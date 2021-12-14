Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС. ФОТО

Помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки – керівник Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Девід Кеттлер відвідав разом з командувачем операції Об’єднаних сил Олександром Павлюком командний пункті однієї з бригад ЗСУ в районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектора безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, були продемонстровані відеозаписи, які підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки застосування цього озброєння.

По завершенню брифінгу учасникам зустрічі надали можливість побувати на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.

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