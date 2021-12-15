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Треба готуватися до того, що штам коронавірусу "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Треба готуватися до того, що штам коронавірусу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє AFP.

"Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.

За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму.

У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що "Омікрон" поширюється "зі швидкістю, якої ми ніколи не бачили з іншими варіантами" і країнам варто вжити заходів, щоб уникнути перевантаження медичної системи.

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Як повідомлялося раніше, 15 грудня перші випадки зараження штамом "Омікрон" підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн блоку, де відомо про випадки зараження.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок зараження "Омікроном".

Загалом відомо вже про 2127 випадків. Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.
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Топ коментарі
+5
а с какой она стала бесплатна???? Так или иначе все вакцины ЗАКУПЛЕНЫ у производителя, и эти производители приподнялись за год в 10-20 раз. получив кеш на свои счета.
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15.12.2021 15:01
+3
Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму. Джерело: https://censor.net/ua/n3305376

При этом на вьезде в любую страну - сдай свежий тест, ибо доверия этим прививкам нет нигде

Проколотые должны быть не просто проколоты, они должны быть незаразны.Правда и здоровые непроколотые могут быть незаразны, ноэтосовершеннодругое , немедленно в карантин
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15.12.2021 14:57
+3
бабахнет и очень скоро да так что сразу все забудут про высосаный из лабораторий Ковид... последствия прививок шмундяка будут куда страшнее...и безальтернативны... морги будут забиты вмиг.... да перестанут быть заразными.... но будут привитые и мертвые.. или инвалидностью рост которых достигнет 40-45% в группе привитых молчу про бесплодие рост онкологий иммунологических болезней и побочек типа летальных скоротечных инфарктов сердца легких тромбозов и расслоение кровотворной и магистральных аорт и сосудов.. никто так и не пояснил-- что и от чего колят... на перспективу... да вы заболеете.... но не умрете ..а может нет--таки ДА вы умрете, но позже и наверняка а вот если не кололись есть шанс пробежать между каплями.... медицинский аспект давно утрачен ....все поглащается аргументацией ДИКТАТУРА ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ И ОЧЕВИДНОСТИ БРЕХНЯ ВЛАСТЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.... ПОДАВЛЕНИЕ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНОГО МНЕНИЯ К КОВИДУ И ПРИВИВКАМ..... ПОПЫТКА ВЛАСТЕЙ ПОСТРОИТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗОМБИ....
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15.12.2021 16:37
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15.12.2021 14:46 Відповісти
Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму. Джерело: https://censor.net/ua/n3305376

При этом на вьезде в любую страну - сдай свежий тест, ибо доверия этим прививкам нет нигде

Проколотые должны быть не просто проколоты, они должны быть незаразны.Правда и здоровые непроколотые могут быть незаразны, ноэтосовершеннодругое , немедленно в карантин
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15.12.2021 14:57 Відповісти
"проколотый" почти как "пробитый"
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15.12.2021 15:22 Відповісти
вони все розуміють, навіть ті, котрі реально "невдупляв" цю аферу , але вже бояться наслідків. Тому і будуть тянути цю волинку до моменту, коли ця передута кулька лопне і завалить усіх. Розраховують, що в тому натовпі "усіх" якось виборсаються
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15.12.2021 16:17 Відповісти
бабахнет и очень скоро да так что сразу все забудут про высосаный из лабораторий Ковид... последствия прививок шмундяка будут куда страшнее...и безальтернативны... морги будут забиты вмиг.... да перестанут быть заразными.... но будут привитые и мертвые.. или инвалидностью рост которых достигнет 40-45% в группе привитых молчу про бесплодие рост онкологий иммунологических болезней и побочек типа летальных скоротечных инфарктов сердца легких тромбозов и расслоение кровотворной и магистральных аорт и сосудов.. никто так и не пояснил-- что и от чего колят... на перспективу... да вы заболеете.... но не умрете ..а может нет--таки ДА вы умрете, но позже и наверняка а вот если не кололись есть шанс пробежать между каплями.... медицинский аспект давно утрачен ....все поглащается аргументацией ДИКТАТУРА ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ И ОЧЕВИДНОСТИ БРЕХНЯ ВЛАСТЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.... ПОДАВЛЕНИЕ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНОГО МНЕНИЯ К КОВИДУ И ПРИВИВКАМ..... ПОПЫТКА ВЛАСТЕЙ ПОСТРОИТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗОМБИ....
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15.12.2021 16:37 Відповісти
Цікаво-цікаво, а як саме вони готуватимуться, які дані щодо ефективності наявних вакцин в них є? Бустерну дозу будуть просувати? А як же ж заяви модерни і пфайзера про готовність зробити нову вакцину від омікрону? Чи спочатку бустерну дозу наявними, а потім дозу новою, якої поки що не існує?
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15.12.2021 14:48 Відповісти
Главное повод есть. А там всё что угодно.
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15.12.2021 14:50 Відповісти
а бустер куда девать??? Нет,нет,нет, сначала проколем бустер, а потом можно будет и от омикрона, а там к весне/лету уже и стандартные две от ковидобеса поновой можно начать.
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15.12.2021 14:59 Відповісти
А чо до нього готуватись? Він же наче не дельта, в могилу так не заганяє. Його треба ,,запрощувати,, ,якщо зовсім ковід не прогнати, так менша зола як раз омікрон
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15.12.2021 14:52 Відповісти
У них робота така коментувати. А то усякі кугути почнуть волать, що зовсім інфи немає.
Тому навіщо тобі читати про кожний новий штам? Ніхто ж не насилує!
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15.12.2021 15:17 Відповісти
от цікаво, з якої дози вакцинація стане платна....
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15.12.2021 14:53 Відповісти
а с какой она стала бесплатна???? Так или иначе все вакцины ЗАКУПЛЕНЫ у производителя, и эти производители приподнялись за год в 10-20 раз. получив кеш на свои счета.
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15.12.2021 15:01 Відповісти
маю на увазі оплату від людей....
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15.12.2021 15:08 Відповісти
Да никогда не будет. Никто не будет покупать. В этом случае дешевле дать бабло госчиновнику любой страны и он за деньги бюджета купит любую непроверенную срань.
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15.12.2021 15:37 Відповісти
Речь уже не о вакцинах, а о том, что в европе сформировалась группа людей ,которые решили управлять популяцией. Одурачивают глупый народ. Не будет не у кого иммунитета после этих вакцин, только после пополнения питательных веществ, будет та, питательная энергия, которая позволит сделать иммунитет. Не бывает что то из ничего. Если в морозилке закрыть курицу, их там две не получится. Так и с вакцинами, если дефицит конкретных элементов, то чуда не будет. За то подрывается функциональность организма такими инвазиями, всегда и очень успешно.
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15.12.2021 15:30 Відповісти
"стартанув" він із південної аврики - тіпа ))))- а от чомусь найбільше його в Норвегії- чомусь не в Дойч....- хоча я впевнений що найбільше авіарейсів якраз в Дойч із ПАР ...., но ніяк не в Норвегію))) дивина ...
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15.12.2021 15:34 Відповісти
"Научные данные свидетельствуют, что стоит готовиться к тому, что вариант "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе", - сказала фон дер Ляйен.
Другие научные данные, которые по понятным причинам широко не афишируются, говорят о том, что этот омикрон не страшнее традиционной простуды и гриппа в плане тяжести заболевания. И к чему эта паника и громкие заголовки? Вакцину нужно всем вколоть?
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15.12.2021 15:52 Відповісти
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15.12.2021 17:29 Відповісти
цикаво от куда такие названия выдумуют..-почему не персик или гитлер или фон шниперсон или колобок или сахарная дупа--сразу омекрон персей 8
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15.12.2021 17:30 Відповісти
 
 