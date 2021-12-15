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Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну

Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Reuters.

Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Бербок  закликала до "відкритого та чесного" діалогу з РФ з приводу агресії проти України.

У МЗС Німеччини зазначили, що "територіальна цілісність України не може бути порушена".

Також читайте: Заява глави МЗС ФРН Бербок щодо "Північного потоку-2" налаштовує на обережний оптимізм, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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15.12.2021 10:35 Відповісти
Ось Вовка висушить футболку і буде вам гаплик.
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15.12.2021 10:40 Відповісти
"...що "територіальна цілісність України не може бути порушена"??? - вона вже 8 років порушена й загарбана, про що та Германія белькоче?
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15.12.2021 10:43 Відповісти
Меркель тоже предупреждала, а сама блокировала поставки вооружений для Украины.
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15.12.2021 10:45 Відповісти
Х#йлу нужна днепровская вода поить Крым остальное это мутки бандитской деятельности...
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15.12.2021 10:50 Відповісти
Подивіться в яких умовах живуть піддані Пуйла. Третина пуйловців живе в дерев"яних бараках без каналізації ,та доріг. Ніяких матеріальних благ ЕС просто не може їх позбавити, бо там нічого немає і так.
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15.12.2021 11:05 Відповісти
та ладно! ***** своим ихтамнетам шевроны спилит, а вы и дальше будете выражать глубокую озабоченность.
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15.12.2021 11:07 Відповісти
Ага будут с лапотных больше взяток брать.
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15.12.2021 11:20 Відповісти
Анналене надо дать взяточку миллиарда 3 евров...мож девка и согласицца не обосрать рабссию...
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15.12.2021 11:35 Відповісти
Кулеба и Анналена Бербок провели личную встречу по дерьму Путлера...,новый уряд Германии это вам не комсомолка спортсменка красавица Штази Новая метла по новому метет...
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15.12.2021 11:38 Відповісти
Да и договорились что СП2 никогда не будет запущен
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15.12.2021 12:03 Відповісти
Весь агрессорский газ только через Украину
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15.12.2021 12:04 Відповісти
Предупреждения Германии напоминает о выражении глубокой озабоченности. Они все сейчас говорят о предупреждениях но ни одна страна Европы не указала о конкретных мерах.
При войне с парашей нас поддержат только поляки и прибалты. Вот с кем надо держать тесную военную и экономическую связь!
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15.12.2021 14:12 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:50 Відповісти
 
 