За перші дві доби заявки на "ковідну тисячу" подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль
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За перші дві доби тестування онлайн-послуги видачі 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр нагадав, що цього тижня стартувало тестування програми Президента України єПідтримка. За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.
"За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис. заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А Уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+11 Сергей Гусаченко 4a900e56
показати весь коментар15.12.2021 14:15
+10 Ритта Рыжук
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+8 Small Jerboa
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Очень хочется на это посмотреть...
Бібізяна теж не одразу людиною стала
Але лише друзі зеленського багатіють.
Я вакцинировался еще прошлой весной ради себя, а не копеек от мошенников на доверии.
А ты живи от халявы до халявы раз обеспечить себя не способен. Но помни, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Ну и да - ты убогий.
Все время пока кугуты борются с суевериями и за ЗЕленую тысячу, ни в чем себе не отказываю, включая поездки в ЕС.
Где это вы вакцинировались прошлой весной?
Поскольку кугуты отказывались вакцинироваться без ЗЕленой тыщи, была куча лишних вакцин. Поэтому первую дозу сделал перед майскими праздниками вместе с родителями.
А как вы обьясните это.
первые прививки в Украине сделали 24 февраля - индийским препаратом CoviShield, разработанным Oxford/AstraZeneca.
источник: В Украине началась вакцинация от COVID-19. Но когда вакцинируют всех? И поможет ли вакцина закончить пандемию?
Не надо ровнять хрен с пальцем.
Сравните покупательскую способность "вовиной" и "юлиной" тысячи.
Более того,Юля возвращала деньги вкладчиков,а Вова раскидывается бюджетными деньгами.
А вы про пенсионеров. Ага, ага, с ID картами, загранпаспортами и скоростным интернетом.
Это не 73% сайт "Дия" положили запросами - это мы с вами.