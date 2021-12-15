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США консультуються із європейськими партнерами щодо формату переговорів з РФ стосовно безпеки, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США консультуються із європейськими партнерами щодо формату переговорів з РФ стосовно безпеки, - Псакі

Вашингтон, як і раніше, веде активне обговорення з європейськими партнерами з метою визначити найбільш відповідний формат переговорів з Росією в сфері безпеки.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо тісні консультації з нашими європейськими союзниками та партнерами для того, щоб визначити найкращий формат для переговорів з безпеки, про які домовилися президент Байден та президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін", - сказала Псакі на брифінгу в Білому домі.

Псакі нагадала, що у вівторок помічник держсекретаря Карен Донфрід прибула до Москви "з метою висловити стурбованість нарощуванням Росією сил поблизу України та для прямої розмови з високопоставленими офіційними російськими особами".

За словами Псакі, Донфрід під час зустрічі наголосить на прихильності США допомогти вирішити конфлікт на східній Україні.

Прессекретар Білого дому зазначила, що мета Вашингтона залишається незмінною - досягти деескалації дипломатичним шляхом.

Раніше у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на підсумки переговорів Карен Донфрід у Москві, і зокрема, він хоче дізнатися, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань у рамках "Мінських домовленостей".

Також читайте: Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

Автор: Ірина Дашківська
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Нехай спочатку відведуть війська від лінії зіткнення як домовлялись раніше.
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15.12.2021 09:21 Відповісти
Настораживает безотносительность слова "безпека" в данном контексте. Не о путиной ли безопасности идет речь? Ведь, это оно говорило о безопасности расии, как об аргументе стягивания своих вояк к границе с Украиной.
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15.12.2021 09:30 Відповісти
У этой сказочке нет конца.
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15.12.2021 09:37 Відповісти
Консультуються------------пишіть грамотно!!!!!
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15.12.2021 09:45 Відповісти
ЧОГО ВАРТИЙ ВИБІР. Сьогодні розпочинається саміт «Східне партнерство». Учасниками саміту є Грузія, Молдова та Україна, яких об'єднує спільне радянське минуле. Окрім того, їх ще об"єднує і рух в західному напрямку та визнання європейської перспективи. За свій вибір це "тріо" країн вже встигли заплатити велику ціну. Передусім, війнами з РФією. А ще, своїми національними територіями. Молдова - Придністров"ям, Грузія - Абхазією та Північною Асетією, а ось Україна - Кримом та вже майже восьмирічною кровопролитною війною у Донбасі. А тут ще виникає загроза і повної окупації країни. Виникає питання: чого взагалі вартий вибір країни щодо свого розвитку та визначення свого майбутнього? Мабуть це питання має бути задане ООН. Отож, можна констатувати, що нині ООН не спроможна давати відповіді на таке питання. Викликають сумніви щодо і спроможності Заходу представники якого перебувають у Раді безпеки ООН. Тоді, взагалі, а чи може Захід бути "безпековою парасолькою", якщо своїх майбутніх партнерів не спроможний захистити?
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15.12.2021 10:10 Відповісти
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа. А в это время:

"Капитуляция Запада перед новым Гитлером".
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15.12.2021 10:12 Відповісти
Джо Байден и Борис Джонсон прекратили военные поставки в Украину...Зрада Зрадная...

Крысы мавзолейные... не обожритесь тушонки Рузвельта...дедывавалы плин..
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15.12.2021 13:37 Відповісти
 
 