Коломойський не сплачуватиме 4,7 млрд грн штрафу, плюс йому подарували 800 млн грн на рік від ренти на руду. Як вам деолігархізація? - ЦПК

Замість обіцяної деолігархізації останнім часом було ухвалено ряд рішень на користь олігарха Ігоря Коломойського та його бізнесу.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Слухайте, якось щастить Коломойському останнім часом. Судіть самі, лише за останні кілька тижнів:

- Коломойському подарували 800 млн грн на рік, залишивши на тому ж рівні ренту на марганцеву руду. Цього року олігарх отримав ще й рекордні прибутки на тлі підвищеного попиту на сировину. І якщо залізну руду депутати вирішили прив’язати до світових цін, то марганцеву із закону №5600 в останній момент прибрали.

- Шостий апеляційний адміністративний суд заблокував використання Антимонопольним комітетом доказів НАБУ щодо діяльності паливного картелю Коломойського. Це рішення дозволить олігарху не сплачувати до бюджету 4,7 млрд грн штрафу.

- Акціонери "Укрнафти" планують розділити активи компанії, в результаті чого перспективні та найбільш рентабельні нафтові активи відійдуть бізнес-групі Коломойського. Як пишуть ЗМІ, Коломойському відійде 55% активів "Укрнафти" і стягнення боргів за газ на $1 млрд.

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"Як вам деолігархізація? Повний джекпот для Коломойського буде, якщо вийде зірвати конкурс на керівника САП. Інтерес Коломойського в тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо ПриватБанку, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав). Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше. Недоліквідований ОАСК тут може якраз стати в нагоді!, - резюмує ЦПК.





