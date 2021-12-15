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Все, що Росії не подобається в українському законодавстві, вона називає виходом із Мінська, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Все, що Росії не подобається в українському законодавстві, вона називає виходом із Мінська, - Верещук

Росія завжди коментує українське законодавство. Все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Мінреінтеграції не згодна з тим, що законопроект про перехідний період порушує Мінські домовленості.

"Юридично зміст закону не означає вихід із Мінських домовленостей. Просто росіяни звикли коментувати наше законодавство. Все, що їм не подобається, вони називають виходом із Мінська. Я вважаю, що наші закони – наша справа. Росіяни не можуть нам вказувати, які закони нам приймати", - зазначила голова Мінреінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська
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Чому ж лаптєрейх не зазирнув в українську Конституцію коли проводив на Кримі фейковий рехверендум?
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15.12.2021 10:02 Відповісти
Бо вони знають, що Конституцію можна поправити. Це не перешкода.
Ви ж бачите, що навіть наше Зейло щойно вилізло з Кварталу, а вже начхало на основний закон України.
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15.12.2021 10:11 Відповісти
В Конституції написано що Україна унітарна держава і виносити на референдум зміну кордонів і статусу українських територій не можна. Тому цей рехверендум фількина грамота.
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15.12.2021 10:26 Відповісти
Верещук желает распоряжаться бюджетом министерства как министр , но болтать как депутат.
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15.12.2021 10:10 Відповісти
Ти що, порівнюєш її із жириновським? То вінже головний блазень сцаря.
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15.12.2021 10:39 Відповісти
И у Верещук папа-юрист?
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15.12.2021 10:43 Відповісти
Верещучка прям открыла нам глаза. А то мы этого не знали.
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15.12.2021 10:11 Відповісти
Пэрэходни положення- это на долго. Из тупика можно выйти двумя способами или вернуться назад, или продолбить стену. Ни один способ не подходит, значит, все это на долго и на очень долго, тем более с этой властью, которая представления не имеет, что такое государство. И чем дальше, тем темнее. Сумно, да, но реалии такие.
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15.12.2021 10:28 Відповісти
это советы для России. Это Россия в тупике. а у нас - война с противником, который нас превосходит во много раз, особенно учитывая что Россия - ядерная держава.
Так что нам надо строить страну и ждать удобного случая вернуть свои земли.
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15.12.2021 10:43 Відповісти
Надо, надо. кто сомневается, да вот только строить страну не кому и это на долго. 8 лет строили, еще 8 лет строить будем, потом удобный случай будем ждать, а оно ту -ту, смотришь и возвращать то нечего. Сумно, да сумно, ну не знают как, просто не знают.
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15.12.2021 10:58 Відповісти
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15.12.2021 10:33 Відповісти
О, точно! Верещи за Росію! Треба ж якусь альтернативу Скабєєвой!
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15.12.2021 10:36 Відповісти
скабєва нєпревзойденная, височайшеоплачиваемая брехуха
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15.12.2021 10:41 Відповісти
Первый раз в жизни что-то умное сказала.
Или ей это написал кто?
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15.12.2021 10:42 Відповісти
Так і наша влада вже звикла виправдовувати своє лайно війною...
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15.12.2021 10:57 Відповісти
Так где там Люся, которая кукарекала, что Украина снялась с крючка минских соглашений? Полудурки, чтобы не пугать относительно того на что давить раися, просто нужно выйти из минских соглашений и точка! А то, что? Путин нападёт? Да он и так если захочет нападёт, или думаете его эти соглашения сдерживают?
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15.12.2021 12:24 Відповісти
 
 