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Одночасне зараження "Дельтою" та "Омікроном" може призвести до появи більш небезпечного варіанту, - експерт Moderna

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Одночасне зараження

У фармацевтичній компанії Moderna заявили, що люди, особливо з ослабленим імунітетом, можуть заражатися відразу двома штамами коронавірусу - і "Дельта", і "Омікрон". Це може привести до появи ще більш заразного варіанту.

Про це пише  Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Наукові дослідження в Південній Африці показують, що люди, особливо з ослабленою імунною системою, можуть заражатися відразу двома штамами. Це можливо і зараз, враховуючи число випадків інфікування, яке ми спостерігаємо", - заявив головний медичний фахівець фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон.

Він повідомив, що одночасне зараження двома штамами може призвести до появи ще більш заразного варіанту.

"У найближчі місяці ці два штами будуть співіснувати, і "Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести до ситуацій, коли люди будуть інфіковані двома варіантами, що дає можливість цим вірусам далі еволюціонувати і мутувати. Ця ситуація викликає побоювання", - повідомив фахівець.

На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину і таким чином мутувати, проте ймовірність подібного розвитку подій оцінюється як вкрай незначна.

За весь час пандемії були виявлені три випадки так званої рекомбінації штамів, які в підсумку не призвели до виникнення нової мутації і не викликали новий спалах інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох доз COVID-вакцин замало для захисту від "Омікрону", - дослідження

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключили, що новий штам здатний змінити хід пандемії. В організації пояснили, що кількість мутацій в штамі "Омікрон" носить безпрецедентний характер, він може бути заразніше раніше виявлених варіантів інфекції.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
😀 Эксперты от модерны и пфайзера самые экспертистые эксперты...честные и независимые...только им и верю...
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15.12.2021 09:21
+11
...Він повідомив, що одночасне зараження двома штамами може...
..."Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести...
...На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину...Джерело: https://censor.net/ua/n3305293

Може те, може се, може й не те, може й не се. Експерти, блд.
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15.12.2021 09:13
+10
Она уже давно началась...практически с момента начала вакцинации...
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15.12.2021 10:10
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А може бути більш заразний, але не літальний.
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15.12.2021 09:07 Відповісти
натяк на 6 дозу?чи яка вона вже там буде по рахунку...5?!...
а з 10 дози - платно...
даЙош весь латинський алфавіт?!
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15.12.2021 09:10 Відповісти
Взагалі то літерами грецького алфавіту названих штами коронавірусу
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15.12.2021 09:22 Відповісти
У ВОЗ казали, що якщо не вистачить алфавіта, то називатимуть сузір'ями)
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15.12.2021 09:28 Відповісти
😁
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15.12.2021 09:46 Відповісти
ну нічо...він скоро закінчиться)потім буде український....всьому свій час)
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15.12.2021 10:11 Відповісти
колоть ЗЕваксеров будут пока не посинеют! Синие, но здоровенькие.
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15.12.2021 09:12 Відповісти
...Він повідомив, що одночасне зараження двома штамами може...
..."Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести...
...На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину...Джерело: https://censor.net/ua/n3305293

Може те, може се, може й не те, може й не се. Експерти, блд.
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15.12.2021 09:13 Відповісти
раджу подивитись круглий стіл з цієї проблематики організований американським сенатором Роном Джонсоном 2 листопада цього року.
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15.12.2021 09:15 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять, в Африке гориллы, львы и педофилы.
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15.12.2021 09:16 Відповісти
😀 Эксперты от модерны и пфайзера самые экспертистые эксперты...честные и независимые...только им и верю...
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15.12.2021 09:21 Відповісти
Можете лечиться у потомственных народных целюлительниц. Изгнание вируса ковида методом устрашения.
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15.12.2021 10:25 Відповісти
А я одного разу лікувався у цілітельки (так, пару разів був у шарлатанів за рекомендацією знайомих і буквально реготав над ними - знайомим потім сам радив не ходити до тих ... ). Допомогло. Ну і я не хворів на ковід.
Шах і мат, проваксери)))

Серйозно - лікувався. Реально допомогло. Ну і поки що на ковід не хворів.
Ну і "Привет" вірно каже... про деяку зацікавленість тих експертів-промоутерів.
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15.12.2021 11:42 Відповісти
Тобто ефективність звернень до цілительок 33% і ви все одно у захваті від них. А ефективність двократної вакцинації проти зараження Дельтою 65% і Вас страшенно це не влаштовувало.
Подвійні стандарти, Олеже.
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15.12.2021 14:51 Відповісти
Та ні. 100%. Бо інші двоє були чоловічої статі))) І вони цілителями не були. Вони були шарлатанами. Ті і та цілительниця, строго кажучи нею не була. Вона лікувала травами, але бачила... довго пояснювати. Але допомогла.
Мене не влаштовує примус. І ... відсутність відповідальності виробника. Ну і ... маркетинг.
Якщо б не було примусу, виробник ніс відповідальність за побічні ефекти і якщо б не було маркетингу - то ти б про мене і не знав))
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15.12.2021 18:37 Відповісти
Ну, пысля того як ти застосував строгий підхід при визначенні шарлатанів і нестрогий до цілительниці, твоя статистика засяяла, наче нова монета.
Ти знаєш, звідки взялася відсутність відповідальності виробників?

Уряди держав хочуть придбати дууже багато вакцин. Виробник може нести матеріальну відповідальність, але він її закладе у вартість вакцини або за страхує у третьої фірми і зробить це в обох випадках з запасом. Вартість вакцини в цьому випадку буде досить великою. Ця висока ціна помножена на багатомільйонні замовлення дасть величезні суми. Уряди держав це не влаштовує. Вони звільняють виробників вакцин від відповідальності, але самі уряди несуть відповідальність за наслідки вакцинування і виплачують постраждалим тільки ті суми які будуть доведені в судах без витрат на "запас". Це просто економія бюджетних коштів держав, які закуповують вакцини.
Маркетинг Олеже, довбаний маркетинг.
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15.12.2021 18:51 Відповісти
"Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире" (с).
Я пам'ятаю про домовленості, але так крутіше звучить. Сенс ти зрозумів.
Так, маркетинг.
Розберемось троооохи детальніше. А скажи-но мені. Звідки гроші у тих урядів з'являються? У капіталістичному світі? Правильно - з податків. Тобто... зі споживача.
Нормально?

І немає нічого складного заборонити страхувати такі ризики - на законодавчому рівні. Буквально один закон і одне голосування.
Нє, ну то звісно за умови, якщо ти працюєш на народ, але не на фарму.

Та нє, ти просто невірні відсотки вказав. Ти сказав, що ефективність целителів 33% А то не так))) Бо там були не тільки "цілителі", а ще цілителька. Давай-но не будемо шовіністами)))
Підхід, доречі ... що саме тобі не подобається? Те, що ту, хто мені допоміг - я визнаю за цілительку, бо маю підтвердження у вигляді результату? І не визнаю тих, хто закидав мені про "святу колу"?))
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16.12.2021 09:58 Відповісти
Як ти собі це уявляєш? "Уряд України забороняє компанії Пфайзер страхувати ризики, пов"язані з судовими позовами в Україні"? Пфайзер такі речі застрахує в США, а гроші на це закладе у вартість доз, проданих тим країнам, уряди яких не хочуть взяти ці ризики на себе. От тільки Пфайзер це зробить із запасом і ще страхова закладе свій комерц. прибуток. Закуплять ці більш дорогі дози на бюджетні гроші, з податків твоїх і моїх. Я прищеплюся, твою дозу за гроші платників (тебе і мене) утилізують. Тобі хтось поверне страхову надбавку до ціни, сплачену за твою дозу з податків? Тобто Україна (читай платники податків, ти і я) за схеми з повною відповідальністю Пфайзера буде нести відчутно більші фінансові навантаження.
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16.12.2021 10:43 Відповісти
От не перекручуй. Все набагато простіше.
Початок вірний. Нехай Пфайзер страхує де забажає окрім України. АЛЕ! В Україні вакцинація не буде обов'язковою - насправді а не так як зараз.
Тобто для тебе закуплять дозу. А для мене - нє. Тобто утилізувати не прийдеться. Спланувати / спрогнозувати - то особливої складності не представляє в епоху ******** цифрових технлологій. Та хоча б через Дію. Кількість записавшихся = обсяг закупівлі. Ну добре, 2-3% можна закласти додатково про всяк випадок. А потім збути кудись... як це робить Польща з Астра Зенекою.
І так куплять не тільки за твої але й за мої гроші. Бо співвітчизники. І по той самій причині лікувати мене від ковід (якщо буде така потреба) теж будуть за спільні гроші. Шлях вибиратиме кожний - самостійно і без примусу. Бо свобода і демократія, нє? Та єдність - з іншого боку.
Не буде. Бо згідно досліджень які проводились ДО початку всієї цієї вакханалії, добровільно було готово привитись щось близько до 40% населення. Тобто збільшення вартості компенсується меншим обсягом закупівлі.
Та насправді ще простіше. Не заборона страхувати.
А пряма відповідальність компанії Пфайзер перед постраждалими. Ніяких прокладок-посередніків. Хтось постраждав - причому згідно досліджень НАШИХ лабораторій - то Пфайзер напряму сплачує бідоласі. Та навіть не сплачує, а оплачує лікування наслідків. Якщо таке не можливе - то тоді так... платить. Регулярно. Ну і посадити б було варто кого-небудь... але то таке.
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16.12.2021 11:06 Відповісти
В самой Африке устали искать какой то Омирикон... Никак не поймут о чем вообще говорят и причем тут они если у них нет карантина масок и прочих дерьмократическо фашистко ковидных фишек Европы...
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15.12.2021 09:24 Відповісти
Засрали людям "мізки" штамами. Скоро почнеться шизопандемія
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15.12.2021 09:29 Відповісти
Она уже давно началась...практически с момента начала вакцинации...
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15.12.2021 10:10 Відповісти
уже почалася...
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15.12.2021 11:05 Відповісти
Представляю что получится, если сверху шлифануть модерной с пфайзером
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15.12.2021 09:30 Відповісти
Я не против прививок, но против прививок не проверенных до технологического конца!
Создается впечатление, что фармакомпании сами выводят мутантов ковида и зарабатывают триллионы на прививках. Прививки не исследованы до конца, людей принудительно заставляют прививаться. А когда делают прививку, то заставляют делать подпись, где есть строка о снятии ответственности за вколотую вам прививку. Государство принял Закон о снятии ответственности фармакомпании поставляющую не проверенную до конца вакцину. И в связи с этим решил отказаться от следующих прививок. После второй прививки модерна думал, что дам дубу. Мне 62 года. Напоминаю, что я не антивакцинатор, но не хочу быть подопытным кроликом на котором зарабатывают фармакомпании (хотя прививка мне бесплатная, но ее оплачивают из бюджета).
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15.12.2021 09:31 Відповісти
3,6 миллиарда человек прошли полную вакцинацию. И Вы все еще считаете вакцины от ковида недостаточно испытанными? Обычные прививки от кори вводили в массовом порядке после проверки на нескольких тысяч испытуемых. При том, что в них был живой вирус.
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15.12.2021 10:31 Відповісти
При том, что в них был живой вирус.

Так то был НАТУРАЛЬНЫЙ вирус, а не всякие ваши ГМО!

Реально: знаком с женщиной, которая утверждает что коронавируса нету. А вся эта эпидемия идёт от вышек 5G.
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15.12.2021 11:25 Відповісти
М-РНК вакцины это не ГМО. Короновак сделан по классической технологии. К ГМО можно отнести только вакцину Астразенека и Спутник (который россияне слямзили у Астры, но криворуко).
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15.12.2021 11:33 Відповісти
слямзили у Астры, но криворуко

На сколько знаю, ещё со времён СССР аденовирусы от Спутника использовались военными вирусологами для создания вакцин. Они их чрезвычайно хорошо изучили. Вакцины на их основе делали уже не раз (не так давно - от лихорадки Эбола). Фактически эти вирусы используются как стандартная матрица для создания вакцин. Так что в условиях дефицита времени - естественно их снова использовали. А Астразенека заморочилась сделать искусственную "матрицу".

Вакцина Коронавак в РФ популярностью не пользуется. Нередко переносится очень неприятно. Все пытаются уколоться именно Спутником. Чтоб от него были какие то тяжёлые последствия - среди знакомых ещё не видел (а вот от Коронавак - сколько угодно)
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15.12.2021 11:48 Відповісти
Насколько я знаю была вот таких публикаций было чуть более, чем до фига
SPUTNICKED Russian spies 'stole formula for Oxford/Astra Zeneca Covid jab and used it to create Sputnik vaccine'
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15.12.2021 13:24 Відповісти
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15.12.2021 11:38 Відповісти
А ти можеш надати докази відсутності їх впливу у розрізі, скажімо, 5ти поколінь людей? Ну щоб впевнитись у їх безпеці у довгостроковій перспективі.

Так. Про кір вірно. Почав писати про таке - ну так і про наслідки можна ж згадати...
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15.12.2021 11:44 Відповісти
Є докази відсутності вакцинної м-РНК в організмі через 72 години після щеплення. Що по-Вашому буде впливати на 5 поколінь?
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15.12.2021 13:59 Відповісти
Є докази безпечності вакцини ОПВ (там, щоправда докази від білоруських студенток які іх записали з чужих слів... але то таке), але є така штука як вакциноасоційований поліомієліт.

Проста штука. Я, наприклад ... раніше вживав алкоголь. Він виводится з організму через деякий час. Але... для дитини можуть бути наслідки.
Не маніпулюй поняттями. Те, що каталізатор не можна виявити через деякий час після початку реакції - не значить що результатів його впливу не існує. Говорячи образно.
Банально. Кидаєш сірника у бочку з бензином (ні в якому випадку не відтворюй в житті!). Сірника ти фіг побачиш через декілька секунд бо згорить нафіг. Але горіти буде ... набагато довше ніж час горіння сірника.
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15.12.2021 18:51 Відповісти
1. У Вас коли висновки про вакцини пишуть відомі західні вчені - то "вони на 100% куплені Біг Фармою, от якби хтось зовсім матеріальног не зацікавлений, то зовсім інше діло!". А коли свідчення про випадок вживання великої кількості доз вакцини задокументовано двома білоруськими студентками - то "як можна їм вірити, вони ж студентки!" .

2. Не маніпулюй. Між киданням ЗАПАЛЕНОГО сірника в діжку бензину з вільним доступом повітря ЛАТЕНТНОГО ПЕРІОДУ немає. Якщо хтось людині скаже "Не підходь до тієї діжки з бензином, рік тому туди запаленого сірника кинули!" То та людина тільки посмієшся.
Каталізатор не змінюється під час реакції, тому зазвичай його виявити досить легко.
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15.12.2021 22:15 Відповісти
1. А вони також зацікавлені Антипе. Зацікавлені в тому, щоб здати залік/екзамен.
2. А у вакцини він є? Ну, давай, скажи мені - мовляв він у неї 14днів, чи скільки там перерва між двома дозами))
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16.12.2021 09:51 Відповісти
1. Це просто Ваші припущення, що за фальсифікацію факту, який легко перевіряється, цим студенткам могли поставити високий бал на екзаменах.
2. Між щепленнями Пфайзера 28 днів. І після 72 годин м-РНК в організмі вже не знайдеш. Там тільки антитіла, такі самі, які виробляє організм до спайк-протеїну при зараженні вірусом ковіду. Через рік-два від тих антитіл в організмі нічого не залишається. Сама вакцинна м-РНК - копія невеликої ділянки РНК віруса, яка, при зараженні в організмі знаходится не 72 години, а пару тижнів.
То що ж там дасть ефект через 5 поколінь?
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16.12.2021 10:02 Відповісти
1. Професор-провакс їх за це навіть нагородив, я вважаю)).
2. По-перше. "Не знайдеш" і "відсутня" - то трохи різні терміни, чи не так?
По-друге. Ти впевнений, що тільки вони? То тобі хто сказав? Серйозно. Бо сказали тобі це хлопці що зацікавлені в продажу свого продукту.
Диви, яка штука. Робимо... приклад. Пляшка горілки (стандартна 0,5ка) в принципі виводиться з організму за 48 годин. А тепер уяви. Твоя дівчина 48 годин кожні - випиває по пляшці горілки. Вродє все ОК, отрута-то виводиться. Але... кого вона тобі народить? З якими вадами... навіть, якщо бухати вона буде не кожні 48 годин а... скажімо кожної п'ятниці?
А тепер згадай, що є така штука як бустерна доза. А ще - ревакцинація.

А теперь уявімо, що в тої дочки будуть вже свої діти...
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16.12.2021 10:11 Відповісти
1. А я не вважаю.
2. Для хімії та біохімії це еквівалентні поняття. Коли концентрація якоїсь відомої речовини нижча за порог чутливості аналізу, вважається, що вона відсутня. Бо у всіх речовин порог ГДК вища за порог чутливості аналізу.
3. Вакцини кожні 72 години не колять. м-РНК дає невелику долю того ефекту, що дає зараження ковідом. Щось я не бачив антиваксерів, що пропагують утримання від вагітності протягом місяця чи двох після хвороби на ковід . Вони пропагують утримання від щеплень. В результаті -

Во Львове сообщили, что за сутки от коронавируса умерли два молодых человека без патологий - беременная женщина и 29-летний мужчина.
Детали: Матолинец сообщила, что умершие - не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех - ни одного вакцинированного.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/7313561/

Во Львовском перинатальном центре 1 октября умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.
Известно, что беременна была не вакцинирована. Медики отмечают, что у нее была сопутствующая патология - избыточный вес.
https://lviv.tsn.ua/ru/posle-gibeli-rebenka-u-materi-ostanovilos-serdce-vo-lvove-umerla-28-letnyaya-rozhenica-s-sovid-19-1879612.html

И таких сообщений десятки.
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16.12.2021 10:32 Відповісти
1. Та запросто. Особисте ставлення професора зазвичай багато вирішує на екзамені.
2. Ну... колись найчутливіші аналізи говорили що сонце входить навкруги землі. А один чувак казав щось накшталт "Ви дурні, воно навпаки". Але ... за те що він був не згодний з політикою партії та результатами найточніших на той час аналізів - його спалили. Історія дуже повчальна.
3. Вірно. Таких повідомлень десятки. у жовтні... в листопаді їх все менше... а зараз майже нема. От скільки на цензорі за сьогодні? За вчора? А тоді, коли йшов ще більш агресивний маркетинг... то майже з кожної канави волали.
І я вточню. Поки що не колють.
А я знаю проваксерів, що пропагують вакцинацію вагітних.
Особисто я б не радив би доречі вагітніти після ковід протягом тих самих пари місяців. Дав би імунітету поновитись. А вже потім... Взагалі вагітність то така штука яку треба дуже ретельно планувати, як на мене.
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16.12.2021 10:57 Відповісти
он даже патогенез миокрадита у молодых мужчин по сег. день объяснить не могут. Какие 5 поколений???
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15.12.2021 18:25 Відповісти
Це елементарно. Після вакцинації, як і після перенесеного грипу, рівень антитіл у крові досить високий. При фізичних навантаженнях, органи, які піддаються найбільшому навантаженню зазнають невеличких ушкоджень, але їх достатньо щоб викликати атаку антитіл. Це ще сильніше ушкоджує органи і призводить до аутоімунних реакцій, зокрема перикардиту або міокардиту. Молоді чоловіки частіше займаються спортом, та і прокачувати кров через розвинені м"язи складніше і серце у них працює з більшим навантаженням (тому льотчикам-винищувачам забороняють займатися видами спорту, які призводять до значного росту мускулатури.)Там все
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15.12.2021 18:59 Відповісти
Боже, какой бред..... У меня лично у знакомых, 2 миокардита после пфайзера. Ни 1 спортом не занимается.
Куча женщин знакомых занимается спортом - ни у 1 нет поражения сердца. Мозг включаем???
еще вопросик - суставы не піддаються найбільшому навантаженню во время спорта, не? ревматиодный артрит почему не возникает?

не пишите чушь.
Никто в мире не знает ответ кроме химика-недоучки.
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15.12.2021 21:45 Відповісти
Хеня, Вы дибо глупы, либо очень невнимательны, либо и то и другое. Миокардиты и перикардиты чаще, чем обычно возникают не от занятий спортом, а от занятий спортом, которые нагружают сердце (типа бег на дальние дистанции, бокс, плавание) когда эти занятия проводят после вакцинации или во время или после болезни (чаще всего гриппа).
А истории типа "среди моих знакомых от ковида все вакцинированные умерли, а все невакцинированные помолодели" предлагайте фантастам, когда у них кризис жанра.
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15.12.2021 21:59 Відповісти
Короче, теперь нужно постоянно колоться и трястись от страха перед УЖАСНЫМ КОВИДОМ всю оставшуюся жизнь. Или сдохнуть и не мучить своим присутствием бедную страну...
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15.12.2021 09:42 Відповісти
Скорее бы , надо больше вируса
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15.12.2021 09:55 Відповісти
а вот если сверху полирнуться сальмонеллой будет вообще кайф
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15.12.2021 10:35 Відповісти
І утвориться новий штам - Тетра-Гама-Дельта-Омікрон...
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15.12.2021 10:04 Відповісти
"Одночасне зараження "Дельтою" та "Омікроном" може призвести до появи більш небезпечного варіанту, - експерт Moderna"- і буде називатися TY-deБіл.!
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15.12.2021 10:26 Відповісти
А если при этом и гемморой с дебилизмом?

Я считаю что эксперт недоработал и преждевременно опрылюдныв свои высеры.
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15.12.2021 10:42 Відповісти
Попытался представить механизм по которому вирусы разного штамма могут обменяться геномом (полового размножения у них ведь нету). Это надо чтоб клетка заразилась двумя штаммами одновременно, при том произошёл какой то сбой в цикле воспроизводства вирусов клеткой (чтоб инструкции по копированию (чем там вирус их передаёт? Через РНК?) - разрушились и перемешались). При том чтоб перемешались они таким образом - чтоб случайно получился жизнеспособный вариант вируса.
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15.12.2021 11:31 Відповісти
Называется этот процесс горизонтальный перенос генов. Можете хоть в Вики о нем почитать.
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15.12.2021 11:38 Відповісти
Все правильно, встречаются два вакцинированных человека, мечущих вокруг себя вирусы, как рыба икру. Один ширанутый пфайзером, другой модерной, и на выходе новый вирус, от которого может спасти только очередная бустерная доза, а для лиц с ослабленным иммунитетом, еще и дополнительная...
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15.12.2021 11:36 Відповісти
Гораздо покладистее невакцинированные. Встречаются два невакцинированных человека с вирусами разных штаммов, но оба уже в плотно застегнутых пластиковых пакетах и с бирками на ногах.
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15.12.2021 11:42 Відповісти
Угу. Особливо в Ізраілі, пам'ятаєш? Ну там де було вакцинованих під ШВЛ у 7 (прикольна цифра) разів більше ніж невакцинованих, що захворіли легко)))
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15.12.2021 11:46 Відповісти
Це там, де на діалізі людям всі антитіла повимивали?
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15.12.2021 13:50 Відповісти
Ну... вочевидь невакцинованим пацієнтам вимили їх менше...
Хм. Тобто вакцина ще й погіршує імунітет при діализі))))))))))))))
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15.12.2021 14:19 Відповісти
Тобто діаліз погіршує іммунітет.
П.С. А початкова кількість вакцинованих та невакцинованих, що були в контакті з хворим була однакова?
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15.12.2021 14:47 Відповісти
Оу, тобто... якщо, скажімо, у людини розвинений імунітет... то він навіть і захистити може... невже? Тобто людині з нормальним імунитетом... і немає необхідності колоти собі ....
Блін, а про що я з самого початку казав?))
П.С.: А тебе не дивує сам факт того, що там були вакциновані під ШВЛ? При тому у кількості більше ніж... ну 1-2. Це я тобі у світі гарантій.... і маркетингу...
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15.12.2021 18:46 Відповісти
1. Скажімо у людини розвинений імунітет, але стикається з новим антигеном (як, наприклад, вірус ковіду) і захворює.
2. Скажімо у людини розвинений імунітет, плюс тренований вакциною під певний штам, скажімо бета, але він стикається зі зміненим антигеном (як, наприклад, штам дельта ) і захворює, але в більшості випадків не тяжко. Тобто тяжкий випадок протікання може трапитися і у вакцинованих.
3. Скажімо у людини розвинений імунітет, плюс тренований вакциною під певний штам, скажімо бета, але внаслідок діалізу титр усіх антитіл значно знижений і людина при контакті з вірусов веде себе не просто як невакцинована, а як імунодефіцитна.
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15.12.2021 20:49 Відповісти
1. Саме так. Але якщо імунітет розвинений - то він з тим новим антигеном впорається і без вакцини. Бо - розвинений і має респіраторку бити впевнено.
2. Саме так. Якщо людина хворіла іншим варінтом коронавірусної інфекції (не обов'язково 19) то вона простіше перенесе і інший штам.
3. Нє, я розумію, що людина на діалізі... ну не зовсім здорова. І навіть якщо до ситуації, яка діаліз спричинила в неї був просто ... ну майже ідеальний імунітет який би над тим ковід тупо пореготав би... то при діалізі все вже не так.

А якщо коротше, то з твоїх слів виходить, що здоровим ковід не страшний. Ну то і відчепились би від нас зі своїми уколами... але нє...

Тоді ми повертаємось до питання кількості реальних жертв ковід. Пам'ятаєш те американське дослідження, в якому виявилось що реально в тих, в кого був тільки ковід - тих загинуло всього-навсього 700 з чимось на всі США? Впевнений, що так.

Тоді нам треба:
1) Викреслити з графи "померлі від ковід" тих у яких є будь-яка кількість супутніх хвороб. Бо там був ослаблений імунітет і в принципі нереально визначити, що саме їх вбило. Чи ковід, чи нарешті доконала одна з їх хвороб. Або третій фактор. Якась речовина, слідів якої в організмі через 72 години не знайти...))
2) І вийде на весь світ... ну до 10тис. жертв. На всі 8 мільярдів. "Пандемія")))
3) Розвішати на фонарних стовбах маркетологів що волали про страшну "пандемію".
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16.12.2021 09:49 Відповісти
З новим антигеном навіть розвинений імунітет не впорається. Згадайте, як вимирали американські індіанці при контакті з віспою. Та і реакція людей, навіть молодих і цілком здорових на контакт з іспанським грипом, Так що фантазії в сторону - будемо спиратися на факти.
"А якщо коротше, то з твоїх слів виходить, що здоровим ковід не страшний." - не пипливає.
"1) Викреслити з графи "померлі від ковід" тих у яких є будь-яка кількість супутніх хвороб. Бо там був ослаблений імунітет і в принципі нереально визначити, що саме їх вбило. Чи ковід, чи нарешті доконала одна з їх хвороб. Або третій фактор. Якась речовина, слідів якої в організмі через 72 години не знайти...))" Неправильний підхід. Треба порівняти смертність в двох когортах з однаковим віком і однаковим набором супутніх захворювань, коли в одній когорті є ковід, а в другій - немає.
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16.12.2021 10:08 Відповісти
Так то з новим. А коронавіруси відомі ще з 1965 року.
І важливо зрозуміти, що є така штука як генетика. Різні народності мають різний імунітет до різних ... чинників, скажімо так. Наприклад, східні народності (жовті - якщо точніше) швидше від алкоголю п'яніють...
Ті ж європейці... побуду трохи нетолерантним на хвилинку... ще до появи вакцин - не вимерли від віспи, чи не так? Після того, як зіштовхнулись з нею вперше, навіть. Не вимерли, бо ми з тобою розмовляємо))
А от індіанці...
Та з іспанкою не все так просто. Я просто нагадаю тобі дати - 1918-1920. Як вважаєш, такий чинник як Перша Світова Війна - він на імунітет тієї самої групи якось вплинув?
І чому, коли я чую слово "когорта", то перед очима - сталеві прямокутники великих легіонів Риму?))
То буде досить... приблизне порівняння. Бо дві людини одного віку і з одним набором супутніх захворювань - можуть мати різний рівень імунітету. Внаслідок цілої купи факторів.
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16.12.2021 10:26 Відповісти
1. Стійкість людини до дії етанолу визначає не імунітет, а рівень алкогольдегідрогенази та альдегіддегідрогенази.
2.Так, це став відомим даний вид вірусів, але про хворобу, схожу на коронавірусну хворобу 2019 відомостей не було. Так само, як і грип відомий людству тисячоліттями
It is impossible to know when an influenza virus first infected humans or when the first influenza pandemic occurred.[47] Possibly the first influenza epidemic occurred around 6,000 BC in China,[48] and possible descriptions of influenza exist in Greek writings from the 5th century BC.[45][49] In both 1173-1174 AD and 1387 AD, epidemics occurred across Europe that were named "influenza". Whether these epidemics and others were caused by influenza is unclear since there was no consistent naming pattern for epidemic respiratory diseases at that time, and "influenza" didn't become completely attached to respiratory disease until centuries later.[50] Influenza may have been brought to the Americas as early as 1493, when an epidemic disease resembling influenza killed most of the population of the Antilles.[51][52]
Перші випадки іспанського грипу були зафіксовані в Канзасі, що зовісім далеко від театру бойових дій
Spanish flu, also known as the Great Influenza epidemic or the 1918 influenza pandemic, was an exceptionally deadly global influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus. The earliest documented case was March 1918 in Kansas, United States,
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16.12.2021 11:49 Відповісти
1. Я тобі трохи не про те. А про те, що різні народності мають різні "базові" дані - як у випадку імунітету, так і у випадку з тими показниками.
2. Саме так. Але війна то є... комплексна штука. Наприклад - сам факт реальної участі у війні - це додаткове навантаження на економіку та на сам народ. Навіть, якщо вони на фронті не воюють. І психологічно у вигляді стресу (турбування чи вб'ють твого чоловіка чи сина.... воно здоров'я не добавляє). Так і економічно - мінше грошей у економіці, гірше соціально-економічні умови.
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16.12.2021 15:09 Відповісти
1. Маячня. Організм продукує антитіла з варіабельними і константними ділянками. Саме варіабельними ділянками вони прєднуються до антигену і коли титр якогось виду антитіл різко падає (іде зв"язування з антигеном), то організм починає посилено їх продукувати. І цей механізм є ідентичним для людей різних рас, це людям ще від мавп і більш ранніх пращурів дісталося. До речі, геномом ми від мавп менше ніж на 1 % відрізняємося, а люди різних рас - на сущу фігню.
2. Пішли офігітєльні історії.
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16.12.2021 15:28 Відповісти
1. Угу-угу. Ти більше ******** книжок про толерантність читай.
2. Тобто, якщо, припустимо, жіночку або чоловіка у США скоротять на роботі через те, що ринок збуту, що знаходився у Європі - ну так трошечки снарядами побило... то в неї нічого не зміниться...
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16.12.2021 15:59 Відповісти
1. "Угу-угу" це не аргумент. А книжок я читаю немало і без Ваших порад.
2. В першу світову в США навпаки досить бурхливо розвивалися і індустрія і сільське господврство завдяки замовленням з Європи та військовим замовленням уряду США. А справжня соціальна дупа в США була в 1929, але ніяких пандемій, ба навіть великих епідемій не спостерігалося. Та і під час Другої світової великих спалахів грипу не було.
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16.12.2021 16:22 Відповісти
1. Ок. Можливості організму стосовно описаних тобою процесів - у плані ефективності - у різних рас різні. Так, по реагуванню на скажімо грип або простуду - ця, відносно, невелика розбіжність великої ролі не відіграє. Але коли річ заходить про більш серйозні захворювання... такі як віспа про яку ми говорили...
2. Ми говоримо про різні речі. Я - про ті, що впливають на імунітет значної кількості населення. А ти про ті - що впливають на кількість грошей (так, і на імунітет деякою мірою також) у відносно малої частки населення, яка у капіталістичному світі збирає вершки з того росту.
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17.12.2021 10:19 Відповісти
Встречаются два вакцинированных человека с вирусами разных штаммов, но оба уже в плотно застегнутых пластиковых пакетах и с бирками на ногах.

Вакцинированные тоже болеют и не всегда легко , и так же вируса распространяют! У меня вакцинированные родственники болели. А я не вакцинированный и тоже весной болел. Не могу сказать что переболел тяжелее. Достаточно легко.
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15.12.2021 11:47 Відповісти
Вероятность такой встречи раз в 100 меньше, чем встречи двух невакцинированных в пакетах.
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15.12.2021 13:40 Відповісти
Приведите научные факты , только не экспертов ВООЗ ,Пфайзера и остальных заинтересованных лиц! Вон ниже вам статистику дали ! МОжет пора уже банку с вакциной под кожу вживлять ?!
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15.12.2021 17:20 Відповісти
Профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона Леанна Вен рассказала, что ковид-вакцины снижают вероятность инфицирования в шесть раз, а вероятность смерти - в 11 раз. Источник: Вен в интервью CNN

Если вероятность найти среди умерших от ковида вакцинированного в 11 раз меньше, чем невакцинированного, то встреча среди них двух умерших вакцинированных подряд будет в 121 раз меньше, чем двух невакцинированных.
Можно и в лоб соотношение вероятностей посчитать.
(121/144)/(1/144)=121
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15.12.2021 17:47 Відповісти
Тогда скажу вам по секрету , все что попадает в СМИ хвалит вакцинацию и все что показывает низкую эффективность вакцинации подвергается цензуре! И второй момент, теория вероятности ,это не простое соотношение чисел, в данном случае вероятность встречи зависит даже от общего количества умерших в конкретной комнате морга , несмотря на одинаковое соотношение вакцинированных и нет среди умерших . Вот вам ссылка, можете поиграться с расчетами , вместо трупов там черные и белые шары

https://math.semestr.ru/math/task-5.php
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15.12.2021 20:33 Відповісти
1. Какие доказательства этого утверждения?
2. Теория вероятности дает возможность четко сравнить вероятность встречи двух умерших вакцинированных и встречи двух умерших невакцинированных.
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15.12.2021 21:05 Відповісти
По Вашей ссылке выберите 240 шаров из них 20 черные. вероятность вытащить 2 белых 0,84,
вероятность вытащить 2 черных 0,00662.
0,84/0,00662=126.9 (т.е. при подсчете на том сайте вероятность встречи невакцинированных еще больше )
При возрастании числа шаров соотношение будет все ближе к 121, но тот сайт при больших числах уже глючит (напр. на значении в 40 черных шаров он их считает как 10)
И это я еще не учитывал, что полностью вакцинированных всего 28,5% в общем населении.
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15.12.2021 22:45 Відповісти
Я и не спорю , я специально дал ссылку что бы вы убедились ,что считаете не правильно в оптимистическую сторону! Но проблема в другом. Всякое уравнение имеет определенное математическое решение. Но эти уравнения, как правило описывают определенные физические , статистические или любые другие явления. И вот тут вступают в силу такие вещи , как начальные условия! Когда то в институте я преподавателю доказал что энергия сохраняется при определенном физическом явлении , а у него в учебнике(написанном им лично) , было доказательство обратного! Он мне поставил 5 баллов , давно это было , с определенным условием, что бы я ему рассказал в чем фокус!Он не нашел ошибки в моем доказательстве. Я сам был немного шокирован, но поразмыслив понял , что чисто интуитивно задал такие начальные условия , когда энергия действительно сохраняется! Это просто был частный случай! Я ему это впоследствии и выложил. Он меня очень зауважал, ну а я стал немного внимательнее относиться к его предмету! Так вот ,что касается вакцинации ,мы можем считать что угодно и как угодно не зная реальности! Мой опыт показывает что болеют и те и другие, причем тяжесть заболевания не зависит от наличия вакцинации, а больше зависит от состояния здоровья, образа жизни и скрытых заболеваний ! Как собственно и при гриппе! Болезнь переносится тяжелее чем грипп! Но все это приводит к выводу, что поголовная вакцинация бессмысленна , а вероятно и вредна! Вакцинировать надо только группы риска, и еще неизвестно насколько это поможет. Второй вывод - мы никогда не искореним ковид, сколько бы не делали прививок и он станет сезонным заболеванием как грипп! Третий вывод - во всей пропаганде вакцинации куча противоречащих друг другу фактов и откровенной лжи, а это уже признак именно пропаганды, а не научного убеждения.Чем чудовищнее ложь, тем более склонны верить в нее люди - это слегка перефразированное утверждение Гитлера , которым пользовались нацисты ! Четвертый вывод - я не верю в бесплатный сыр где либо , кроме мышеловки , а проверив доходы Пфайзера, которые в 3-м квартале 2021 года выросли более чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом , я вспоминаю еще одну фразу Маркса суть которой - нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли! Пятый вывод - если вакцинацией невозможно искоренить болезнь , а с этим все вирусологи уже согласились, кроме самых упоротых и купленных , то смысл поголовной вакцинации приблизительно равен смыслу насильно заставлять всех носить очки , и тех кто плохо видит и тех , кто хорошо! Причем ношение очков теми кто видит хорошо портит им зрение и выгоду получают только производители и продавцы очков!

Вот, например , ссылка ,прочитав которую, вы сразу поймете почему так часто ломается бытовая техника
https://ru.wikipedia.org/wiki/Планируемое_устаревание

Для фармацевтических компаний все сложнее и приходится искать другие пути !

Если вы еще верите , что все пекутся о благе человечества , а наше правительство особенно , тот я вам напомню , что Украина без всякого ковида теряет в год 300-400 тысяч населения! Вы верите что вакцина нам поможет? Мы отравляем воздух и воду, едим продукты с пестицидами и меняем климат планеты , вы верите , что они заботятся о нашем здоровье??
Я не отрицаю пользу вакцин тогда когда это необходимо ! Но почему врачи не рекомендуют по любому поводу пить антибиотики ? Ведь это так полезно! Оказывается нет! Когда то ЛСД считался лекарством!

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЛСД

Что теперь? А удобрения считались чуть ли не панацеей от голода! Оказалось тоже нельзя переборщить! Вывод прост хорошо в меру ! В меру ! А не бесконтрольно и всем подряд! А ведь так хорошо производителям ЛСД , удобрений было! Так и сейчас с вакцинацией! УРААА!!! ПОБЕДААА!!! Но не до конца , не хватает 3-й, 4-й, 5 -й -> и так далее дозы! А что потом? Эйфория спадет и начнется прозрение , и окажется , что костыли здоровым не нужны!
А сейчас идет пропаганда -давайте здоровым перебьем ноги и выдадим костыли , и на улицу запретим выходить без костылей! ИДИОТИЗМ!
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15.12.2021 23:51 Відповісти
1.Да все я правильно считаю. Для прикидочных расчетов разница между соотношениями вероятностей между 121 и 127 весьма незначительна (а при числе в 400-500 умерших в день так и еще меньшая). Так что тут всо ок.
2. "Чем чудовищнее ложь, тем более склонны верить в нее люди - это слегка перефразированное утверждение Гитлера" это утверждение не Гитлера, а Геббельса.
3. "Украина без всякого ковида теряет в год 300-400 тысяч населения! " Украина в год теряет 560-570 тыс человек, а в 2020 потеряла 616 тыс.
4. "Я не отрицаю пользу вакцин тогда когда это необходимо ! Но почему врачи не рекомендуют по любому поводу пить антибиотики ? Ведь это так полезно! Оказывается нет! Когда то ЛСД считался лекарством!" = сам сакзал глупость, сам и опроверг.

П.С. За открытие закона сохранения энергии человечество сказало бы Вам спасибо, но это было сделано несколько раньше Вас.
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16.12.2021 08:05 Відповісти
По пункту 2 -это сказал Гитлер в Майн Кампф ,но все приписывают Геббельсу ,а геббельс просто мастерски этим пользовался , можете сами уточнить!
по пункту 3- я говорю об абсолютных потерях населения, а вы просто о смертях 616 тыс это без родившихся
COVID-19, вирус идентифицированU07.1 -19904 3,23%
COVID-19, вирус неидентифицированU07.2 -805 0,13%

итого доля ковида 3.36% в общей доле смертности , много это или мало можно спорить! При желании можно и насморк записать как причину смерти , было бы желание!
по пункту 4 - я говорил о том , что лекарством совершенно серьезно считались многие вещи и все научные круги орали что это так , а потом оказывалось , что совсем не так! Прививки от ковида сейчас это тренд ! Но на самом деле он поддерживается только жадностью фармацевтических компаний, а серьезные научные исследования за 2 года??? Это не исследования , это предположения и гипотезы! Почитайте что говорит ВООЗ , все тексты пестрят словами ВЕРОТНО, МОЖЕТ БЫТЬ ,МЫ ДУМАЕМ и так далее! Это уже не утверждения ,а предположения!
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16.12.2021 11:07 Відповісти
По п. 2 - спорить не буду, для меня то не принципиально.
Но численности населения надо писать общая численность населения уменьшается на 400 тыс. На сегодня в Украине ковид - держит второе место среди смертей от всех причин.
По ЛСД - это весьсма слабо имеет отношение к ковиду, но лекарственное действие у него есть, просто использовать лекарства с такой популярностью у нариков и не только весьма затруднительно. В Ланцете недавно была статья об ЛСД как ЛП.
Вот цитирую Вас "я преподавателю доказал что энергия сохраняется при определенном физическом явлении , а у него в учебнике(написанном им лично) , было доказательство обратного! " как его еще можно было понять? Энергия просто переходит из одной формы в другую, а сохраняется она всегда. И это тоже к ковиду прямого отношения не имеет.
Если хотите писать мемуары - пишите их дома, а не на форуме.
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16.12.2021 12:14 Відповісти
И тут подтасовка в 2020 году 6 место

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/2020/

в 2021 - третье

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/


причем по сравнению с сердечно сосудистыми заболеваниями в 10 раз меньше!

А примерим своей практики я привел к тому ,что фактами очень просто рулить и подтасовывать их как в одну так и в другую стороны! Куда ветер дует!
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16.12.2021 13:55 Відповісти
Никакой подтасовки. В Украине в 2020 в день умирало 1690 человек. 1120 в день - сердечно-сосудистые - 1-е место, 211 в день - суммарно все виды онкологии - второе место. А сейчас от ковида в день умирает по 4 сотни. Какое это место? Вот потому я и написал "На сегодня в Украине ковид - держит второе место среди смертей от всех причин". Возражения есть?
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16.12.2021 14:17 Відповісти
Это и называется подтасовка! Если , например , завтра случится крушение поезда и погибнут, скажем 1000 человек ,или утонет круизный лайнер , то можно смело говорить - на сегодня ! И первое место у кого будет? А я говорю о годовой статистистике! Ссылки я привел! И ковид даже рядом не валялся с сердечно-сосудистыми заболеваниями , причем в 2021 году сердечно-сосудистых заболеваний 306 тысяч по сравнению с 2020 годом 408 тысяч! Куда делись еще 100 тысяч? Еще не конец года , посмотрим итоговую статистику , но ,думаю, часть из них записали в ковидные! То что онкобольных записывают в сердечно-сосудистые я знаю 100% из собственного опыта! У меня маму так записали! Что бы статистику не портить! Вы думаете сейчас по- другому? Пишут то что надо правительству!
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16.12.2021 14:53 Відповісти
"А я говорю о годовой статистистике!" А я писал "На сегодня в Украине ковид - держит второе место среди смертей от всех причин". А выше 211 смертей в день в Украине с начала октября и до сих пор (и еще весной с середины марта по з-ю декаду мая). Так что подтасовка здесь - как раз Ваш пример с поездом.
Кстати - сердечно-сосудистые заболевания, как и онкология - это семейства заболеваний, к тому же незаразных.
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16.12.2021 15:04 Відповісти
Я говорю о подтасовке фактов! Все ! Любая статистика ,как и пропаганда ,служит определенным целям . Дайте мне ресурсы , и через пол года все будут вакцинироваться от насморка , а большинство ведущих ученых в области медицины будут безвылазно сидеть на телеканалах и доказывать что смертность от насморка превышает смертность от рака в Х раз! И насморк это страшное заболевание ! И от 70 до 80 % населения им поверит! И будет делать вакцинацию! Это доказывает психология , это доказывает весь опыт человечества
https://www.vitamarg.com/konsultacii/ludi/11877-chto-takoe-stadnoe-chuvstvo

Управлять толпой намного легче чем управлять одним человеком! На это все и рассчитано!
Вам нравиться чувствовать себя в стаде? Никто не запрещает вам этого и не отговаривает от вакцинации! НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДРУГИХ БЫТЬ СКОТОМ! Если вы не понимаете всей глубины проблемы и следуете по течению , это не значит, что я обязан двигаться в том же направлении! Что вы будете делать , если завтра, например появится информация , что к Земле летит огромный метеорит и он врежется в землю и приведет к страшной и мучительной смерти из- за последствий удара!? И что бы не мучиться будут раздавать бесплатные таблетки , вводящие в сон и убивающие безболезненно! И во всех СМИ появится эта информация, и большинство ведущих астрономов будут это подтверждать! И только отдельные астрономы будут говорить, что это неправда , что это все выдумки! Но их будут высмеивать , показывать созданные на компьютерах снимки и видео астероида, показывать смоделированные ужасы после удара . Вы побежите за спасительной таблеткой? Или попытаетесь разобраться? У меня, например , есть телескоп и я попытаюсь найти этот астероид! А что будете делать вы? Сегодняшняя ситуация ничем не отличается , если внимательно посмотреть , то довольно авторитетные вирусологи выступают против поголовной вакцинации, но их высмеивают и пытаются заткнуть рот. Изучите что такое антителозависимое усиление и почитайте какой вид вирусов наиболее склонен к этому эффекту , и вы будете удивлены - это коронавирусы! Я не отговариваю никого вакцинироваться , на здоровье! Но думать надо всегда.И заставлять других вовсе не надо!Особенно так агрессивно как сейчас , типа надо антиваксеров вешать, изолировать, пусть вымирают и т.д. Еще неизвестно кто вымрет.
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16.12.2021 17:38 Відповісти
Подтасовку фактов надо доказывать. Я изначально писал "На сегодня в Украине ковид - держит второе место среди смертей от всех причин". и подтвердил свои слова цифрами. Причем из Вашей ссылки. А Вы пытаетесь подменить то, что писал я суммарной статистикой за год.
Так что подтасовуете факты именно Вы.
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16.12.2021 17:43 Відповісти
Подтасовка идет во всем мире и на всех уровнях. Я вижу ,вы даже не понимаете ,о чем идет речь.Реклама, пропаганда, статистика - все это инструменты управления толпой!
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16.12.2021 17:49 Відповісти
П.С. Я не открывал закон сохранения энергии , речь шла о сохранении энергии электрона при движении в переменном электромагнитном поле.
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16.12.2021 11:13 Відповісти
🇩🇰 "Около 75 процентов случаев Омикрон в Дании были у полностью вакцинированных людей" - Источник
🗣 - 🇺🇸 "В #США 79 процентов инфицированных новым штамом были вакцинированы". - Источник
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15.12.2021 12:02 Відповісти
А каков будет эффект, если у заболевшего будет не только оба штамма, но еще и вакцина?))
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15.12.2021 12:35 Відповісти
Якщо людина йде вакцинуватися з двома штамами ковіду, то вона явно хворіє безсимптомно. Значить, якщо додасться вакцина, то буде дещо сильніший дискомфорт в місці щеплення і невелике підняття температури.
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15.12.2021 13:58 Відповісти
Тільки я не розумію навіщо вакцинуватись тим хто хворіє бессимптомно , бо як розносили ковід , так і будуть розносити!
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15.12.2021 17:22 Відповісти
Цю ситуацію придумав Oleg Bakhtin, його і питайте. Я лише відповів на його запитання.

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15.12.2021 17:26 Відповісти
 
 