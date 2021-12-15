Відсутність залізничної колії та транспортна блокада з боку Росії ставить під загрозу роботу Луганської ТЕС, - Перша енергетична асоціація
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Росія ввела транспортну блокаду Луганської ТЕС, через що взимку частина жителів Луганської області можуть залишитися без електрики через відсутність прямого залізничного сполучення з контрольованою територією України.
Про це йдеться у повідомленні ПЕАУ на сторінці у соціальній мережі Facebook.
"У рамках гібридної війни, яку проти України веде Росія, з початку листопада нею заблоковано постачання вугілля на Луганську ТЕС. Водночас, через відсутність залізничного сполучення з боку контрольованої території України, вугілля на неї можна поставляти тільки з Російської Федерації. І хоча станція мала пристойні запаси вугілля на своїх складах, без подальших постачань вистачить для роботи одним блоком максимум ще на місяць", - йдеться у ньому.
Асоціація підкреслила, що існує два варіанти вирішення цієї проблеми, які передбачають роботу Луганської ТЕС із використанням газу. Однак електроенергія, вироблена шляхом спалювання газу, через високі ціни на нього не буде конкурентоспроможною на ринку.
Зокрема, для вирішення цієї проблеми Кабінет Міністрів України має покласти спецобов'язки щодо тимчасової роботи Луганської ТЕС на газі за ціною, що забезпечить беззбиткову роботу станції. Або Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг має ухвалити рішення про розповсюдження на Луганську ТЕС механізму нещодавно схваленої нової допоміжної послуги для ТЕЦ та ТЕС, для яких природний газ є проєктним паливом.
При цьому Асоціація додала, що обидва варіанти є тимчасовими рішеннями, і для повного вирішення цієї проблеми необхідно прокласти залізничні колії на Луганську ТЕС із підконтрольної території України.
Як повідомлялося, з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою України та двоє під'їзних шляхів проходять з тимчасово окупованої території та з боку Росії.
При цьому за 7 років Укрзалізниця, незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії.
Росія заборонила постачання вугілля на Луганську ТЕС у рамках вугільної блокади України з 1 листопада.
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Ні.
А тепер по суті щоб нормальні люди розуміли ситуацію. Щастинська ТЕС забезпечує електрикою .. для сліпих глухих і дебільних пишу великими буквами, В ОСНОВНОМУ НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ЧАСТИНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ -ЛУГАНДОНІЮ ... для Української- Луганської області здається ще в 2018 році була підведен окрема лінія для забезпечення населеня і підприємств і не від Щастинської ТЕС. Росія блокує лугандонію щоб потім орать "Україна не хотит мира не дает свет тем людям..бла блабла." і понеслась.
В мене виникає питання "хто хвас сволот тут оце пише кацапські запроданціякі все роблять щоб підіграт ХЛОві. Бл.. ну не ума нефантазії оди чистий дебіліз на цьом ресусі. а. і уроди зрадники України. Хоть би поцікавились тематикою.
Дезінформація! ТЕС у Щасті працює на контрольовану частину. З липня 2020 року нарешті під'єднана до ОЕСУ, а до того практично 6 років одноосібно забезпечувала електрикою всю контрольовану Україною Луганщину в режимі енергоострова.
Схоже мешканця Щастя не повезло з прокладанням залізничної колії. Головного "залізничника" Лещенка звільнили з наглядової ради Укрзалізниці, інакше він би пояснив, чому до цього часу Порох не побудував цю колію незважаючи на його титанічні зусилля. Крім того ********** не причому, в державі зріє переворот, попереду свята і взагалі не в цьому році і не з їх "щастям")
Но в августе 2021 Ахметов продал три российских шахты армянам, уж очень они хорошую цену предложили.
Поставки угля естественной прекратились, у армян свои заботы.
И теперь понимаешь ли народ Украины просто обязан построить ж/д ветку к Ахметовской ТЭС, ну чтобы Ринат Леонидович и дальше мог стричь купоны...
Щастинська ТЕС завжди забезпчувала лиш південну частину Луганської області. Ахметик хоче свої бабоси спасти за рахунок дурнів . Пішов нахрін ахмтик ..Зеленськимий конфескуй у ньогго Щастистку ТЕС в користь держави прокладіт 150 ки .. ЖД від Сватово до Білокуракино і пішовін на Х... ****** а то йому тоді Петя сраку заносив і війна не війна . Бл.. н можеш забзпечити умовипостачання пішов наХ ахметик ти ба 3,14