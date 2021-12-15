Коломойський запропонував голові ОАСК Вовку дурні гроші за зрив конкурсу на керівника САП. Без особистої санкції Зеленського і Єрмака це неможливо, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олігарх Ігор Коломойський запропонував голові ОАСК Павлу Вовку "дурні гроші" за зрив конкурсу на призначення керівника САП.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Інтерес Коломойського у тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо ПриватБанку, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав). Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше", - запевняє Шабунін.
Він наголошує, що без особистої санкції Зеленського/Єрмака ОАСК не наважиться знести конкурс на керівника САП навіть за дурні гроші від Коломойського.
"І цим меседжом я хочу зафіксувати, що всі стейкхолдери процесу (всередині і ззовні країни) чітко розуміють, що фінальне слово саме за Зеленським/Єрмаком. Навіть ліквідація ОАСК "обуреним" президентом (після знесення конкурсу) нікого не обмане. Всі розумітимуть, хто - цап-відбувайло, а хто - дав санкцію", - пише він.
На його переконання, якщо суд таки знесе конкурс, то всі точно знатимуть, що це було рішення саме Зеленського/Єрмака.
"Коли, не приведи Боже, ці наслідки настануть, Вовк (та суддя Огурцов) мають в офлайні відчути реакцію українців. Втекти за кордон (навіть в ЄС) через санкції вони вже не зможуть. Як і не зможуть скористатися грошима на рахунках. Тож фізично і Вовк, і Огурцов будуть в Україні, де ніяка приватна армійка Коломойського чи мусора Татарова не захистять їх від розгніваних українців. Особливо від ветеранів, побратими яких залишаться на фронті без такої потрібної американської зброї", - продовжуж Шабунін.
"Тепер щодо Коломойського, у якого з благословення ОП справи йдуть пречудово. Американське правосуддя дістає завжди. Іноді це відбувається пізніше (як буде з Фірташем), але доганяють американці завжди. Особливо це стосується локальних оборзєвших чортів, яким від тимчасової безкарності знесло дах, і які починають працювати в інтересах геополітичних ворогів США. В кейсі Коломойського конкретно - в інтересах путінської Росії", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
шабубін ж так топив за зелю...шо сі стало?! головним залізничником не призначили?любимою жінкой не вибрали?!
чи то "прозріннЯ"?!)
Тоді точно повірять у будь-яку маячню 😄
1 ч ·
Текст большой. Очень. Но дочитайте его до конца. Это важно. Очень. И пожалуйста поделитесь им.
Сегодня я принес вам #зраду высшего сорта. Это будет история громче, чем с Гогилашвили из МВД. Она состоит из микса коррупции, желания попиариться, глупости и обеспечения перетока миллиардов долларов из бюджета Украины в карман Игоря Валерьевича Коломойского. И это история, которая показывает, что Зеленский - это все же лучший бизнес-проект Коломойского. Но давайте обо всем по очереди. А вы читайте и делитесь этим постом. Потому что власть боится именно разглашение.
25 ноября, во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм", Зеленский делает громкое заявление о том, что он принял решение создавать ГОСУДАРСТВЕННУЮ авиакомпанию - УНА. И это было неожиданно для всех, как в Украине, так и за рубежом. Дело в том, что государство самый неэффективный управление, а любые госкомпании в Украине - это кормушка для госчиновников и источник коррупции. Украина обещает МВФ, что продаст все госкомпании, которые приносят десятки миллиарды гривен убытков для бюджета государства и создают десятки миллиардов гривен доходов для тех, кто ими управляют со стороны государства. Более того, создание государственной авиакомпании противоречит политике госсобственности разработанной КМУ, которая рекомендует избавиться от всех госкомпаний. И в тот же момент Зеленский создает новую структуру которая будет госкомпанией. Удивлены? Подождите. Это лишь начало.
Зеленский громко заявил: "Это моя мечта - сделать современную государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines и Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги..." И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что авиаперевозки - это жесткий конкурентный бизнес и мечтателям в нем есть место лишь, как клиентам. Дело в том, что любая украинская авиакомпания вынуждена облетать авиапространство России и Беларуси, чего не делают перевозчики из других стран, в частности те же самые Турецкие Авиалинии, о которых говорил, Зеленский. А это значит, что будут выше затраты и больше время полёта, поэтому конкурировать в этих параметрах будет невозможно. Кроме того, чтоб была конкурентоспособной, УНА должна проявлять операционную гибкость и быстроту в принятии решений, в закупках, найме высоко- и узкоквалифицированного персонала и т. д. Это почти невозможно, если УНА будет заказчиком в публичных закупках. Так и будет, если компания будет обеспечивать потребности государства не на коммерческой основе. Представляете, как компания закупает топливо на Прозоро, а в этот момент проигравшие подают жалобу в АМКУ и самолеты стоят без топлива, пока идут разбирательства. И те, кто купил билеты у УНА будут в "восторге", да? А если для компании сделают исключение и дадут возможность ей, как единственному госпредприятию не участвовать в публичных закупках, то очень скоро мы увидим коррупцию и убытки сравнимые с коррупцией и убытками на УЗ. При этом УЗ находясь в тепличных условиях, а именно не имея конкуренции, принесла 12 млдр убытков в 2020 году. Государственная авиакомпания вынуждена будет конкурировать со всеми летающими перевозчиками в Украину, убытки будут явно больше, чем у другой госкомпании, которая работает без всякой конкуренции. Хотя есть все же один возможный плюс от создания государственной авиакомпании - в её Набсовет можно будет назначить Сергея Лещенко или других лояльных власти говорящих голов, чтоб рассчитаться с ними за лояльность. Но это будет выгодно лишь Лещенко, а не государству.
И вот тут начинается самое интересное. По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве. Но уже известно, что украинских авиастроителей никто не привлекает, а из двух мировых производителей самолетов Boeing и Airbus государство БЕЗ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА выбрало французского производителя. И это очень интересный выбор при учете, что французские самолеты на 10 миллионов долларов дороже таких же американских. И тут мне на память приходит история, которая произошла в прошлом году. Тогда в судебном процессе выяснилось, что Airbus подкупил государственных чиновников и скрыл платежи как часть модели коррупции во всем мире. Об этом заявили прокуроры США и после этого Airbus согласился на рекордные 4 миллиарда долларов США штрафа, которые компания выплатила Франции, Великобритании и США. Это мировое соглашение позволило избежать дальнейшего преследования в суде, но показало, что Airbus практикует коррупцию. У меня сразу возник вопрос, а в Украине они работают так же? Может именно поэтому исследование, на котором базируются оценки Зеленского и правительства о необходимости создания украинского национального авиаперевозчика, проводила малоизвестная французская компания Aérogestion. И сделала это она по собственной инициативе, не взяв ни капли из украинского бюджета. А если учесть что и Airbus французская компания, то все это напоминает коррупционный сговор, в котором французы хотят впарить нам свои самолёты на несколько миллиардов долларов, а украинские чиновники традиционно используют свое служебное положение в личных целях с возможностью наполнения своих карманов. Но самое циничное в этой истории то, что 7 июля этого года, Рональд Шульц, являющийся региональный директор Люфтганзы по странам бывшего СССР и представляющий компанию Люфтганза Консалтинг, вторую крупнейшая в мире консалтинговую компания в сфере авиации, встречался с министром инфраструктуры Кубраковым и сказал, что правительство Германии искренне радовалось, когда избавилось от последней акции Люфтганзы. Он не рекомендовал создавать госкомпанию. Но видимо управленцы Зеленского лучше разбираются в этом вопросе и считают себя умнее или хитрее немцев.
И вот тут на арену выходит не кто-то, а Игорь Валерьевича Коломойский. В ноябре в ВР было провалено голосование законопроекта 6298. Слуги собрали всего (224 голоса). А в том законопроекте было заложено 500 млн грн бюджетных денег на формирование уставного капитала для перевозчика УНА. Нарушая регламент ВРУ на следующей день Стефанчук выполняя команду из ОП поставил на повторное голосование и законопроект был проголосован 242 голосами с помощью... группы "За Майбутне". Откуда у группы подконтрольной Коломойскому такой патриотизм и желание помочь Зеленскому, спросите вы. А все просто. Источники рассказывают,
Приклад, санкції проти портного
Это покажет куда движется страна при Зе: в совок или в цивилизованный мир.
Назначение высшего руководства САП выставит маркер "свой" страны Украина для цивиоизованного мира.
Защита Украины моментально выйдет на новый уровень, который агрессору не преодолеть ни при каких условиях.
Де факто вопрос стоит так: или Беня, или страна
Почему об этом сверхважном моменте молчат украинские партии?
Или морды в пуху, или надеются,на свой звездный час возле корыта?
Тут вопрос один, а будет ли корыто в принципе?
Забувся ?
якщо "закриють" Шабуніна, Бутусова і тих небагатьох хто ще здатен говорити правду в цій країні кого слухати будете? піховшиків, мураєвих, пальчевських чи всяких там співакових??!?
А тут никаких нападок, парни шли к успеху и успех нашел их.
Поэтому народ следует понимать за кого не голосовать НИКОГДА.
Абсурд. Главное в другом. Порядочный человек никогда бы не работал юристом у Коломойского.