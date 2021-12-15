Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну

Колишній глава Офісу Президента (ОП) України Андрій Богдан заявив, що президент України Володимир Зеленський із високою ймовірністю піде з посади ще до офіційного завершення каденції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ще він заявив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Я не бачу шансів йому всидіти. Дисбаланси катастрофічні: бюджетні, економічні, енергетичні, управлінські, військові, правоохоронні. [...] Я не бачу навіть того, хто захоче замість нього [обійняти цю посаду], як це виправити, що зробити треба", – сказав ексглава ОП.

Він послався на "світову кон'юнктуру".

"Ми на порозі якихось страшних подій, яких ми взагалі... Ми навіть не суб'єкт, ми об'єкт. Ти не розумієш, по-дипломатичному його тролять тим, що відбувається. Що він зараз виконуватиме? Які Мінські угоди? Хто захоче це на себе брати?" – запитав Богдан.

Ексглава ОП уточнив, що, говорячи про те, що Зеленський "не всидить", він виступає проти таких способів позбавлення посади президента, як майдани.

"Це має бути його добровільне рішення. [...] Він може піти сам, він сам це говорив. Якщо обставини будуть сильнішими – встане і піде", – вважає Богдан.

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Відповідаючи на запитання, чи хоче, на його думку, Зеленський піти на другий президентський строк, і Богдан відповів ствердно, наголосивши, що не бачить, "щоб він міг усидіти".

"Ну не можна замінювати телекартинку сутністю. У боротьбі холодильника та телевізора завжди переможе холодильник", – пояснив ексглава ОП.

Нагадаємо, Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, він обійняв посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддало голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка – 24,45%.

Згідно з результатами опитування, проведеного у листопаді-грудні 2021 року Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією New Image Marketing Group, Зеленський лідирує у президентському рейтингу – його збирається підтримати 25% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором. Друге місце посідає Порошенко – у нього 16%.