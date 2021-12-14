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Новини Політика України
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Білорусь (5967) вакцина (3528) війна (56365) Зеленський (17428) Луценко (3157) Росія (47196) ціни (676) подорожчання (61) Разумков Дмитро (1449) Богдан Андрій (380) Слуга народу (2544) Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1750) COVID-19 (18064) Тіхановська (389)

Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин

Переговори Путіна та Байдена не призвели до зменшення чисельності військ РФ біля кордону, Богдан розкрив таємниці ОП, в Україні дорожчають продукти, бензин та алкоголь, тепер офіційно, - головні новини 14 грудня

Росія не відводить війська

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - розказав президент Зеленський.

На Донбасі окупанти тренуються приводити підрозділи військ РФ у вищий ступінь бойової готовності. Також сьогодні поранено захисника України.

Зеленський за час президентства програв 7 судів

І це лише за половину каденції! У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Ще одна "слуга народ" пішла до Разумкова

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".

Інтерв’ю Луценко й Богдана

Обидва інтерв’ю цікаві, обидва розказали багато важливих речей. Луценко - про Цемаха, Чауса, Єрмака та 70 людей в охороні Зеленського.

Богдан - про розпорядження Зеленського посадити до в’язниці його та ще ряд людей, про прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова та про те, як Єрмак підтримує "будь-яку маячню"президента.

Білоруського опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років

Чоловік екскандидата на виборах президента у 2020 році Світлани Тіхановської, Сергій Тіхановський, має за вироком суду провести 18 років у колонії посиленого режиму. Його визнали винним в підготовці та організації масових заворушень.

Подорожчання продуктів

За даними Держстату, в країні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин та майже всі овочі.

Міністерка економіки Свириденко каже, що це - вплив світових цін.

Мережа підробки COVID-cертифікатів

СБУ ліквідувала найбільшу таку мережу. Щомісяця ділки "заробляли" на підробних свідоцтвах про вакцинацію понад 5 млн грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
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15.12.2021 00:17
+7
Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
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15.12.2021 00:41
+5
Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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15.12.2021 00:38
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А європейські з/п на Україну не впливають ??? Дивно,,чому???)))
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15.12.2021 00:04 Відповісти
"Жить стало лучше,жить стало веселее !" !!!)))
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15.12.2021 00:06 Відповісти
А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
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15.12.2021 00:17 Відповісти
*** буду,век воли не видать !!!)))
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15.12.2021 00:18 Відповісти
Та да! Коли люди засипані грішми від Зєлєнского, то подорожчання всього!!! не дивує! 😁 Що? Не засипані грішми? А 4 тонни баксів вчителям? А 17 штук ривнями лікарям? Нема? А кожна праска і унітаз Г+Г кажуть, що є! Не даремно олігархів - селян Гєтманцев податками обкладає! Заробляють на вчителя з лікарями! Оно яйця домашні вже по 70 гривень за десяток на базарі коштують! А якщо серйозно, то продукти харчування будуть дорожчати. Особливо при введенні в дію дпбільного "ресурсного" закону 5600.
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15.12.2021 07:08 Відповісти
Свободу Тихановским!!!
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15.12.2021 04:05 Відповісти
Жить стало просто за..бись!!!!
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15.12.2021 06:43 Відповісти
У самогонщиків пожвавлення.
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15.12.2021 00:15 Відповісти
Зараз меньше женуть ,вигідніше спирт бодяжити !!)))
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15.12.2021 00:17 Відповісти
Від такої бадяги мій товариш дуба врізав.
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15.12.2021 00:21 Відповісти
То отож ,а власний кон"як "Самжене",це натур продукт ,ваше здоров"я та довголіття, та з чорним хлібом ,сальцем та цибулею !!!)))
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15.12.2021 00:25 Відповісти
Употребление алкоголя - добровольное сумасшествие !🤮
Ты наверное с кацапии или там долго жила раз так со вкусом эту ******** описываешь. Ещё раз - 🤮🤮🤮🤮
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15.12.2021 07:47 Відповісти
Ну хоть что то у нас стало по-европейски. Вон еще пропихнут закон о изьятии собственности под нужды государства и вообще заживем. Не нужно будет париться искать деньги за комуналку
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15.12.2021 00:29 Відповісти
Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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15.12.2021 00:38 Відповісти
Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
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15.12.2021 00:41 Відповісти
Я против тёплых вагонов. Пусть в холодных едут.
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15.12.2021 08:40 Відповісти
Трухлявий пеньок, якого сектанти гордо величають "козаком" (с) щось там мимрив собі під ніс, а толку нема.

Ось один з москальських політологів, Піонтковський, на якого досить часто посилаються, зробив аналіз:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2950866-echo/

Лоботомия по видеосвязи

Во-первых, Байден 2.0 вызвался вместе с Москвой принудить Киев предоставить OРДЛО автономию (to cede a measure of autonomy). Как все-таки элегантно звучат на английском дипломатическом формулы предательства.

Украина категорически отвергает кремлевское приглашение на политическую (и физическую) казнь и никакие
40 тысяч байденов не заставят ее изменить свою позицию. Об этом очень твердо и недвусмысленно заявил
Байдену лично министр иностранных дел Украины Кулеба в своей статье «Don't Sell Out Ukraine. The West Must
Respond to Russia With Strength, Not Appeasement» «Foreign Affairs», 10 декабря.

Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов.
Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой Ялты - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и
получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла, однако поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным на удаленке, что не терпелось снова испытать на себе путинские глубокие озабоченности, да еще и затащить с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал заголовком «Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva». 10 декабря, когда ошеломленный Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета «Washington Post» посвятила ему сокрушительную статью « On
Ukraine, Biden is channeling his inner Neville Chamberlain»

Писали американці (ще на самому початку), що персонаж не вміє проводити переговори, слабачок ...
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15.12.2021 01:23 Відповісти
Пиантковского скоро вышварнут из Штатов. Ахметов, его подберёт для своих нужд, он всё с истекшим сроком годности подбирает, по дешёвке. Илларионов не даст соврать (его тоже едавно выкинули из Штатов за поддержку Трампа, но ничего нашёл новые глубины )
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15.12.2021 03:37 Відповісти
Вот это меня больше всего впечатлило и просмеяло(типа со знаком минус для Зе новость) - "Зеленский за время президентства проиграл 7 судов")))
ЦН, вы что себе позволяете? Вы "оппозиция" или как? В "диктаторском режиме Зе", он не мог проиграть ни одного ж суда?!))
Это же вам, не при "демократе" По. Все же помнят новости (и газетчики пестрили тогда )- "Порошенко проиграл 14 судов за всю свою каденцию". Чаус и Вовк лично выносили приговоры ))). Не помните что ли? А зря - при "демократе" Порошенко" было дело!
-вы, просто с плохой памятью . Обратитесь к специалисту
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15.12.2021 03:31 Відповісти
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15.12.2021 10:57 Відповісти
Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин Источник: https://censor.net/ru/n3305267


Потому и не отводят суседи войска, что в РФ тоже продукты, алкоголь и бензин дорожают.
Как же они могут отвести войска, ежели обещана девальвация рубля?
В Рф ситуация хуже, у них 1/3 резервов Центробанка вложена в юани.
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15.12.2021 04:37 Відповісти
Хотелось бы понять, отчего хуже, когда,1/3 резервов Центробанка вложена в юани???
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15.12.2021 05:43 Відповісти
Вы не в курсе того, что происходит с Китаем в общем и с экономикой Китая в частности?
Тогда Вас ждет много увлекательных открытий, особенно по окончании Олимпийских Игр в Пекине.
На досуге можете поинтересоваться о
- веерных отключениях электричества в 17 провинциях Китая
- лимите на потребления электричества в Китае там, где оно подается
- тем фактом, что с августа месяца паспорта на выезд из Китая выдаются лишь в исключительных случаях (кроме студентов, это 5-я колонна КПК)
- банкротстве крупных китайских компаний, которые происходят практически каждую неделю (нет, это не Evergrande)
- исходе западных компаний с территории Китая
- и тому, что фьючерсы на железную руду с апреля месяца торгуются по 50 баксов, а сейчас по 100 с небольшим (это падение цены на железную руду в 2 раза, причем сразу после олимпиады и пар-олимпиады)

И зачем это Блинкен (и Патрушев) в Индонезию сейчас ломанули, причем одновременно, никак не пойму я .
Может, поясните?
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15.12.2021 06:01 Відповісти
Вы как с луны свалились. Про лидера мировой экономики, как будто вообще ничего не слышали. Рост ВВП Китая в этом году составляет 9, 8% . Это от экономического роста даже энергии не хватает. Поэтому он её лихорадочно скупает, так, что даже Европе газа не стало хватать. Я уж не говорю, что Юань валюта реальная, то есть обеспеченная товаром. А Вы больше доверяете валюте страны где, огромные заимствования и миллионы безработных? Где планируемая инфляция на будущий год должна составить 15% ??
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15.12.2021 06:33 Відповісти
Я Вам искренне советую не тратить на меня время.
И очень рада, что есть лохи, кому сольют юани.
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15.12.2021 07:57 Відповісти
Та и правда. Чё это я было ударился объяснять про объективные рейтинги экономик мира. Лучше про рептилоидов было надо рассказать. Это же они взялись за экономический передел мира, регулируют денежные потоки, валюты мировые сливают из сосуда в сосуд.
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15.12.2021 09:42 Відповісти
А вы что хтели..., чтобы 73% шут вам рехВОРмы сочинит?
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15.12.2021 05:19 Відповісти
Такое впечатление что все кто сюда кнопают слушают Ольгу ********* и Марго Симоньян... РАБссия переиграла НАТО Байдена и премьера Британии...

Кишка у вас тонка бараны Мавзолейные...https://youtu.be/cmZ8n_tojCM
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15.12.2021 05:23 Відповісти
Самое страшное для ******** 73% - признать,в первую очередь перед самим собой, простой но сильно неприятный факт: 2.5 года назад его жестко *******! клоун из телевизора оказался не спасителем нации, а обычным жлобом, которому нужна власть исключительно для личного обогащения. А так как Украина бедная страна, то жлоб зеленский грабит исключительно нищих, ведь нищих в нашей стране подавляющее большинство. Такой себе робингуд, но наоборот, у нищих забирает - богатым отдает. Поэтому мы видим тотальное обнищание нищих еще сильнее при сказочном росте богатства ахметовых, каломойских, мертведчуков и тд.
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15.12.2021 07:10 Відповісти
То что там с увеличением зарплат ?
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15.12.2021 07:32 Відповісти
Дорожают? В сравнении с чем?
С 01.01.2022:
- Кассовые аппараты ФОП.
- Э/э для предпринимателей 4,30 грн.
- Отопление 7 000 грн.Гкал + нормы минимального потребления.
- ...
К 01.01.2023 цены вырастут минимум в два раза!
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15.12.2021 09:12 Відповісти
4,45521 електрика. За листопад платив.
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15.12.2021 09:31 Відповісти
4,4 это уже с НДС.
А 4,3 без. Мне выставили счет на предоплату января. Пойду разбираться, официального объявления небыло.
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15.12.2021 09:37 Відповісти
А рядом новость, что бензин дешевеет!
Но инфляцию зеленые придурки типа Шевченко НБУ и Гетманцев Налоговик хорошо разогнали
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15.12.2021 15:07 Відповісти
 
 