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За необхідності ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції щодо РФ у зв'язку з агресією проти України, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у разі потреби ЄС розширить або ухвалить додаткові санкції щодо РФ через агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, вона на своїй сторінці в твіттері у середу вранці.

"ЄС повністю підтримує Україну перед російською агресією. Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть дорого обходитися Росії. Ми можемо посилити і розширити існуючі санкції або, за необхідності, прийняти додаткові", - написала вона.

Як повідомлялося, у середу, 15 грудня, у Брюсселі відбудеться саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС та країн-членів Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у саміті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добрі відносини Європи з Росією залежать від дій РФ, - фон дер Ляєн

За необхідності ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції щодо РФ у звязку з агресією проти України, - фон дер Ляєн 01
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15.12.2021 11:11 Відповісти
Молотов-Риббентроп была круче бумажка...советских погибло 50 миллионов,британцев миллион... так кто ДЕБИЛ?
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15.12.2021 11:22 Відповісти
Украдут труп чЛенина и отправят в космос с американцами воевать.... Хмырь КГБшный ответочку придумает...типа чЛенин прожил в Германии 9 лет,знач он чистокровный немец с Калмыкии....
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15.12.2021 11:19 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 11:21 Відповісти
Плешивая кремлевская крыса одним видом своей гнусной морды резко усиливает готовность украинцев дать максимально жёсткий отпор нашествию Мордора.
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17.12.2021 05:54 Відповісти
Розширена озабоченість, це так по європейські.
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15.12.2021 11:23 Відповісти
В качестве реальных санкций фрау Урсуле надо потребовать от Мордора передать ей в собственность 135 российских фабрик и заводов, принадлежавших до 25 октября 1917 года её родному деду, барону Кноппу. Вот это были конкретные и чувствительные санкции.
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15.12.2021 11:23 Відповісти
ес ничиво не решит. Ты чо там википедию штудируеш
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16.12.2021 22:29 Відповісти
Братские народы Пруссии и РАБссии друг другу лижут зад с 1710 года Книга "Династия Романовых" год выпуска 2008.Расписана каждая деталь братства...
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15.12.2021 11:31 Відповісти
 
 