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Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у "зелену" енергетику ДТЕК, – провідне американське видання The Hill

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у

Кабінет Міністрів України дискримінував ДТЕК ВДЕ при виплаті боргів за "зелену" енергію, недоплативши компанії 3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське друковане та інтернет-видання про політику The Hill.

"Уряд України, який з 2020 року накопичив великі борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел, нещодавно виплатив їх, за винятком боргів перед ДТЕК, який є великим інвестором у цьому секторі", - наголошує видання.

Нагадаємо, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн. євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
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Топ коментарі
+14
оо!.. Ахметка купил размещение статьи в "The Hill"..
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
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15.12.2021 10:47
+13
The Hill не вистачає чесних, професійних і непідкупних журналістів таких як Лєщєно, Наєм, Наталка Пв-вареника...тощо.
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15.12.2021 10:50
+13
"купил" или "не купил", то вопрос десятый.
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
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15.12.2021 10:52
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оо!.. Ахметка купил размещение статьи в "The Hill"..
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
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15.12.2021 10:47 Відповісти
The Hill не вистачає чесних, професійних і непідкупних журналістів таких як Лєщєно, Наєм, Наталка Пв-вареника...тощо.
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15.12.2021 10:50 Відповісти
Сарказм?
Зачот!
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15.12.2021 11:06 Відповісти
"купил" или "не купил", то вопрос десятый.
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
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15.12.2021 10:52 Відповісти
Какие инвестора? Ахметка с Петей и Януковощем которые пропихнули под себя етот закон, инвестора? Тогда монголотатарское Иго тоже инвесторами было. Зачем было с ними воевать?
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15.12.2021 10:59 Відповісти
"Какие инвестора"?
ТЫПИЛ!
Те "инвестора", которых твой любимый Зеленский уже два года как обещает!
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15.12.2021 11:07 Відповісти
Кацапи з монголами ніколи не воювали, вони стали частиною орди. Доречі Орда принесла на той час у Залісся культуру і технології, а також релігію - несторіанство, яку кацапи називали старообрядцями. Воювали з ордою ВКЛ, куди маже повністю входила територія нинішньої України. Ц по-перше. А по-друге, традиційна енергетика неупинно дорожчає і скоро зрівняється з відновлювальною, тому інвестування в прогресивну галузь - це завжди правильно, незалежно від прізвищ. І по-третє, чому у Вас нема претензій до Коломойського, Шмигаля, Героса, які розбалансували енергетичну систему і довели ціни за електрику до космічних і накинули ярмо залежності від Кацапських Виміратів?
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15.12.2021 11:19 Відповісти
Точно, лохотрон під назвою "зелена" енергетик від гудка- серйозний сигнал для інвесторів , не те що при заході на ринок іноземних компаній їх рейдерне той самий ДТЕК через кишенькових суддів.
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15.12.2021 11:11 Відповісти
"кишенькових суддів" Портнова или Коломойского?
Они там ВСЕ чьи-то "карманные"...
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15.12.2021 11:24 Відповісти
Ну да, куди The Hill до найчесніших журналістів г+г... Що там г+г свого часу пронаціоналізацію Привата розповідали?))
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15.12.2021 10:53 Відповісти
Да уж, подкинуло предыдущее правительство проблем с этими "суперзелёными технологиями." Нахрена эти модные штучки вообще нужны были Украине чтобы за них платить?
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15.12.2021 10:49 Відповісти
Предыдущее правительство - це Гончарук, чи що?
Зелений тариф запровадив уряд Азірова, якщо що...
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15.12.2021 10:54 Відповісти
До чого тут "суперзелені технології, які модні штучки?
" Ще у часи Віктора Януковича в Україні були запроваджені найвищі "зелені" тарифи в Європі.
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15.12.2021 11:03 Відповісти
Ахметкині гроші не пахнуть?
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15.12.2021 10:50 Відповісти
афера с зеленым тарифом забуксовала....как же ахметка нового нападающего для "Шахтера" купит...
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15.12.2021 10:52 Відповісти
Все так же.. Купить донецьке вугілля в россії, оформить як південоафриканське, оформить його через Ротердам+, зпалить на своїх ТЕЦах, забруднить навколішнє середовище і продасть електроенергію за кордон. Отримає відшкодування ПДВ.. Ось така незамисловата схема покупки нового бразильця..
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15.12.2021 11:05 Відповісти
ну и это тоже, я же не спорю...
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15.12.2021 14:33 Відповісти
"Во ***... "

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15.12.2021 10:53 Відповісти
Сколько западных СМИ может купить Ахметов. Кажется сколько захочет.
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15.12.2021 10:53 Відповісти
Мнение The Hill вообще не интересует маланскую шоблу, дорвавшуюся до госбюджета, до наших с вами денег. Вся страна - один гигантский схематоз. Зе-срань далеко переплюнула потуги януковоща. Тот сидит сейчас в кацапстане и люто завидует.
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15.12.2021 10:53 Відповісти
Овощ перестанет завидовать, когда зесрань и его шоблу будут рвать на шматочки
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15.12.2021 11:02 Відповісти
Кирилл, мы с тобой сидим на жопе ровно и пыхтим на форумах. А Генпрокурор - око государево. Все они там сейчас кто око, кто очко государево. Кто же должен рвать на шматочки эту маланскую шоблу, так нагло, в открытую рвущую на куски свою добычу - Украину?!
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15.12.2021 11:09 Відповісти
Каждая 5-я статься как бедный Ахметка не может получить мзду с украинского народа. Неужели еще один замок присмотрел где то на берегах Франции или Испании?
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15.12.2021 10:54 Відповісти
Ренатка страдает.
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15.12.2021 10:55 Відповісти
Просто у зелені головна задача замість створення рівних конкурентних умов на ринку "зеленої" енергетики, видавити звідти Ахметова і віддати все Бєні Коломойському. Тобто передати такий серйозний сегмент від одного упиря до іншого.
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15.12.2021 11:06 Відповісти
Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у "зелену" енергетику ДТЕК
А нам тут впаривали что все инвестора у нас иностранные а Ахметка имеет только малую часть в етом прости Господи если можно сказать *бизнесе* Тоесть получается вся ета канитель и законы писаны под одного Ахметова. И каким боком он инвестор если он *инвестирует* в *зеленые тарифы* с наших же карманов?
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15.12.2021 11:08 Відповісти
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15.12.2021 11:09 Відповісти
Коломойское говно круче ДТЭК,об этом знае даже Леонид Данилыч...командир сраного днепровского корабля Я бы на месте британцев и американцев послал бы вас на 73 %...стадо идиотов...,а так возятся с вами баранами что в детсадике....
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15.12.2021 11:13 Відповісти
У меня простой вопрос,на хе..а нам такой зеленый инвестор,который продает своё зеленое электричество Украине в два!!! раза дороже,чем цена зеленой электроэнергии в Германии?
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15.12.2021 11:28 Відповісти
Поиздержались они, да и виллы за кордоном ныне дорогие, вот и приходится задирать тариф😁
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15.12.2021 12:23 Відповісти
Ахметка достал..., кроме него есть куча других инвесторов в зеленку, выпустив облигации Украина погасила перед ними долги за 2020 год, хотя за 2021 задолженности остались, а Ахметов надеялся что ему закроют все долги и за 2021, а остальные получат х#й... вот и беситься петушара...
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15.12.2021 11:31 Відповісти
Потужність зеленої генерації вже перевищує потужність теплової, тобто сьогодні вона мала б повністю витіснити вугільну генерацію! Чому в країні проблеми з вугіллям?
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15.12.2021 11:45 Відповісти
"Зелена енергетика"- це всесвітня афера зграї вишкребків, котрих в дитинстві забули втопити.

Як і збір коштів на "глобальне потепління", доречі.
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Может для начала Ахметов расскажет, как продавал электроенергию со своих ТЭЦ, под видом электроенергии с ветряков и солнечных батарей, а теперь им надо ее компенсировать и доплатить за каждый киловатт по 3-4 гривны, при ее себестоимости 0,70 коп. Этой схемой пользовались и Клюевы, но Зеленский решил лавочку прикрыть, а теперь Ахмеров негодует, при чем тут инвесторы, не понятно.
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15.12.2021 13:02 Відповісти
Хитрожопим Ахметкам - та їх журнашлюхам потрібно привити вакцину порядності (якщо ЦЕ можливо) якщо ні - потрібно спитати НА ЯКИХ умовах отримане ПРИБУТКОВЕ держмайно і як воно використовується. якщо є ЕКОНОМІЧНА ШКОДА державі - ВОНО (або вони ) - МАЮТЬ СИДІТИ!!!!. Якщо це неможливо в умовах мафіозних і продажних ПАРТІЯХ, СУДАХ, депутатських фракціях, мажоритарних депутатиках, підконтрольних СБУ, прокуратурах і знову створених ДАРМОЇДНИХ органах - потрібно бити по руках, морді, та інших органах які БРЕШУТЬ , КРАДУТЬ, та надають ВИДИМІСТЬ законності розграбунку держбюджету
Думай ТЕ.
Ахметов не один такий ЗАКОННО розумний - є ще і інші Пи 3 дмесмени які будують свій бізнес на ДЕРИБАНІ бюджету. А чому це можливо?? Тому що вони - ЦЕ МАФІЯ яка підмінила собою ВЛАДУ, ЗАКОН і ПОРЯДОК. І справа не в грошах які вони накопичили. Справа в тому що в державі Україна стає ВСЕ менше етнічних українців. А це мабуть НЕ цікаво клоунам, шоколадним зайцям, шапкокрадам, бджолярам, просто мафіозі, ну і гарним комуністам, які прос..... (рочили) все що можна. Ми з повагою згадуєм рідних і близьких, які стали жертвами Голодомору, 2 Світової - вічна їм память. Але АЛЕ!!!!! Лякаючи нас примарою комунізму в ХХІ столітті, те ЧМО яке називає себе елітою держави Україна МАЄ ВІДПОВІСТИ ( і не перед Божим судом) мають відповісти ЗА ЗНИЩЕННЯ 10 мільйонів українців за останні 30 років!!
Думай ТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2021 13:20 Відповісти
Издание типа Комсомольская правда?
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15.12.2021 14:49 Відповісти
 
 