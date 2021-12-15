РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності.
Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадує, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.
"Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - зауважує Денісова.
"Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.
Будь ласка, зачекайте...
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
Як взагалі цьому Бєніному журналісту, типу великому патріоту, вдавалось всі роки війни спокійно працювати на території країни-окупанта?
Ще й сценаристи шоу пуйла дозволяли Цимбалюку ставити питання пуйлу.
Випадково це не могло бути.
"Украинский журналист Роман Цимбалюк каждый раз с 2014 года задает президенту России на пресс-конференции вопросы о присутствии российской армии в Донбассе. Этот вопрос он задал и во время последней пресс-конференции 14 декабря 2017 года.
Владимир Путин в ответ заявил, что "российской армии в Донбассе нет", а если бы в донбасских республиках не было военных, "там была бы резня, хуже чем в Сребренице"."
В мене самої ще немає відповіді на це питання.
А по мере роста популярности Ромыного ютуб-канала, набравшего немаленькую украинскую аудиторию, у рашкован начало все сильнее пригорать. Он реально стал для кацапов неудобен, все эти Скабеехи с Соловьевыми и прочими кацапскими пропагандонами начали по его поводу визг поднимать, тот же Петушарий подключился и тд.
А Бєня замість Цимбалюка може позичити в партнера якогось Назара Діордицю, Мордор його акредитує, та той буде у скабєєвой розповідати про "громадянську війну"...
Супер-патріотичний журналіст Бєніного УНІАН Цимбалюк із року в рік ставить пуйлу питання про присутність його окупаційних військ на Донбасі.
При цьому сам Бєня в Україні розказує, що "путин на Донбассе ни при чем, у нас гражданская война".
І таке буває - СєрЛещ сидів в БПП у ВР та виливав тонни лайна на Пороха...
Тут якась хитрозрблена комбінація схемщика Бєні та пуйла.
Схоже на те, що Рома собі в Ахметова соломки підстелив.
Практикуешь такое с портретами петушария?)
Одни из самых явных отличительный черт ватанов, это гомо-половые темы и попытки навесить на других собственные грешки.