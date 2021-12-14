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Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки – керівник Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Девід Кеттлер відвідав разом з командувачем операції Об’єднаних сил Олександром Павлюком командний пункті однієї з бригад ЗСУ в районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 01

"У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектора безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про протидію вторгненню РФ: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні

Крім цього, були продемонстровані відеозаписи, які підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки застосування цього озброєння.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 03

По завершенню брифінгу учасникам зустрічі надали можливість побувати на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.

Читайте: Генсекретар НАТО Столтенберг зустрінеться із Зеленським 16 грудня

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
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15.12.2021 02:25
+11
истерика на рашаТВ по этому поводу - "Проклятое НАТО инспектирует и координирует действия своих подчинённых - украинских фашистов на фронте"
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14.12.2021 23:54
+8
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15.12.2021 02:26
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истерика на рашаТВ по этому поводу - "Проклятое НАТО инспектирует и координирует действия своих подчинённых - украинских фашистов на фронте"
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14.12.2021 23:54 Відповісти
Потуши пукан,лапоть.
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15.12.2021 07:30 Відповісти
Федір Дядя.@Zepapalae49

Про НАТО.

В учебку я потрапив в образцову на Яворівський полігон. Табір у лісі за 12 км від Старичів. Намети, туалет у лісі, романтика пздц.
Жив у таборі собака з погонялом "Комбат", старфордширський тер'єр, не дуже розумний собака, тому й отримав таке погоняло. Цілий день він лежав у воріт біля будки КПП.
Єдинм заняттям в нього було ганятися за машинами, що проїзджають повз. Його, мабуть, збивали машинами вже не один раз - шкутильгав він на три лапи, але за машинами все одно бігав. Його вважали контуженим та поважали за незламний дух.
Полігон міжнародний. Одного дня мимо КПП їде колона Хамерів та вселякої іншої техники, яку я не бачив ні до, ні після того випадку, з усілякими американськими, канадськими та британськими прапорами. "Комбат" у прапорах не шарить, тому без усіляких сумлінь починає ісполняти свою хню. Бежить за машинами та намагається вкусити Хамера за колесо, але, як я вже казав, розуму в нього було не багато, тому Хамер переміг. Потрапляє він під колесо.
Колона зупиняється. Хамер витрушує з себе чи то людей, чи роботів з усілякими приколюхами та в таких наворотах, що ми усі в ****.
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15.12.2021 00:11 Відповісти
"Комбат" лежить мертвий. Роботи кличуть свого медика, до Комбата бежить робот-негр, нахиляється до Комбата (щоб що? х.з). Комбат розуміє, що потрапив він зовсім не у рай, та робить те, що роблять усі собаки з переляку - кусає медика-негра-робота за руку. Сильно.
Кусає та бежить за ворота КПП. Роботи в шоці: кров, крики. Кличуть іншого медика-робота, прямо на дорозі робиться перев'язка та інші медичні справи. Ми в ****. "Комбат" хй зна де. Потім роботи в составі 4 штук підходять до КПП та починають своєю мовою щось казати і намагатися зайти.
Але ж ми розуміємо, що КПП вони не пройдуть без ********* міжнародного конфлікту, бо - усі зі зброєю. Апасна. Роботи дуже хочуть зайти на територію, наші не здаються, ситуація накаляється, голоси підвищуються. Знаходимо перекладача.
Роботи кажуть, що їм треба собака - мертва чи жива їм пох, бо треба взяти в собаки аналіз на сказ. Наші кажуть - беріть тепер аналіз у свого медика, бо він вже напевно також скажений, собаку ми не віддамо, на територію пускати не маємо права.
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15.12.2021 00:15 Відповісти
Кароч ми розуміємо, що вступ України до НАТО та ЄС, може, зележить буквально від нас, - та подзвонили справжнему комбату. Він каже: ви що, довбойопи, пустіть НАТО на територію, та най забирають того ********* собаку!
Собаку, канешна вони не знайшли, бо там ліс як та Англія площиною, поїхали. "Комбат" пару діб десь був у бігах, потім повернувся на своє улюблене місце.
НАТО не поверталося. Може, саме цей випадок вирішив, чи будемо ми в НАТО чи ні, але нічого вже не повернеш.
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15.12.2021 00:17 Відповісти
Прикол понятен. Кацапы работают на цензоре.
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15.12.2021 00:24 Відповісти
Вони не працюють, вони серуть на цензорів.
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15.12.2021 06:36 Відповісти
Какой то не смешной прикол. Муйня какая то. Не понятно к чему.
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15.12.2021 00:20 Відповісти
"Помічниця держсеркетаря США Карен Донфрід перебувала у вівторок у Києві, звідки вирушила у Москву. Її завданням є перевірити, наскільки серйозним є бажання Кремля врегулювати кризу на сході України дипломатичним шляхом."... хм..у Держдепі працюють хворі працівники.. *********
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15.12.2021 00:12 Відповісти
а нах.я стены комуфлировать шо за показуха))
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15.12.2021 00:46 Відповісти
щеб лозунги начепили на стіни--- Україна і НАТО разом, ....Україна понад усн...............цирк бл....ну це щтабні воїни такі)))
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15.12.2021 00:49 Відповісти
вате дано указание от фсб писать строго украiнською?
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15.12.2021 02:24 Відповісти
а в чём мой коммент ватний) ? я не ватник)))
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15.12.2021 09:51 Відповісти
Нато - дерьмо . Именно от этой организации помощи для Украины никогда не будет .
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15.12.2021 01:06 Відповісти
а почему тогда нату русня так сцытся?
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15.12.2021 01:48 Відповісти
Патамуша дивись вище повідомлення від косаба, він нє абманіт
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15.12.2021 02:12 Відповісти
Потому , что против русни НАТО является противодействующей силой . А Украине НАТО не поможет ! Можете считать меня кем угодно , как хотите . Я реально , здравомысляще смотрю на вещи . При ихнем колхозе всегда найдётся " баба ягя " , которая будет против . Вам ничто не мешает самим проанализировать ситуации и с приёмом в НАТО и поставкой вооружений .
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15.12.2021 09:50 Відповісти
судя по тому как у ваты полыхает-ето хорошая новость !
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15.12.2021 02:23 Відповісти
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15.12.2021 02:25 Відповісти
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15.12.2021 02:26 Відповісти
НАТО в хату!
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15.12.2021 02:27 Відповісти
Парень справа заслуживает уважения, при таком то росте!
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15.12.2021 03:50 Відповісти
https://youtu.be/NPxSddrYVKI...Бедная РАБссия... а где вяличие?
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15.12.2021 05:27 Відповісти
Нук....тагда...и я вам ....закину стартап! Вот это вот "Кузня на Рыбальском" пусть сварочные сопли не жует...а делает ЕЩЕ один катер Гюрза-М!!! Вы в шоке???? Да, да, укороченный и облегченный. Строго беспилотный вариант. Двигатель и рулевое в бронекапсуле, узлы телеметрии и управления тоже. Мачта выше намного. Вместо второго модуля пухкалки надо ставить ..ДВА!!! модуля уже готовых модуля это Барьер Вк и Арбалет Вк. Оба в купольных открывающихся отсеках.
Станция управления и наведения на телевышке в Бердянске. Там же и операторы.
Вы не знаете, кто может состыковать узлы? Яяя вам подскажу! Ищите человека по фамилии Коростелев!!!
Это на вчера....... все из готовых узлов.......
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15.12.2021 05:27 Відповісти
 
 