Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин

Переговори Путіна та Байдена не призвели до зменшення чисельності військ РФ біля кордону, Богдан розкрив таємниці ОП, в Україні дорожчають продукти, бензин та алкоголь, тепер офіційно, - головні новини 14 грудня

Росія не відводить війська

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - розказав президент Зеленський.

На Донбасі окупанти тренуються приводити підрозділи військ РФ у вищий ступінь бойової готовності. Також сьогодні поранено захисника України.

Зеленський за час президентства програв 7 судів

І це лише за половину каденції! У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Ще одна "слуга народ" пішла до Разумкова

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".

Інтерв’ю Луценко й Богдана

Обидва інтерв’ю цікаві, обидва розказали багато важливих речей. Луценко - про Цемаха, Чауса, Єрмака та 70 людей в охороні Зеленського.

Богдан - про розпорядження Зеленського посадити до в’язниці його та ще ряд людей, про прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова та про те, як Єрмак підтримує "будь-яку маячню"президента.

Білоруського опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років

Чоловік екскандидата на виборах президента у 2020 році Світлани Тіхановської, Сергій Тіхановський, має за вироком суду провести 18 років у колонії посиленого режиму. Його визнали винним в підготовці та організації масових заворушень.

Подорожчання продуктів

За даними Держстату, в країні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин та майже всі овочі.

Міністерка економіки Свириденко каже, що це - вплив світових цін.

Мережа підробки COVID-cертифікатів

СБУ ліквідувала найбільшу таку мережу. Щомісяця ділки "заробляли" на підробних свідоцтвах про вакцинацію понад 5 млн грн.