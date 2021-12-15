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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, його хвороба може різко загостритися і ми отримаємо інваліда, - лікар Тоїдзе

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, його хвороба може різко загостритися і ми отримаємо інваліда, - лікар Тоїдзе

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок журналістам лікар із грузинського центру "Емпатія" Отар Тоїдзе.

"Зараз у Міхеіла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі", - сказав Тоїдзе.

За його словами, центр "Емпатія" надіслав листи до спеціалізованих медичних закладів кількох країн із проханням прийняти Саакашвілі на лікування.

"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", - сказав Тоїдзе.

За станом здоров'я Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі спостерігають три групи лікарів - офіційний медичний консиліум, створений при Мін'юсті Грузії, лікарі якого здійснюють реальне лікування, друга група медиків створена при Народному захиснику Грузії, вона консультативна, а третя група з центру "Емпатія", на допущенні якої у шпиталь наполягав сам Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неврологічний стан Саакашвілі складний: є проблеми з пересуванням та координацією, необхідна спеціальна реабілітація, - лікар

Лікарі з групи Народного захисника оприлюднили свій медичний висновок за станом здоров'я Саакашвілі та не знайшли жодних серйозних проблем, зазначивши, що стан здоров'я екс-президента покращується і він стабільний. Ця група лікарів не бачить необхідності направлення Саакашвілі на лікування за кордон.

Експрезидент республіки, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу – сфальшованими.
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Топ коментарі
+14
Дык, он и так инвалид на голову.
Надо только справку от врачей получить.
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15.12.2021 07:39
+11
Дайте я вгадаю - в Шаріте?
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15.12.2021 07:37
+11
В Грузії до всіх зеків така увага, чи Міхо якийсь елітний?
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15.12.2021 08:00
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И выдать ему клетчатое одеяло .
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15.12.2021 07:34 Відповісти
неа - дать ему селедки
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15.12.2021 08:48 Відповісти
Посмотрел лечение этой чудо болезни: не употреблять алкоголь и принимать тиамин(b1) витамин (от 300 грн баночка). Действительно, такое лечение ему там не окажут...сопьется ведь.
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15.12.2021 09:18 Відповісти
Дайте я вгадаю - в Шаріте?
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15.12.2021 07:37 Відповісти
Дык, он и так инвалид на голову.
Надо только справку от врачей получить.
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15.12.2021 07:39 Відповісти
Чого б не відсидіти свої 5 років спокійно, з умовою щоб Ясько з ним в камері була, трахав би її і вона жарила б йому яєчню...А потім з чистою совістю на волю. Їдь куди хочеш. хоть в клініку. хоть не в клініку...Ех, Мишко Мишко..
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15.12.2021 07:49 Відповісти
пропеллер ему выдайте, пусть летит
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15.12.2021 07:51 Відповісти
Разве что в Рашку,там его быстро от острого приступа симуляции вылечат.
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15.12.2021 07:53 Відповісти
Порошенко инвалид на голову. Надо только справку от врачей получить. Пропеллер ему выдайте, пусть летит и выдать ему клетчатое одеяло
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15.12.2021 07:57 Відповісти
В Грузії до всіх зеків така увага, чи Міхо якийсь елітний?
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15.12.2021 08:00 Відповісти
Закривайте кватирки, Карлсон реально хоче повернутися.
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15.12.2021 08:08 Відповісти
Загуглил "синдром Вернике": основная причина - алкоголизм )
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15.12.2021 08:09 Відповісти
ну не пост, а диагноз... что там не так с населением северных болот?
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15.12.2021 08:15 Відповісти
його на уйх треба відправити й забути про нього...ну мож час від часу допускати до нього гогішвілі (чи як там це є@@ло)
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15.12.2021 08:18 Відповісти
Но, позвольте, как же он служил в очистке?!
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15.12.2021 08:18 Відповісти
Ще навіть невідомо чи він звільнений з тієї "очистки реформ", можливо знаходиться в закордонному відрядженні, на практиці перевіряє наслідки реформування в іншій країні правоохоронної системи.
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15.12.2021 08:55 Відповісти
Малюська в розвідку заслав...Тюрми будувати будуть , платні.
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15.12.2021 09:15 Відповісти
Він вже давно схибнувся.
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15.12.2021 09:17 Відповісти
Яке ж велике горе то для України. Коли будете відправляти на лікування, то заберіть звідси Гогіашвілі та інших злочинців. Висвободяться хоч "Альфовці" і військова розвідка, що його охороняють вночі і вдень. Він виходить на нашого ОЗУ - велике цабе.
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15.12.2021 08:25 Відповісти
Как инвалида? Карлсону могут пропеллер ампутировать?
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15.12.2021 08:27 Відповісти
Инвалида надо держать под присмотром. А некоторых и под замком.
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15.12.2021 08:31 Відповісти
Есть очень компетентный врач , недавно на КПП в дыру засветился, гогилашвили троещинскийзовут, все слуги и гундосая у него лекарства берут , крыша хорошая в мвс .
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15.12.2021 08:36 Відповісти
Особое значение для клинической практики имеют две связанные между собой наиболее опасные и прогностически неблагоприятные формы алкогольного поражения мозга - энцефалопатия Вернике и корсаковский психоз
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15.12.2021 08:42 Відповісти
"не мы а вы" © кино
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15.12.2021 08:45 Відповісти
Ще оголосять збір коштів на лікування. Воно може затягнутися на декілька років, прецедент вже є, в Україні.
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15.12.2021 08:45 Відповісти
То одне швілі, то інше.
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15.12.2021 09:04 Відповісти
Чому тільки "швілі", в нас більше "нський", "йський", а ще "ман". То виходить поляки і німці?
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15.12.2021 09:10 Відповісти
Пачіму, пачіму... Патаму. (*****.В.В)
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15.12.2021 09:13 Відповісти
Жиды!😀😀😀
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15.12.2021 10:24 Відповісти
Ахренеть. Теперь уголовников в Шарите будут лечить.
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15.12.2021 09:09 Відповісти
"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою.
Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", - сказав Тоїдзе."

Джерело: https://censor.net/ua/n3305282

Не поспішають отримати для себе цей геморой.
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15.12.2021 09:14 Відповісти
До психіатрів і наркологів його.
Був у команді ЗЕ - значить наркоман.
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15.12.2021 09:16 Відповісти
Предлагаются на выбор "клиники": "McDonnell Douglas", "AgustaWestland" или "Sikorsky Aircraft". Там "мужчине хоть куда, в полном расцвете сил"© перешлифуют шейки вала несущего винта, прочистят топливную систему, заменят авионику - будет порхать, как как новенький - только успевай "Чачей" заправлять, следить за уровнем "Хванчкары" в гидросистеме и "Чурчхеллу" запрессовывать
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15.12.2021 09:28 Відповісти
Так он и так "за границей", разве нет?
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15.12.2021 09:55 Відповісти
Как и колбасный мигрант?
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15.12.2021 09:58 Відповісти
Верные дружбаны Михрютку из кичи вытащат. 13.10.21. Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем.16.10.21 Мы требуем, чтобы его немедленно освободили, - Арахамия выступил в поддержку Саакашвили. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза.
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15.12.2021 10:04 Відповісти
Я думаю, украинцев больше волнуют условия проживания игуан на острове Пасхи, чем Саакашвили.
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15.12.2021 10:40 Відповісти
В Шарите Юлию Владимировну с коляски подняли, вылечат и Саакашвили. Главное, в Европу. Интересно, а кто выкрал Михаила, и тайно, нелегально привез в Грузию? Или он приехал на должность президента, а оказалось, его нагло обманули.
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15.12.2021 14:26 Відповісти
 
 