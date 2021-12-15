Богдан: Офшори Зеленського з Pandora Papers працювали і 2020-го, і 2021 року

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що офшори, до яких, за інформацією журналістського розслідування Pandora Papers, мав стосунок президент Володимир Зеленський, працювали 2020-го і 2021 року.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Офшори, до яких колись мав стосунок Зеленський. Вони працювали. Мені люди таке розповідали. Бізнес – він же бізнес. Усі все чують", – сказав Богдан.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів опублікував 3 жовтня розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" виявили в документах Pandora Papers часткове підтвердження схеми переказу $40 млн із 2012 року від структур бізнесмена Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента України Володимира Зеленського та його соратників. Це відбувалося в період, коли студія "Квартал 95", заснована Зеленським, почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

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Одержані журналістами документи підтверджують, що 2012 року кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, у Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Відповідно до документів витоку, Maltex було порівно поділено між фірмами Зеленського, братів Сергія і Бориса Шефірів та сценариста й режисера продуктів студії "Квартал 95" Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі була інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану трастову декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова стала номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Зеленського та його партнерів.

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Документи дали можливість встановити, що компанії кварталівців мають три квартири в центрі столиці Великобританії, зокрема в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього розташований навпроти будинку 221b на вулиці Бейкер-стріт, де жив вигаданий детектив Шерлок Голмс. Ціна цієї квартири на момент купівлі 2018 року становила приблизно $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офісі президента не побачили жодного компромату в розслідуванні про офшори Зеленського. В ОП наголосили, що події, описані в розслідуванні, відбувалися до приходу Зеленського до влади.

Серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні офшорних схем, 38 є українцями. На другому місці – Росія (19), третьому – Колумбія, ОАЕ та Гондурас (по 11).