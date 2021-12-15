Терориста з "групи Безлера", який катував українських військових, засудили до 11 років в'язниці, - СБУ

До 11 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР". Чоловік катував військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер.

За завданням свого ватажка він здійснював відеозйомку "допитів" українських військових. Потім монтував і викладав вибиті "зізнання" в інтернет, у тому числі на сайтах російських найманців.

Крім того, сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для проведення інформаційних диверсій проти України.

У ході спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника в Маріуполі.

За даними слідства, затриманим виявися місцевий житель, який у 2014 році добровільно приєднався до "групи Безлера". Там його призначили "помічником" з питань пропаганди та інформаційних операцій.

Зловмисник брав участь у фізичних знущаннях над заручниками бойовиків. Потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Наразі суд визнав зловмисника винним за:



- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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