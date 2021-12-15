Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у "зелену" енергетику ДТЕК, – провідне американське видання The Hill
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Кабінет Міністрів України дискримінував ДТЕК ВДЕ при виплаті боргів за "зелену" енергію, недоплативши компанії 3 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське друковане та інтернет-видання про політику The Hill.
"Уряд України, який з 2020 року накопичив великі борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел, нещодавно виплатив їх, за винятком боргів перед ДТЕК, який є великим інвестором у цьому секторі", - наголошує видання.
Нагадаємо, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн. євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг становить 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Будь ласка, зачекайте...
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
Зачот!
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
ТЫПИЛ!
Те "инвестора", которых твой любимый Зеленский уже два года как обещает!
Они там ВСЕ чьи-то "карманные"...
Зелений тариф запровадив уряд Азірова, якщо що...
" Ще у часи Віктора Януковича в Україні були запроваджені найвищі "зелені" тарифи в Європі.
А нам тут впаривали что все инвестора у нас иностранные а Ахметка имеет только малую часть в етом прости Господи если можно сказать *бизнесе* Тоесть получается вся ета канитель и законы писаны под одного Ахметова. И каким боком он инвестор если он *инвестирует* в *зеленые тарифы* с наших же карманов?
Як і збір коштів на "глобальне потепління", доречі.
Думай ТЕ.
Ахметов не один такий ЗАКОННО розумний - є ще і інші Пи 3 дмесмени які будують свій бізнес на ДЕРИБАНІ бюджету. А чому це можливо?? Тому що вони - ЦЕ МАФІЯ яка підмінила собою ВЛАДУ, ЗАКОН і ПОРЯДОК. І справа не в грошах які вони накопичили. Справа в тому що в державі Україна стає ВСЕ менше етнічних українців. А це мабуть НЕ цікаво клоунам, шоколадним зайцям, шапкокрадам, бджолярам, просто мафіозі, ну і гарним комуністам, які прос..... (рочили) все що можна. Ми з повагою згадуєм рідних і близьких, які стали жертвами Голодомору, 2 Світової - вічна їм память. Але АЛЕ!!!!! Лякаючи нас примарою комунізму в ХХІ столітті, те ЧМО яке називає себе елітою держави Україна МАЄ ВІДПОВІСТИ ( і не перед Божим судом) мають відповісти ЗА ЗНИЩЕННЯ 10 мільйонів українців за останні 30 років!!
Думай ТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!