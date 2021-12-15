Абітурієнти з ТОТ отримуватимуть близько 6 тис. грн стипендії під час проходження реінтеграційних курсів
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Удосконалення документу направлено на збільшення стипендіального забезпечення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році. З 1 січня 2022 року воно становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рішенням Уряду:
- розширено цільову аудиторію реінтеграційних курсів за рахунок категорії осіб, які у попередньому навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти;
- встановлено заборону брати участь у реінтеграційних курсах особам, які проходять або завершили навчання в українських закладах вищої освіти, особам, які навчалися на реінтеграційних курсах у попередні роки, а також запроваджено механізм верифікації відповідної інформації;
- надано можливість проведення заходів, визначених Порядком використання коштів (крім реінтеграційних курсів), також і для внутрішньо переміщених осіб
- зміщений акцент з навчання на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій до українського соціокультурного простору.
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Професор Ірина Фаріон визнана переможницею за найкращу доповідь на Міжнародній конференції в Мюнхені
14 ГРУД. 2021, 12:17
КАТЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Переможницю за результатами Дванадцятої конференції з україністики «Діалог мов - діалог культур» буде запрошено до участі у Засіданні круглого столу Інституту слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліяна у Мюнхені.
Ірина Фаріон зауважила, що у міжнародній науковій співпраці надважливо пропагувати й поширювати саме націєцентричні наративи, що і є гарантом нашого внутрішнього зростання і світового зацікавлення.
вам не смішно..?
в німецькому заштатному універі з кафєдрой русской (решта на додачу) славістікі - полной інтегрірованной, ага
"Інститут слов'янської філології Університету Лювіґа-Максиміліана пропонує «повну інтегровану славістику», яка включає всі обов'язкові спеціальності та пропонує ґрунтовну підготовку з мовознавства, літературознавства, а також культурознавста у галузі країнознавства й інтермедіальності.
Поняття «повна славістика» означає, що для вивчення пропонуються майже всі слов'янські літературні мови: російська, чеська, польська, українська, боснійсько-хорвацько-сербська та болгарська. Кожна із зазначених може бути обрана студентами для вивчення як основна мова. При підготовці з додаткової спеціальності цей список мов розширюється ще й словацькою та словенською. - https://www.ukrainisch-zentrum.slavistik.lmu.de/uk/*****-uns.html
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
кстати , А ОТРАБАТЫВАТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗАТРАТЫ ОНИ БУДУТ ? Шо там законы говорят ?
нашіті ! Це зовсім інше!
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