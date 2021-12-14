Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин
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Переговори Путіна та Байдена не призвели до зменшення чисельності військ РФ біля кордону, Богдан розкрив таємниці ОП, в Україні дорожчають продукти, бензин та алкоголь, тепер офіційно, - головні новини 14 грудня
Росія не відводить війська
"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - розказав президент Зеленський.
На Донбасі окупанти тренуються приводити підрозділи військ РФ у вищий ступінь бойової готовності. Також сьогодні поранено захисника України.
Зеленський за час президентства програв 7 судів
І це лише за половину каденції! У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.
Ще одна "слуга народ" пішла до Разумкова
Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".
Інтерв’ю Луценко й Богдана
Обидва інтерв’ю цікаві, обидва розказали багато важливих речей. Луценко - про Цемаха, Чауса, Єрмака та 70 людей в охороні Зеленського.
Богдан - про розпорядження Зеленського посадити до в’язниці його та ще ряд людей, про прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова та про те, як Єрмак підтримує "будь-яку маячню"президента.
Білоруського опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років
Чоловік екскандидата на виборах президента у 2020 році Світлани Тіхановської, Сергій Тіхановський, має за вироком суду провести 18 років у колонії посиленого режиму. Його визнали винним в підготовці та організації масових заворушень.
Подорожчання продуктів
За даними Держстату, в країні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин та майже всі овочі.
Міністерка економіки Свириденко каже, що це - вплив світових цін.
Мережа підробки COVID-cертифікатів
СБУ ліквідувала найбільшу таку мережу. Щомісяця ділки "заробляли" на підробних свідоцтвах про вакцинацію понад 5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Ты наверное с кацапии или там долго жила раз так со вкусом эту ******** описываешь. Ещё раз - 🤮🤮🤮🤮
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
Ось один з москальських політологів, Піонтковський, на якого досить часто посилаються, зробив аналіз:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2950866-echo/
Лоботомия по видеосвязи
Во-первых, Байден 2.0 вызвался вместе с Москвой принудить Киев предоставить OРДЛО автономию (to cede a measure of autonomy). Как все-таки элегантно звучат на английском дипломатическом формулы предательства.
Украина категорически отвергает кремлевское приглашение на политическую (и физическую) казнь и никакие
40 тысяч байденов не заставят ее изменить свою позицию. Об этом очень твердо и недвусмысленно заявил
Байдену лично министр иностранных дел Украины Кулеба в своей статье «Don't Sell Out Ukraine. The West Must
Respond to Russia With Strength, Not Appeasement» «Foreign Affairs», 10 декабря.
Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов.
Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой Ялты - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и
получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО.
Дистанционная методика работы с пациентом принесла, однако поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным на удаленке, что не терпелось снова испытать на себе путинские глубокие озабоченности, да еще и затащить с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.
17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал заголовком «Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva». 10 декабря, когда ошеломленный Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета «Washington Post» посвятила ему сокрушительную статью « On
Ukraine, Biden is channeling his inner Neville Chamberlain»
Писали американці (ще на самому початку), що персонаж не вміє проводити переговори, слабачок ...
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ЛЫСЫЙ-ЛЕТОПИСЕЦ. РАССКАЗЫ О ЗЕЛЕНИНЕ. Как Вова и его друзья впервые попробовали кокс
15 годин тому
ЦН, вы что себе позволяете? Вы "оппозиция" или как? В "диктаторском режиме Зе", он не мог проиграть ни одного ж суда?!))
Это же вам, не при "демократе" По. Все же помнят новости (и газетчики пестрили тогда )- "Порошенко проиграл 14 судов за всю свою каденцию". Чаус и Вовк лично выносили приговоры ))). Не помните что ли? А зря - при "демократе" Порошенко" было дело!
-вы, просто с плохой памятью . Обратитесь к специалисту
Потому и не отводят суседи войска, что в РФ тоже продукты, алкоголь и бензин дорожают.
Как же они могут отвести войска, ежели обещана девальвация рубля?
В Рф ситуация хуже, у них 1/3 резервов Центробанка вложена в юани.
Тогда Вас ждет много увлекательных открытий, особенно по окончании Олимпийских Игр в Пекине.
На досуге можете поинтересоваться о
- веерных отключениях электричества в 17 провинциях Китая
- лимите на потребления электричества в Китае там, где оно подается
- тем фактом, что с августа месяца паспорта на выезд из Китая выдаются лишь в исключительных случаях (кроме студентов, это 5-я колонна КПК)
- банкротстве крупных китайских компаний, которые происходят практически каждую неделю (нет, это не Evergrande)
- исходе западных компаний с территории Китая
- и тому, что фьючерсы на железную руду с апреля месяца торгуются по 50 баксов, а сейчас по 100 с небольшим (это падение цены на железную руду в 2 раза, причем сразу после олимпиады и пар-олимпиады)
И зачем это Блинкен (и Патрушев) в Индонезию сейчас ломанули, причем одновременно, никак не пойму я .
Может, поясните?
И очень рада, что есть лохи, кому сольют юани.
Кишка у вас тонка бараны Мавзолейные...https://youtu.be/cmZ8n_tojCM
С 01.01.2022:
- Кассовые аппараты ФОП.
- Э/э для предпринимателей 4,30 грн.
- Отопление 7 000 грн.Гкал + нормы минимального потребления.
- ...
К 01.01.2023 цены вырастут минимум в два раза!
А 4,3 без. Мне выставили счет на предоплату января. Пойду разбираться, официального объявления небыло.
Но инфляцию зеленые придурки типа Шевченко НБУ и Гетманцев Налоговик хорошо разогнали