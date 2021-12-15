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Люди з імунодефіцитом, онкологічними захворюваннями та 60+, - Радуцький про категорії, які слід негайно вакцинувати бустерною дозою

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Люди з імунодефіцитом, онкологічними захворюваннями та 60+, - Радуцький про категорії, які слід негайно вакцинувати бустерною дозою

Третьою дозою вакцини від COVID-19 потрібно захистити найбільш вразливі групи населення.

Про це сьогодні в коментарі журналістам у ВР сказав нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету "Здоров'я нації" Михайло Радуцький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це люди з імунодефіцитом, з онкологічними захворюваннями, а також люди після 60 років. Як ми і починали вакцинацію: по черзі, більш вразливі, далі менш вразливі, потім всі", - зауважив він.

За словами нардепа, ВООЗ не заперечує, що третьою дозою може бути будь-яка вакцина, незалежно від того, якими були дві попередні.

Радуцький також розказав, що застосунок "Дія" підтягне дані про третю вакцину після проведення вакцинації.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Господа кольщики, а Вам не кажется, что лучше вообще не экспериментировать с иммунной системой этих людей ?
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15.12.2021 14:53
+5
Мало ли что кому кажется...
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15.12.2021 15:22
+4
А до тех пор, пока каличей и стариков не вакцинируют, надо сливать неиспользованные вакцины в канаву.

Логично же.
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15.12.2021 14:35
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І на чому він тут заробить? Адже заробить 100%, хер він клав на найбільш вразливі групи населення
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15.12.2021 14:29 Відповісти
Кстати, вакцину от ВИЧ, созданную по м-РНК технологии уже испытывают на людях в Африке. Как думаете, антиваксеры предпочтут выработать природный иммунитет к ВИЧ?
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15.12.2021 15:18 Відповісти
Правильно написано: испытывают!!! И ещё не известно когда будет доступна для всех ВИЧ инфицированных. А во-вторых, вы в сравнение ставите неизлечимую болезнь, у этих людей уже безвыходная ситуация, а в случае с короной здесь вариация максимум 2 к 98 выздоровления, есть возможность переболеть и забыть.
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15.12.2021 15:50 Відповісти
Неправильно написано переболеть и забыть. Правильно писать переболеть и с вероятностью примерно 10% заиметь постковидный синдром. А потом еще раз переболеть и удвоить и по шансам сыграть в ящик и по постковиду.
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15.12.2021 16:27 Відповісти
РАДУЦКИЙ А ТО СЛИШКОМ МНОГО БАЛАСТА ГОЕВ ЕЩЕ ЖИВОЕ ГАВКАЕТ НАМ НУЖНЫ ДЕБИЛЫ ДАЙОШЬ ПРАВО ВЫБОРОВ НАРКОМАНАМ И ПЕДЕ..ЛЕСБИ С 10 ЛЕТ... кто бы ублюдкам во власти вколол один раз 3 кубика серной кислоты..... чтобы их застывший гумус как то расплескать в мозгу ихнем....????
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15.12.2021 16:39 Відповісти
Фуфло та вакцина . Почитай как она работает и ее испытывают не в Африке , а на животных пока . До людей дело еще не дошло .
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15.12.2021 19:46 Відповісти
А до тех пор, пока каличей и стариков не вакцинируют, надо сливать неиспользованные вакцины в канаву.

Логично же.
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15.12.2021 14:35 Відповісти
А хто не встановив кацаподію, в того дані про третю дозу не підтягнуться і теба буде щодня?
Їм що важливіше, вакцинувати, чи у МММ говнодію затягти?
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15.12.2021 14:36 Відповісти
Это шоб не мучались.
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15.12.2021 14:37 Відповісти
Щас все Крадуцкого послушают и прям ломануться за 3- ей дозой
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15.12.2021 14:42 Відповісти
тем более что около 600 тыс еще не спешат сделать свою вторую вакцину...
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15.12.2021 15:18 Відповісти
Господа кольщики, а Вам не кажется, что лучше вообще не экспериментировать с иммунной системой этих людей ?
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15.12.2021 14:53 Відповісти
а на ком же еще экспериментировать??? (это горький сарказм)
а вдруг выйдет указ что невакцинированных перестанут принимать в мед/учреждениях? а как им быть? опять лечиться у знахарок?
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15.12.2021 15:21 Відповісти
Мало ли что кому кажется...
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15.12.2021 15:22 Відповісти
Ну всё зависит от уровня образования и здравомыслия.
Вам любой образованный эпидемиолог(не путать с фармацевтом или банкиром) в здравом уме с стальными яйцами, скажет, что никто не колит вовремя эпидемии.
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15.12.2021 15:33 Відповісти
Яка у Вас освіта?
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Высшее Духовное
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15.12.2021 16:21 Відповісти
так эти заболевания всегда были четким противопоказанием к любой вакцинации, а теперь показаниями! печально и цинично!
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15.12.2021 16:40 Відповісти
Тем более экспериментальные вакцины препараты.
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15.12.2021 15:37 Відповісти
Действительно , прибыли фармы превыше всего .
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15.12.2021 19:47 Відповісти
та колите любую...всем подряд - так что ли?
ну если до этого были вакцины разного действия, которые не рекомендовалось применять на одном человеке... то что сейчас? пофиг... абы вколоть?
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15.12.2021 15:17 Відповісти
Нужно еще закон про антиваксов принять: заставить их носить какой-нибудь знак типа: опасный, заразный и т.д.
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15.12.2021 15:21 Відповісти
Чем опасный- кидается на людей?
Заразный тот, кто уже заразился.
Кстати, уколотые точно так же заражаются повторно ...

Уколотые, продолжайте колоться "на здоровье" и не приставайте к людям, которые вам не мешают колоться хоть 100раз.
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15.12.2021 15:40 Відповісти
Антивыксы опасны для людей как крысы, разносящие заразу. Например чуму, оспу и другие гадости. Мой знакомый антивакс заболел короной и отправил на тот свет своих пожилых родителей. Потом он пытался наложить на себя руки. Кстати, он теперь как свидетель Иеговы - ходит и всех агитирует, рассказывает каой он был дебил и как он из-за своих куцых мозгов пожилых убил родителей.
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15.12.2021 18:55 Відповісти
Ваксы от короны не дохнут как мухи и не портят медицинский бюджет.
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15.12.2021 19:52 Відповісти
головка у тебя не бо-бо? Или санитары забыли на ночь палату закрыть и ты добрался до интернета?
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15.12.2021 20:51 Відповісти
А если бы знакомый был пробитым привитым, 100% не разнёс бы заразу?
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16.12.2021 08:09 Відповісти
у меня только одна просьба: заболеешь короной - к медикам не обращайся. Больных крыс лечить затратно.
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17.12.2021 11:13 Відповісти
Упаси... обращаться к медикам.
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17.12.2021 11:18 Відповісти
красавчик! Теперь бы на тебя знак какой-то повесить, что ты опасный и вообще все стало бы прекрасно!
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17.12.2021 11:43 Відповісти
Чем и для кого опасный ?
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17.12.2021 12:41 Відповісти
Абсолютно недоказано, кто больше разносит заразу - ваксы или антиваксы?

Но если человек русский алкаш, то он однозначно поймает где-то заразу
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16.12.2021 15:20 Відповісти
посмотри статистику по госпитализированным по дебилам и по вакцинированным и по официально заболевшим. Где-то 1:9 соотношение при заболевании, где 1 это вакцинированные и 5 к 95 госпитализированные, где 5 вакцинированные.
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17.12.2021 11:11 Відповісти
Ты помнишь, товарищ, как мы прививались,
Как после писали в сети?
Сквозь кашель и сопли с тобой пробивались
На этом нелёгком пути.
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15.12.2021 15:42 Відповісти
Я не против прививок, я только за них, но против прививок не проверенных до технологического конца!
Создается впечатление, что фармакомпании сами выводят мутантов ковида и зарабатывают триллионы на прививках. Прививки не исследованы до конца, людей принудительно заставляют прививаться. А когда делают прививку, то заставляют делать подпись, где есть строка о снятии ответственности за вколотую вам прививку. Государство принял Закон о снятии ответственности фармакомпании поставляющую не проверенную до конца вакцину. И в связи с этим решил отказаться от следующих прививок. После второй прививки модерна думал, что дам дубу (на пол дня даже вестибулярный аппарат отказа). Мне 62 года. Напоминаю, что я не антивакцинатор, но не хочу быть подопытным кроликом на котором зарабатывают фармакомпании (хотя прививка мне бесплатная, но ее оплачивают из бюджета).
Когда будет Закон о помощи (особенно одиноким пенсионерам) при тяжелом заболевании ковид после вакцинации то это другой вопрос.
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15.12.2021 15:23 Відповісти
а после этих прививок спустя года, у всех вылезет СПИД? Можно похлопать идиотам.
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15.12.2021 15:43 Відповісти
все можливо. Але тобі про це вже не дізнатися.
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15.12.2021 16:02 Відповісти
Да вам еще первой дозой вакцинировать года на три хватит...А вы уже о третьей волнуетесь...
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15.12.2021 16:10 Відповісти
У людей с ослабленным иммунитетом вызывать дополнительную нагрузку на организм ? Очень мудрое решение . Попробуйте терапевтические методы .
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15.12.2021 19:41 Відповісти
 
 