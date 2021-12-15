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На Програму медичних гарантій у 2022 році виділено рекордні 157,3 млрд грн, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На Програму медичних гарантій у 2022 році виділено рекордні 157,3 млрд грн, - МОЗ

У межах бюджету Програми понад 26 млрд грн передбачено на первинну медичну допомогу, а на лікування онкологічних захворювань заплановано понад 8,3 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наступний рік - це рік, коли заробітні плати медикам мають стати ринковими. Гроші, перш за все, повинні іти на закупівлю ліків, витратних матеріалів, фінансову мотивацію працівників", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

​На Програму медичних гарантій у 2022 році передбачено рекордні 157,3 млрд грн. Це на 33,8 млрд грн більше у порівнянні з 2021 роком.

​Також у межах бюджету Програми понад 26 млрд грн передбачено на первинну медичну допомогу, а на лікування онкологічних захворювань заплановано понад 8,3 млрд грн. На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" у наступному році заплановано 4,6 млрд грн.

Також читайте: Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи

Автор: Богдан Гуньковський
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Щось мені здається, що лікарям на зарплати підуть звідти самі сльози...
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15.12.2021 09:55 Відповісти
які гарантії, якщо приблизно 20% населення не мають сімейного лікаря бо тих елементарно не вистачає?
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15.12.2021 10:07 Відповісти
И потом эти деньги пройдут несколько фирм прокладок и испарятся.
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15.12.2021 10:07 Відповісти
Если я правильно понял, все лечение все ЗА СВОИ деньги!
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15.12.2021 11:29 Відповісти
Заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва: "Програму медгарантій у бюджеті наступного року недофінансовано на 50%" Источник: https://censor.net/ru/r3305231
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15.12.2021 12:01 Відповісти
Незнаю що там планує міністр на рахунок ринкових зарплат, але нас уже збирали і повідомили що будуть оптимізовувати , а кого не оптимізують( скоротять) -переведуть на 0.5 посади і гарантовані 20 тис перетворяться в 10
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15.12.2021 12:13 Відповісти
Якщо переведуть більшість працівників на 0,5 посади- ваш заклад не буде відповідвти вимогам НСЗУ, відповідно втратить виплати по пакетам, відповідно втратить гроші.....
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15.12.2021 13:46 Відповісти
 
 