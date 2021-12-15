Брата скандального голови ОАСК Вовка Зонтова випустили під заставу в 7,61 млн грн. Спочатку було 35 млн грн
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Адвокат, колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Юрій Зонтов, підозрюваний у підбурюванні в отриманні неправомірної вигоди, вийшов із СІЗО після внесення застави як альтернативи арешту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"13 грудня за нього внесено заставу у сумі 7,61 млн грн", - сказали в САП.
Водночас у САП уточнили, що підозрюваний перебував під вартою з 6 квітня 2021 року.
Зазначимо, що спочатку суд встановив Зонтову заставу у розмірі 35 млн грн. Пізніше її було зменшено до 27,24 млн, потім до 21,56 млн грн.
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.
21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
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от якраз місце заступника міністра в МВС вакантне...
- Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
- Почему вы решили убирать именно наш туалет?"
если коротко - то тут ....- но єто не для всех ))))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2
Мораль господ и мораль рабов
Если не согласен, в ответ напиши своими совами, что ты имел в виду выше, под словами ментальный раб. то ведь твоя суть и ты в нее веришь. Какие проблемы?
в деяких світових вишах "Развернутый ответ " займае СЕМЕСТР - наприклад в Кембріджі....- а коротко мое : е раби - та ментальні раби , генетичні раби ( інколи не така вже і їх вина - так історично сталось....) - е воїтелі.....проаналізуй історичне вікінгів ( вони постійно БОРОЛИСЬ щоб ВИЖИТИ .... - і їхне сьогоднішне ....- і тих хто був під кацапіею понад 300 років ...- звідціля і "ментальність" генетична ... - але повторюсь , це не для всіх...
в той же час - Україна ЕВОЛЮЦІОНУЕ - і це вже радуе ))))
і наостанок - я з тобою в одному окопі - більше За ніж ні ...))))
Я точно не такой и у меня свои приоритеты в жизни. Семья, Украина и наРФия иди в жопу!
Признаю, что не все плохо, были и плюсы. Минск был необходим. Это 100 % плюс, т.к. он нам дал время. Томос - это еще плюс, но и минус одновременно. Попробуй найти этот томос в оригинале и прочитать 4й абзац, кому он выдан...
Безвиз - Тоже пол плюса, т.к. им пользуется только те, кто и ранее ездил за бугор, а это 15% элиты.
Все. Остальное минусы. Кадрова политика не лучше, чем у Зе. Демчишин, Гонтарева, куча бесполезных прокуроров, куча антикоррупционных нововведений, которые отпускают бриллиантовых прокуроров... куча взорванных скадов и награждение Шевцова, коготорый их охранял. Снабжение террористов через африканский уголек, Фирташевский Титан и наше житомирское сырье для него исправно поставляется даже сегодня! Муженко, Гелетей... столько реально загубленных жизней настоящих патриотов из за их бездарных решений. Но они генералы Порошенко, а патриоты в земле. Я не прощу!
Унікальність томосу, виданого Православній церкві України, в тому, що в цьому документі чітко окреслені межі нової церкви. За межами України відтепер заборонено мати свої громади. Тобто громади українських вірних у діаспорі (Європа, США, Канада) переходять під управління Вселенського патріарха. (Така норма передбачена давніми церковними правилами: помісні церкви мають діяти тільки на своїй канонічній території, всі ж діаспори в усьому світі перебувають під омофором Вселенського патріарха). На практиці це правило часто порушується, в першу чергу Російською православною церквою, яка має в Україні, не на своїй канонічній території, фактично філафл УПЦ - Українську Православну Церкву..
якщо таких грошей не було то брати за сраку тих хто їх вносить.
де взяв і з якого приводу така благодійність.
а то, ****, мама любіт скорость...