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виплати (486) Денис Шмигаль (2699) коронавірус (16711)

За перші дві доби заявки на "ковідну тисячу" подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За перші дві доби заявки на

За перші дві доби тестування онлайн-послуги видачі 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр нагадав, що цього тижня стартувало тестування програми Президента України єПідтримка. За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

"За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис. заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А Уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль

За перші дві доби заявки на ковідну тисячу подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+11
Спортзалам приготовится к набегу пенсионеров! Инвентарь надо бы все-таки заранее привязать...
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15.12.2021 14:15
+10
"Мудрий нарід" ласий до халяви !!! Але питання з чиєї кишені ці грошенята ??? )))
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15.12.2021 14:00
+8
Два миллиона зе-тыпилов ломанутся в музеи?
Очень хочется на это посмотреть...
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15.12.2021 14:00
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Лучше бы за эти деньги окопы копали .
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15.12.2021 14:00 Відповісти
Два миллиона зе-тыпилов ломанутся в музеи?
Очень хочется на это посмотреть...
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15.12.2021 14:00 Відповісти
Скоро Людина-павук та Матриця в кіно, вангую буде чимало бажаючих за халявними квитками.
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15.12.2021 14:06 Відповісти
"Мудрий нарід" ласий до халяви !!! Але питання з чиєї кишені ці грошенята ??? )))
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15.12.2021 14:00 Відповісти
З твоєї, дмитрик.
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15.12.2021 14:16 Відповісти
Дмитро Володимирович !!!))))+
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15.12.2021 14:18 Відповісти
Максимич вже українською дописує. Прогрес. Повільний, але ж є.
Бібізяна теж не одразу людиною стала
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15.12.2021 14:23 Відповісти
500 тыс. убогих уже нашлось.
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15.12.2021 14:03 Відповісти
подкуп избирателей в законе .
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Точно. Только до выборов еще далеко.
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15.12.2021 14:29 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что вакцинирующиеся за виртуальгую тысячу и голосующие за гречку - это одни ти те же туловища.
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Чудова піаракція за державний рахунок !!!)))
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15.12.2021 14:11 Відповісти
Ми всі чекаємо коли ж розпочнеться бурхливий розвиток країни.
Але лише друзі зеленського багатіють.
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15.12.2021 14:25 Відповісти
Это те, кто корме соцсетей еще что-то в смартфонах шарит, ну и те несчастные, которых бабушки с дедушками заставили записать их на этот аттракцион.
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Дають тисячу, бери, б'ють тікай. Я подав заявку, чому я убогий?
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15.12.2021 14:25 Відповісти
Потому что ты в первом предложении свое жизненное кредо озвучил. Так живут только убогие.
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15.12.2021 14:33 Відповісти
Та ну!? В чому крутість відмовитись від тисячі? Здається я знаю, ти із тих відморозків антиваксів, яким тисяча не положена.
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15.12.2021 14:41 Відповісти
Я из тех, кто достаточно зарабатывает, чтобы не брать подачки от врагов Украины.
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя, а не копеек от мошенников на доверии.

А ты живи от халявы до халявы раз обеспечить себя не способен. Но помни, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Ну и да - ты убогий.
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15.12.2021 15:28 Відповісти
Весной говоришь вакцинировался? Ну дык тебе уже снова надо.
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15.12.2021 16:10 Відповісти
Первая в мае. Вторая в августе. В январе сделаю бустер.

Все время пока кугуты борются с суевериями и за ЗЕленую тысячу, ни в чем себе не отказываю, включая поездки в ЕС.
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15.12.2021 16:20 Відповісти
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя.
Где это вы вакцинировались прошлой весной?
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16.12.2021 14:39 Відповісти
В своей районной поликлинике через своего семейного врача, как и положено.

Поскольку кугуты отказывались вакцинироваться без ЗЕленой тыщи, была куча лишних вакцин. Поэтому первую дозу сделал перед майскими праздниками вместе с родителями.
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16.12.2021 15:16 Відповісти
В 20-м году значит.
А как вы обьясните это.
первые прививки в Украине сделали 24 февраля - индийским препаратом CoviShield, разработанным Oxford/AstraZeneca.
источник: В Украине началась вакцинация от COVID-19. Но когда вакцинируют всех? И поможет ли вакцина закончить пандемию?
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16.12.2021 18:51 Відповісти
Обратите внимание на дату публикации.
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16.12.2021 18:57 Відповісти
Не в 20-м, а в 21-м. Т.е. первая доза в мае этого года.
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17.12.2021 01:55 Відповісти
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15.12.2021 14:05 Відповісти
Щось це не дотягує до 73%.
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15.12.2021 14:06 Відповісти
Щось воно нагадує жЮлькіну тисячу !!!Дежавю !!!)))
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15.12.2021 14:10 Відповісти
И Петину.
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15.12.2021 14:30 Відповісти
Ты палец с болтом сравниваешь, монетизацию субсидий и "плату" за укол. Экономическая система в полном дисбалансе...и тут кидают 1000 грн за укол! Вы там в своем уме?
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15.12.2021 14:40 Відповісти
Те же яйца, только в профиль. Юлькину же напоминает? Тогда и Петину - тоже.
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15.12.2021 14:42 Відповісти
Та как раз - не те же! Мне субсидия помогла пережить очень трудный промежуток времени! А уколы я не делал...и не буду...и бабушка не получала юлькину "тыщу"
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15.12.2021 14:49 Відповісти
Да-да. Это - другое.
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15.12.2021 14:50 Відповісти
Субсидия выделялась для уплаты коммуслуг, вот я их и оплатил...не пробухал эти 1500-1700 грн., а выплатил.
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15.12.2021 14:55 Відповісти
Те же яйца, только в профиль. Юлькину же напоминает?
Не надо ровнять хрен с пальцем.
Сравните покупательскую способность "вовиной" и "юлиной" тысячи.
Более того,Юля возвращала деньги вкладчиков,а Вова раскидывается бюджетными деньгами.
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16.12.2021 14:42 Відповісти
Як ти кажеш "Юлькіну " тисячу давали готівкою ,а цю ,якщо в тебе немає сраної Зеліної Дії хрєн отримаєш. Так що не рівняй хрєна з пальцем.
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15.12.2021 17:13 Відповісти
золотой дождь
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15.12.2021 14:13 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости за счет самого народа. Гениально! Да еще и поставить условия куда тратить. Зенитально!
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15.12.2021 14:17 Відповісти
Спортзалам приготовится к набегу пенсионеров! Инвентарь надо бы все-таки заранее привязать...
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15.12.2021 14:15 Відповісти
Не скажу за ЦензорНет но в Фейсбуке (в группе Киевские - Донецкие) ВСЕ "парафинят" Президента, ВСЕ критикуют т.н "Вовину Тысячу" и ВСЕ возмущаются что сайт "Дия" висит - невозможно подать заявку.
А вы про пенсионеров. Ага, ага, с ID картами, загранпаспортами и скоростным интернетом.
Это не 73% сайт "Дия" положили запросами - это мы с вами.
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15.12.2021 14:50 Відповісти
Та поставил я себе ту "Дію"... Функций как в тетрисе по сравнению с обычным средним сайтом новостей. А пенсионерам им им что, либо супермаркеты за дешевой гречкой штурмовать, либо спортзалы за потратить свою любимую и долгожданную тысячу. Но просто так, как и из супермаркета, они с без добычи выходить не будут...
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15.12.2021 14:59 Відповісти
Хлопці і дівчата в цю срану зеліну дію можна зайти тільки зі смартфона ,а на ноуті вона відображається як звичайний сайт де неможливо нічого завантажити .
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15.12.2021 17:19 Відповісти
Позорна тисяча. А ДІЯ ще й нав'язує підтягнутись до цієї образи ЗЕлупинської.
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15.12.2021 15:14 Відповісти
Да столько вакцинированных нету, сколько заявок подали .
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15.12.2021 16:08 Відповісти
 
 