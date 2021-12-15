У НАТО сподіваються, що всі офіцери ЗСУ до 2024 року володітимуть англійською
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Дорожня карта з вивчення англійської мови Міністерства оборони України дає підстави сподіватися, що до 2024 року нею зможуть спілкуватися всі офіцери ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловив радник з питань професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас під час "круглого столу" в Укрінформі на тему: "Співпраця Україна-НАТО – шлях вперед".
Зокрема, він згадав дорожню карту з вивчення англійської мови Міністерства оборони України.
"Програма є дуже амбіційною, і я сподіваюся, до 2024 року… всі офіцери будуть у змозі говорити англійською та брати участь в усіх активностях без проблем. Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вищих закладах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою", - сказав Палдунас.
При цьому він зауважив, що не всі навчальні інституції мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.
Своєю чергою радник з питань підготовки сержантського і старшинського складу сержант майор Йонас Спавічюс наголосив, що стандарти НАТО стосовно сержантського складу Україна впроваджує доволі швидко.
"Утім, є сфери для покращення та прогресу. Це проблематичні питання зарплати, соціальних гарантій, низька привабливість служби у війську на ринку праці та недостатній мотиваційний фактор для професійної військової кар’єри в ЗСУ", - вважає Спавічюс.
Він також висловив сподівання, що увага держави до цих проблем сприятиме розвитку військової кар’єри в ЗСУ.
Як повідомлялося, станом на квітень 2021 року навчання на курсах мовної підготовки щонайменше у 12 країнах світу пройшли понад 1,5 тис. українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
берешь англо-украинский словарь и в атаку..
и сам ты дурак, Гарик!
Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
За 48 недель свободно говорят на русском и фарси, за 64 недели - свободно владеют китайским, или японским, или корейским.
Для рюззкой чєлюсті?
(видео на английском)
На изучение русского языка дается 48 недель, на изучения арабского, китайского, или японского языка дается 64 недели.
Свободное владение языком в рамках тем (топиков), которые требуются военным переводчикам для работы (допрос, интел, хорошее знание истории, политики, географии и культуры страны, язык которой изучают).
Знать не на уровне "Ван глас вота плиз". Для участия в совещаниях нужно знать гораздо больше.
В ЕС нас тоже возьмут, когда 80% населения будет общаться на английском?
Процентов 30 даже украинского толком не знают.
Первое слово ,что учит любой человек на слух в чужой среде это ... Правильно ,он самый.
"Товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин."©
* цитата из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) "Нашему юношеству", 1927
А Вы о каком Владимире Владимировиче подумали?
Для начала, поднимите суть рабочего дня командира взвода. Потом, командира роты (батареи). Ну и далее по списку.
Учитываем что, подразделение НЕ в районе ООС. И даже, не в ПВД при проведении мероприятий боевого слаживания. Сидят дома.
Вы, слегка охренеете от рабочего дня, а особенно ЧТО командир, должен ещё НАПИСАТЬ-ЗАПОЛНИТЬ...
Так что, не размахивайте флагом "Даёшь аглицкий за 3 года".
А для начала, заполните книги инструктажа))) А их... ну ни хрена не одна.