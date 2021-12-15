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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) санкції (6841) Євросоюз (7018) Захарова (319) ПВК "Вагнер" (1476)

Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" нелегітимні і Росія "залишає за собою право на відповідь"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що санкції ЄС проти ПВК

Росія вважає "безпідставними" та "нелегітимними" санкції ЄС проти восьми російських громадян та чотирьох організацій, причетних до приватної військової компанії "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі офіційної представниці міністерства закордонних справ РФ.

"Розгорнута на Заході істерія навколо цієї теми свідчить, перш за все, про ревне ставлення деяких колишніх європейських метрополій до держав Африки та Близького Сходу, суверенітет і незалежність яких вони свого часу явно були змушені визнати. Насправді, однак, право цих держав на вибір послуг приватних компаній на комерційній основі, у т.ч. у сфері безпеки, відчутно обтяжує європейських партнерів. Загострює їхні постімперські амбіції", - заявила Захарова.

Вона також зазначила, що приватні військові компанії начебто не підконтрольні офіційній владі Російської Федерації: "Незалежні держави, самостійно оцінюючи власні можливості у сфері безпеки, мають усі підстави для налагодження взаємодії із зовнішніми партнерами на свій розсуд. Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику. Це – пряме порушення основних норм міжнародного права".

Також спікерка МЗС РФ заявила про "подвійні стандарти", властиві зовнішній політиці ЄС", проявляються ще й "у поблажливому ставленні до західних приватних військових компаній, які обплутали своїми мережами цілі регіони світу, включаючи Афганістан, Ірак та Сирію. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти "вагнерівців" ґрунтуються на даних від українських розвідників, - Грозєв

"Закликаємо Євросоюз припинити спроби втручання у внутрішні справи суверенних держав-членів ООН. Почати вибудовувати взаємодію з усіма членами міжнародного співтовариства на основі рівноправності та взаємної поваги. Зрештою, відмовитися від усіх запроваджених за межами міжнародного права односторонніх обмежувальних заходів. Росія залишає у себе право відповіді недружні дії ЄС", - резюмувала Захарова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 грудня Європейський Союз запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер".
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Топ коментарі
+23
Вважають мокшів білими мавпами. В принципі, це так і є.
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15.12.2021 08:58
+22
Треба вводити санкції не проти восьми , а проти ста восьми. І арештовувати на кожному кроці. І взагалі влаштувати на них сафарі в Африці.
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15.12.2021 08:52
+20
Приємно здивували мексиканці. Ніби і дуже далеко від руссо, і ніяк з ними не пов'язані, а як ***********...мммм
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15.12.2021 08:57
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15.12.2021 08:52 Відповісти
В комплексі з "білочкою".
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15.12.2021 09:00 Відповісти
Там и амнезийность уже присутствует, бо забыла, шо изначально санкции - это от недружественных ко всему миру нарабсейских потугов... Если не так , пусть алкашка высокого ранга докажет , шо у ее страны по бордеру есть , по ее определению, хоть одна дружественная страна(КНДР - не в счет). Таким образом , бо знаю шо не докажет, нефотогеничная кривляка обнажила еще одну свою ваду , мол она рассказывает всем, с грустной миной на лице, как ей весело - это полная неконгруэнтность -Состояние "разногласий" с собой, наличие конфликта между "частями". Подтверждается наличием оговорок, отсутствием полной сосредоточенности на результате, выражением неконгруэнтных сообщений, в которых присутствует недостаток выравнивания или соответствия между вербальными и невербальными частями коммуникации. Согласно К. Роджерсу, неконгруэнтность - несоответствие друг другу опыта человека и его представлений о самом себе. На уровне проявлений означает тревогу, ранимость, нецельность личности.
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15.12.2021 09:37 Відповісти
Для цієї кац.гидоти весь світ нелегітимний!
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15.12.2021 12:16 Відповісти
Треба вводити санкції не проти восьми , а проти ста восьми. І арештовувати на кожному кроці. І взагалі влаштувати на них сафарі в Африці.
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15.12.2021 08:52 Відповісти
Треба було не зливати операцію Авеню.
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15.12.2021 09:07 Відповісти
Коняка 🤬
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15.12.2021 08:52 Відповісти
Кокаиноняка
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15.12.2021 08:56 Відповісти
Понравилось из горшка Наркоманки слова независимые в России ля они пардон у туалет без ведома Х...ла не ходят....
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15.12.2021 09:29 Відповісти
Приємно здивували мексиканці. Ніби і дуже далеко від руссо, і ніяк з ними не пов'язані, а як ***********...мммм
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15.12.2021 08:57 Відповісти
Вважають мокшів білими мавпами. В принципі, це так і є.
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15.12.2021 08:58 Відповісти
Тю, мавпи - то еще и комплиман. Бо они - всего-навсего, ластоногие аалени.
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15.12.2021 09:43 Відповісти
Мексобандерівці.
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15.12.2021 09:08 Відповісти
В них були свої Бандери. Наприклад Хуарес, або Вілья.
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15.12.2021 09:42 Відповісти
Санкції проти військових злочинців нелігітимні? Як можна про щось розмовляти з мокшами? Чому їх військлові злочинці зі зброєю з росії потрапили у декілька країн світу і розвязують війну, вбивають громадян? Чи в них кордів немає, чи вони думають, що всі дурні, а вони розумні? Це ж не тільки автомати, а танки, гармати, БТР та інша зброя, чи по всьому світу є магазини "воєнторг" де можна купити цю зброю?
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15.12.2021 08:59 Відповісти
Молчать они не могут, а что-то пукнуть в микрофон нужно было...
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15.12.2021 09:11 Відповісти
Санкції можна втіляти без галасу на весь світ, як це робить "Моссад". І це набагото ефективніше.
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15.12.2021 09:45 Відповісти
цікаво,скільки ще часу пройде коли ця кобиляка почне гітлера виправдовувати?!
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15.12.2021 09:01 Відповісти
Это она все про себя,поэтому и получили.
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15.12.2021 09:04 Відповісти
На болотах щоб відволікти скрєпостних від внутрішніх проблем і щоб вони не задавали дурних питань - чому так все *******? Постійно шукають зовнішнього ворога і готують скрєпних до якої небудь, не має значення з ким, війни.
В Костромі пішли далі! Вони зробили своє страшило! Снігуронька якої жахаються не тільки діти, а й дорослі!
В комментариях люди сравнивают сравнивают сказочного персонажа с Бабо-Ягой и чучелом, которое принято сжигать на Масленицу. "Это - Снегурочка, но ее очень просили убрать. Дети пугаются", - пишут комментаторы. Источник статьи: Как из фильмов ужасов: в России гигантская Снегурочка пугает и детей и взрослых » U-News

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15.12.2021 09:05 Відповісти
Це тільки каркас з гілок для інсталяції якутського скульптора. Основний матеріал ще не підвезли.)))
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15.12.2021 09:11 Відповісти
Олицетворение засрашки.
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15.12.2021 09:12 Відповісти
Альфред Хичкок отдыхает.
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15.12.2021 09:36 Відповісти
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15.12.2021 09:06 Відповісти
Баба - агонь !
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15.12.2021 12:43 Відповісти
Как же трахаться нелегитимно под санкциями ?
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15.12.2021 09:09 Відповісти
Мнение этой демисезонной опухшей страшилы еще кого-то интересует?
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15.12.2021 09:09 Відповісти
И какой там будет ответ? Санкции против французского иностранного легиона?
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15.12.2021 09:11 Відповісти
не легитимные санкции это как несанкционированные митинги на раиси!
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15.12.2021 09:16 Відповісти
Как интересно, а раньше ***** говорило шо эта "компания" к государству отношения не имеет.
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15.12.2021 09:21 Відповісти
Тобто Машка-чвертка визнала, що структура, яка не відповідає навіть кацапську законодавству таки патронуєттся вищим кацапським керівництвом. 😁
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15.12.2021 09:22 Відповісти
Машка курва тряпочная
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15.12.2021 09:24 Відповісти
Рашка в своем стиле))) Это не наши и мы их не контролируем, но санкции против них, это против нас, мы будем мстить)))
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15.12.2021 09:25 Відповісти
Визде враги! Но не все так адназначна, я сама дочь вагнеровца...
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15.12.2021 09:26 Відповісти
А конь, где? Почему армянский скакун молчит?
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15.12.2021 09:33 Відповісти
Парашенцы заявляли, что вагногавно не государственная структура и они здесь ни причем. А этим заявлением подтверждают, что вагногавно имеет отношение к параше. На этом можно политически воспользоваться против "ихтамнет"!
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15.12.2021 09:38 Відповісти
а ну, жгите )))
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15.12.2021 09:38 Відповісти
Вот твари паскудные рашистско-неофашистские *это нарушение норм международного права * , а аннексия и развязывание войны - этАдруХое..
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15.12.2021 10:04 Відповісти
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15.12.2021 10:08 Відповісти
Хмм..Так он же типа "ненаш" и все время трубили "мынеприделах")
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15.12.2021 10:33 Відповісти
всё в ******** что не в ней принимается не легетивное.... а сами с президентом легетивные?))
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15.12.2021 10:56 Відповісти
Что она там насчёт постимперских амбиций вякнула?
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.
Йозеф Геббельс Читаешь этот бред, и думаешь это как надо врать чтобы все верили - а вот так - НА БЕЛОЕ ГОВОРИЬТ ЧЕРНОЕ И ******!!!
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15.12.2021 14:21 Відповісти
Ви тьоток нємитих продайотє? - Ніт, только показуваєм. - Нєкросівоє...

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15.12.2021 14:23 Відповісти
 
 