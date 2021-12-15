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Відсьогодні набирають чинності нові норми застосування прикордонниками засобів примусу, - ДПСУ

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Відсьогодні набирають чинності нові норми застосування прикордонниками засобів примусу, - ДПСУ

В Україні 15 грудня набирає чинності вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу. Як повідомляє Держприкордонслужба України, відповідні зміни є у законі "Про Державну прикордонну службу України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

"Законом врегульовується низка важливих аспектів, які допоможуть прикордонникам в тих випадках, коли слова не ефективні для припинення правопорушення чи реалізації інших законних повноважень, або доводиться стримувати збройну агресію. Нововведення законодавчо регламентують застосування співробітниками Держприкордонслужби фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від кайданок до службових собак, від засобів обмеження рухомості до засобів акустичного, мікрохвильового впливу, радіоелектронної протидії тощо", – йдеться в повідомденні.

У ДПСУ кажуть, що новими змінами регламентовується застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах та повітряних суднах прикордонної служби.

"Зокрема, законодавчо регламентовано застосування зброї й під час відсічі і стримування збройної агресії проти України та в особливий період. Серед іншого визначені випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку і в напрямку території суміжної держави. Це зокрема такі випадки: відбиття збройного нападу, відсіч і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України", – пояснили у відомстві.

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Також законодавчі нововведення дозволяють прикордонникам використовувати зброю та спеціальні засоби для примусового припинення польотів безпілотників. Прикордонники можуть приземляти, у тому числі збивати дрони, що з порушенням встановлених правил літають у прикордонній смузі, поблизу кораблів та катерів Держприкордонслужби, пунктів пропуску, КПВВ, місць розташування підрозділів і нарядів. Також дозволяється перехоплення управління безпілотниками.

Вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу був ухвалений Верховною Радою 18 листопада цього року.
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Довгенько ж ви чухалися!
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15.12.2021 08:26 Відповісти
Да, война восьмой год идет. Патриотическая власть у нас была, что пограничники оружие не могли применить.
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15.12.2021 08:55 Відповісти
А до сегодня закон запрещал обороняться при военной агрессии?
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15.12.2021 08:58 Відповісти
Головне щоб самі на місцях вирішували ,Без Дзвінка до 💩говнокомандувача 💩
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15.12.2021 09:00 Відповісти
без абрамсов и других шняжек не особо..где атомные крейсеры..пво и шахты с атомными тамогавками..
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15.12.2021 09:03 Відповісти
есть точка у МА ..только никому..то секретно..ооочень
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15.12.2021 09:26 Відповісти
я шось не розумію, а до цього часу прикордонники не мали права цього робити?
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15.12.2021 09:19 Відповісти
Що за маячня, а раніше вони що робили, тільки дивились?
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15.12.2021 09:42 Відповісти
Раньше как и сейчас брали деньги за то что закрывают глаза как фуры с нелегалом проходят.
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15.12.2021 09:52 Відповісти
 
 