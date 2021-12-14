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Український воїн дістав кульове поранення в результаті російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн дістав кульове поранення в результаті російського обстрілу, - ОТУ

Сьогодні в результаті обстрілу позицій ЗСУ з боку збройних формувань Російської Федерації поранено українського воїна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські війська обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки, Новолуганська та Новотошковського, втрат немає, - пресцентр ОС

Автор: Володимир Янченко
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Скорішого одужання нашому воїну. Слава Україні! 🇺🇦
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14.12.2021 23:14 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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14.12.2021 23:25 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому захиснику !!! тримайся...
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14.12.2021 23:32 Відповісти
Шольцу сообщили при очередной « мирный обстрел» , шоб он после не вопил про байрактары
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14.12.2021 23:41 Відповісти
 
 