зізнатися що вони лошари яких відсторонили від корита. Притомним людям давно виднося що воно є - тупий совковий закомплексований мудак.
показати весь коментар
14.12.2021 22:40 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:38 Відповісти
Если он Ермак то пора его отправлять освобождать Сибирь.
показати весь коментар
14.12.2021 20:42 Відповісти
Ващета захватывать.
Но пусть идет
показати весь коментар
14.12.2021 20:44 Відповісти
Від кого той Єрмак звільняв Сибір?
показати весь коментар
14.12.2021 20:46 Відповісти
От местного населения.
показати весь коментар
14.12.2021 20:48 Відповісти
Хотя сам был из местных ханов.
показати весь коментар
14.12.2021 22:11 Відповісти
Нет вообще-то, он был бандюком из казанских татар, на службе маскавитского хана.
показати весь коментар
15.12.2021 00:02 Відповісти
НО не из простых,раз его похоронили на кладбище для знатных татар,но за его пределами.
показати весь коментар
15.12.2021 07:55 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:55 Відповісти
Зеленский

- завтра произойдет переворот!
Ермак

- ура!!! Классная идея, ребята идите сюда, переворот готовить будем.
показати весь коментар
14.12.2021 20:42 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:51 Відповісти
"У них старая история, они друг друга знают лет 8-10. Что они там делали - это их история. Пусть они своей историей и живут", - подчеркнул Богдан.

Ясное дело что Богдан знает что делает ФСБ с бесполезными болтунами.
показати весь коментар
14.12.2021 20:45 Відповісти
...Я не знаю, чи хтось колись виведе Зе зі світу рожевих поні і пояснить йому, що Україна існує у досить недружньому оточенні, за нечисленними винятками. Що міжнародна підтримка, скріплена здоров'ям, кров'ю і нервами Порошенка, саме на цьому і тримається: на здоров'ї, крові та нервах. І що ситуація може змінитися у будь-який момент, і кожне необережне слово має свою ціну, кожен дебільний жарт чи прояв глупоти відразу ж конвертується у послаблення наших позицій.

Я не знаю, чи хтось йому це пояснить і чи є смисл у такому поясненні. Колись у одному радянському фільмі була фраза, що і «зайця можна навчити палити». Питання тільки - навіщо? Ці речі далеко не дурні люди вчили роками і доповнювали десятиліттями профільної роботи. У Вовиному випадку для опанування базового курсу знадобиться років триста, не менше.

Перепрошую, але ні ішак, ні падишах так довго не протягнуть. https://t.me/nuts_roses/435
показати весь коментар
14.12.2021 20:47 Відповісти
Нууу....вааще то к самому Богдану ...тоже есть вопросы!! И немало!....но ....сначала стих...
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

Вы думаете, это я состряпал? Нет это Омаяр Хаям, а точнее.....Гийяс-ад-Ди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн-Эбрахи́м Хайя́м Нишапури́ - персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
показати весь коментар
14.12.2021 20:49 Відповісти
три блудницы под окном пряли поздно вечерком...
показати весь коментар
14.12.2021 20:49 Відповісти
многа букафф. а так вообще, прикольно.
показати весь коментар
14.12.2021 21:57 Відповісти
Что за совко бред??? К чему єто тут?
показати весь коментар
15.12.2021 03:41 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:49 Відповісти
мне поначалу показалось, что это бубочка просит порулить
показати весь коментар
14.12.2021 22:35 Відповісти
а это богдан с дерьмаком передрались за бибабо (кукла надеваемая на руку))))
показати весь коментар
14.12.2021 23:16 Відповісти
Боже,яке кончене.
показати весь коментар
14.12.2021 20:55 Відповісти
Було: армія, віра, мова.
Стало: кортежі, пакєти, ******.
показати весь коментар
14.12.2021 20:57 Відповісти
В общем,ясно какие там взаимоотношения у зекрысы с дерьмаком
показати весь коментар
14.12.2021 20:58 Відповісти
Ну Ленка в принципе не против.
показати весь коментар
15.12.2021 00:03 Відповісти
Смішно читати, коли думка конченого стає авторитетною і правдивою тільки тому, що він критикує Зеленського. Ви вже забули хто такий Богдан? Це моральний покидьок.

Цитувати і вірити йому в будь-якій справі - це себе не поважати.
показати весь коментар
14.12.2021 20:59 Відповісти
а когда цитируют зебзика - ему то верить как? можно?
показати весь коментар
14.12.2021 21:02 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 20:59 Відповісти
Як же так? Значить Єрмак не керує Зеленським?
показати весь коментар
14.12.2021 21:00 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 21:04 Відповісти
.

так дєрьмак бубочку ще й пiд хвiст колись мав...)))

очевидно, що Богдан натякає саме на це...
показати весь коментар
14.12.2021 21:05 Відповісти
причем об этом не нужно кричать или даже говорить, достаточно поставить "......"
показати весь коментар
14.12.2021 21:35 Відповісти
Стаття 156. Розбещення неповнолітніх. 😁
показати весь коментар
15.12.2021 00:06 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2021 11:58 Відповісти
))
показати весь коментар
15.12.2021 19:31 Відповісти
Це той Богдан, що дружить з Оніщенко(Кадировим)? Авжеж авторитети.
показати весь коментар
14.12.2021 21:06 Відповісти
Да уже все заметили, что пятая точка это эрогенная зона Зе. Полизал и уже потужна людина.
Брежнев шоу - это сеанс одновременного вылизывания большой группой лиц.
Умные там не котируются - критикуют, обижают, а значит враги
показати весь коментар
14.12.2021 21:12 Відповісти
а, так ось кого бубочка мав на увазі під "темі, кто завідуєт"!
показати весь коментар
14.12.2021 21:13 Відповісти
Так и не понял, кто из них пассив и кто актив?
показати весь коментар
14.12.2021 21:23 Відповісти
69
показати весь коментар
14.12.2021 22:37 Відповісти
Все средства хороши, когда припекло.
показати весь коментар
14.12.2021 21:27 Відповісти
Богдан наряду из Разумковым клоны зеленой плесени от Коломойского.

Коломойский больше не расчитывает на одну партию, которая будет иметь монобольшинство.

Сейчас производятся клоны зеленых, чтобы они подбирали голоса, которые будет терять зелёный. Они будут иметь разную риторику и будут критиковать Зеленского. Разная приманка, на разную рыбку (избирателя). Технологии управления избирателями.

Я не думаю, что этими двумя клонами беня ограничится. Будет еще подбрасывать и другие приманки и смотреть как рыбка на кого "клюет". Думаю, что еще есть расчет и на Дубинского, Филатова, Корбана.
показати весь коментар
14.12.2021 21:29 Відповісти
Філатов уже в партії, там шось мери професіонали , шось таке, но вже є)))
показати весь коментар
14.12.2021 23:09 Відповісти
Богдан веде себе як ревнива колишня коханка! Забув як нашіптував на вушко великому ЗЕ! Всі на один кшталт- нарколиги- збоченці- придурки !
показати весь коментар
14.12.2021 21:40 Відповісти
от сцка. нельзя ребенку потякать во всьом.
показати весь коментар
14.12.2021 21:52 Відповісти
Чим хуже тим лучше
показати весь коментар
14.12.2021 22:34 Відповісти
"На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет погружаться в эту грязь. " -- а может банальная гомосятина? В этих кругах это распространено и не осуждается. Типа "один раз не *******" и "лучше нет влагалища, чем очко товарища".
показати весь коментар
14.12.2021 23:21 Відповісти
Ти бач, - ревнує )))
показати весь коментар
14.12.2021 23:32 Відповісти
Богдан про свої відносини з Зеленським:👉 "Я С НІМ ВРАГ, ОН МНЄ ВРАГ, І Я ЄМУ ВРАГ"👈
показати весь коментар
14.12.2021 23:40 Відповісти
С чего бы презерватив начал так облизывать мутного и скользкого?
показати весь коментар
15.12.2021 12:24 Відповісти
Все таки не все так беспросветно плохо у Зеленского. Вот дал под зад этому Богдану. Уже молодец.
Правда до этого привел эту мразь, и еще кучу мразей с собой. А вот это уже очень плохо.
показати весь коментар
15.12.2021 12:44 Відповісти
 
 