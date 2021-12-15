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Новини Економіка
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вагони (150) Магомедов Муса (21)

Через програму списання вагонів за віком країна щороку втрачатиме понад 50 млрд грн, – нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через програму списання вагонів за віком країна щороку втрачатиме понад 50 млрд грн, – нардеп

Рішення про списання залізничних вагонів за віком коштуватиме 2 млрд доларів щорічних збитків для країни.

Про це написав народний депутат Муса Магомедов у колонці для Мінпрому. 

"Ця ідея не тільки не має під собою чіткого економічного обґрунтування, а й її реалізація може призвести до масштабних збитків національної економіки.
Якщо припустити, що завтра цей наказ набуде чинності, то доведеться раптово списати 75 тисяч вагонів. Серед них виявиться 63% усіх напіввагонів, що є в країні, та 100% усіх зерновозів", - написав Магомедов.

Він нагадав, що напіввагони є основним транспортним засобом для перевезення залізницею вантажів ГМК, а зерновозами переважно постачається продукція на експорт. І у разі прийняття Мінінфраструктури рішення про списання вагонів за віком перевезення залізницею будуть заблоковані, а експортери втратять контракти і змушені будуть призупинити роботу.

"Без роботи залишаться сотні тисяч українців, держава втратить десятки мільярдів податкових надходжень, а мономіста, що залежать від експортних підприємств, опиняться на межі виживання просто у розпал опалювального сезону, коли муніципальна економіка є найбільш уразливою. За оцінками, загальні збитки економіки становитимуть мінімум 2 млрд дол на рік", - повідомив Магомедов.

За його підрахунками, на те, щоб побудувати необхідну кількість нових вагонів замість списаних, знадобиться щонайменше 5 років, за які вітчизняні експортери повністю втратять свої позиції на світових ринках, а втрати економіки обчислюватимуться сотнями мільярдів гривень.

"Не можна ухвалювати рішення, не прорахувавши його наслідків. Інакше справа може обернутися катастрофою, як, наприклад, втратою 10 млрд дол. упродовж п'яти років через бажання чиновників будь-що дати заробити вагонобудівникам на шкоду багатьом іншим галузям", - підсумував Магомедов.

Як відомо, МІУ підготувало проєкт Наказу, яким вантажні вагони списуватимуться не з огляду на технічний стан, а виключно на підставі нормативного віку. Програма оновлення парку виконуватиметься в рамках проєкту "Велике будівництво на УЗ", а вартість її становитиме понад 100 мільярдів гривень. МІУ навіть підготувало Меморандум: його підписантами мають стати Укрзалізниця, низка банків, які братимуть участь у кредитуванні УЗ та вагонобудівні заводи.

Своєю чергою, понад 200 українських найбільших підприємств та асоціацій підписали Антимеморандум і закликали відомство не списувати вагони за радянською "віковою" схемою, адже вона спричинить дефіцит рухомого складу.

Також представники найбільших українських асоціацій та громадських об'єднань звернулися з відкритим листом до президента Володимира Зеленського та закликали його скасувати наказ МІУ, адже він загрожує економічній безпеці України.
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Топ коментарі
+5
Когда орда стоит на границе Украины, это решение попахивает державной зрадой , бо перевозить необходимые грузы будет нечем
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15.12.2021 14:16
+5
Тільки днями подумав - а що там гральний бізнес?

Мабуть бюджет озолотився надходженнями?

Вся Верховна Рада кілька засідань займалася тільки цим законом! В ЗМІ були сотні захоплених коментарів...
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15.12.2021 14:20
+2
Интересно, что на эту тему истерят только ахметовцы. С чего бы это?
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15.12.2021 14:32
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Когда орда стоит на границе Украины, это решение попахивает державной зрадой , бо перевозить необходимые грузы будет нечем
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15.12.2021 14:16 Відповісти
На переправах коней не меняют
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15.12.2021 14:16 Відповісти
- Мне пох..., я на вертолете. В.
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Опоблок. Прошёл программу развития топ-менеджеров Группы «Метинвест» в московской школе управления Сколково.
Це все, що треба знати.
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15.12.2021 14:19 Відповісти
Тільки днями подумав - а що там гральний бізнес?

Мабуть бюджет озолотився надходженнями?

Вся Верховна Рада кілька засідань займалася тільки цим законом! В ЗМІ були сотні захоплених коментарів...
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15.12.2021 14:20 Відповісти
Не будем слишком придирчивыми . У клоуна своё ремесло .
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15.12.2021 14:20 Відповісти
Та і хер з ними. Головне щоб Коломойський заробив та слугам трохи перепало.
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15.12.2021 14:23 Відповісти
Зелені недоумки керують країною.
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Если в Раде одни монобараны, то и законы соответствующие
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15.12.2021 14:25 Відповісти
Интересно, что на эту тему истерят только ахметовцы. С чего бы это?
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15.12.2021 14:32 Відповісти
Зебня раптом почала все на ахметівців валити. Мені порохботу якось сумно вже, що Подоляк нас у своїх методичках не згадує...
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15.12.2021 17:08 Відповісти
будет стоить 2 млрд долларов ежегодных убытков для стРаны. /двумя больше, двумя меньше, какая разница. Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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15.12.2021 14:33 Відповісти
Путлер еще пару миллиардов нарисует,КГБисты своих не бросають. ..
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15.12.2021 14:40 Відповісти
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов. Поверь, как джентльмен джентльмену... И донеси до всех. Распространи. Просто: за спасибо.
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15.12.2021 15:08 Відповісти
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов.-Не верь Путину. Он из-за ненависти к Саакашвили преувеличивает в 10 раз. Смотри: ЦН 08.03.21 12:07 Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства".
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15.12.2021 15:34 Відповісти
Які відомства підтвердили? Це перше. А друге: коли у нас не крали?. Назови періоди. Питання тільки в тому- скільки крадуть? Я думаю, що були часи, коли крали набагато більше.
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15.12.2021 15:38 Відповісти
Я тебе скажу больше: воруют 370 миллиардов.-Откуда 370 миллиардов? Можешь дать ссылку на ЦН или другие украинские СМИ? ДА или Нет, без пурги-философии.
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15.12.2021 15:55 Відповісти
А ти виявився тупішим, чим я подумав. Мій вираз про 370 млрд. це такій собі прикол на твої пустопорожні 37 млрд... Ти навіть цього не зрозумів, а тужишся когось повчати..
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15.12.2021 16:11 Відповісти
А ти виявився тупішим, чим я подумав. Мій вираз про 370 млрд. це такій собі прикол на твої пустопорожні 37 млрд... Ти навіть цього не зрозумів, а тужишся когось повчати../ В детском саду пацан спрашивает новенького: Тебе сколько лет?- Четыле, навелно.Женщинами интересуешься? Не-а. Значит - три! Тебе в младшую группу./ Тебе в Колобок. Здесь пацаны за базар отвечают.

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15.12.2021 16:20 Відповісти
Круто! У вашому садочку!
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15.12.2021 16:23 Відповісти
В нашем садике фуфлогоны- пургодуи сидят под шконками.
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15.12.2021 16:40 Відповісти
Я не знаю, хто и де у вас сидить, а те, що дуроломи беруться за клавіватуру, то це факт. Не виключаю, що це підробіток. Бог вам суддя.
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15.12.2021 16:43 Відповісти
Судя по действиям власти - Украина самая богатая страна Европы.
Можем позволить выбросить 50 млрд. и разбить дороги возя грузы автотранспортом.
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15.12.2021 14:35 Відповісти
Напевне тому, що так думали всі"попередники", дороги і не будувалися. Просто 30 років робили ямкові ремонти, закопували гроші до наступної весни.. А навіщо будувати, якщо їх розібють?? Пошехонщина!!!
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15.12.2021 15:46 Відповісти
Гнида Лещенко и Бигус спасут баранов... два дебила єто сила
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15.12.2021 14:38 Відповісти
Начальник Генштаба РАБссии Герасимов...РАБссия БелоРАША и Украина будут одним советским рюсским говном...
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15.12.2021 14:42 Відповісти
А иньтересно было бы вернутся в 1989 год...пустые полки магазинов,на улице полно пьяных Шариковых,в потрепанных рваных джинсах и перекошеные рожи от злости быдла...,Ножки Буша приехали только в 1992 году,америнцам жаль было смотреть на этих нищебродов...
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15.12.2021 14:46 Відповісти
Давайте придумаем Закон, чтобы вагоны не менялись лет 500. Вот экономия какая будет?
Может стоит парк вагонов как то поддерживать новыми и модернизировать старые? В этом простом методе и весь секрет успеха, а не в плохих законах.
Старую клячу, как бы ты не хлестал, все равно рано или поздно придется списывать. Иначе смерти и убытки.
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15.12.2021 14:54 Відповісти
Жопоблок. Все понятно.
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15.12.2021 14:56 Відповісти
цензор бы постеснялся новости от таких клоунов печатать. там по программе в ближайшие три года всего пару тысяч вагонов планируют списать. а рассчитана она до 2031 года. воют по поводу нее компании, которые завезли из РФ более 15 тыс списанных там вагонов и за взятки продлившие тут их срок эксплуатации.
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15.12.2021 15:31 Відповісти
если шестерки ахметова пинчука коломойского завыли, значит приказ отличный и полезный для страны!!!!!!
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15.12.2021 16:09 Відповісти
Защитничик Ахметки.Бабосики или отрабатывает ,или заробатывает. Натащили с России хлам и теперь нашим вагоностроителям нечего делать...
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15.12.2021 16:27 Відповісти
Уже не в первый раз бомбит "олигарховских служивых". А за вскрытую консерву спасибо, буду знать.
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15.12.2021 19:36 Відповісти
 
 