В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Так, за добу 14 грудня в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 707, медпрацівників – 182); 142 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 280 осіб, завіксовано 356 летальних випадків, одужало – 26 307 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 578 557 осіб; одужало – 3 259 316 осіб; летальних випадків – 91 958; проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Вот статистика по Польше
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
Вот по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша .............24974........................28721..................23350
Украина.............13991........................15595..................21907
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша ..................497..........................603..........................406
Украина..................223..........................391..........................673
По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.
По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
Веселое время, одни и теже цифры можно вертеть как удобно, нагнетая или наоборот снижая градус, один хрен пипл отупел настолько что нихрена не понимает
Есле что могу согласиться на "две дозы и год не болеешь" - очень похоже на вакцину. В отличии от.
Ладно, я сюда больше не заглядываю, встретимся в более весёлых темах.
Всё, терь точно пока
Для борьбы с ковидом нужно быстро создавать и колоть вакцины в зависимосит от циркулирующих штаммов. Вон от гриппа раз в сезон колят смесь из трех-четырех вакцин и никто особого воя не поднимает.
Кагбе это довольно очевидно.
Что же тебе еще надо, хороняка? (с)
Ограничение к непривитым это вообще дурость,все одинаково разносят привитые,не привитые.
А ты втираешь,что по желанию,вам новые инструкции еще нге выдали?