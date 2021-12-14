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У полоні в ОРДЛО перебуває 300 громадян України, у т.ч. 40 військовослужбовців, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У полоні в ОРДЛО перебуває 300 громадян України, у т.ч. 40 військовослужбовців, - Денісова

У полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі перебуває 300 громадян України, зокрема, 40 військовослужбовців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією омбудсмена, у Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень, через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.

Також цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів Нормандської четвірки в Парижі щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб в ОРДЛО.

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"З останнього гуманітарного конвою, доправленого на тимчасово окуповану територію, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту", - зазначила Денісова.

Автор: Володимир Янченко
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А агенти Мордора в ОП заважають та забороняють нашим розвідникам поповнювати "обмінний фонд".
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14.12.2021 20:50 Відповісти
бубаноид за таксистов...у армейцев без шансов...
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14.12.2021 20:55 Відповісти
восемь лет назад никто и предположить на мог
что такое может сотворить на земле Украины с
украинцами -
КРЕМЛЁВСКИЙ УПЫРЬ с питерской подворотни !
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14.12.2021 20:59 Відповісти
Ты наконец то про это вспомнила?
А то одни мантры про Саакашвили!
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14.12.2021 21:08 Відповісти
Зеля умышленно менял не военнопленных, а всяких таксистов и домохозяек на Цемисов и пр. бандитов из ОРДЛО.
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14.12.2021 21:10 Відповісти
Это та пиз...нутая которая на "миротворец" в суд подала? Только 40 военных? Что ты несёшь кляча ? А где остальные, прикрываешь убийства в плену украинских военных?
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14.12.2021 21:23 Відповісти
денисова мокшанистая на всю голову...кто забацал ей транзит архангельск-питер-симферополь-киев мы колысь найдём и накажем...
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14.12.2021 21:42 Відповісти
та да - гавном воняющая кацапская кляча...
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14.12.2021 22:03 Відповісти
Когда там Зелебеня последних наших пленных освободил? Поменял Цемаха, которого "взяли" еще без клоуна на моряков, которых и так ***** был вынужден был отпустить через два дня.
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14.12.2021 22:02 Відповісти
Шмара,ты почему "Миротворец" хочешь прикрыть?
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14.12.2021 23:43 Відповісти
Так а почему сидим в Киеве в теплом кабинете, защитница прав хренова, вперёд в ОРДЛО проверять в каких условиях наши находятся! Красный крест подключай, всех подключай!!! Чтоб из каждого угла об этом говорили. Сенцова так вытащили, а остальных? Делай свою работу!!!
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14.12.2021 23:51 Відповісти
Сенцова поменяли на цемаха - ключевого свидетеля по mh-17. Больше ценных свидетелей преступлений кремлефашистов у СБУ - нет. Поэтому обменов не будет.
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15.12.2021 07:19 Відповісти
В плену 40 наших,и 260 х... знает кого, на х... нам не нужных.
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15.12.2021 04:43 Відповісти
Я напомню, если бы не ******* зеленский у власти, то наших военнопленных уже давно бы освободили украинские разведчики. Успешная операция по вагнеровцам и др дали бы достаточный обменный фонд для нашей стороны и 40 украинских воинов уже давно бы были на свободе. Но когда презедент наше страны - патриот вражеской для нас стороны , то ни о каких мерах по освобождению наших из плена не может быть и речи.
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15.12.2021 07:17 Відповісти
 
 