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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Абітурієнти з ТОТ отримуватимуть близько 6 тис. грн стипендії під час проходження реінтеграційних курсів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Абітурієнти з ТОТ отримуватимуть близько 6 тис. грн стипендії під час проходження реінтеграційних курсів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Удосконалення документу направлено на збільшення стипендіального забезпечення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році. З 1 січня 2022 року воно становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рішенням Уряду:

- розширено цільову аудиторію реінтеграційних курсів за рахунок категорії осіб, які у попередньому навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти;
- встановлено заборону брати участь у реінтеграційних курсах особам, які проходять або завершили навчання в українських закладах вищої освіти, особам, які навчалися на реінтеграційних курсах у попередні роки, а також запроваджено механізм верифікації відповідної інформації;
- надано можливість проведення заходів, визначених Порядком використання коштів (крім реінтеграційних курсів), також і для внутрішньо переміщених осіб
- зміщений акцент з навчання на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій до українського соціокультурного простору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
А с хера ли мы должны содержать этих сепарских личинок.
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15.12.2021 16:00
+17
А дятям загиблих та скалічених героїв ,захистників України ,які преференції ??)))
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15.12.2021 16:05
+13
опуеть. вы что творите?
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15.12.2021 15:56
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готовте гіпс та бинти бо будуть пиджені та переломані.
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15.12.2021 15:55 Відповісти
опуеть. вы что творите?
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15.12.2021 15:56 Відповісти
"divide et impera"
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15.12.2021 16:47 Відповісти
та вы шо? конкрентым пацам и девчатам с семками нужно за что-то под вороваек отпрыгивать
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15.12.2021 16:49 Відповісти
а нашо???
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15.12.2021 15:58 Відповісти
Может ці діти будуть як Ірина Фаріон ?

Професор Ірина Фаріон визнана переможницею за найкращу доповідь на Міжнародній конференції в Мюнхені

14 ГРУД. 2021, 12:17
КАТЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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15.12.2021 15:59 Відповісти
Професор катедри української мови, доктор філологічних наук Ірина Фаріон за рішенням Ради Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені та за голосуванням учасників «Діалог мов - діалог культур» (28-31 жовтня 2021 р., Мюнхен) визнана переможницею за найкращу доповідь «Постколоніяльні виміри мовної політики В. Зеленського: персоналістичний контекст». У конференції-конкурсі взяли участь 42 особи.

Переможницю за результатами Дванадцятої конференції з україністики «Діалог мов - діалог культур» буде запрошено до участі у Засіданні круглого столу Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені.

Ірина Фаріон зауважила, що у міжнародній науковій співпраці надважливо пропагувати й поширювати саме націєцентричні наративи, що і є гарантом нашого внутрішнього зростання і світового зацікавлення.
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Ти про Зеленського? Ну так про нього доповідь була, точніше, про його постколоніяльну мовну політику.
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15.12.2021 16:25 Відповісти
мовна політика узєлєнсково
вам не смішно..?
в німецькому заштатному універі з кафєдрой русской (решта на додачу) славістікі - полной інтегрірованной, ага

"Інститут слов'янської філології Університету Лювіґа-Максиміліана пропонує «повну інтегровану славістику», яка включає всі обов'язкові спеціальності та пропонує ґрунтовну підготовку з мовознавства, літературознавства, а також культурознавста у галузі країнознавства й інтермедіальності.
Поняття «повна славістика» означає, що для вивчення пропонуються майже всі слов'янські літературні мови: російська, чеська, польська, українська, боснійсько-хорвацько-сербська та болгарська. Кожна із зазначених може бути обрана студентами для вивчення як основна мова. При підготовці з додаткової спеціальності цей список мов розширюється ще й словацькою та словенською. - https://www.ukrainisch-zentrum.slavistik.lmu.de/uk/*****-uns.html
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15.12.2021 18:03 Відповісти
Запитання було про шльондру, я відповів. Ще пояснення потрібні?
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15.12.2021 18:06 Відповісти
вєрною дорогой ідут таваріщі славісти - дорогою гебіста Романа Якобсона

Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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15.12.2021 18:07 Відповісти
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15.12.2021 16:20 Відповісти
Швидше ,як Бойко чи Лукаш !!!)))
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15.12.2021 16:02 Відповісти
Не хотелось бы .
кстати , А ОТРАБАТЫВАТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗАТРАТЫ ОНИ БУДУТ ? Шо там законы говорят ?
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15.12.2021 16:06 Відповісти
А с хера ли мы должны содержать этих сепарских личинок.
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15.12.2021 16:00 Відповісти
а они когда подрастут поширшее ворота путлеровскому войску будут открывать ... !
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15.12.2021 16:04 Відповісти
Отцы-воевали...
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15.12.2021 16:16 Відповісти
Это за то что наши воины в их родителей вжопучленцев стреляли ?
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15.12.2021 16:01 Відповісти
А дятям загиблих та скалічених героїв ,захистників України ,які преференції ??)))
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15.12.2021 16:05 Відповісти
Те ж не наші ті ! Це зовсім інше!
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15.12.2021 18:50 Відповісти
Шмигаль свідомо порушує конституцію. Але кому до цього є діло ? Це не свавіля,це-бєспрєдєл.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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15.12.2021 16:06 Відповісти
Закони для "мудрого наріда" , на слуг наріда вимоги законів не розповсюджуються !!!))))
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15.12.2021 16:12 Відповісти
Таки Майдан снова начнется со студентов...
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15.12.2021 16:07 Відповісти
А інваліди другої групи з не окупованих територій будуть отримувати пенсію 2200 гривень? А більшість пенсіонерів 3000 гривень? Це чесн? Справедливо?
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15.12.2021 16:08 Відповісти
Эти сепарские личинки идут по квоте 2, фио не указывается. Только номер. Можно посмотреть на вступ юа. Не скажу, что их много, но есть
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15.12.2021 16:13 Відповісти
Первый "подарок" Украине преподнесли дотируемые шахтеры Донбасса, следующая "благодарность" будет от студентов с Донбасса. Чудны дела твои, Господи.
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15.12.2021 16:16 Відповісти
да чего там мелочиться ! накиньте еще столько же сверху пусть отцам своим отправят тем которые наших солдат калечат
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15.12.2021 16:18 Відповісти
Зеля бы платил и их отцам, да не может. Подымут шум: конфлик интересов, зашквар и прочеее...
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15.12.2021 18:44 Відповісти
Мало того,не один сепар не сел-теперь ОРДЛО,на содержание возьмем...
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15.12.2021 16:18 Відповісти
8 лет оккупации и безжалостной рашистской пропаганде... Эти абитуриенты еще не потеряны для Украины, но автоматическое назначение им стипендии, да еще и в таком размере сделает обратный эффект. Они будут ходить по коридорам ВУЗов и раздавать щелбаны детям АТОшников, да и вообще обычным украинцам своего возраста, пропагандируя те рабссийские ценности, которые им вбили в ОРДЛО, а теперь они еще и в привилегированном состоянии. Только общие условия вступления, обучения и стипендий. И в конце концов, Донбасс не является родиной плеяд академиков и Нобелевских лауреатов...
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Так що у нас вже перед Законом не всі рівні? ((( Це яке вже за рахунком порушення Конституції Гарантом?
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15.12.2021 16:40 Відповісти
что такое реинтеграционные курсы? сколько они длятся? что там преподают?
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15.12.2021 16:57 Відповісти
Приехать в Киев, получить проживание, месяц ходить (а можно и не ходить) на курсы. И еще 6 тыс. дадут. Халява! Да кто же откажется, это же как за границу съездить на дурняк. Лохи налогами все оплатят. А папки и мамки в это время по их мужьям, сыновьям стреляют.
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15.12.2021 17:45 Відповісти
Вам еще не понятно, за кого топят гребаные ЗЕленые ублюдки во власти???
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15.12.2021 17:55 Відповісти
Пенсионер обыкновенный - стаж 40 лет,пенсия 2200гр..Всё по-честному!!!
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15.12.2021 18:38 Відповісти
 
 