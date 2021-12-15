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Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС

Посольство України в Росії та Міністерство закордонних справ України на зв'язку з українським журналістом Романом Цимбалюком, якого РФ звинувачує в екстремізмі.

Про це у Twitter повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" й "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.

Також дивіться: Українського журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві через його висловлювання в Youtube. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Забирайте его оттуда. Дела открывают не для того, чтобы закрыть
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15.12.2021 13:46
+18
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15.12.2021 14:04
+15
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15.12.2021 14:05
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Надоело Пуйлу с Цымбалюком разговаривать.
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15.12.2021 13:45 Відповісти
Забирайте его оттуда. Дела открывают не для того, чтобы закрыть
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15.12.2021 13:46 Відповісти
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Поздно. Его оттуда уже не выпустят.
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15.12.2021 15:34 Відповісти
Боюсь,що добром це для нього не скінчиться.
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15.12.2021 13:54 Відповісти
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15.12.2021 14:05 Відповісти
Получили украинца Королева... Надо акценты расставлять...
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15.12.2021 18:13 Відповісти
Беги,Рома,беги,иначе мы получим еще одного заложника.
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15.12.2021 14:01 Відповісти
******** блевотная!!
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15.12.2021 14:04 Відповісти
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15.12.2021 14:06 Відповісти
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15.12.2021 14:22 Відповісти
Согласно данным проведенного в России опроса «Левада-центром»
75 процентов жителей страны не исключают начала войны между Россией и Украиной,

При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3 процента опрошенных считают, что это произойдет "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным".Еще 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.

рашка обработана и к войне готова
эвакуирйте Цымбалюка !!!
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15.12.2021 14:07 Відповісти
Хай своему Жирику и скабеевой рот закроют. Эксременты еще те
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15.12.2021 14:14 Відповісти
Включаем сруТВ, смотрим на круглосуточных сливных бачков и видим сплошное миролюбие, дружбу народов, ну и высокодуховность.
Один фюрер, один народ, одна вера!
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15.12.2021 14:14 Відповісти
1000%
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15.12.2021 14:42 Відповісти
Цимбалюк-єдина на дикій території патріотичний представник України. Бережи тебе Бог!
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15.12.2021 15:16 Відповісти
Треба вивозити Цимбалюка. Нічого нового чорносотенці вже не скажуть, а от споганити людині кілька років життя можуть запросто...
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15.12.2021 16:48 Відповісти
 
 