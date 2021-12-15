Люди з імунодефіцитом, онкологічними захворюваннями та 60+, - Радуцький про категорії, які слід негайно вакцинувати бустерною дозою
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Третьою дозою вакцини від COVID-19 потрібно захистити найбільш вразливі групи населення.
Про це сьогодні в коментарі журналістам у ВР сказав нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету "Здоров'я нації" Михайло Радуцький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це люди з імунодефіцитом, з онкологічними захворюваннями, а також люди після 60 років. Як ми і починали вакцинацію: по черзі, більш вразливі, далі менш вразливі, потім всі", - зауважив він.
За словами нардепа, ВООЗ не заперечує, що третьою дозою може бути будь-яка вакцина, незалежно від того, якими були дві попередні.
Радуцький також розказав, що застосунок "Дія" підтягне дані про третю вакцину після проведення вакцинації.
Топ коментарі
+9 Artem Sokolov 44bda43b
показати весь коментар15.12.2021 14:53
+5 Антип61
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+4 Герхард
показати весь коментар15.12.2021 14:35
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Будь ласка, зачекайте...
Логично же.
Їм що важливіше, вакцинувати, чи у
МММговнодію затягти?
а вдруг выйдет указ что невакцинированных перестанут принимать в мед/учреждениях? а как им быть? опять лечиться у знахарок?
Вам любой образованный эпидемиолог(не путать с фармацевтом или банкиром) в здравом уме с стальными яйцами, скажет, что никто не колит вовремя эпидемии.
вакциныпрепараты.
ну если до этого были вакцины разного действия, которые не рекомендовалось применять на одном человеке... то что сейчас? пофиг... абы вколоть?
Заразный тот, кто уже заразился.
Кстати, уколотые точно так же заражаются повторно ...
Уколотые, продолжайте колоться "на здоровье" и не приставайте к людям, которые вам не мешают колоться хоть 100раз.
пробитымпривитым, 100% не разнёс бы заразу?
Но если человек русский алкаш, то он однозначно поймает где-то заразу
Как после писали в сети?
Сквозь кашель и сопли с тобой пробивались
На этом нелёгком пути.
Создается впечатление, что фармакомпании сами выводят мутантов ковида и зарабатывают триллионы на прививках. Прививки не исследованы до конца, людей принудительно заставляют прививаться. А когда делают прививку, то заставляют делать подпись, где есть строка о снятии ответственности за вколотую вам прививку. Государство принял Закон о снятии ответственности фармакомпании поставляющую не проверенную до конца вакцину. И в связи с этим решил отказаться от следующих прививок. После второй прививки модерна думал, что дам дубу (на пол дня даже вестибулярный аппарат отказа). Мне 62 года. Напоминаю, что я не антивакцинатор, но не хочу быть подопытным кроликом на котором зарабатывают фармакомпании (хотя прививка мне бесплатная, но ее оплачивают из бюджета).
Когда будет Закон о помощи (особенно одиноким пенсионерам) при тяжелом заболевании ковид после вакцинации то это другой вопрос.