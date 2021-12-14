У полоні в ОРДЛО перебуває 300 громадян України, у т.ч. 40 військовослужбовців, - Денісова
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У полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі перебуває 300 громадян України, зокрема, 40 військовослужбовців.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією омбудсмена, у Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень, через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.
Також цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів Нормандської четвірки в Парижі щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб в ОРДЛО.
"З останнього гуманітарного конвою, доправленого на тимчасово окуповану територію, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту", - зазначила Денісова.
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что такое может сотворить на земле Украины с
украинцами -
КРЕМЛЁВСКИЙ УПЫРЬ с питерской подворотни !
А то одни мантры про Саакашвили!