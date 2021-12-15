"Центр розбудови миру" для допомоги постраждалим від агресії РФ презентували в Україні
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Державне підприємство "Український Національний центр розбудови миру" збиратиме докази порушень прав людини щодо українців на тимчасово окупованих територіях і загалом сприятиме відновленню справедливості, зокрема у міжнародних судових інстанціях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Ми сьогодні маємо честь і можливість формально та по-людськи відкривати центр, який для багатьох є дуже важливим… у бюджеті на поточний рік закладено кошти, необхідні для створення такого центру, й у бюджеті на 2022 рік закладено кошти на діяльність такого центру", - наголосила міністр.
За її словами, наступний рік стане періодом становлення центру.
"У нас вже є напрацювання, розуміння, хто відповідатиме на яких напрямах. ... Якщо ви запитаєте мене про філософію проекту, як я її бачу, то я скажу наступне… це відновлення справедливості та довіри. Ми маємо відновити справедливість, тому що люди постраждали. Йдеться і про реєстри, і про фіксацію фактів (порушення прав людини) та відновлення довіри один до одного", - сказала віце-прем'єр.
Міністр юстиції Денис Малюська зазначив один із важливих напрямів роботи центру – документування порушень прав людини та порушення гуманітарного права на окупованих територіях.
За його словами, робота центру щодо координації збору інформації буде дуже значуща для юристів-міжнародників у контексті активної фази розгляду фактів порушення прав людини в міжнародних судових інстанціях у позовах проти РФ.
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