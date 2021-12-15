Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, його хвороба може різко загостритися і ми отримаємо інваліда, - лікар Тоїдзе

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок журналістам лікар із грузинського центру "Емпатія" Отар Тоїдзе.

"Зараз у Міхеіла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі", - сказав Тоїдзе.

За його словами, центр "Емпатія" надіслав листи до спеціалізованих медичних закладів кількох країн із проханням прийняти Саакашвілі на лікування.

"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", - сказав Тоїдзе.

За станом здоров'я Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі спостерігають три групи лікарів - офіційний медичний консиліум, створений при Мін'юсті Грузії, лікарі якого здійснюють реальне лікування, друга група медиків створена при Народному захиснику Грузії, вона консультативна, а третя група з центру "Емпатія", на допущенні якої у шпиталь наполягав сам Саакашвілі.

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Лікарі з групи Народного захисника оприлюднили свій медичний висновок за станом здоров'я Саакашвілі та не знайшли жодних серйозних проблем, зазначивши, що стан здоров'я екс-президента покращується і він стабільний. Ця група лікарів не бачить необхідності направлення Саакашвілі на лікування за кордон.

Експрезидент республіки, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу – сфальшованими.