Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З 15 грудня громадяни, які прибувають до Польщі з-за меж ЄС, зокрема з України, крім сертифіката про вакцинацію, мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2.
Цей результат має бути польською або англійською мовами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено", - йдеться у повідомленні.
Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні, опікунів, котрі їх супроводжують, дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав, у супроводі опікунів.
Будь ласка, зачекайте...
Я дико вибачаюсь, але 2-5% -це в Україні, а США важкохворих вакцинованих 0,01%
Розкажіть цю бєлібєрду у ковідній реанімації.
Це все ваші роздуми на вільну тему, так можна і про гороском поговорити. А існують тисячі професорів, вчених, медиків і не з Трускавецькими дипломами, які рекомендують дії для пацієнтів та урядів. Я розумію, що ми в Україні живем і як люди купили сертифікати, так частина медиків купує дипломи, тому довіри до медицини немає і процвітає альтернативна обдарованість. Українці "мудрі" по свому, а поляки по свому. В Польщі теж дослідження проводяться і впевнений хитрозробленість українців там видно за кілометр
І до такого дійшли ? Вже не дивно.
Потому в Польше в любом случае придется сделать еще и местный ПЛР-тест.
Вчора від мене виїхали мої родичі поляки. Гостювали 10 днів. Так от, коли вони пересікали кордон Польщі, то поляки навіть не перевіряли їх на якісь там тести, ага))) Везіть собі в Украну , раптом шо)))) А наші .... так само.... ще гірше. Каже 50 злот і конєц..... От така муйня, малята.... Кажу правду, бо вони мені не брехали.
П.С. ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц. В мене фсьо. Напрвду не смішно....
Коли у зворотньому напрямку - геть інакше. Але вони там теж змінюють правила кожні 2 тижні - то треба карантин відсидіти, то не треба, то знову треба, то знове не треба...
"ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц"
Куди це ви ходили? У Сінево чи у Ділі все нормально роблять - і з термінами, і з бланками....правда не 260 грн, а вдвічі дорожче.
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Если что - в Польше все равно придется тест сдать, тк из-за наших долб*бов, покупающих тесты и сертификаты, они украинским тестам и сертификатам не доверяют.
За 24 часа? Это как? Это его на границе нужно сделать, дождаться результата и тут же попытаться пересечь границу.
Итак. Утром в Киеве сдаешь, ждешь результат, вечером выезжаешь в сторону Львова, доезжаешь до границы, стоишь в очереди, до польского пограничника попадаешь днем. Таким образом прошло уже больше, чем 24 часа. Что тут непонятного-то...
Вдома сидіть та насолоджуйтесь вами обраною владою.