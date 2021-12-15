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Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посольство України в Росії та Міністерство закордонних справ України на зв'язку з українським журналістом Романом Цимбалюком, якого РФ звинувачує в екстремізмі.
Про це у Twitter повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" й "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.
Топ коментарі
+20 Svet Kul
показати весь коментар15.12.2021 13:46
+18 Роман с камнем
показати весь коментар15.12.2021 14:04
+15 Роман с камнем
показати весь коментар15.12.2021 14:05
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75 процентов жителей страны не исключают начала войны между Россией и Украиной,
При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3 процента опрошенных считают, что это произойдет "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным".Еще 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.
рашка обработана и к войне готова
эвакуирйте Цымбалюка !!!
Один фюрер, один народ, одна вера!