УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні
6 531 46
війна (56389) СБУ (10027) Безлер (28) найманці РФ (1969)

Терориста з "групи Безлера", який катував українських військових, засудили до 11 років в'язниці, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Терориста з

До 11 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР". Чоловік катував військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер.

За завданням свого ватажка він здійснював відеозйомку "допитів" українських військових. Потім монтував і викладав вибиті "зізнання" в інтернет, у тому числі на сайтах російських найманців.

Крім того, сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для проведення інформаційних диверсій проти України.

У ході спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника в Маріуполі.

За даними слідства, затриманим виявися місцевий житель, який у 2014 році добровільно приєднався до "групи Безлера". Там його призначили "помічником" з питань пропаганди та інформаційних операцій.

Зловмисник брав участь у фізичних знущаннях над заручниками бойовиків. Потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Наразі суд визнав зловмисника винним за:

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Справу ватажка бандформування "ДНР" Безлера направлено до суду, - СБУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

ВАЖЛИВО

Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.

Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.

Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.



показати весь коментар
15.12.2021 16:38
+15
мда. всего 11 лет. а почему не пожизненно
показати весь коментар
15.12.2021 16:40
+13
Але при цьому вже три місяці здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій.
Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?

Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.

Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.

Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.

І це також медики-добровольці.
показати весь коментар
15.12.2021 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
умовно?
показати весь коментар
15.12.2021 16:35 Відповісти
Заочно. Не встиг Зє обміняти на патріотичних донецьких довгожительниць.
показати весь коментар
15.12.2021 16:44 Відповісти
11 років за катування.... велосипеда ?
чи самоката ?

бо саме стільки дають за кражу цих "гаджетів"
показати весь коментар
15.12.2021 16:53 Відповісти
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області нарешті виніс вирок Віктору Михеду, громадянину України, який у 2014 році вступив до лав так званої "ДНР", зокрема до підрозділу "Комунікація", який займався "інформаційною діяльністю" під кураторством підполковника ФСБ РФ Ігоря Безлера.

Чоловіка засудили до 11 років ув'язнення і це - перший вирок за воєнні злочини на Донбасі.
показати весь коментар
15.12.2021 19:19 Відповісти
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

ВАЖЛИВО

Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.

Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.

Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.



показати весь коментар
15.12.2021 16:38 Відповісти
Але при цьому вже три місяці здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій.
Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?

Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.

Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.

Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.

І це також медики-добровольці.
показати весь коментар
15.12.2021 16:39 Відповісти
А чого ще чекати від зєїлових держиморд?
показати весь коментар
15.12.2021 16:46 Відповісти
Конкретно про кого йде мова? Можливо про чергового Гогілаптешвілі? У нас УБД свого часу хто завгодно міг отримати, особливо маючи зв'язки з фсб.
показати весь коментар
15.12.2021 21:30 Відповісти
Зокрема, Яна Зінкевич пише:

" батальйон 8-ий Аратта УДА.
І це батальйон Шейха Мансура.
І це також медики-добровольці."

Конкретні прізвища ви можете взнати в неї особисто. Вона активно спілкується з дописувачами в соцмережах.
показати весь коментар
15.12.2021 21:53 Відповісти
Якщо в багатьох чоловіків, громадян України не вистачає сміливості чи просто бажання боронити свою країну, то честь і хвала чоловікам та жінкам іноземцям, які роблять це.
А ретельно перевіряти претендентів на громадянство потрібно однозначно.
Щоб ними не ставали різні Боцмани та Гогі.
показати весь коментар
15.12.2021 17:02 Відповісти
Чеченцям, які вважають своїми ворогами кадирова та пуйла, не тільки тісно, але і небезпечно залишатись на батьківщині.
Якщо вони утилізують свинособак, які вбивають українців, то вони більше заслуговують на громадянство, ніж десятки тисяч ватанів або відвертих українофобів які народились в Україні.
показати весь коментар
15.12.2021 17:20 Відповісти
Ви воювали проти окупанта-росії?
показати весь коментар
15.12.2021 17:32 Відповісти
Я застарий воювати в першій хвилі. Коли мене мобілізують це вже буде пагане для вас кіно. Однак, свого сина в АТО ми відправили ще в травні 2014 року. А ви свого сина відправили на війну?
показати весь коментар
15.12.2021 17:43 Відповісти
А мій був замолодий.
В реальному житті я не зустрічала жодного учасника війни з росією, який би був проти допомоги іноземців.
Оце тільки ви, на форумі.
показати весь коментар
15.12.2021 17:46 Відповісти
Нічого і на вік вашого сина війни вистачить. Принаймі росіяни її планують до 2030 року. Характер віськових дій на Донбасі змінюється. Росіяни не для забави створили там два військових корпуси і підпорядкували їх під своє командування. Гібридна війна набуває набуває інших рис і витіснить зі свого поля добровольчі загони. Точніше вже витіснила.
показати весь коментар
15.12.2021 18:06 Відповісти
Шматок пукинского лайна, люи иностранцы по зову ненависти к Засрахе сами взяли в руки оружие,что ты тут ,падло,вимгаэш
показати весь коментар
15.12.2021 18:20 Відповісти
А заб"єм на 100 євро, що більшість депутантів мають УБД
показати весь коментар
15.12.2021 17:43 Відповісти
Мабуть, не так депутани, як нерядові менти, прокурори та такі кадри, як Гогі.
показати весь коментар
15.12.2021 17:49 Відповісти
Якраз доречно місце одного зама в МВС звільнилося)-"достойний"кандидат)
показати весь коментар
15.12.2021 16:39 Відповісти
мда. всего 11 лет. а почему не пожизненно
показати весь коментар
15.12.2021 16:40 Відповісти
Не думаю, что он выйдет. К любителям пыток людей в неволе там должно быть особое отношение. А денег у него скорее всего нет, чтоб это как-то изменить.
показати весь коментар
15.12.2021 17:17 Відповісти
а если бы был знаком с братом ермака, то работал бы уже давно в полиции. замом. а после, гляди и до министра бы дорос.
показати весь коментар
15.12.2021 16:44 Відповісти
11? За чьто???
показати весь коментар
15.12.2021 16:44 Відповісти
"Закантачили" надеюсь.
показати весь коментар
15.12.2021 16:47 Відповісти
Відновити смертну кару. Терориста, жорстокого нелюда потрібно повісити або підсмажити на електричному стільці. Вийде через 5 років по закону якоїсь савченко і буде знову «зразковим» громадянином.
показати весь коментар
15.12.2021 16:48 Відповісти
+
показати весь коментар
15.12.2021 17:18 Відповісти
Тобто, статті за жорстокі тортури і вбивства нема?
А Дронов на жовтий поїхав і десять зразу...
показати весь коментар
15.12.2021 16:50 Відповісти
Вот если бы судью пытал это да,это преступление,а простых смертных это смягчающие обстоятельства.
показати весь коментар
15.12.2021 16:58 Відповісти
Так мало дали, наверное торнадовцы попросили его посадить к ним в камеру.
показати весь коментар
15.12.2021 16:59 Відповісти
А чому не довічно?! МІНІМУМ
показати весь коментар
15.12.2021 17:01 Відповісти
Пожиттєве і в уранові копальні ,з обушком ,за миску баланди !!!)))
показати весь коментар
15.12.2021 17:02 Відповісти
А почему его рожу спрятали на фото? Это как, чтобы не ранить его нежных чувств путём публикования его внешности и неоглашения имени? Откуда такая неожиданная тактичность в отношении урода, по большому счёту подлежащего уничтожению?
показати весь коментар
15.12.2021 17:03 Відповісти
Хай буде 11,але руки відрубати,як вони робили з нашими.
показати весь коментар
15.12.2021 17:20 Відповісти
забавно! а если бы они пытали детей этих судей...или дочку внебрачную Ленкину....то шо бы было?
показати весь коментар
15.12.2021 17:37 Відповісти
Этого ****** надо отд ,а лучше взять в аренду в США электростул ать родственникам потерпевших
показати весь коментар
15.12.2021 18:25 Відповісти
Ми,українці занадто гуманні до наших ворогів!(((
показати весь коментар
15.12.2021 19:40 Відповісти
****, як можна мати таке законодавство під час війни!! Картохафюрер вчора своїм опозиціонерам і то по 15 наваляв, а тут вбивці, кату, лапотному колаборанту - 11!!
показати весь коментар
15.12.2021 21:33 Відповісти
 
 