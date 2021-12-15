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Новини Політика України
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НАБУ (3426) Наливайченко (99) Енергоатом (446)

Наливайченко просить НАБУ розслідувати роль Офісу президента і уряду в схемі розкрадання коштів Енергоатому олігархом Коломойським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наливайченко просить НАБУ розслідувати роль Офісу президента і уряду в схемі розкрадання коштів Енергоатому олігархом Коломойським

Ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати роль посадових осіб Офісу президента та Кабінету Міністрів у корупційних схемах щодо купівлі електроенергії державних АЕС структурами олігарха Ігоря Коломойського за заниженою на 4 млрд грн ціною.

 Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію звернення.

 "Звернувся до НАБУ з проханням розслідувати розкрадання коштів національної компанії "Енергоатом" на суму понад 4 млрд гривень структурами олігарха Коломойского у змові з керівництвом держави. Така корупційна схема неможлива без участі в ній топчиновників – Кабінету Міністрів і Офісу президента" - повідомив нардеп. Він зазначив, що національні АЕС, які забезпечують понад 50% потреб України в електроенергії, віддавали олігарху електроенергію за заниженими цінами. "У той самий час, як всі підприємства платять 3-4 грн за кВт.годину, завод олігарха отримував струм від державної компанії по 1,20 грн", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 грудня "Радіо Свобода" випустило розслідування про злочинну змову заводів Коломойського з владою, згідно з якою олігарх отримував електрику з державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.
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Топ коментарі
+14
По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
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15.12.2021 17:02
+11
Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
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15.12.2021 17:11
+8
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15.12.2021 16:56
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15.12.2021 16:56 Відповісти
А як був головою СБУ хоч би муркнув проти Бєньяміна.
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15.12.2021 17:04 Відповісти
А може й "муркнув". Але тобі це не треба. Головне для таких. як ти, плюнути на когось.
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15.12.2021 17:17 Відповісти
Беня кошелёк Сруля.
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15.12.2021 16:57 Відповісти
Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
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15.12.2021 17:11 Відповісти
По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
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15.12.2021 17:02 Відповісти
Надійшла команда "ФАС" на ОПу - повилазили всі, в кого останні 2,5 роки язик був у дупі (у когось у власній, а у когось - в єрмаковозеленський)... От тільки "зубожіла" ще тримає паузу...
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15.12.2021 17:05 Відповісти
Якогось пдрс*а женьку забула спитати, що їй робити.
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15.12.2021 17:19 Відповісти
Юле Володимірівно, Ви??? Непризнав! Перелогінтеся, бо замість чухати потилицю доведеться яйця чухать з таким ніком
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15.12.2021 17:41 Відповісти
А шо це , Жуля подила посуд з ьарадатой бабцею ? Цеж її фрукт Наливайченко ?
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15.12.2021 17:15 Відповісти
1. Наливайченку покровителі не потрібні, він і так дядько самодостатній.
2. З ким "Жюля" миє посуд, а з ким б*є, не свинособачого розуму справа.
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15.12.2021 17:22 Відповісти
Наївся дурману , додік ? Ти кого свинособакою назвав ібанько ? Збав обертів придурок
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15.12.2021 17:39 Відповісти
Ага щазззз. Только разгоняться и начнут расследовать.
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15.12.2021 17:25 Відповісти
Треба фіксувати всі злочини. Зміниться влада усі понесуть покарання.
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15.12.2021 17:38 Відповісти
да это их основная роль и есть..., люди их именно для этого их и выбирали, а все остальные обещания на выборах - это просто художественный вымысел..., чтобы было красиво и привлекательно для дураков - ну бусы там стеклянные, яркие тряпочки...
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15.12.2021 17:40 Відповісти
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15.12.2021 19:40 Відповісти
очередной пшик.
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16.12.2021 02:53 Відповісти
 
 