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Новини Політика України
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НАБУ (3426) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) зарплата (133)

Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зарплату в конверті не отримував,

Першого віцеспікера Олександра Корнієнка не викликали на допит в НАБУ щодо зарплат у конвертах депутатам від фракції "Слуга народу".

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в середу.

Корнієнко розказав, що й з інших питань його теж не викликали.

"Я був одного разу в НАБУ. Ми з покійним Антоном (Поляковим. - Ред.) ходили "здаватися" щодо виборів. У Антона була підозра, що в списках продавалися місця. Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ. На цьому історія і закінчилася", - зауважив перший віцеспікер.

Він наголосив, що не отримував зарплату в конвертах, а також не роздавав її "Слугам народу", коли був на посаді першого заступника голови фракції СН.

Також читайте: "Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
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15.12.2021 11:10
+8
Або в корзину для сміття.
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15.12.2021 11:28
+7
сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
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15.12.2021 11:16
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Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
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15.12.2021 11:10 Відповісти
Або в корзину для сміття.
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15.12.2021 11:28 Відповісти
швидше, він розкладає по конвертах, кому за що і скільки...а далі передає посередникам із усною вказівкою кому...
тіпа чечетова, но вже в цифрову епоху, не махає руками...
так само, як той може спіткнутись, коли на балконі вивішуватиме постірані носки
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15.12.2021 11:31 Відповісти
ЭТО пивное пузо ПОСАДЯТ,будут сидеть долго
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15.12.2021 12:17 Відповісти
ні, там сліди не горять. Вони йому заносять чемоданом, прямо на хату.
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15.12.2021 13:48 Відповісти
Ну, Саша, тебе как шишке в смрадном зеленом болоте, сразу на оффшорный счет должны перечислять. Да раздавать тридцать сребреников точно не твоя забота. Есть специально обученные люди.
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15.12.2021 11:12 Відповісти
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15.12.2021 11:12 Відповісти
Поэтому ты и живой.
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15.12.2021 11:13 Відповісти
Он прав. Зарплату не получал(кто платит зарплату в конверте?). А деньги?
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15.12.2021 11:15 Відповісти
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15.12.2021 11:15 Відповісти
Не признался! Типа хитрый.
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15.12.2021 11:15 Відповісти
Ну прям "ці руки нічого не крали"...Пісня з той самої опери.
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15.12.2021 13:11 Відповісти
сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
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15.12.2021 11:16 Відповісти
Є ще хоть одна людина що вірить цим бандитам. Я навіть не здивуюся коли скажуть що депутати від суг народа по черзі смоктали в коломойського
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15.12.2021 11:17 Відповісти
думаю ще й відео найдеться...Валєріч такой затейник)))
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15.12.2021 11:29 Відповісти
как, мля,на правду похоже...
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15.12.2021 11:21 Відповісти
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15.12.2021 11:23 Відповісти
ну все, дело закрыто, не давал так не давал, не получал, так не получал...
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15.12.2021 11:23 Відповісти
Ну да , и за зарплаты депутатов покупают себе дорогие тачки и квартиры! И бизнес всех родственников резко начинает процветать! Вы кому лапшу вешаете?
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15.12.2021 11:24 Відповісти
В конверт не помещалось получали в авоськах.
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15.12.2021 11:24 Відповісти
...в бьіту скромен...
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15.12.2021 11:25 Відповісти
"В конвертах не отримував..."
"А в картонних коробках!?
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15.12.2021 11:25 Відповісти
"....и я не первый вице-спикер и вообще вы меня с кем-то спутали. Я работаю в котельной"
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15.12.2021 11:26 Відповісти
Зверь с зубами наружу-кабан-помалкивает.Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке.
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15.12.2021 11:27 Відповісти
Ключове слово - "в конверті". Може в такій формі?
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15.12.2021 11:27 Відповісти
Фу, как не эстетично...
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15.12.2021 13:12 Відповісти
"Я був одного разу в НАБУ. Ми з покійним Антоном (Поляковим. - Ред.) ходили "здаватися" щодо виборів. У Антона була підозра, що в списках продавалися місця. Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ ..." -
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15.12.2021 11:28 Відповісти
Корнієнко, про конверти, будеш бенядіктовнє розповідати! Вона сто відсотків, повірить!
А ось нам, не треба, ми ще не п'яні!!!
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15.12.2021 11:29 Відповісти
не даремно вчора хтось там касовий апарат притащив в раду))))
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15.12.2021 11:30 Відповісти
Корнієко, ми тобі віримо, а Полякова вбили просто так? Треба подивитись, що таке смерть...
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15.12.2021 11:41 Відповісти
Верю, что в конвертах не платите. Не влазит это в конверт, не влазит!
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15.12.2021 11:42 Відповісти
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15.12.2021 11:45 Відповісти
які конверти? Діжіталізація . Все в криптовалюті. Як діти,аж смішно
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15.12.2021 11:48 Відповісти
"Джентльменам" должны верить на слово. Такого сброда в В Р не было даже при Януковича. А эта мелкая и злопамятная недоразвитость с Банковой ещё покажет зубы .
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15.12.2021 11:53 Відповісти
Не в конвертах, а в чемоданах
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15.12.2021 12:09 Відповісти
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15.12.2021 12:40 Відповісти
"Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ. На цьому історія і закінчилася"
а шо так можно бьіло?
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15.12.2021 12:44 Відповісти
Рафик ни в чем не виноват.
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15.12.2021 13:20 Відповісти
А знаете почему так ответил Корниенко?
Потому, что за всю историю Украины не было ни одного случая, чтобы человек сел за лжесвидетельствование. Соврал, имея 100% гарантию что ему за это ничего не будет.
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15.12.2021 13:09 Відповісти
не получал зарплату в конвертах,
Только в чемоданах и на счета в офшоре!
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15.12.2021 13:16 Відповісти
Те що ця мерзота отримує в конверт не входить.
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15.12.2021 13:19 Відповісти
Бреше,і оком не зморгне...
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15.12.2021 14:03 Відповісти
Лжешь собака!
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15.12.2021 14:10 Відповісти
"Нєлохі" не признаються ніколи.
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15.12.2021 14:24 Відповісти
професійне брехло клянеться, шо не бреше. Расмєші коміка
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15.12.2021 15:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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15.12.2021 15:56 Відповісти
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15.12.2021 17:25 Відповісти
 
 