Наливайченко просить НАБУ розслідувати роль Офісу президента і уряду в схемі розкрадання коштів Енергоатому олігархом Коломойським

Ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати роль посадових осіб Офісу президента та Кабінету Міністрів у корупційних схемах щодо купівлі електроенергії державних АЕС структурами олігарха Ігоря Коломойського за заниженою на 4 млрд грн ціною.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію звернення.

"Звернувся до НАБУ з проханням розслідувати розкрадання коштів національної компанії "Енергоатом" на суму понад 4 млрд гривень структурами олігарха Коломойского у змові з керівництвом держави. Така корупційна схема неможлива без участі в ній топчиновників – Кабінету Міністрів і Офісу президента" - повідомив нардеп. Він зазначив, що національні АЕС, які забезпечують понад 50% потреб України в електроенергії, віддавали олігарху електроенергію за заниженими цінами. "У той самий час, як всі підприємства платять 3-4 грн за кВт.годину, завод олігарха отримував струм від державної компанії по 1,20 грн", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 грудня "Радіо Свобода" випустило розслідування про злочинну змову заводів Коломойського з владою, згідно з якою олігарх отримував електрику з державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.