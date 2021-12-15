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Новини За кордоном
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Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест

З 15 грудня громадяни, які прибувають до Польщі з-за меж ЄС, зокрема з України, крім сертифіката про вакцинацію, мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2.

Цей результат має бути польською або англійською мовами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено", - йдеться у повідомленні.

Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні, опікунів, котрі їх супроводжують, дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав, у супроводі опікунів.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
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15.12.2021 16:13
+9
ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
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15.12.2021 16:17
+7
вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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15.12.2021 16:21
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Может им еще ключ от квартиры где деньги лежат?
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15.12.2021 16:08 Відповісти
А все из за козлов которые торгуют и покупают сертификаты.
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15.12.2021 17:02 Відповісти
Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
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15.12.2021 16:13 Відповісти
А нічого, що в Україні сотні тисяч імбіци... мудрого зубожілого наріду, котрий дав по 100 баксів за фальшивий сертифікат?
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15.12.2021 16:26 Відповісти
А ничо, что речь не об Украине?
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15.12.2021 16:27 Відповісти
"а ничо", что речь о странах вне ЕС и там ситуация с фальшивыми сертификатами тоже "неочень"?
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15.12.2021 16:42 Відповісти
Например Британия, да? Кстати, а как там в ЕС, точно точно фальшивых сертификатов не дают?
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15.12.2021 16:44 Відповісти
будут ради парочки стран, которые составляют мизер в пограничном движении делать исключение? нет.
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15.12.2021 19:13 Відповісти
Українці серед лідерів іноземних громадян, які відвідують Польщу, тим більше поза межами ЄС. Ще бракувало, щоб через "вумних" конкретно одну Україну в стойло поставили +вакциновані можуть бути носіями вірусу + вакциновані також можуть важко хворіти і їх 2-5% серед всіх хворих
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15.12.2021 16:45 Відповісти
Це поки що 2-5%. Почекайте з півроку. Прозрієте.
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15.12.2021 17:36 Відповісти
Якщо вакцинується 90% процентів населення, то прогнозую, що серед хворих частка хворих-вакцинованих збільшиться до 10%.

Я дико вибачаюсь, але 2-5% -це в Україні, а США важкохворих вакцинованих 0,01%
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15.12.2021 18:32 Відповісти
Не треба вибачатися ... дико ... Усе норм ...
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15.12.2021 18:42 Відповісти
Аж соромно стало, відчув себе антиваксером з цими 2-5 процентами))
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15.12.2021 18:56 Відповісти
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16.12.2021 11:34 Відповісти
А нічого, що наша влада так зробила, щоб люди подібне робили? Щеплення добровільне? То чому примус діє та усілякі обмеження всередині країни? Що, вакцинки таки не роблять того, що повинні робити - захищати людину від захворювання. Що, не захищають? Так що ж то за вакцини? Якби не було примусу вакцинуватися то ніхто б не робив би підробних сертифікатів. Більше року жили без усіляких вакцин і нічого. Ось би хай і залишалося хто хоче - той робить, хто не хоче - ні. У разі потреби просто тест здає. До того ж кожні три дні його здавати немає аж ніякого сенсу. Все одно можна заразитися навіть вийшовши з пункту де той тест здавав.
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15.12.2021 17:35 Відповісти
Наша пісня гарна - починай зпочатку ...
Розкажіть цю бєлібєрду у ковідній реанімації.
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15.12.2021 18:43 Відповісти
Кому розказати? Тим кого автівка збила? Нашо воно їм?
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15.12.2021 19:11 Відповісти
Таки захищає вакцинка. В США важкохворих вакцинованих 0,01% - дослідження.

Це все ваші роздуми на вільну тему, так можна і про гороском поговорити. А існують тисячі професорів, вчених, медиків і не з Трускавецькими дипломами, які рекомендують дії для пацієнтів та урядів. Я розумію, що ми в Україні живем і як люди купили сертифікати, так частина медиків купує дипломи, тому довіри до медицини немає і процвітає альтернативна обдарованість. Українці "мудрі" по свому, а поляки по свому. В Польщі теж дослідження проводяться і впевнений хитрозробленість українців там видно за кілометр
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15.12.2021 18:55 Відповісти
Таки ні. Не захищає інакше нашо усілякі бустерні щеплення. Де логіка? Відносно тисяч медиків - це взагалі ні про що. А є ще більше наприклад медиків і професорів, які з урядами незгодні та мають свій власний не менше авторитетний погляд на проблему. Але їх тупо цензурять. Наприклад тут на цензорі була стаття де лікарів, які намагаються лікувати ковід наші чинуші від медицини зпівставили з знахарям замість того, щоб проаналізувати їх досвід лікування.
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15.12.2021 19:10 Відповісти
Немає їх "ще більше". Чуть не кожного такого фріка (професора з дипломом) всі знають в лице. Чому вони не можуть дійти однієї думки з колегами? Їм плювати на думку людей, котрі вчились з ними з одних підручників, та сиділи за однією партою? Чи може у них не достатньо аргументів? А може вони просто не вміють працювати в колективі, а амбіції претендувати на багато більше в цьому житті залишаються? Такі люди були і будуть завжди. І це саме визнані медики дають поради урядам, а не навпаки. І це не тільки в Україні, а й в УСІХ країнах світу, включно з ВООЗ
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15.12.2021 19:30 Відповісти
Я не бачила цю статтю.
І до такого дійшли ? Вже не дивно.
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16.12.2021 00:18 Відповісти
Логіки немає якраз у вас, бо якщо б вакцина не захищала, то не захищали б і бустерні щеплення цією вакциною.
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16.12.2021 08:09 Відповісти
ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
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15.12.2021 16:17 Відповісти
Поляки уже давно поняли, что наши справки скомпроментированы - ибо дол*бы покупают и сертификаты о вакцинации, и плр-тесты.
Потому в Польше в любом случае придется сделать еще и местный ПЛР-тест.
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15.12.2021 16:50 Відповісти
Звідки у Вас така інформація? Дайте будь-ласка відповідь.
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15.12.2021 21:20 Відповісти
Від тещі з Польщі.
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15.12.2021 23:14 Відповісти
Дякую!
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15.12.2021 23:26 Відповісти
Шановний Tierre , я тобі розкажу як то єсть)))

Вчора від мене виїхали мої родичі поляки. Гостювали 10 днів. Так от, коли вони пересікали кордон Польщі, то поляки навіть не перевіряли їх на якісь там тести, ага))) Везіть собі в Украну , раптом шо)))) А наші .... так само.... ще гірше. Каже 50 злот і конєц..... От така муйня, малята.... Кажу правду, бо вони мені не брехали.
П.С. ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц. В мене фсьо. Напрвду не смішно....
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15.12.2021 23:29 Відповісти
Це коли вони до нас їдуть...бо наші - корумповані падла, а поляки - а їм пофіг на нас - їдуть жеж не до них...
Коли у зворотньому напрямку - геть інакше. Але вони там теж змінюють правила кожні 2 тижні - то треба карантин відсидіти, то не треба, то знову треба, то знове не треба...

"ходив з ними тут робити тести. 260 гривень. Ти б то бачив..... А ні терміну ні ніц"
Куди це ви ходили? У Сінево чи у Ділі все нормально роблять - і з термінами, і з бланками....правда не 260 грн, а вдвічі дорожче.
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16.12.2021 08:13 Відповісти
вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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15.12.2021 16:21 Відповісти
Тони Фаучи до сих пор на свободе?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
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15.12.2021 16:38 Відповісти
интересный факт-русня гонит своё население прививатся шмурдяком и в то же самое время финансирует антиваксерское говно типа тебя за границей.
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15.12.2021 16:48 Відповісти
тек блд, негативний діагностічний тест чи негативний плр, крім плр щє є експресс та іфа вони є діагностичними але дешевше, треба завтра узнавати
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15.12.2021 16:23 Відповісти
Так, перевірте. В принципі, для подорожі за кордон - плр.
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16.12.2021 00:20 Відповісти
А працювати хто в вас поляки буде, ви думаєте?
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15.12.2021 16:30 Відповісти
Кому надо будет - купят и тест.
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15.12.2021 16:31 Відповісти
А сдать тест религия не позволяет?
Если что - в Польше все равно придется тест сдать, тк из-за наших долб*бов, покупающих тесты и сертификаты, они украинским тестам и сертификатам не доверяют.
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15.12.2021 16:51 Відповісти
на роботу без тестів пускали, пускають, і будуть пускати, обмеження тільки для тих, хто на закупи їздить
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15.12.2021 19:14 Відповісти
сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы

За 24 часа? Это как? Это его на границе нужно сделать, дождаться результата и тут же попытаться пересечь границу.
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15.12.2021 16:37 Відповісти
Можно за сутки сделать или за 20 часов до пересечения границы сделать. По желанию. Что тут непонятного-то...
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15.12.2021 16:53 Відповісти
та ти шо! А нічого що навіть Синєво гарантує отримання тезультатів за 24 години?! Тобто якща в тебе літак сідає в Польщі о 7 ранку, то зробити тест требв о 8 ранку за день. А якщо результатів не буде? А він повинен бути роздрукований та з мокрою печаткою. Ця міссія нездійсненна.
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15.12.2021 17:08 Відповісти
Півгодини я чекав. Нє ??
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15.12.2021 18:48 Відповісти
Тільки вчора дочка здавала о 8 ранку. О 9 вечора прийшло повідомлення, що результат готовий. А якщо літак о 6 ранку, а потрібен мокрий оригіна - де брати?
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15.12.2021 23:17 Відповісти
А з телефону в pdf не приймають ?
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16.12.2021 00:21 Відповісти
Сделать то можно. Но нужно ж еще как бы результата дождаться. А потом еще добраться до Польши из Киева, например, на авто, а потом еще часов шесть на границе простоять. Большинство украинцев попадает в Польшу именно на авто. Я езжу так в Польшу из Киева.
Итак. Утром в Киеве сдаешь, ждешь результат, вечером выезжаешь в сторону Львова, доезжаешь до границы, стоишь в очереди, до польского пограничника попадаешь днем. Таким образом прошло уже больше, чем 24 часа. Что тут непонятного-то...
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15.12.2021 17:45 Відповісти
Ненашел нигде официальной информации как быть в случае транзита через территорию Польши, нужен ли тест или нет
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15.12.2021 16:38 Відповісти
Так. Потрібний. ІФА тест теж проходить
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15.12.2021 16:39 Відповісти
А тест DPI (лазерный тест) подходит?
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15.12.2021 16:53 Відповісти
А тест на беременность или тест ЗНО подходит?
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15.12.2021 17:46 Відповісти
а вы все шутите, я буду лететь туда из Дубаи, а там антиген тест мне обойдется дороже, чем ПЦР, как альтернатива тест DPI
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15.12.2021 19:06 Відповісти
Если транзитом не выходя из Аэропорта и не пересекая границу ЕС то врядли . Если паспортный контроль для пересадки нужно будет проходить , то тест требуеться .
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15.12.2021 19:30 Відповісти
Тест понятно , к чему паспорт вакцинации ? Поляки скурвились окончательно . Своими безумными мерами паспортизации правица проиграет следующие выборы левым партиям . Нет мозгов считай калека . И липовых беженцев не остановили от лукашни , прогнулись под требования ЕС быть гуманнее .
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15.12.2021 19:27 Відповісти
Антивакси самі себе зробили разом. Підробними сертифікатами прославились на весь світ, а зараз скавчать та сікаються, що усіх з України примушують ще й тести робити.Італія вже в'їзд заборонила, зараз і інші країни підтягнуться.

Вдома сидіть та насолоджуйтесь вами обраною владою.
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16.12.2021 00:44 Відповісти
Чую якийсь звук. Стріляє щось. Ааааа. Це рвуться пердаки уколотих лошариків.
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16.12.2021 00:45 Відповісти
Це антитіла гупають ногами ужаленим в легені.
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16.12.2021 02:04 Відповісти
Посмотрим сколько продержится это правило.
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16.12.2021 02:03 Відповісти
 
 