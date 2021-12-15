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Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму "Омікрон", - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму

Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на дослідження Гонконзького університету.

Зазначається, що штам "омікрон" зміг зменшити ефективність двох доз вакцини від COVID-19, зокрема вакцини CoronaVac.

Отже, люди, котрі отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати вищий ризик повторного зараження.

Видання повідомляє, що у жодного з 25 людей, які отримали обидві дози вакцини CoronaVac, не було виявлено рівня антитіл, необхідного для боротьби з вірусом.

Що стосується вакцини Pfizer, то такі антитіла виявили лише у 5 з 25 вакцинованих. Однак навіть вони були в 35-40 разів нижчими, аніж проти штамів "Бета" чи "Дельта".

Також читайте: Бустерна доза забезпечує максимальний захист від штаму "Омікрон", - Pfizer

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Кольщик наколи мне куаркод,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там антитела
С дельтами и омикронами.
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15.12.2021 16:26
+17
По-перше, нема гарантій що, легкий перебіг хвороби пов'язаний з вакцинацією. По-друге, більшість з тих, хто уповноважений від влади говорити про хвороби не є вірусологами але чиновниками, які в кращому випадку закінчили медичний. Достатньо подивитися коли вони останній раз практично займалися медициною.
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15.12.2021 16:30
+17
Не вакцинирован вообще, 2 года, полёт нормальный.
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15.12.2021 17:05
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Да не обращайте внимания на Фому Неверующего... Там хоть кол теши на лбу , будет антиваксерно быковать.
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15.12.2021 21:29 Відповісти
Помниццо из детства.. Был один "бомж" в городке лётческом. Он когда нажирался спал в посадке при минусовой температуре и снеге. А нажирался он постоянно, поскольку его "подогревали" хорошие люди. Ему плевать было на болезни, вирусы и микробы. Когда пел, то косил под Высоцкого и получалось почти не отличишь.. Так он жил несколько лет, пока его менты не забрали за бродяжничество.. Так к чему это я... Человек это такая зараза, которую порой ни один вирус не возмёт, просто нужно знать средства. )))
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15.12.2021 17:38 Відповісти
Я не зрозумів умови про 1000-чу.З 13.12.21 стартував пілот проєкту єПідтримка, за яким кожен вакцинований українець віком від 18 років може отримати 1000 грн на окремий рахунок. Послуга доступна в застосунку Дія для українців, що оновили застосунок та погодились взяти участь в тестуванні. Початок першого етапу виплат очікується вже з 19.12.21.
Це що,українці за 1 тисячу погоджуються стати ,,псами Павлова,,?А ******* про це знає та мовчить?
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15.12.2021 17:39 Відповісти
P.S.Так ось чому деякі депутати так наполегливо впроваджують на законодавчому рівні третю вакцинацію,експериментальну, Нас виявляється не лікують а проводять над нами експерименти та ще і в примусовій формі.
Чому ніхто із МОЗ так і словом на обмовився про фразу у 1000-чі -,,та погодились взяти участь в тестуванні,,.

Про яке тестування йде мова?
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15.12.2021 18:18 Відповісти
ібо нєх розслаблятися

треба 4-5, або 8-12
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15.12.2021 17:43 Відповісти
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15.12.2021 17:46 Відповісти
Видання повідомляє, що у жодного з 25 людей, які отримали обидві дози вакцини CoronaVac, не було виявлено рівня антитіл, необхідного для боротьби з вірусом.
***, это какой-то треш и капец. А с какого буя у них должен быть высокий уровень антител, если они не заражены и не болеют? Спаси нас, Господи, от дебилов. Кто сказал, что высокий уровень антител в организме здорового человека это хорошо? Что эти антитела будут делать, если вируса нет? Это типа мирное время, но по улицам все ходят в военной форме и с оружием причем в веден комендантский час.
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15.12.2021 17:44 Відповісти
Вакцини працюють, імітуючи збудника інфекції - віруси, бактерії або інші мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання. Це «навчає» нашу імунну систему швидко та ефективно реагувати на збудник.

Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі формувати пам'ять про неї. Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та боротися з інфекцією, перш ніж вона захворіє. .
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15.12.2021 18:38 Відповісти
Видимо имелось в виду антитела к омикрону . После прививки антитела за месяц исчезают остаются Т клетки памяти на вирус . Если вирус попадает в организм , антитела начинают вырабатываться . К омикрону естественно ни одна из имеющихся прививок антител не даст ибо требуется 100 дней для разработки прививки к новому штамму .
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15.12.2021 19:18 Відповісти
А почему 100 дней? Ни 55, ни 7, ни 4,5? Откуда такая точность? Уже не нужно я так понимаю проводить полный спектр испытаний? Перефразируя расхожую фразу о войне - целесообразность все спишет?
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15.12.2021 19:22 Відповісти
Фаизер сам говорил как только появился омикрон , для изготовления привики на новый штамм не менее 100 дней . Это процесс лабораторный .
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15.12.2021 19:32 Відповісти
А раньше было пять лет. До чего техника дошла. А точнее не техника, а пофигизм производителей после принятия многими странами законов, освобождающих их от ответственности. Я так понимаю скоро они вакцинки будут клепать к каждому утру как французский булочник булки печет.
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15.12.2021 19:38 Відповісти
К сожалению все идет по этому сценарию . Для того и паспорта вакцинации разрабатывают .
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15.12.2021 19:49 Відповісти
Вже можна варити вакцини на кожній кухні
Изменить ДНК у себя дома? | DIY-биология
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15.12.2021 22:04 Відповісти

Як це пояснює потребу високого рівня антитіл в здоровому незараженому організмі?
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15.12.2021 19:20 Відповісти
Я не знаю , як тобі ще розжувати те що антитіла виробряє імунутет а не вакцина ,, а вакцина лише навчає його це робити .
Лікуйся подорожником . . Мені однаково .
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15.12.2021 19:53 Відповісти
А можна тим, що від ГРВІ застосовують. Бо подорожник це дещо з іншої опери. Це тільки ковід за рекомендацією ВОЗ засобом від глистів лікують. Ви ось подорожником пропонуєте. Так може люди не від ковіду мруть, а від такого лікування?
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15.12.2021 19:55 Відповісти
Это не относится к РНК и векторным вакцинам
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15.12.2021 20:33 Відповісти
та погодились взяти участь в тестуванні
А що це за тестування та чого?
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15.12.2021 18:06 Відповісти
Так от него вроде только один человек умер
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15.12.2021 19:00 Відповісти
Значить, треба колоти двадцять дві, за один раз
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15.12.2021 19:07 Відповісти
наша песня хороша, начинаем снова...
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15.12.2021 19:26 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь...
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15.12.2021 19:42 Відповісти
Заходжу в під'їзд, - хлопці з шприцом стоять. Молодці пацани, вакцинуються.
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15.12.2021 21:01 Відповісти
В этом предложении прекрасно всё!
"Следовательно, люди, получившие вакцину, ... могут иметь более высокий риск повторного заражения."
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16.12.2021 09:37 Відповісти
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