РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова

РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.

"Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - зауважує Денісова.

"Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.