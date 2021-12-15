Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму "Омікрон", - дослідження
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Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на дослідження Гонконзького університету.
Зазначається, що штам "омікрон" зміг зменшити ефективність двох доз вакцини від COVID-19, зокрема вакцини CoronaVac.
Отже, люди, котрі отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати вищий ризик повторного зараження.
Видання повідомляє, що у жодного з 25 людей, які отримали обидві дози вакцини CoronaVac, не було виявлено рівня антитіл, необхідного для боротьби з вірусом.
Що стосується вакцини Pfizer, то такі антитіла виявили лише у 5 з 25 вакцинованих. Однак навіть вони були в 35-40 разів нижчими, аніж проти штамів "Бета" чи "Дельта".
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Це що,українці за 1 тисячу погоджуються стати ,,псами Павлова,,?А ******* про це знає та мовчить?
Чому ніхто із МОЗ так і словом на обмовився про фразу у 1000-чі -,,та погодились взяти участь в тестуванні,,.
Про яке тестування йде мова?
треба 4-5, або 8-12
***, это какой-то треш и капец. А с какого буя у них должен быть высокий уровень антител, если они не заражены и не болеют? Спаси нас, Господи, от дебилов. Кто сказал, что высокий уровень антител в организме здорового человека это хорошо? Что эти антитела будут делать, если вируса нет? Это типа мирное время, но по улицам все ходят в военной форме и с оружием причем в веден комендантский час.
Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі формувати пам'ять про неї. Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та боротися з інфекцією, перш ніж вона захворіє. .
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Як це пояснює потребу високого рівня антитіл в здоровому незараженому організмі?
Лікуйся подорожником . . Мені однаково .
А що це за тестування та чого?
"Следовательно, люди, получившие вакцину, ... могут иметь более высокий риск повторного заражения."