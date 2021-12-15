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Все, що Росії не подобається в українському законодавстві, вона називає виходом із Мінська, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія завжди коментує українське законодавство. Все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Мінреінтеграції не згодна з тим, що законопроект про перехідний період порушує Мінські домовленості.
"Юридично зміст закону не означає вихід із Мінських домовленостей. Просто росіяни звикли коментувати наше законодавство. Все, що їм не подобається, вони називають виходом із Мінська. Я вважаю, що наші закони – наша справа. Росіяни не можуть нам вказувати, які закони нам приймати", - зазначила голова Мінреінтеграції.
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Ви ж бачите, що навіть наше Зейло щойно вилізло з Кварталу, а вже начхало на основний закон України.
Так что нам надо строить страну и ждать удобного случая вернуть свои земли.
Или ей это написал кто?