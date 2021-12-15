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Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

Будь-яке порушення Росією територіальної цілісності України Росією матиме високу ціну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина з великим занепокоєнням слідкує за безпековою ситуацією на російсько-українському кордоні.

"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати тут єдиним фронтом з нашими європейськими партнерами і нашими трансатлантичними союзниками", - зазначив Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Скажіть хто небудь тому Шольцу, що россія вже 7 років, як порушила кордони України.
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15.12.2021 14:46
+15
Так уже ж порушили: крысм отжали и бойню на домбасе затеяли. А вы, курвы, схавали...
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15.12.2021 14:44
+9
Где то это уже звучало со стороны тевтонцев. А! Вспомнил! Комсомолка из ШТАЗИ пальчиком грозила.
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15.12.2021 14:44
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Где то это уже звучало со стороны тевтонцев. А! Вспомнил! Комсомолка из ШТАЗИ пальчиком грозила.
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15.12.2021 14:44 Відповісти
баварці не тевтонці...вони, опше, словяни якісь...
радуються, п,ючи, як заповідав один із праотців українців
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15.12.2021 14:47 Відповісти
Так уже ж порушили: крысм отжали и бойню на домбасе затеяли. А вы, курвы, схавали...
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15.12.2021 14:44 Відповісти
То не считаицца! У них отсчёт по новой пошёл.
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15.12.2021 14:49 Відповісти
100% ось ще раз і остаточна порція сурової стурбованості моментально.
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15.12.2021 14:50 Відповісти
Да ще нагадайте, що ті свині оп'ять під Рейстагом можуть опинитися, як що їм зараз опір крутий не вчинити
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15.12.2021 16:02 Відповісти
Без поддержки американцев советские солдаты могли оказаться только за уралом, в лучшем случае
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15.12.2021 16:03 Відповісти
Без поддержки американцев ,советские солдаты могли оказаться только за Уралом, в лучшем случае! А то,что среди советских солдат было миллионы украинцев? Не напрягает Вас?
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15.12.2021 18:49 Відповісти
Так усі жили би зараз у Європі, а не з ****** під бочиною
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17.12.2021 16:53 Відповісти
Елена! Если бы,то кабы! Никто не знает в европе и концлагере!История не имеет СОСЛАГА́ТЕЛЬНЫХ
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19.12.2021 23:04 Відповісти
Я розумію, що не треба було чинити німцям опір, нехай би спалили ту московію, а вилізли недолугі завдяки лендлізу
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20.12.2021 19:33 Відповісти
Як же їх ковбасе, коли їм це нагадують...
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17.12.2021 16:52 Відповісти
Як же їх ковбасе, коли їм це нагадують! Вообще не в тему) Извините
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19.12.2021 23:19 Відповісти
Ну он же не уточнил кому "високу ціну".

"Русские деньги кровью не пахнут" (с) ПАСЕ
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15.12.2021 16:54 Відповісти
лицемер .
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15.12.2021 14:45 Відповісти
Скажіть хто небудь тому Шольцу, що россія вже 7 років, як порушила кордони України.
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15.12.2021 14:46 Відповісти
нудить від їх фальшы....
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15.12.2021 14:47 Відповісти
Ну да! Московия ще не порушала территоріальної цілісності України.
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15.12.2021 14:49 Відповісти
Скажіть цьому лицемірові, що багатьом українським воїнам доведеться заплатити життям. Але для "шольців" це ж не якісь європейські грайдупки, яким набили пику і після чого "шольці" впадають в гістерику.
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15.12.2021 14:56 Відповісти
Бла Бла Бла... арийцы недоделанные. Всегда были лицемерами, всегда останутся.
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15.12.2021 14:58 Відповісти
Не той німець пішов, желе якесь
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15.12.2021 16:03 Відповісти
Они всегда такие были. Ушлые, мягкие, заносчивые, самовлюбленные эгоисты. Потому и проиграли войну. Им газ обещают, а они не против.
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15.12.2021 16:10 Відповісти
А що з Кримом і Донбасом це що не вторгнення ***** якби що небуть ляпать язиком безхребетній європі. Яка робить вигляд занепокоєності і стурбованістю уже це гидко чут
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15.12.2021 14:59 Відповісти
та это он так толсто намэкает, что дорого параше обойдутся его согласия по многим важным для неё вопросам.
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Любое нарушение Россией территориальной целостности Украины будет иметь Россию Источник: https://censor.net/ru/n3305378
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15.12.2021 15:03 Відповісти
Шольц, Боррель, Нуланд, фон Дер Ляйен и ещё множество европейских, американских политиков. А что сказал презервадент и " величайший лидер современности"??
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15.12.2021 15:03 Відповісти
"Я никому ничего не должен".... Ну кроме игорьвалерича
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15.12.2021 15:11 Відповісти
Ой ой а цей використаний гандон шульц ще цинічніє чим фюрерша меркель
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15.12.2021 15:06 Відповісти
Шо то они там как в одну дудку - заплатят, заплатят... Как будто никто не верит что параша этого не сделает. А если сделает то мы выразим "глубокую озабоченность"!!! Суки вы продажные!!! Вам тока трандеть можно. Никто не хочет с мордовией сязыватся!!
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15.12.2021 15:06 Відповісти
Хтось може передати цьому дідусю, що - це вже не смішно!
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15.12.2021 15:09 Відповісти
та чули ми вже про вашу "озабоченность"
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15.12.2021 15:10 Відповісти
Цензор, Вам не надоело ежедневно печатать предупреждения стран Европы о серьезных предупреждениях без указания конкретики, что они сделают. Это напоминает о глубоких озабоченностях в 2014 году, когда параша в открытую нападала, когда она СЕЙЧАС нападает на Украину. Да еще мы узнали, что Меркель наложила вето на закупку пару десяток снайперских винтовок и еще какой то мелочи. По моему мнению только Польша и страны Прибалтики, да еще США и Англия помогут нам. Нам незамедлительно надо создавать тесную военную и экономическую связь с Польшей и странами Прибалтики!!!
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15.12.2021 15:13 Відповісти
Кто ж по-вашему будет эту коалицию создавать? Агент козырь-тимофеич, бородатая бабушка или шут- членограй? Или их криминальная шобла шестёрок?
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15.12.2021 15:47 Відповісти
Украинцы улыбаются слушая бред озабоченности соседей.... Они собьют с Путлера для себя выгоды и для видимости санкции обьявят от которых кремлю похеру и не особо болестны.... Лицемерные брехуны блокируют поставку вооружения. Х.йло купит десяток политиков и пакостит слушая озабоченности....
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15.12.2021 15:15 Відповісти
за любое...но кроме Крыма и куска Донбасса... то как-то не считается...
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15.12.2021 15:23 Відповісти
Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3305378

НУ ДА - СКИНЕ ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ 200 $ З КУБОМЕТРА ГАЗУ
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15.12.2021 15:30 Відповісти
Сложно поверить, но мы должны дать карт бланш Шольцу, в любом случае есть шанс, что после агента Штази к власти в Германии пришео реальный политик и ситуация в отношениях с РФ изменится. Бурные овации господину Канцлеру!
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15.12.2021 15:42 Відповісти
Помоему Шольц - кретин.
У нас Крым и Донбасс оккупированы. На этом фоне делать такие резкие заявления - это демонстрировать полное непонимание происходящего.
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15.12.2021 16:27 Відповісти
Вы не правы. Он всё понимает,но... это есть политик))) Деньги любят тишину. Ничего личного. Только Бизнес!
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19.12.2021 23:30 Відповісти
Краще б розблокував постачання зброї,яке заблокувала "папєрєдніца") ,а не тупі,вибачте,меседжі виголошував. Кацапи порушили територіальну цілісність України 🇺🇦 дав 2014. Ні,не чув "хер" Шольц?
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15.12.2021 16:29 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:31 Відповісти
 
 