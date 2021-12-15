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цигарки (622) тютюн (206) Арахамія (1000) Гетманцев (430)

Поправки "слуг народу" Арахамії та Гетманцева до законопроєкту про облік акцизу з продажу сигарет суперечать Директиві ЄС, - JTI Україна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Поправки

Сьогодні бюджетний Комітет Верховної Ради розгляне поправку №104 до проєкту закону №5719 щодо обліку акцизу з роздрібного продажу цигарок. Її авторами є голова Комітету Данило Гетманцев, а також керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

В інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна директор з корпоративних питань тютюнової компанії "JTI Україна" Гінтаутас Диргела заявив, що ця поправка внесена без узгодження з учасниками тютюнового ринку і повністю суперечить Європейській Директиві 2014/40/ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що раніше аналогічна поправка вносилася до проєкту закону №5600, проте депутати її відхилили. Як зазначає агентство, у поправці №104 до законопроєкту №5719 передбачається існування кількох систем відстеження тютюнових виробів (Track&Trace) та наділення виробників повноваженнями контролюючих органів, а це суперечить Директиві.

Поправка Гетманцева та Арахамії надає виробникам та імпортерам підакцизних товарів право самостійно визначати засоби та форми захисту своєї продукції, а також запроваджувати механізми для відстеження їх обігу у наступних споживачів. Вони пропонують дати право виробникам проводити перевірки щодо фальсифікації та законності обігу сигарет серед інших суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних) та фізичних осіб. В Україні є 38 ліцензій на виробництво тютюнових виробів. Це означає, що в Україні може з'явитись 38 абсолютно різних Track&Trace систем.

Якщо поправку №104 буде прийнято, виробники будуть наділені невластивими ним повноваженнями контролю за власними контрагентами, тобто частково їм можуть бути передані повноваження контролюючих органів. Тим самим виробники опиняться у привілейованому становищі відносно своїх контрагентів, (зокрема, перевіряти докази наявності системи відстеження, документи, вимагати докази рівня попиту на продукцію тощо).

"Будь-які інсинуації про те, що поправка може бути вигідна тютюновим виробникам, недоречні. Норми, прописані в ній, суперечать європейським, а також створюють антиконкурентні умови на ринку, тому ми не підтримуємо цей законопроєкт", - заявив директор з корпоративних питань компанії "JTI Україна".

Також читайте: У Раді не дали можливості обмежити кількість оптових покупців виробникам цигарок, - Холодов

Автор: Богдан Гуньковський
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А як могло бути інакше, коли закони розробляють прокацапські підстилки???
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15.12.2021 11:18 Відповісти
зеленский, арахамия и Ко продолжают воровать деньги и выводить их в офшорі..
или зебилы "думают" - что это все от их тупости и безкорыстия?
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15.12.2021 11:24 Відповісти
Чуваки роблять бізнес.
І вже не можна сказати, що вони помилково пишуть ті чи інші закони, бо виявлена тенденція суперечностей -все на бік якихось аферистів, на нечесну конкуренцію, на привілеї для одних і жорстке оподаткування для інших.
Це не помилка. Це система.
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15.12.2021 11:25 Відповісти
Якщо коротко, то це називається "Осідлати потоки".
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15.12.2021 11:31 Відповісти
"Осідлати потоки" - це сісти на контрабанду сигарок. От ті, хто сидить і піднімають гвалт.
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15.12.2021 11:34 Відповісти
Хто стоїть за енергетичними схемами ?

Компанія "ТЕТ груп" та арабська Vector Energy, які залучені у схемі постачання електроенергії з Білорусі до України, пов'язані з головою фракції "Слуга Народу" Давидом Арахамією.
40%-ва маржа: стало відомо, скільки Давид Арахамія заробляє на постачанні електроенергії з Білорусі

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15.12.2021 12:21 Відповісти
Де позначка (реклама)?
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15.12.2021 11:28 Відповісти
Знизьте ціну до трьох гривень за пачку і буде вам щастя. Інакше контрабас наше всьо.
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15.12.2021 12:04 Відповісти
самое интересное что эти идиоты думают что мужики курят сигареты по 60 грн за пачку , знакомая говорит что в магазине сейчас продают по 3 - 4 блока сигарет за смену 12 часов, раньше продавали ящик по цене 2.70 грн))) вопрос что хорошего сделали эти идиоты с продажами и налогами))) а контрабас процветает, раньше основной доход мусаров были нарики и праститутки, сейчас табак даёт денег в разы больше
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15.12.2021 12:53 Відповісти
Купую без фільтру по 14 грн., а з фільтром по 23.
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15.12.2021 13:00 Відповісти
я беру по 25 грн и думаю 20 грн идёт мусорам и 5 грн на винницкую фабрику
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15.12.2021 13:08 Відповісти
Слушайте ну пролоббировали им данную поправку, вот они и отрабатывают денежку, как с ФОПами, что произойдет дальше их не интересует, денежки уже получены, теперь с них требуют результат.
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15.12.2021 12:53 Відповісти
 
 