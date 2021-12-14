Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС. ФОТО
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Помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки – керівник Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Девід Кеттлер відвідав разом з командувачем операції Об’єднаних сил Олександром Павлюком командний пункті однієї з бригад ЗСУ в районі проведення ООС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектора безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, були продемонстровані відеозаписи, які підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки застосування цього озброєння.
По завершенню брифінгу учасникам зустрічі надали можливість побувати на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Про НАТО.
В учебку я потрапив в образцову на Яворівський полігон. Табір у лісі за 12 км від Старичів. Намети, туалет у лісі, романтика пздц.
Жив у таборі собака з погонялом "Комбат", старфордширський тер'єр, не дуже розумний собака, тому й отримав таке погоняло. Цілий день він лежав у воріт біля будки КПП.
Єдинм заняттям в нього було ганятися за машинами, що проїзджають повз. Його, мабуть, збивали машинами вже не один раз - шкутильгав він на три лапи, але за машинами все одно бігав. Його вважали контуженим та поважали за незламний дух.
Полігон міжнародний. Одного дня мимо КПП їде колона Хамерів та вселякої іншої техники, яку я не бачив ні до, ні після того випадку, з усілякими американськими, канадськими та британськими прапорами. "Комбат" у прапорах не шарить, тому без усіляких сумлінь починає ісполняти свою хню. Бежить за машинами та намагається вкусити Хамера за колесо, але, як я вже казав, розуму в нього було не багато, тому Хамер переміг. Потрапляє він під колесо.
Колона зупиняється. Хамер витрушує з себе чи то людей, чи роботів з усілякими приколюхами та в таких наворотах, що ми усі в ****.
Кусає та бежить за ворота КПП. Роботи в шоці: кров, крики. Кличуть іншого медика-робота, прямо на дорозі робиться перев'язка та інші медичні справи. Ми в ****. "Комбат" хй зна де. Потім роботи в составі 4 штук підходять до КПП та починають своєю мовою щось казати і намагатися зайти.
Але ж ми розуміємо, що КПП вони не пройдуть без ********* міжнародного конфлікту, бо - усі зі зброєю. Апасна. Роботи дуже хочуть зайти на територію, наші не здаються, ситуація накаляється, голоси підвищуються. Знаходимо перекладача.
Роботи кажуть, що їм треба собака - мертва чи жива їм пох, бо треба взяти в собаки аналіз на сказ. Наші кажуть - беріть тепер аналіз у свого медика, бо він вже напевно також скажений, собаку ми не віддамо, на територію пускати не маємо права.
Собаку, канешна вони не знайшли, бо там ліс як та Англія площиною, поїхали. "Комбат" пару діб десь був у бігах, потім повернувся на своє улюблене місце.
НАТО не поверталося. Може, саме цей випадок вирішив, чи будемо ми в НАТО чи ні, але нічого вже не повернеш.
Станция управления и наведения на телевышке в Бердянске. Там же и операторы.
Вы не знаете, кто может состыковать узлы? Яяя вам подскажу! Ищите человека по фамилии Коростелев!!!
Это на вчера....... все из готовых узлов.......