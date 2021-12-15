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Євросоюз готовий до "безпрецедентних заходів" у разі агресії РФ проти України, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз готовий до

ЄС хоче хороших відносин із Москвою, але готовий у разі нових агресивних дій РФ стосовно України вжити "безпрецедентних заходів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Звісно, ми хочемо хороших відносин із Росією, але чи буде це так, залежить від поведінки Росії", - зазначила вона.

За її словами, Росія наразі обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів".

Вона нагадала, що ЄС і країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".

Глава Єврокомісії наголосила, що ЄС готовий у разі нової агресії розширювати санкції та вжити "додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії".

Водночас фон дер Ляєн закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання.

Вона також знову запевнила в "непохитній підтримці" України з боку ЄС.

Також читайте: За необхідності ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції щодо РФ у зв'язку з агресією проти України, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Большая *озабоченность* уже подготовлена?
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15.12.2021 11:19
+15
А ХІБА АГРЕСІЯ НЕ СТАЛАСЯ 7 РОКІВ ТОМУ?
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15.12.2021 11:20
+15
Повна,тотальна,безповоротна,нищівна для економіки агресора відмова від купівлі матрешек і балалаєк у вигляді сувенірів.
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15.12.2021 11:21
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Украинцы воют о снятии санкций?
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15.12.2021 14:14 Відповісти
На цей раз буде "безпрецендентна стурбованість".
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15.12.2021 13:09 Відповісти
Саме зараз, на тлі заяв США та НАТО, потрібно піднімати в небо Байрактари та наносити удари по вузлах зв'язку, центрах управління та командування, складах ПММ та БП. А потім можна потрошку і рухатись вперед.
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15.12.2021 13:19 Відповісти
нам не нужны ваши "беспрецедентные меры",
лучше одолжите на 44 дня побольше беспилотников с ракетами.
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15.12.2021 13:25 Відповісти
7лет назад вторглись, Крым захвачен, пол Донецкой Лунанской области тоже , количество жерв за 15тыс.
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15.12.2021 13:29 Відповісти
Если честно, то задолбало читать о их мерах (несколько раз в неделю). Какие меры, не указывают. Напоминает о их озабоченности.
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15.12.2021 13:49 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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15.12.2021 14:08 Відповісти
Неужели цены на Пармезан повысят?
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15.12.2021 14:09 Відповісти
А що ви жерете лише Пармезан? Так в паРашстані 70% імпортовані продукти харчування.
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15.12.2021 16:45 Відповісти
Жрет твой папа, ваня, причем бояру.
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15.12.2021 22:02 Відповісти
...готов в случае новых агрессивных действий РФ по отношению к Украине принять "беспрецедентные меры"... Введут санкции против Сталина и Ленина.
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15.12.2021 14:34 Відповісти
Не переживай ордьІнец, введут и развалится твой мордор как сисисири
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15.12.2021 16:46 Відповісти
Германия доиграется до того, что пуйло захватит Украину, Польшу и страны Балтии, а потом восстановит Берлинскую стену и поставит в Берлине памятник Меркель напротив памятника Сталину.
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15.12.2021 14:43 Відповісти
Да сдохнет твой паРашстан с голоду. какая на ... стена.
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15.12.2021 16:47 Відповісти
Пока немцы кормят твой мордор и строят новые газопроводы - не сдохнет, не переживай.
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15.12.2021 22:01 Відповісти
Меркель надо было выносить (послать) еще 5 лет назад. Много нагадила Украине эта фрау.
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15.12.2021 15:18 Відповісти
Может со своего мусора в избе начнём..?
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15.12.2021 16:22 Відповісти
Ну точно не сейчас. Ты ведь в 2 часа ночи не вскакиваешь убирать и пылесосить, если забыл убрать? Всему свое время.
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15.12.2021 16:25 Відповісти
Давай. Отправим в первую очереь тебя в окопьІ, родину защищать.
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15.12.2021 16:49 Відповісти
Запретят Меркель занять пост в РосНефти?
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15.12.2021 16:23 Відповісти
Урсула фон дер Ляйен - немецкий и европейский политик. Председатель Еврокомиссии. С 2013 по 2019 год - министр обороны Федеративной Республики Германия, первая женщина в истории ФРГ на этом посту. С 2019 года - председатель Европейской комиссии.
Срет нам в уши!!! Фрицам больше нет веры. Это не в её ли каденцию министра обороны поставлялись немецкие двигатели для кацапских дронов? Высказала очередное китайское предупреждение о дальнейших санкциях в сторону кацапских болот. Да кто вам поверит теперь после шлюхи меркель, которая одной рукой вредила Украине а второй рукой помогала кацапам? Если по совести хотели бы помочь и приструнить кацапского фюрера, то ввели бы эти самые адские санкции еще восемь лет назад в полном объеме, а потом бы договаривались об их снятии.
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15.12.2021 16:47 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:49 Відповісти
Безпрецендентные это как , будет безпрецендетная озабоченность
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15.12.2021 20:24 Відповісти
Іван Лазівський Это мы уже слышали , шо развалиться , и про мост керченский , а по существу есть шо сказать . Потому что пока развалиться ***** может захватить не только Украину , но и Польшу . И пойдете вы воевать как доброволец за империю
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15.12.2021 20:33 Відповісти
у ***** захватывалка еще не отросла

а про эксплуатацию моста поинтересуйся, почему по нему не пускают железнодорожные составы
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16.12.2021 00:36 Відповісти
політики в ЄС міняються а історію війни Росії проти України вивчають як учні першокласники . восьмий рік йде війна а нові обличча европейських політиків лише тільки зараз зацікавились тим що потрібно робити у разі подальшої агресії РОсії. а джерело агресивної Росії знаходиться і в тому що європейські політики безнадійно втратили пильність щодо нових проблем на кордонах ЕС з боку агресивної путінської Росії.
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16.12.2021 00:09 Відповісти
нужно у низ в прямом эфире спросить: с каких херов они "хотим хороших отношений с Россией"?
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16.12.2021 00:35 Відповісти
Введут более глубокие глубины глубокой озабоченности?
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16.12.2021 08:37 Відповісти
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в случае агрессии России против Украины все еврокомиссары экстренно соберутся в Брюсселе, запыхавшись прибегут к Писающему Мальчику и жадно вылакают всю... (ну чем там писает Мальчик)
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16.12.2021 08:46 Відповісти
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