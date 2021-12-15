На ринку у Харкові сталася стрілянина: постраждали двоє чоловіків 63-х та 57 років
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Поліція встановлює обставини конфлікту на ринку в Холодногірському районі Харкова, у результаті якого було травмовано двоє чоловіків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Інформація про бійку чоловіків та стрілянину біля станції метрополітену "Центральний ринок" надійшла до поліції 15 грудня близько 11:30.
В результаті події до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлені двоє чоловіків 63-х та 57 років.
Як пише "Суспільне", за словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у чоловіка, який стріляв, є рана на обличчі, він у стані сп'яніння, а у 57-річного чоловіка — забита рана гомілки від пострілу з травматичної зброї. Від госпіталізації чоловік відмовився.
За адресою працює слідчо-оперативна група поліції.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3. Всі обставини події з’ясовуються.
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