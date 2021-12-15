Поправки "слуг народу" Арахамії та Гетманцева до законопроєкту про облік акцизу з продажу сигарет суперечать Директиві ЄС, - JTI Україна

Сьогодні бюджетний Комітет Верховної Ради розгляне поправку №104 до проєкту закону №5719 щодо обліку акцизу з роздрібного продажу цигарок. Її авторами є голова Комітету Данило Гетманцев, а також керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

В інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна директор з корпоративних питань тютюнової компанії "JTI Україна" Гінтаутас Диргела заявив, що ця поправка внесена без узгодження з учасниками тютюнового ринку і повністю суперечить Європейській Директиві 2014/40/ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що раніше аналогічна поправка вносилася до проєкту закону №5600, проте депутати її відхилили. Як зазначає агентство, у поправці №104 до законопроєкту №5719 передбачається існування кількох систем відстеження тютюнових виробів (Track&Trace) та наділення виробників повноваженнями контролюючих органів, а це суперечить Директиві.

Поправка Гетманцева та Арахамії надає виробникам та імпортерам підакцизних товарів право самостійно визначати засоби та форми захисту своєї продукції, а також запроваджувати механізми для відстеження їх обігу у наступних споживачів. Вони пропонують дати право виробникам проводити перевірки щодо фальсифікації та законності обігу сигарет серед інших суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних) та фізичних осіб. В Україні є 38 ліцензій на виробництво тютюнових виробів. Це означає, що в Україні може з'явитись 38 абсолютно різних Track&Trace систем.

Якщо поправку №104 буде прийнято, виробники будуть наділені невластивими ним повноваженнями контролю за власними контрагентами, тобто частково їм можуть бути передані повноваження контролюючих органів. Тим самим виробники опиняться у привілейованому становищі відносно своїх контрагентів, (зокрема, перевіряти докази наявності системи відстеження, документи, вимагати докази рівня попиту на продукцію тощо).

"Будь-які інсинуації про те, що поправка може бути вигідна тютюновим виробникам, недоречні. Норми, прописані в ній, суперечать європейським, а також створюють антиконкурентні умови на ринку, тому ми не підтримуємо цей законопроєкт", - заявив директор з корпоративних питань компанії "JTI Україна".

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