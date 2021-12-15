За добу від COVID-19 у Києві померло 23 особи, виявлено 1247 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1247 хворих на коронавірус. 23 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в фейсбуці.

Так, за добу було підтверджено 1247 випадків захворювання на коронавірус (загалом 316 018): 708 жінок віком від 18 до 91 року, 471 чоловік віком від 18 до 91 року, 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 28 хлопчиків від 9 місяців до 17 років

Зафіксовано 23 летальних випадки від вірусу (загалом 7925): 16 жінок від 44 до 91 року, 7 чоловіків від 43 до 86 років.

Також за добу госпіталізовано 99 хворих на коронавірус і 111 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1776 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 290 843).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (252), Дарницькому (157) та в Шевченківському (143).

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