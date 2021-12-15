Богдан: Офшори Зеленського з Pandora Papers працювали і 2020-го, і 2021 року
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що офшори, до яких, за інформацією журналістського розслідування Pandora Papers, мав стосунок президент Володимир Зеленський, працювали 2020-го і 2021 року.
Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Офшори, до яких колись мав стосунок Зеленський. Вони працювали. Мені люди таке розповідали. Бізнес – він же бізнес. Усі все чують", – сказав Богдан.
Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів опублікував 3 жовтня розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.
Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" виявили в документах Pandora Papers часткове підтвердження схеми переказу $40 млн із 2012 року від структур бізнесмена Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента України Володимира Зеленського та його соратників. Це відбувалося в період, коли студія "Квартал 95", заснована Зеленським, почала співпрацювати з телеканалом "1+1".
Одержані журналістами документи підтверджують, що 2012 року кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, у Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Відповідно до документів витоку, Maltex було порівно поділено між фірмами Зеленського, братів Сергія і Бориса Шефірів та сценариста й режисера продуктів студії "Квартал 95" Андрія Яковлєва.
Номінальним власником центру мережі була інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану трастову декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.
Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова стала номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Зеленського та його партнерів.
Документи дали можливість встановити, що компанії кварталівців мають три квартири в центрі столиці Великобританії, зокрема в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього розташований навпроти будинку 221b на вулиці Бейкер-стріт, де жив вигаданий детектив Шерлок Голмс. Ціна цієї квартири на момент купівлі 2018 року становила приблизно $3 млн, писало "Слідство.Інфо".
В Офісі президента не побачили жодного компромату в розслідуванні про офшори Зеленського. В ОП наголосили, що події, описані в розслідуванні, відбувалися до приходу Зеленського до влади.
Серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні офшорних схем, 38 є українцями. На другому місці – Росія (19), третьому – Колумбія, ОАЕ та Гондурас (по 11).
Будь ласка, зачекайте...
Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
сначала так распинался, орал, доказывал, ехидничал при встречах, гордился своим выбором... потом перестал здороваться )))) орал - а шо при Порохе было лучче? )))) а потом как-то встретились, что ему не увильнуть и он говорит (дословно) - ты что меня не мог уе***ть разок чтоб мне скорее дошло, а ты все переубеждал, доказывал....таких как я не переубедить - их только ногами п****ть, чтоб не мешали жить)))))
Поки що тут кукурікає тільки друг Тані Лайф.
Звіздюк Коломойського бореться проти олігархів?!
Надо же, как жизнь плечевую Танюшу прижала...
Нехай заходить, ми ж сумуємо.
Він же знаєт всє єго трєщєнкі .
Значить, так треба бені... Рижа мразь бубочку вже мочить по повній. Невже і беня?
ЗІ: і не повірю, що Богдан на Андрія перебрав, і поніс одкровення... Не повірю!
а вообще у меня стойкое ощущение что беня разочаровался в зебзике и сливает воду
1.Дуже просто розповів про *****ць бюджету.
Він зверстаний на 250 доларів, а зараз 1200.
2.МВФ підписав із Зеленським меморандум, що ціна буде ринковою для громадян.
3. Видобуток власного газу падає.
4. Вся наша промисловість буде в ж*пі і не конкурентноспроможною просто через розрив цін газу між ціною газу в Європі 170-450 доларів і нашою ціною 1000-1200.
5. Сьогодні жодна людина в Україні, навіть його дружина Олена не може йому суперечити та заперечувати.
6.Якщо йому повідомляють про проблему, він відповідає, що він фартовий.
7. Дороги, які зараз збудували, будуть зруйновані перевантаженими зерновозами, які зараз їдуть за копійчані хабарі поліцейським.
8.Нас врятує лише тепла зима. Водосховища зараз спустошуються для гідроенергетики. За мінус 15 замерзне вся країна. За мінус п'ять у лютому ми отримаємо купу алчевських.
9.Зеленський не бреше, він просто грає. Деградація професійна.
10.Цей рік був найвдалішим для України через високі ціни на сировину, тепер усе закінчилося і ці гроші закатані в асфальт, що валиться під колесами зерновозів.
11.НАБУ задокументувала хабарі у конвертах, але через саботаж за призначенням прокурора САП вони нічого не можуть. Тому Байден потребує призначення прокурора, а Зеленський не призначає. Бо все почне валитися.
12. Вони на свої дні народження запрошують тих, у кого вони виступали.
Кошовий призначив свого товариша по чарці першим заступником міністра освіти.
13. Головна помилка Зе створення комфортного світу для себе, а не для інших.
Держава розкладається та гниє.
14.Все навколо Зе бере хабарі та вимагають їх. Санкціями загрожують усім поспіль. Якщо перша особа бере хабарі, то всі моментально починають брати хабарі.
15.Не бачу шансів Зе досидіти на своєму посту.Клоуни везуть його на ешафот.
Єрмак йому ніколи не каже ні, на будь-яке марення він говорить - чудово.
Божевільний диктатор, який обіцяє посадити всіх, обов'язково отримає відповідь від суспільства.
Зеленський мій ворог, і я йому ворог. Зраду за гроші можна пробачити, а ось зраду ідеї - ні.
Навіть у Януковича такого не було...
16.Діти лейтенанта Арахамії. Унікальна тварина намагається брати участь у всіх бізнес-терках.
©Марк Гордієнко