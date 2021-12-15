За необхідності ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції щодо РФ у зв'язку з агресією проти України, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у разі потреби ЄС розширить або ухвалить додаткові санкції щодо РФ через агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, вона на своїй сторінці в твіттері у середу вранці.
"ЄС повністю підтримує Україну перед російською агресією. Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть дорого обходитися Росії. Ми можемо посилити і розширити існуючі санкції або, за необхідності, прийняти додаткові", - написала вона.
Як повідомлялося, у середу, 15 грудня, у Брюсселі відбудеться саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС та країн-членів Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у саміті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось