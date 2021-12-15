Проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм, - адвокат Полозов
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Проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка порушили справи про екстремізм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.
Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізм. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", - йдется в повідомленні.
За словами адвоката, межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" в РФ дуже тонка.
"Багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана. Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини", - зазначив Полозов.
Адвокат додав, що додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".
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"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."
У человека фантастическая выдержка и психологическая выносливость. Респект ему.
"уничтожить Украину атомным оружием"
Что то будет "веселое" и не орденарное!
Думаю путинская армия ,должна будет прийти на помощь братскому народу Украины по просьбе группы трудящихся, после какого то , из ряда вон выходящего происшествия! Помощь будет настолько резкая , и масштабная, что время на реакцию у Запада просто не будет!!! А когда на территории Украины будут ядерные ракеты РФ - НИКТО НЕ ПОЛЕЗЕТ!!! За 8 лет войны россияне зачистили ярких и преданных Украине- остальные известны!!!
Посмотрим !! Но если предположить , что Чернобыль не был несчастным случаем , а был заминирован, то и не удивительно будет , что Корона вирус мог быть произведен на НПО ВЕКТОР!!! А волны новых мутаций - это не случайности , а работа людей ,которые все это придумали!!!
Уверен , что в крайнем случае Америка , зачистит планету от этой кремлевской заразы, раз и навсегда!!! Жалко всех нас, но Японцев было тоже жалко!!!!
Хорошего всем дня!!! Это я с утра выдал порцию ....мыслей из глубин мозга!!!!
"Впрочєм нічєго нового" (с)