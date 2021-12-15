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Зеленський (17431) Президент (753) Богдан Андрій (380)

Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну

Колишній глава Офісу Президента (ОП) України Андрій Богдан заявив, що президент України Володимир Зеленський із високою ймовірністю піде з посади ще до офіційного завершення каденції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ще він заявив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Я не бачу шансів йому всидіти. Дисбаланси катастрофічні: бюджетні, економічні, енергетичні, управлінські, військові, правоохоронні. [...] Я не бачу навіть того, хто захоче замість нього [обійняти цю посаду], як це виправити, що зробити треба", – сказав ексглава ОП.

Він послався на "світову кон'юнктуру".

"Ми на порозі якихось страшних подій, яких ми взагалі... Ми навіть не суб'єкт, ми об'єкт. Ти не розумієш, по-дипломатичному його тролять тим, що відбувається. Що він зараз виконуватиме? Які Мінські угоди? Хто захоче це на себе брати?" – запитав Богдан.

Ексглава ОП уточнив, що, говорячи про те, що Зеленський "не всидить", він виступає проти таких способів позбавлення посади президента, як майдани.

"Це має бути його добровільне рішення. [...] Він може піти сам, він сам це говорив. Якщо обставини будуть сильнішими – встане і піде", – вважає Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Офшори Зеленського з Pandora Papers працювали і 2020-го, і 2021 року

Відповідаючи на запитання, чи хоче, на його думку, Зеленський піти на другий президентський строк, і Богдан відповів ствердно, наголосивши, що не бачить, "щоб він міг усидіти".

"Ну не можна замінювати телекартинку сутністю. У боротьбі холодильника та телевізора завжди переможе холодильник", – пояснив ексглава ОП.

Нагадаємо, Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, він обійняв посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддало голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка – 24,45%.

Згідно з результатами опитування, проведеного у листопаді-грудні 2021 року Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією New Image Marketing Group, Зеленський лідирує у президентському рейтингу – його збирається підтримати 25% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором. Друге місце посідає Порошенко – у нього 16%.
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Топ коментарі
+23
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15.12.2021 12:16
+20
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15.12.2021 12:21
+18

Пацан - шут делал неплохие пародии на президента,
И сам стал худшей пародией президента -клоуна...
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15.12.2021 12:32
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Ну,судя по встрече зекрысы в Брюсселе ,его на Западе уже никто не считает президентом -для них оно и о,в лучшем случае ..
Так что я согласна на 100%-второй срок этой земрази точно не светит
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15.12.2021 12:44 Відповісти
А у нас типа считают?
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15.12.2021 12:47 Відповісти
Это уже напоминает скандал после развода. Причем с женской стороны.
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15.12.2021 12:45 Відповісти
Зеля точно не досидить, інакше занапастить країну.
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15.12.2021 12:46 Відповісти
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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15.12.2021 12:47 Відповісти
Читаю тут комантарі і починаю сивіти потроху. Я голосував за Порошенка у обох турах і до сих пір вважаю, що на той час це був правильний вибір (із тих що був). Але таке враження, що деякі люди в своїй персональній ненависті до Зеленського готові розбомбити півкраїни.

Ви реально думаєте, що якщо Зеля не досидить свій термін, то комусь стане краще? Ви собі *лять не уявляєте яких масштабів розпочнеться криза в країні в такому випадку. Це в першу чергу про підрив державності і президентської інституції як такої. І це вже не кажучи про москалів. Вам Одесу і Харків в складі України набридло бачити?

*******. Всьо.
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15.12.2021 12:49 Відповісти
Саме у тому і біда, що штучно роздута ненависть до політичних опонентів затьмарила нетерпимість до справжніх ворогів. З 2019 нас годують що, Зє агент кремля і ворог України. Але зрозуміло, що це лише інструмент роздмухування ненависті у суспільстві. А вороги тільки і чекають...
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15.12.2021 16:18 Відповісти
Еще один паникер!!! Пан Данилов - вызовите его на прием и успокойте!!!! Пусть не кипит!!
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15.12.2021 12:49 Відповісти
После пинка под зад действующие лица неизбежно впадают в успокаивающую их психику истерику:
- Янукович-Астанавитесь!
- Порошенко-Откудавытолькоберётесь!
- Разумков, Богдан и все прочие.

И страна постепенно выздоравливает

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15.12.2021 12:51 Відповісти
Реальні події. Колись я працював на одному Елеваторі. До нас поступив на роботу керівником сектору хороша людина чесна, я його поважаю. Він став просто робити свою роботи наводити лад дисципліну. Чесно без сучих вчинків. і підстав і тут почалось. Всі хто крав як проклятий зернятко стали невдоволені, почали балакати всяку гидоту про сім'ю про дітей розпускати плітки, казали що він безграмотний . Але цей чоловік не звертав на це уваги..бо балакали суки за очі. Але головне те що праця на ладилась роботи почались виконуватись крадіжки припинились платня піднялась бо він відстоював нас перед керівництвом. Все стало краще. Тільки одне красти у наших ворюг при ньому не виходило ні шістки ні начальнички не могли його в цьому переломать. І тепер саме цікаве. Знаєте як цю людину вижили? Підговорили чи надяли нашого працівника синочка начальничка і той затіяв перед усіма його ображати і казати вся плітки які чув раніше . Людина просто не витримала трохи тако хамства і не розуміння( уродства) і разок скрутив синочка мудака. А потім саме цікаве майже всі хто заробляв кражею під час розгляду цієї сори (особистої сори) почали гнать на хорошу людину і казать що він побив урода . І під цім приводом звільнення а бо турма. Людина звільнилась і де кілька хороших людей разом з ним які не могли більш дивитись на цю сучу свадьбу. А тепер саме цікаве ми з цією хорошою людиною працюєм досі на своєму підприємстві. А ті хто залишився красти далі хто в католазці кого вигнали а хто зпився... окрім начальнички які влаштували ту првакацію ще жирують.
Люди не треба слухати жирующих і робити зло...треба просто бути хорошою людиною чесною і працьовитою.
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15.12.2021 12:52 Відповісти
Шо? А? Я не в какую отствку не собираюсь. Кофе идем пить?
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15.12.2021 13:04 Відповісти
этот панигирик во славу осла ?! вы очень заблуждаетесь.
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15.12.2021 13:04 Відповісти
Після історії з гогі в цьому ідіотському серіалі хочеться побачити лише одні титри "кінець фільму".
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15.12.2021 13:05 Відповісти
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15.12.2021 17:57 Відповісти
Букмекеры стали принимать ставки
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15.12.2021 13:06 Відповісти
Уход Зеленското "страшное событие" ? Богдан что-то утаивает.
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15.12.2021 13:07 Відповісти
Я так думаю Богдан озвучує месиджі із табору Коломойського перед заміною гравців.
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15.12.2021 13:30 Відповісти
граждане, храните деньги...в долларах. ну, у кого они есть, эти самые деньги.
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15.12.2021 13:41 Відповісти
Чим ви думали, коли попре наші попередження і маже істерику, якою ми намагалися привернути вашу увагу - привели до влади абсолютний нуль. Вам же було смішно, хотілося бабла, того самого "який накрав Порошенко", вам було весело у воюючій країні змінити полководця і управлінця на дерев'яну ляльку з тирсою у голові.
Повертайте Пороха і уряд, якому він довірятиме. Без цього буде біда
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15.12.2021 13:54 Відповісти
Ще один мольфар )))
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15.12.2021 14:01 Відповісти
тут с богданом я согласен.
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15.12.2021 17:12 Відповісти

.

ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!




15.12.2021 17:53 Ответить Удалить
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15.12.2021 17:54 Відповісти
ох и туфта. боде пора завязывать с выпивкой.
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16.12.2021 02:38 Відповісти
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