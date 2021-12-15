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У НАТО сподіваються, що всі офіцери ЗСУ до 2024 року володітимуть англійською

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У НАТО сподіваються, що всі офіцери ЗСУ до 2024 року володітимуть англійською

Дорожня карта з вивчення англійської мови Міністерства оборони України дає підстави сподіватися, що до 2024 року нею зможуть спілкуватися всі офіцери ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловив радник з питань професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас під час "круглого столу" в Укрінформі на тему: "Співпраця Україна-НАТО – шлях вперед".

Зокрема, він згадав дорожню карту з вивчення англійської мови Міністерства оборони України.

"Програма є дуже амбіційною, і я сподіваюся, до 2024 року… всі офіцери будуть у змозі говорити англійською та брати участь в усіх активностях без проблем. Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вищих закладах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою", - сказав Палдунас.

При цьому він зауважив, що не всі навчальні інституції мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

Своєю чергою радник з питань підготовки сержантського і старшинського складу сержант майор Йонас Спавічюс наголосив, що стандарти НАТО стосовно сержантського складу Україна впроваджує доволі швидко.

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"Утім, є сфери для покращення та прогресу. Це проблематичні питання зарплати, соціальних гарантій, низька привабливість служби у війську на ринку праці та недостатній мотиваційний фактор для професійної військової кар’єри в ЗСУ", - вважає Спавічюс.

Він також висловив сподівання, що увага держави до цих проблем сприятиме розвитку військової кар’єри в ЗСУ.

Як повідомлялося, станом на квітень 2021 року навчання на курсах мовної підготовки щонайменше у 12 країнах світу пройшли понад 1,5 тис. українських військових.
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Топ коментарі
+9
всі офіцери будуть у змозі говорити англійською Джерело: https://censor.net/ua/n3305308

Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
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15.12.2021 10:23
+6
...инша річ -- "русскій_єзьіґ". Навіть в атаку йти не треба: сказав щось по "уззскі" і всі whatsapp-и (на літеру "к") повтікають!
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15.12.2021 10:28
+4
Бачив, як литовські курсанти слухали лекцію офіцера-українця, морського піхотинця, до брав участь у теперішній війні. У нього пристойна англійська. І, звісно, всі кадети знають англійську.
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15.12.2021 10:32
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Яволь!!!!
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15.12.2021 10:18 Відповісти
Не менше третини офіцерів не знають належним чином державної мови, як же вони, бідолахи, за пару років вивчать англійську?..
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15.12.2021 12:19 Відповісти
это какая-то русофобия
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15.12.2021 10:20 Відповісти
ну да!.. мы будем на англицком языке отбиваться от кацапов.. зачем нам снаряды, патроны?..
берешь англо-украинский словарь и в атаку..
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15.12.2021 10:20 Відповісти
...инша річ -- "русскій_єзьіґ". Навіть в атаку йти не треба: сказав щось по "уззскі" і всі whatsapp-и (на літеру "к") повтікають!
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15.12.2021 10:28 Відповісти
дядя, а ты ,оказывается дурак или... Если мы стремимся в НАТО, то без англязыка там делать нечего, только тупо кивать гривой и улыбаться
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15.12.2021 11:07 Відповісти
сначала оружие, затем снова оружие и обучение, а потом языки, длина погон, высота поднятия ноги на параде.. и т.д.
и сам ты дурак, Гарик!
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15.12.2021 11:11 Відповісти
Не переймайся ти так. Англійська мова - це світова мова міжнаціонального спілкування. Кацапське теляче наречіе даже в Казахстані перестають використовувати, це мова дікіх северних полмен репоїдів.
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15.12.2021 12:10 Відповісти
всі офіцери будуть у змозі говорити англійською Джерело: https://censor.net/ua/n3305308

Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
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15.12.2021 10:23 Відповісти
В спам,рашистское животное
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15.12.2021 11:10 Відповісти
яке ти дивне, та забавне твАріння, я виходить рашиське, а ти щірий українець
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15.12.2021 11:25 Відповісти
Уяви собі, так і є ,манкуртяка прорашистська ,30 кривавих ржублів тобі на користь не підуть
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15.12.2021 12:21 Відповісти
уявляю гарРи, уявляю, ти головне працюй ефективніше, а то тут усім пІ...й на тебе
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15.12.2021 12:28 Відповісти
Бачив, як литовські курсанти слухали лекцію офіцера-українця, морського піхотинця, до брав участь у теперішній війні. У нього пристойна англійська. І, звісно, всі кадети знають англійську.
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15.12.2021 10:32 Відповісти
Зря надеются , это не реально . Это очень сложно научиться думать и разговаривать на другом языке .
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15.12.2021 10:33 Відповісти
Ниже я дала ссылку на то, как обучает военных переводчиков Пентагон.
За 48 недель свободно говорят на русском и фарси, за 64 недели - свободно владеют китайским, или японским, или корейским.
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15.12.2021 10:36 Відповісти
"Зря надеются , это не реально"

Для рюззкой чєлюсті?
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15.12.2021 10:49 Відповісти
Не має значення , для якої . Нібито мовою всі добре володіють - найчастіше якийсь суржик .
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15.12.2021 11:03 Відповісти
У репоедов челюсть такая, как у всех. Просто они ввиду своей умственной отсталости не способны выучить другие языки, даже такой похожий украинский. Обрати внимание на крымских татар, они, кто из них имеет желание, прекрасно говорят на украинском. А это совсем другая языковая группа, и им не легко усвоить наш украинский язык.
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15.12.2021 12:16 Відповісти
Как Пентагон быстро обучает военных переводчиков:

(видео на английском)

На изучение русского языка дается 48 недель, на изучения арабского, китайского, или японского языка дается 64 недели.
Свободное владение языком в рамках тем (топиков), которые требуются военным переводчикам для работы (допрос, интел, хорошее знание истории, политики, географии и культуры страны, язык которой изучают).
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15.12.2021 10:35 Відповісти
Круто!!!!
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15.12.2021 10:41 Відповісти
Та дай бог , шобы так было. Здесь уже не будет спекуляций насчет русского и украинского языков... ЗЫ... Шо меня убивает, малообразованные и тупенькi в специальности индусо-филиппинцы в совершенстве знают аглицкий и на международном рынке труда быстрее чем мы втыкают , что от тебя требуется по работе. Наши за кордоном не за счет языка выигрывают, а за счет профи-практики и логики и за счет правильным догадкам при общении - это стосовно языка.
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15.12.2021 10:48 Відповісти
Жаль Гоги не выучил английский, так бы и дальше работал, а то все по русски, да по русски. Конечно, боездатность повысится, однозначно.
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15.12.2021 10:48 Відповісти
фигня в том, что язык требует постоянного использования, как только ты перестаёшь его использовать, ты начинаешь его забывать. потому им нужно будет постоянно ещё как-то поддерживать эти знания, а не выучить до 24го. До 24 можно выучить, а к 26 забыть
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15.12.2021 10:49 Відповісти
Уволят всех офицеров, которые не знают английский в совершенстве?
Знать не на уровне "Ван глас вота плиз". Для участия в совещаниях нужно знать гораздо больше.
В ЕС нас тоже возьмут, когда 80% населения будет общаться на английском?
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15.12.2021 10:49 Відповісти
ТЫць та й розвиднiлось... Можно подумать , шо западнославянские страны Евросоюза знают аглицкий... Да в западной Европе белее актуальны немецкий с французским, для заробитчан. Для военных аглицкий - намбэ ван.
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15.12.2021 10:56 Відповісти
А Вы пообщайтесь с выпускниками. И сразу станет видно, сколько из них готовы не только выучить, но и общаться на английском. А еще придется понимать американский английский, лондонский, венгерский ...
Процентов 30 даже украинского толком не знают.
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15.12.2021 11:00 Відповісти
Тогда таким - дикунами только в симбирские хащи. Нормальные выучат, со временем и все остальные. Знаю из опыта.
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15.12.2021 11:03 Відповісти
Кста, я когда-то был в таких же условиях в преддверии овладения по принуждению кацапского (великоруського наречия). И ничего , ща густину с плотностью и вискозити не путаю.
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15.12.2021 11:07 Відповісти
ЗЫ... Я не беру во внимание, шо кацапомовным противопоказано изучать другие языки, бо у них от этого дети тупеют, чего не скажешь о моем внуке, изучает и уже может свободно общаться на нашем, сруцком, греческом, французском , английском. Математику изучает по трем популярным гросбукам- классическая, греческая, китайская... И вы знаете , что меня убило... Помогал решить пример, на котором забуксовал внук. Я расписал целую портянку формул, по которым решил уравнение... Внук был в восторге от того, что я решил пример и в этот момент он понял, что училка ошиблась и дала задание из темы, котрую будут изучать аж в мае... Также внук попудрил меня за то, что я много применил формул... Сказал, шо так решали примеры в каменном веке. Я попросил мне разжевать технику решения любого примера , по доступной ему теме и понял, что множество формул, в пределах дозволенных припущений тупо исключаются из обращения до узенького круга в несколько фармул... Я применил эту технику в решении неподъемного для внука примера и решил пример. Видели бы вы заздрicне бажання внука овладеть секретами решения для него неподъемного примера. А внук решал пример по своим заморочкам на 99%, но ему хватало майской формулы... Так шо, пане Паровозо-потяг Москва-Воркутю, забудьте свой совковый подход в решении проблем сегодняшних вызовов времени.
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15.12.2021 11:25 Відповісти
паравозик из Говняшково , чухайнах на срусайты ...
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15.12.2021 11:13 Відповісти
Добрий холоп мусить знати панську мову...
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15.12.2021 10:55 Відповісти
Правило в конгломерате симбирских епенях. Да слава богу, на бурятском хурале приняли постановление о самоидентификации и возрождению бурятской государственности... ЗЫ ... Я - за суверенитет и дружбу между постимперскими народами.
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15.12.2021 11:00 Відповісти
Ось бачиш ти вже й українську вивчив.
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15.12.2021 11:05 Відповісти
а вот еще один хрюсский Алень чугунные рога ...
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15.12.2021 11:15 Відповісти
Китайский нужнее.
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15.12.2021 10:56 Відповісти
В этом вопросе МЫ нервно курим в сторонке (возле кацапов).
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15.12.2021 11:01 Відповісти
Ну что друзья, по видимому эта дата и будет временем принятия Украины в НАТО
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15.12.2021 11:01 Відповісти
Та ваши слова, по-моему(ИМХО), та до Бога.
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15.12.2021 11:04 Відповісти
Там більшість українською не володіє☹️
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15.12.2021 11:06 Відповісти
Добре,а раптом що,американці прийдуть захищать англоязичних!
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15.12.2021 11:06 Відповісти
Буде як в тому анегдоті про завод на якому заборонили матюкатися і виробництво впало на 90%. Так саме буде і в армії, коли якийсь совковий генерал дасть наказ на англійські то всю армію переб'ють
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15.12.2021 11:10 Відповісти
Май нейм іс Вася. Ай хев е ган енд вайф. )))
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15.12.2021 11:10 Відповісти
Есть очень хорошая знакомая полька, которую знаю много лет. Она офицер польской армии больше 5 лет, заканчивала специальный армейский вуз. Мы с ней общаемся на английском. Ее уровень языка на уровне школьной программы. Ее сослуживцы, с которыми общался ранее, тоже не блещут знаниями языка шекспира. И это речь идет о "солдатах НАТО".
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15.12.2021 11:13 Відповісти
Да, там не нужен уровень чтения Шекспира, все будет ОК! Хрюсское кацапье малограмотное очень возбудилось ,большая часть возбужденных помечена спамом
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15.12.2021 11:21 Відповісти
Я бы не надеядся. Но можно надеяться.
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15.12.2021 11:25 Відповісти
Надеяться - на Волгу, на.х, там ваши внуки будут жить при коммунестичегокуда-горизонтах...
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15.12.2021 11:32 Відповісти
Издеваются )))
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15.12.2021 11:46 Відповісти
Надежда умирает последней.
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15.12.2021 13:08 Відповісти
Переведите английский материнский язык . Достаточно одного урока и познания дальше будут шлифоваться в обыденной жизни.
Первое слово ,что учит любой человек на слух в чужой среде это ... Правильно ,он самый.
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15.12.2021 13:12 Відповісти
Ответ Владимира Владимировича* Ллойду Остину:

"Товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин."©



* цитата из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) "Нашему юношеству", 1927

А Вы о каком Владимире Владимировиче подумали?
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15.12.2021 13:28 Відповісти
Да, комменты очень конструктивные)))) И бесполезные советы))) Слёзы и саркастическая ухмылка.
Для начала, поднимите суть рабочего дня командира взвода. Потом, командира роты (батареи). Ну и далее по списку.
Учитываем что, подразделение НЕ в районе ООС. И даже, не в ПВД при проведении мероприятий боевого слаживания. Сидят дома.
Вы, слегка охренеете от рабочего дня, а особенно ЧТО командир, должен ещё НАПИСАТЬ-ЗАПОЛНИТЬ...
Так что, не размахивайте флагом "Даёшь аглицкий за 3 года".
А для начала, заполните книги инструктажа))) А их... ну ни хрена не одна.
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15.12.2021 15:18 Відповісти
а чого в НАТО не бажають вивчати українську мову?
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15.12.2021 20:29 Відповісти
Місія здійсненна. Good luck, guys !
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16.12.2021 02:24 Відповісти
 
 