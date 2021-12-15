В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали

В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу 14 грудня в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 707, медпрацівників – 182); 142 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 280 осіб, завіксовано 356 летальних випадків, одужало – 26 307 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 578 557 осіб; одужало – 3 259 316 осіб; летальних випадків – 91 958; проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

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