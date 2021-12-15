Треба готуватися до того, що штам коронавірусу "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі, - фон дер Ляєн
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє AFP.
"Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.
За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму.
У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що "Омікрон" поширюється "зі швидкістю, якої ми ніколи не бачили з іншими варіантами" і країнам варто вжити заходів, щоб уникнути перевантаження медичної системи.
Як повідомлялося раніше, 15 грудня перші випадки зараження штамом "Омікрон" підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн блоку, де відомо про випадки зараження.
За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок зараження "Омікроном".
Загалом відомо вже про 2127 випадків. Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.
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При этом на вьезде в любую страну - сдай свежий тест, ибо доверия этим прививкам нет нигде
Проколотые должны быть не просто проколоты, они должны быть незаразны.Правда и здоровые непроколотые могут быть незаразны, ноэтосовершеннодругое , немедленно в карантин
Тому навіщо тобі читати про кожний новий штам? Ніхто ж не насилує!
Другие научные данные, которые по понятным причинам широко не афишируются, говорят о том, что этот омикрон не страшнее традиционной простуды и гриппа в плане тяжести заболевания. И к чему эта паника и громкие заголовки? Вакцину нужно всем вколоть?