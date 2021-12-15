Через програму списання вагонів за віком країна щороку втрачатиме понад 50 млрд грн, – нардеп

Рішення про списання залізничних вагонів за віком коштуватиме 2 млрд доларів щорічних збитків для країни.

Про це написав народний депутат Муса Магомедов у колонці для Мінпрому.

"Ця ідея не тільки не має під собою чіткого економічного обґрунтування, а й її реалізація може призвести до масштабних збитків національної економіки.

Якщо припустити, що завтра цей наказ набуде чинності, то доведеться раптово списати 75 тисяч вагонів. Серед них виявиться 63% усіх напіввагонів, що є в країні, та 100% усіх зерновозів", - написав Магомедов.

Він нагадав, що напіввагони є основним транспортним засобом для перевезення залізницею вантажів ГМК, а зерновозами переважно постачається продукція на експорт. І у разі прийняття Мінінфраструктури рішення про списання вагонів за віком перевезення залізницею будуть заблоковані, а експортери втратять контракти і змушені будуть призупинити роботу.



"Без роботи залишаться сотні тисяч українців, держава втратить десятки мільярдів податкових надходжень, а мономіста, що залежать від експортних підприємств, опиняться на межі виживання просто у розпал опалювального сезону, коли муніципальна економіка є найбільш уразливою. За оцінками, загальні збитки економіки становитимуть мінімум 2 млрд дол на рік", - повідомив Магомедов.

За його підрахунками, на те, щоб побудувати необхідну кількість нових вагонів замість списаних, знадобиться щонайменше 5 років, за які вітчизняні експортери повністю втратять свої позиції на світових ринках, а втрати економіки обчислюватимуться сотнями мільярдів гривень.

"Не можна ухвалювати рішення, не прорахувавши його наслідків. Інакше справа може обернутися катастрофою, як, наприклад, втратою 10 млрд дол. упродовж п'яти років через бажання чиновників будь-що дати заробити вагонобудівникам на шкоду багатьом іншим галузям", - підсумував Магомедов.

Як відомо, МІУ підготувало проєкт Наказу, яким вантажні вагони списуватимуться не з огляду на технічний стан, а виключно на підставі нормативного віку. Програма оновлення парку виконуватиметься в рамках проєкту "Велике будівництво на УЗ", а вартість її становитиме понад 100 мільярдів гривень. МІУ навіть підготувало Меморандум: його підписантами мають стати Укрзалізниця, низка банків, які братимуть участь у кредитуванні УЗ та вагонобудівні заводи.

Своєю чергою, понад 200 українських найбільших підприємств та асоціацій підписали Антимеморандум і закликали відомство не списувати вагони за радянською "віковою" схемою, адже вона спричинить дефіцит рухомого складу.

Також представники найбільших українських асоціацій та громадських об'єднань звернулися з відкритим листом до президента Володимира Зеленського та закликали його скасувати наказ МІУ, адже він загрожує економічній безпеці України.