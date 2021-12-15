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Луганськ (444) ТЕС (219)

Відсутність залізничної колії та транспортна блокада з боку Росії ставить під загрозу роботу Луганської ТЕС, - Перша енергетична асоціація

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Відсутність залізничної колії та транспортна блокада з боку Росії ставить під загрозу роботу Луганської ТЕС, - Перша енергетична асоціація

Росія ввела транспортну блокаду Луганської ТЕС, через що взимку частина жителів Луганської області можуть залишитися без електрики через відсутність прямого залізничного сполучення з контрольованою територією України.


Про це йдеться у повідомленні ПЕАУ на сторінці у соціальній мережі Facebook. 


"У рамках гібридної війни, яку проти України веде Росія, з початку листопада нею заблоковано постачання вугілля на Луганську ТЕС. Водночас, через відсутність залізничного сполучення з боку контрольованої території України, вугілля на неї можна поставляти тільки з Російської Федерації. І хоча станція мала пристойні запаси вугілля на своїх складах, без подальших постачань вистачить для роботи одним блоком максимум ще на місяць", - йдеться у ньому.

Асоціація підкреслила, що існує два варіанти вирішення цієї проблеми, які передбачають роботу Луганської ТЕС із використанням газу. Однак електроенергія, вироблена шляхом спалювання газу, через високі ціни на нього не буде конкурентоспроможною на ринку.
Зокрема, для вирішення цієї проблеми Кабінет Міністрів України має покласти спецобов'язки щодо тимчасової роботи Луганської ТЕС на газі за ціною, що забезпечить беззбиткову роботу станції. Або Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг має ухвалити рішення про розповсюдження на Луганську ТЕС механізму нещодавно схваленої нової допоміжної послуги для ТЕЦ та ТЕС, для яких природний газ є проєктним паливом.
При цьому Асоціація додала, що обидва варіанти є тимчасовими рішеннями, і для повного вирішення цієї проблеми необхідно прокласти залізничні колії на Луганську ТЕС із підконтрольної території України.


Як повідомлялося, з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою України та двоє під'їзних шляхів проходять з тимчасово окупованої території та з боку Росії.
При цьому за 7 років Укрзалізниця, незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії.
Росія заборонила постачання вугілля на Луганську ТЕС у рамках вугільної блокади України з 1 листопада.
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Топ коментарі
+4
...з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення .... І хто, ви думаєте винний? Невістка!
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15.12.2021 16:26
+4
Яка така блокада? Яка так расєя? Осел сказав все заїбцом.
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15.12.2021 16:26
+4
Если Ахметов не может обеспечить свою ТЭС углем - пускай отдает ее государству. А то барыши получать - Ахметов. а про топливо должна Украина заботиться? За свои миллиарды уже давно должен был ЖД ветку построить.
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15.12.2021 17:11
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15.12.2021 16:24 Відповісти
...з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення .... І хто, ви думаєте винний? Невістка!
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Ахметов
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15.12.2021 20:14 Відповісти
Яка така блокада? Яка так расєя? Осел сказав все заїбцом.
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Тем более как это руский братья будут морить холодом братьев луганчан? Да быть такого не может!!!
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15.12.2021 16:30 Відповісти
Ви шо ,тамженашилюди !!!)))
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15.12.2021 16:37 Відповісти
А куда с неё электроэнергия идёт?
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15.12.2021 16:38 Відповісти
Стули пельку ,тампакс московський ,кишками тхне !!!))
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15.12.2021 17:00 Відповісти
дык, надо шире поширивать это новость!)))
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15.12.2021 16:40 Відповісти
Луганская тепловая электрическая станция - тепловая электростанция, с общей установленной мощностью 1360 МВт, расположенная в г. Счастье. Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», входящей в свою очередь в ООО «ДТЭК». Википедия
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15.12.2021 16:55 Відповісти
И кто должен волноваться за свои предприятия. А за невыполнение договора неустечку. Или простим?
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15.12.2021 16:57 Відповісти
суки! а вы ***** там сидите ****** -понабирали корабельных сосен абезьян арахамий а теперь сопли пускаете
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15.12.2021 17:11 Відповісти
Если Ахметов не может обеспечить свою ТЭС углем - пускай отдает ее государству. А то барыши получать - Ахметов. а про топливо должна Украина заботиться? За свои миллиарды уже давно должен был ЖД ветку построить.
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15.12.2021 17:11 Відповісти
Зеленые бл..ди, экономьте газ для людей, а не сжигаете его на тец расположеных в самом центре угледобычи.... нет ветки, пусть самосвалами возят. я так понимаю е\е и сепарасторам подается? пусть они углем и снабжают(могут и свой газ подавать).
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15.12.2021 17:20 Відповісти
...е\е и сепарасторам подается?..
Ні.
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15.12.2021 19:59 Відповісти
Он народ ви чи дійсно або придурки або продажні троляки.. От постять постяь всяку хрінь а тематики ні хто і навіть на 1% не цікавився і не знає зато пи..діть як з гори котиттся а коли за це пи..діння ще й платтять ...Люди ви продажні уроди.
А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ -ЛУГАНДОНІЮ ... для Української- Луганської області здається ще в 2018 році була підведен окрема лінія для забезпечення населеня і підприємств і не від Щастинської ТЕС. Росія блокує лугандонію щоб потім орать "Україна не хотит мира не дает свет тем людям..бла блабла." і понеслась.
В мене виникає питання "хто хвас сволот тут оце пише кацапські запроданціякі все роблять щоб підіграт ХЛОві. Бл.. ну не ума нефантазії оди чистий дебіліз на цьом ресусі. а. і уроди зрадники України. Хоть би поцікавились тематикою.
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15.12.2021 17:50 Відповісти
а еще молчат, что это частная(!) лавочка ахметова!
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15.12.2021 19:19 Відповісти
....А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ...

Дезінформація! ТЕС у Щасті працює на контрольовану частину. З липня 2020 року нарешті під'єднана до ОЕСУ, а до того практично 6 років одноосібно забезпечувала електрикою всю контрольовану Україною Луганщину в режимі енергоострова.
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15.12.2021 20:06 Відповісти
При цьому за 7 років Укрзалізниця, незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Джерело: https://censor.net/ua/n3305402

Схоже мешканця Щастя не повезло з прокладанням залізничної колії. Головного "залізничника" Лещенка звільнили з наглядової ради Укрзалізниці, інакше він би пояснив, чому до цього часу Порох не побудував цю колію незважаючи на його титанічні зусилля. Крім того ********** не причому, в державі зріє переворот, попереду свята і взагалі не в цьому році і не з їх "щастям")
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15.12.2021 17:50 Відповісти
и ни единого слова, что это ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОЛИГАРХА АХМЕТОВА РИНАТА! П*О*Ч*Е*М*У ПРОБЛЕМЫ ОЛИГАРХА АХМЕТОВА "ДОЛЖНО" РЕШАТЬ ГОСУДАРСТВО ЗА СЧЕТ И ТАК ОБОДРАННЫХ ДО ЛИПКИ ГРАЖДАН??? ВИДИТЕ ЛИ ЕМУ "ОБЕЩАЛИ" "ПОСТРОИТЬ ПОДЪЕЗД НЫЕ ПУТИ"! ДА СУ@А, ПРОДАЙ ОДИН ДВОРЕЦ В ЕВРОПЕ И СТРОЙ СЕБЕ САМ!!!!!!!
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15.12.2021 19:17 Відповісти
До августа 2021 Луганская ТЭС получала уголь из Ростовской области с шахты "Обуховская", которая принадлежала...внимание...ДТЭКу. Ведь держать бизнес в России это очень модно, налоги на содержание армии РФ платить кто-то же должен...
Но в августе 2021 Ахметов продал три российских шахты армянам, уж очень они хорошую цену предложили.
Поставки угля естественной прекратились, у армян свои заботы.
И теперь понимаешь ли народ Украины просто обязан построить ж/д ветку к Ахметовской ТЭС, ну чтобы Ринат Леонидович и дальше мог стричь купоны...
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15.12.2021 19:24 Відповісти
В усіх новинах про ситуацію з цією ТЕС присутня викривлена інформація про "колію до ТЕС у Щасті". Насправді колія там існує і працює, проходить уздовж усієї східної частини області з півдня на північ. Тільки вона не має прямого з'єднання з українською залізницею напряму. Щоб не заїжджати з неї до рф, потрібно десь у районі Старобільська або Новоайдара прокласти кілометрів 45 перемички до функціонуючої гілки Куп'янськ-Попасна. По степовій місцевості, роботи там на кілька місяців, і зробити її потрібно було ще років 5 тому.
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15.12.2021 20:21 Відповісти
Тж в не в курсі. там не степова псцевість. У на с не степ рівнинний а овражнобалочний і роботи по жд дуже багатовтратні. Але в ситуації війни це повинно було зроблено ще вчора ...Іщее раз кажу дайтее докази розподілу електроенергії по східній Україні . сИСТЕМА ОДНА ЩО В САВКІ ЩО ЗАРАЗ.
Щастинська ТЕС завжди забезпчувала лиш південну частину Луганської області. Ахметик хоче свої бабоси спасти за рахунок дурнів . Пішов нахрін ахмтик ..Зеленськимий конфескуй у ньогго Щастистку ТЕС в користь держави прокладіт 150 ки .. ЖД від Сватово до Білокуракино і пішовін на Х... ****** а то йому тоді Петя сраку заносив і війна не війна . Бл.. н можеш забзпечити умовипостачання пішов наХ ахметик ти ба 3,14
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15.12.2021 23:54 Відповісти
Зеленський ти *** не на те що тобі підсовують на Луганшині дивись.. Тут ьезпріде як при яникі підарі.... зовсім поух...вали..
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16.12.2021 00:09 Відповісти
а шо там Велике крадівництво? уже бы давно колею проложили. да видно там откатов мало.
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16.12.2021 09:34 Відповісти
 
 