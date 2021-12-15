Люди з імунодефіцитом, онкологічними захворюваннями та 60+, - Радуцький про категорії, які слід негайно вакцинувати бустерною дозою

Третьою дозою вакцини від COVID-19 потрібно захистити найбільш вразливі групи населення.

Про це сьогодні в коментарі журналістам у ВР сказав нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету "Здоров'я нації" Михайло Радуцький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це люди з імунодефіцитом, з онкологічними захворюваннями, а також люди після 60 років. Як ми і починали вакцинацію: по черзі, більш вразливі, далі менш вразливі, потім всі", - зауважив він.

За словами нардепа, ВООЗ не заперечує, що третьою дозою може бути будь-яка вакцина, незалежно від того, якими були дві попередні.

Радуцький також розказав, що застосунок "Дія" підтягне дані про третю вакцину після проведення вакцинації.

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