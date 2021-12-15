Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава Офісу Президента (ОП) України Андрій Богдан заявив, що президент України Володимир Зеленський із високою ймовірністю піде з посади ще до офіційного завершення каденції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ще він заявив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.
"Я не бачу шансів йому всидіти. Дисбаланси катастрофічні: бюджетні, економічні, енергетичні, управлінські, військові, правоохоронні. [...] Я не бачу навіть того, хто захоче замість нього [обійняти цю посаду], як це виправити, що зробити треба", – сказав ексглава ОП.
Він послався на "світову кон'юнктуру".
"Ми на порозі якихось страшних подій, яких ми взагалі... Ми навіть не суб'єкт, ми об'єкт. Ти не розумієш, по-дипломатичному його тролять тим, що відбувається. Що він зараз виконуватиме? Які Мінські угоди? Хто захоче це на себе брати?" – запитав Богдан.
Ексглава ОП уточнив, що, говорячи про те, що Зеленський "не всидить", він виступає проти таких способів позбавлення посади президента, як майдани.
"Це має бути його добровільне рішення. [...] Він може піти сам, він сам це говорив. Якщо обставини будуть сильнішими – встане і піде", – вважає Богдан.
Відповідаючи на запитання, чи хоче, на його думку, Зеленський піти на другий президентський строк, і Богдан відповів ствердно, наголосивши, що не бачить, "щоб він міг усидіти".
"Ну не можна замінювати телекартинку сутністю. У боротьбі холодильника та телевізора завжди переможе холодильник", – пояснив ексглава ОП.
Нагадаємо, Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, він обійняв посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддало голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка – 24,45%.
Згідно з результатами опитування, проведеного у листопаді-грудні 2021 року Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією New Image Marketing Group, Зеленський лідирує у президентському рейтингу – його збирається підтримати 25% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором. Друге місце посідає Порошенко – у нього 16%.
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Так что я согласна на 100%-второй срок этой земрази точно не светит
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
Ви реально думаєте, що якщо Зеля не досидить свій термін, то комусь стане краще? Ви собі *лять не уявляєте яких масштабів розпочнеться криза в країні в такому випадку. Це в першу чергу про підрив державності і президентської інституції як такої. І це вже не кажучи про москалів. Вам Одесу і Харків в складі України набридло бачити?
*******. Всьо.
- Янукович-Астанавитесь!
- Порошенко-Откудавытолькоберётесь!
- Разумков, Богдан и все прочие.
И страна постепенно выздоравливает
Люди не треба слухати жирующих і робити зло...треба просто бути хорошою людиною чесною і працьовитою.
Повертайте Пороха і уряд, якому він довірятиме. Без цього буде біда
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ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!
15.12.2021 17:53 Ответить Удалить