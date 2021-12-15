Терориста з "групи Безлера", який катував українських військових, засудили до 11 років в'язниці, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
До 11 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР". Чоловік катував військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що зловмисник входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер.
За завданням свого ватажка він здійснював відеозйомку "допитів" українських військових. Потім монтував і викладав вибиті "зізнання" в інтернет, у тому числі на сайтах російських найманців.
Крім того, сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для проведення інформаційних диверсій проти України.
У ході спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника в Маріуполі.
За даними слідства, затриманим виявися місцевий житель, який у 2014 році добровільно приєднався до "групи Безлера". Там його призначили "помічником" з питань пропаганди та інформаційних операцій.
Зловмисник брав участь у фізичних знущаннях над заручниками бойовиків. Потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.
Наразі суд визнав зловмисника винним за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
чи самоката ?
бо саме стільки дають за кражу цих "гаджетів"
Чоловіка засудили до 11 років ув'язнення і це - перший вирок за воєнні злочини на Донбасі.
ВАЖЛИВО
Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.
Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.
Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.
Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?
Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.
Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.
Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.
І це також медики-добровольці.
" батальйон 8-ий Аратта УДА.
І це батальйон Шейха Мансура.
І це також медики-добровольці."
Конкретні прізвища ви можете взнати в неї особисто. Вона активно спілкується з дописувачами в соцмережах.
А ретельно перевіряти претендентів на громадянство потрібно однозначно.
Щоб ними не ставали різні Боцмани та Гогі.
Якщо вони утилізують свинособак, які вбивають українців, то вони більше заслуговують на громадянство, ніж десятки тисяч ватанів або відвертих українофобів які народились в Україні.
В реальному житті я не зустрічала жодного учасника війни з росією, який би був проти допомоги іноземців.
Оце тільки ви, на форумі.
А Дронов на жовтий поїхав і десять зразу...