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Нацполіція (13922) стрілянина (1678) Харків (3880)

На ринку у Харкові сталася стрілянина: постраждали двоє чоловіків 63-х та 57 років

Новини Цензор.НЕТ Події

На ринку у Харкові сталася стрілянина: постраждали двоє чоловіків 63-х та 57 років

Поліція встановлює обставини конфлікту на ринку в Холодногірському районі Харкова, у результаті якого було травмовано двоє чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про бійку чоловіків та стрілянину біля станції метрополітену "Центральний ринок" надійшла до поліції 15 грудня близько 11:30.

В результаті події до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлені двоє чоловіків 63-х та 57 років.

Як пише "Суспільне", за словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у чоловіка, який стріляв, є рана на обличчі, він у стані сп'яніння, а у 57-річного чоловіка — забита рана гомілки від пострілу з травматичної зброї. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано. ФОТОрепортаж

За адресою працює слідчо-оперативна група поліції.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3. Всі обставини події з’ясовуються.
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Топ коментарі
+11
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15.12.2021 14:28
+3
Старики-разбойники.
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15.12.2021 14:28
+2
Хтось точно був без маски
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15.12.2021 14:30
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15.12.2021 14:28 Відповісти
Старики-разбойники.
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15.12.2021 14:28 Відповісти
один, що вже отримує пенсію, натякнув іншому, що тому до неї
вже НЕ три роки
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15.12.2021 14:38 Відповісти
центральный базар не переделили. новый губер, по горячих следах назначения, свою синюю губу раскатал и его тоже сразу под себя подминать начал ))
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15.12.2021 14:29 Відповісти
Хтось точно був без маски
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15.12.2021 14:30 Відповісти
старики-разбойники))
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15.12.2021 14:36 Відповісти
синяк с травматом, господи. надеюсь, мушка спилена хоть.
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15.12.2021 14:39 Відповісти
Надеюсь там фонарик был подствольный.
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15.12.2021 14:58 Відповісти
подствольный гранатомёт
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15.12.2021 15:08 Відповісти
И штык нож.

Будущий стрелок пришел покупать дюбеля поштучно. Скучающие продавцы ему рассказали что дюбеля поштучно берут только лохи и нищеброды и вообще не яви нам мозг. Покупатель в приступе негодования усиленного легким опьянением, пошел домой взял два ствола и устроил лекцию о необходимости вежливого обращения работников торговли к потребителям. Закончилось тем чем закончилось.
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15.12.2021 15:18 Відповісти
не синяк, а журналист
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15.12.2021 19:28 Відповісти
 
 