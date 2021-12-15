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Новини Політика України
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Зеленський (17428) офшор (309) Богдан Андрій (380) Pandora Papers (8)

Богдан: Офшори Зеленського з Pandora Papers працювали і 2020-го, і 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Офшори Зеленського з Pandora Papers працювали і 2020-го, і 2021 року

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що офшори, до яких, за інформацією журналістського розслідування Pandora Papers, мав стосунок президент Володимир Зеленський, працювали 2020-го і 2021 року.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Офшори, до яких колись мав стосунок Зеленський. Вони працювали. Мені люди таке розповідали. Бізнес – він же бізнес. Усі все чують", – сказав Богдан.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів опублікував 3 жовтня розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" виявили в документах Pandora Papers часткове підтвердження схеми переказу $40 млн із 2012 року від структур бізнесмена Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента України Володимира Зеленського та його соратників. Це відбувалося в період, коли студія "Квартал 95", заснована Зеленським, почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Читайте: Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

Одержані журналістами документи підтверджують, що 2012 року кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, у Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Відповідно до документів витоку, Maltex було порівно поділено між фірмами Зеленського, братів Сергія і Бориса Шефірів та сценариста й режисера продуктів студії "Квартал 95" Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі була інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану трастову декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова стала номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Зеленського та його партнерів.

Також читайте: Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Документи дали можливість встановити, що компанії кварталівців мають три квартири в центрі столиці Великобританії, зокрема в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього розташований навпроти будинку 221b на вулиці Бейкер-стріт, де жив вигаданий детектив Шерлок Голмс. Ціна цієї квартири на момент купівлі 2018 року становила приблизно $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офісі президента не побачили жодного компромату в розслідуванні про офшори Зеленського. В ОП наголосили, що події, описані в розслідуванні, відбувалися до приходу Зеленського до влади.

Серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні офшорних схем, 38 є українцями. На другому місці – Росія (19), третьому – Колумбія, ОАЕ та Гондурас (по 11).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
есть у меня знакомый, с пеной у рта визжал за зелю!!!))) пересекся с ним на изберательном участке, подкололи друг друга...))))) прошло 2,5 года ... и...........
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
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15.12.2021 00:54
+26
ЗЕбоби, які ж ви лошари.
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15.12.2021 00:43
+24
И брата убил. И ладно бы только своего, но еще и Ермака сиротой оставил.

Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
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15.12.2021 02:09
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З такою швидкістю сипляться зашквари, що вже багато хто забув про Pandora Papers Гундосика та його ОЗУ.
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15.12.2021 00:43 Відповісти
ЗЕбоби, які ж ви лошари.
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15.12.2021 00:43 Відповісти
Свинарчуки!
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15.12.2021 01:19 Відповісти
И брата убил. И ладно бы только своего, но еще и Ермака сиротой оставил.

Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
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15.12.2021 02:09 Відповісти
Надо Пороху на этого сученка кремлевского в суд подать ,а приговор- расстрел
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15.12.2021 09:19 Відповісти
Ищите Национального лидера. Уураинца, болеющего за Украину. Парашенка не меньшее зло, чем тупой мелкий Наполеонишка. Я два дня смотрю на движ картавого, там такой мусор сыплется, хотя выхлопа от него - как и при генплокулолстве - целое никуя. Нехрен строить себе кумиров
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15.12.2021 09:37 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренек ,тебя забыли спросить какого нацлидера искать в Украине . Иди голосуй за ***** и обнуление конституции до цитатника ...
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15.12.2021 09:42 Відповісти
Гаррик, стопудово украинский паренек, включить мозг и переварить написанное - вера не позволила?
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15.12.2021 15:30 Відповісти
Тебе , еврейскому гаррику пять лет не хватило понять за пороха?
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16.12.2021 16:59 Відповісти
у тебя дебила, совета никто не спрашивал
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15.12.2021 09:50 Відповісти
Щекан мне советы раздает?
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15.12.2021 15:32 Відповісти
За упоминание Пороха, скока платят?
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15.12.2021 11:08 Відповісти
Как правило - вламывают. Чмо, работающее у овоща инистррм экономики, должно сидеть
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16.12.2021 01:57 Відповісти
Ааааа.... Понятно. Поэтому вы выбрали мокшанскую шавку Зе? Гениально!!! Прям много-ходов-очка, в стиле *****
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16.12.2021 03:24 Відповісти
есть у меня знакомый, с пеной у рта визжал за зелю!!!))) пересекся с ним на изберательном участке, подкололи друг друга...))))) прошло 2,5 года ... и...........
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
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15.12.2021 00:54 Відповісти
мой сосед такой же...но осознал ))))
сначала так распинался, орал, доказывал, ехидничал при встречах, гордился своим выбором... потом перестал здороваться )))) орал - а шо при Порохе было лучче? )))) а потом как-то встретились, что ему не увильнуть и он говорит (дословно) - ты что меня не мог уе***ть разок чтоб мне скорее дошло, а ты все переубеждал, доказывал....таких как я не переубедить - их только ногами п****ть, чтоб не мешали жить)))))
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15.12.2021 08:40 Відповісти
Ну, ничего))) Вот в следующий раз выберут П.А. и твой сосед отыграется на тебе по-полной. . Люблю наш Цирк!
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15.12.2021 09:46 Відповісти
Не выберут. Электорат, типа zalhupa эчень сильно портит рейтинг ведра алексеича, как и его гнилое прошлое , притом гнилое - до мозга костей
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15.12.2021 16:36 Відповісти
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15.12.2021 10:33 Відповісти
Просто, твоего "знакомого" затрахали игры и договорняки олигархов...
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15.12.2021 09:43 Відповісти
Кукурікає півник. Хтось півників зібрав в стаю. Хтось оплатив півникам виступ. І пісню написав хтось одну на всіх. Айяйяй. Тільки Зєля почав олігархів щемити, відразу став поганий.
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15.12.2021 00:57 Відповісти
Зграя півників?!
Поки що тут кукурікає тільки друг Тані Лайф.
Звіздюк Коломойського бореться проти олігархів?!
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15.12.2021 01:10 Відповісти
Коломойський то аргумент. Не буду сперечатись. Я би їх всіх в одному приміщенні зібрав. Закритого типу. Але воно нічого не дасть. Народ такий. І буде тут завжди так, як є .
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15.12.2021 01:26 Відповісти
А это она пол сменила?

Надо же, как жизнь плечевую Танюшу прижала...
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15.12.2021 02:07 Відповісти
Так це вже переворот чи ще ні?
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15.12.2021 01:21 Відповісти
Якщо чесно, то думаю, що ще ні. Це підйом. Переворот мабуть буде потім. І ще не зрозуміло в кого. Якісь вони абсолютно всі кончені.
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15.12.2021 01:23 Відповісти
Кого он защемил ,баран ?
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15.12.2021 09:25 Відповісти
Як там Таня Кайф?

Нехай заходить, ми ж сумуємо.
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15.12.2021 12:21 Відповісти
Ой, не кажіть. Сама скучила. Як згадаю, як вони зі скрєпкою нас, дівчат місцевих, погрожували по деревах розвішувати! Ми ж вже й одяг підбирали, шоб красіво висіти! А вони нас тупо кинули, а самі десь злилися падлюки!
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15.12.2021 13:51 Відповісти
Марусічка! Пам'ятаю, пам'ятаю, як їх було багато, ціле стадо упоротих тепешок. Агресивні та наглючі адійоткі відправляли нас у бан регулярно. І де зараз вони? А ми як були красиві та розумні, такими і залишились.
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15.12.2021 14:03 Відповісти
Тобто, три будинки у Велибританії належать Зеблазню ?

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15.12.2021 01:05 Відповісти
Ясен пень он даже Янека переплюнул!!!,зееее бееее наш *********
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15.12.2021 01:06 Відповісти
Цікаво, чи ДБр викличе Богдана "на бесіду"
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15.12.2021 01:14 Відповісти
Богдан міг би і більше нам розповісти.

Він же знаєт всє єго трєщєнкі .
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15.12.2021 01:15 Відповісти
особливо y вухах - бо сам там все вилизав.
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15.12.2021 02:09 Відповісти
І не тільки у вухах... Геморой ще ніхто не відміняв, навідь в Найвеличнішого!
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15.12.2021 13:56 Відповісти
Але з іншого боку - цікаво... чого це Богдан розкукурікався? Та ще й в гандона "на приймі"... а вони обидва з беніної мошни столуються!
Значить, так треба бені... Рижа мразь бубочку вже мочить по повній. Невже і беня?

ЗІ: і не повірю, що Богдан на Андрія перебрав, і поніс одкровення... Не повірю!
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15.12.2021 01:20 Відповісти
А може із ревнощів ?
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15.12.2021 01:57 Відповісти
беня вчера проиграл суд

а вообще у меня стойкое ощущение что беня разочаровался в зебзике и сливает воду
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15.12.2021 09:13 Відповісти
Да,реально ,впечатление,что богданку резко решили к гондону отправить ,чтоб зекрысе нагомнить за то, что суд не смог нагнуть
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15.12.2021 09:47 Відповісти
Однозначно. Коломойский Зеле красные линии обозначает.
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15.12.2021 09:57 Відповісти
Та у них (Авакян и ко)теперь банда)
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15.12.2021 09:38 Відповісти
Сначала Богдан и Зеленский друг у друга в деснах и в трусах ковырялись. Теперь насыпают говна друг другу. Очень хорошо. Меньше работы народным дознавателям. А мыла на веревку отмеряем обоим.
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15.12.2021 01:31 Відповісти
туфта.
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15.12.2021 02:04 Відповісти
Опа-па. И ведь это не сложно проверить тем, кто заинтересован.
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15.12.2021 02:05 Відповісти
про вбитого брата Єрмак довів до відома Перрі, міністра енергетики США, якого Трамп послав в Україну, щоб особисто оцінити спроможність приколістів з ОПУ. Про це Перрі повідомив сенатський комітет. Передрук був у вільному доступі. Там сміявся не тільки Перрі але весь комітет. А ще Перрі сказав, що у їх присутності позвонив Трампу і повідомив, що вони такі піддатливі що цілують його зад.
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15.12.2021 02:29 Відповісти
Ну і що, що у Володі Голобородька є офшори? Ну і що, що навіть у 2021 році? Він же не Порошенко, йому можна, так 73%?
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15.12.2021 08:37 Відповісти
та это совсем другое )))) это харошие опшоры....а то были паганые )))
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15.12.2021 08:43 Відповісти
Кучме, Пчеловоду, Порошенко - можно офшоры а Клоуну нельзя?
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15.12.2021 08:59 Відповісти
Насправді страшне інтерв'ю Богдана.
1.Дуже просто розповів про *****ць бюджету.
Він зверстаний на 250 доларів, а зараз 1200.
2.МВФ підписав із Зеленським меморандум, що ціна буде ринковою для громадян.
3. Видобуток власного газу падає.
4. Вся наша промисловість буде в ж*пі і не конкурентноспроможною просто через розрив цін газу між ціною газу в Європі 170-450 доларів і нашою ціною 1000-1200.
5. Сьогодні жодна людина в Україні, навіть його дружина Олена не може йому суперечити та заперечувати.
6.Якщо йому повідомляють про проблему, він відповідає, що він фартовий.
7. Дороги, які зараз збудували, будуть зруйновані перевантаженими зерновозами, які зараз їдуть за копійчані хабарі поліцейським.
8.Нас врятує лише тепла зима. Водосховища зараз спустошуються для гідроенергетики. За мінус 15 замерзне вся країна. За мінус п'ять у лютому ми отримаємо купу алчевських.
9.Зеленський не бреше, він просто грає. Деградація професійна.
10.Цей рік був найвдалішим для України через високі ціни на сировину, тепер усе закінчилося і ці гроші закатані в асфальт, що валиться під колесами зерновозів.
11.НАБУ задокументувала хабарі у конвертах, але через саботаж за призначенням прокурора САП вони нічого не можуть. Тому Байден потребує призначення прокурора, а Зеленський не призначає. Бо все почне валитися.
12. Вони на свої дні народження запрошують тих, у кого вони виступали.
Кошовий призначив свого товариша по чарці першим заступником міністра освіти.
13. Головна помилка Зе створення комфортного світу для себе, а не для інших.
Держава розкладається та гниє.
14.Все навколо Зе бере хабарі та вимагають їх. Санкціями загрожують усім поспіль. Якщо перша особа бере хабарі, то всі моментально починають брати хабарі.
15.Не бачу шансів Зе досидіти на своєму посту.Клоуни везуть його на ешафот.
Єрмак йому ніколи не каже ні, на будь-яке марення він говорить - чудово.
Божевільний диктатор, який обіцяє посадити всіх, обов'язково отримає відповідь від суспільства.
Зеленський мій ворог, і я йому ворог. Зраду за гроші можна пробачити, а ось зраду ідеї - ні.
Навіть у Януковича такого не було...
16.Діти лейтенанта Арахамії. Унікальна тварина намагається брати участь у всіх бізнес-терках.

©Марк Гордієнко
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15.12.2021 09:11 Відповісти
Как много у нас в... моральных уродов !!!
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15.12.2021 09:28 Відповісти
Так, квартал розмножується. Треба це якось зупиняти, бо неповноцінні пхнуть нам ще більш неповноцінних, тіпо коксошвілі. Шоб не сталося, як із кроликами в Австралії...
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15.12.2021 14:14 Відповісти
І зараз працюють. Амінь!
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15.12.2021 10:51 Відповісти
І коли воно вже свою пельку закриє? Щось вякає і вякає. Ніяк не вгомониться.
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15.12.2021 11:22 Відповісти
Маєте на увазі зекретина?
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15.12.2021 14:07 Відповісти
 
 