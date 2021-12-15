Євросоюз готовий до "безпрецедентних заходів" у разі агресії РФ проти України, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ЄС хоче хороших відносин із Москвою, але готовий у разі нових агресивних дій РФ стосовно України вжити "безпрецедентних заходів".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Звісно, ми хочемо хороших відносин із Росією, але чи буде це так, залежить від поведінки Росії", - зазначила вона.
За її словами, Росія наразі обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів".
Вона нагадала, що ЄС і країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
Глава Єврокомісії наголосила, що ЄС готовий у разі нової агресії розширювати санкції та вжити "додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії".
Водночас фон дер Ляєн закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання.
Вона також знову запевнила в "непохитній підтримці" України з боку ЄС.
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лучше одолжите на 44 дня побольше беспилотников с ракетами.
Срет нам в уши!!! Фрицам больше нет веры. Это не в её ли каденцию министра обороны поставлялись немецкие двигатели для кацапских дронов? Высказала очередное китайское предупреждение о дальнейших санкциях в сторону кацапских болот. Да кто вам поверит теперь после шлюхи меркель, которая одной рукой вредила Украине а второй рукой помогала кацапам? Если по совести хотели бы помочь и приструнить кацапского фюрера, то ввели бы эти самые адские санкции еще восемь лет назад в полном объеме, а потом бы договаривались об их снятии.
а про эксплуатацию моста поинтересуйся, почему по нему не пускают железнодорожные составы