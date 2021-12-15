Проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм, - адвокат Полозов

Проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка порушили справи про екстремізм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізм. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", - йдется в повідомленні.

За словами адвоката, межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" в РФ дуже тонка.

"Багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана. Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини", - зазначив Полозов.

Адвокат додав, що додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".

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